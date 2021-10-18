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В Турции: Если сорвется сделка с США на поставки F-16, мы можем закупить российские истребители Су-35 и Су-57

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Турция может закупить российские истребители Су-35 и Су-57 в случае, если сорвется сделка по поставке американских F-16. С таким заявлением выступил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.


Турция нацелилась на американские истребители F-16, соответствующий запрос был направлен в Вашингтон и предварительно одобрен. По крайней мере так утверждают турецкие СМИ. Однако, несмотря на то, что администрация Байдена выступает за продажу туркам истребителей четвертого поколения, сделка может и сорваться, ведь есть еще и Конгресс, где антитурецкие настроения очень сильны. Часть американских конгрессменов до сих пор требует наказать Анкару за приобретение российской ЗРС С-400.

На случай, если американцы все же заморозят сделку, Турция может обратиться к России и закупить российские истребители Су-35 и Су-57, утверждает Демир. Сейчас эта тема в переговорах с Москвой не поднимается, но в случае необходимости Анкара всегда может вернуться к этому вопросу.

Если сорвется сделка с США на поставки F-16, мы можем закупить российские истребители Су-35 и Су-57

- добавил он.

В начале октября в Турции заявили о намерении закупить у США 40 новых истребителей четвертого поколения F-16V Block 70, а также 80 комплектов для модернизации стоящих на вооружении турецких ВВС F-16 Block 30. Как позднее заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в зачет части сделки могут войти средства, выделенные Турцией на закупку F-35. По его словам, Анкара передала США 1,4 млрд. долларов и до сих пор эти средства ей не возвращены.
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57 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 12:08
    0
    Закупить? Да пожалуйста, но только не в кредит за помидоры! Хотя это уже к нашему правительству.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 12:09
      +4
      57е хоть завтра...300шт хватит ?
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:11
        0
        В Турции: Если сорвется сделка с США на поставки F-16, мы можем закупить российские истребители Су-35 и Су-57

        Судя по кривым рожам и апломбу, могут и не продать...
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 12:21
          +2
          Цитата: ROSS 42
          Судя по кривым рожам и апломбу, могут и не продать...

          США никуда не денутся
          им надо вылезать из той .адницы, в которую залезли
          Турки просто перед сделкой улучшают свою переговорную позицию, потому и говорят про сушки.
          им крайне желательно модернизировать свой парк F-16, что возможно только договорившись с заокеаном
          1. ROSS 42
            ROSS 42 Сегодня, 12:24
            +5
            Цитата: Наводлом
            США никуда не денутся

            Я не про США, а про Россию. На кой нам вооружать недоговорного, амбициозного султана?
            1. Наводлом
              Наводлом Сегодня, 12:37
              +1
              Цитата: ROSS 42
              Я не про США, а про Россию. На кой нам вооружать недоговорного, амбициозного султана?

              1. если при этом турецкий парк F-16 останется не модернизированным +
              2. если это ещё больше ухудшит отношения между США и Турцией и вобьёт клин в НАТО ++
              3. если это поставит Турцию в более зависимое положение по отношению к России ++
              4. и в свою очередь даст возможность прекратить военное сотрудничество Турции с Украиной +++
              5. позволит запустить большую серию Су-57 +++
              1. ROSS 42
                ROSS 42 Сегодня, 12:41
                +4
                Цитата: Наводлом
                если при этом турецкий парк

                Давайте остановимся на том, что Турция не может являться СТРАТЕГИЧЕСКИМ партнёром России априори, и у российских властей нет оснований вооружать того, кто может предать в любую минуту.
                Турция - не военный союзник России. Турция - член НАТО.
                1. Наводлом
                  Наводлом Сегодня, 12:46
                  +1
                  Цитата: ROSS 42
                  Давайте остановимся на том, что Турция не может являться СТРАТЕГИЧЕСКИМ партнёром России априори

                  тогда зачем вы задаёте вопросы, если вам не нравятся ответы?
                  Цитата: ROSS 42
                  Турция - не военный союзник России

                  Вьетнам тоже не военный союзник
                  как и Ирак. да ещё много таких несоюзников, которым продаются вооружения.
                  потому что поставка вооружений - это неотъемлемая часть геополитики
                  1. ROSS 42
                    ROSS 42 Сегодня, 12:48
                    -1
                    Цитата: Наводлом
                    тогда зачем вы задаёте вопросы, если вам не нравятся ответы?

                    Мне не нравятся ответы на риторические вопросы.
                    1. Наводлом
                      Наводлом Сегодня, 12:50
                      -1
                      мой вопрос тоже был риторическим
                      ведь ясно было, что по пунктам вам ответить нечего
              2. Alex777
                Alex777 Сегодня, 15:33
                0
                Цитата: Наводлом
                1. если при этом турецкий парк F-16 останется не модернизированным +

                Вы считаете, что поставки наших самолетов ослабят Турцию из-за того, что они не модернизируют Ф-16???
                Т.е. наши Су-35 хуже Ф-16?

                2. если это ещё больше ухудшит отношения между США и Турцией и вобьёт клин в НАТО ++

                Предпочитаю ухудшать отношения Турции и НАТО поставками оборонительного оружия.

                3. если это поставит Турцию в более зависимое положение по отношению к России ++

                Зависимость всегда обоюдная.
                Потенциал имеет значение, но проблема скорее не в самолетах, а в политике Султана. Перспектив ее изменения не вижу.
                И если сегодня есть Эрдоган, как-то выполняющий свои обязательства, то не известно, кто придет после него?
                Султан от 100 000 000 000$ отказался. А преемник может и согласиться. И что тогда?

                4. и в свою очередь даст возможность прекратить военное сотрудничество Турции с Украиной +++

                Это относится к той, вышеупомянутой политике, которую Султан и его последователи не будут менять ни с самолетами, ни без них.

                5. позволит запустить большую серию Су-57 +++

                Цель хорошая. И средства на нее можно найти не только в Турции. Уверен в этом.
                1. Наводлом
                  Наводлом Сегодня, 15:49
                  +1
                  Цитата: Alex777
                  Вы считаете, что поставки наших самолетов ослабят Турцию из-за того, что они не модернизируют Ф-16???
                  Т.е. наши Су-35 хуже Ф-16?

                  глупость
                  просто их F-16 останутся не модернизированными
                  а значит, будут менее современными и боеспособными
                  я ведь пишу не по-турецки
                  Цитата: Alex777
                  Предпочитаю ухудшать отношения Турции и НАТО поставками оборонительного оружия.

                  хорошо. это очень важно
                  Цитата: Alex777
                  Зависимость всегда обоюдная.
                  Потенциал имеет значение, но проблема скорее не в самолетах, а в политике Султана. Перспектив ее изменения не вижу.
                  И если сегодня есть Эрдоган, как-то выполняющий свои обязательства, то не известно, кто придет после него?

                  политика всегда зависит от действующих политиков. принимающих решение сегодня.
                  и если принимать решения с мыслью "а что потом? а вдруг всё изменится?", то лучше уж дома вязать носки, сидя в уютном кресле
                  Цитата: Alex777
                  Это относится к той, вышеупомянутой политике, которую Султан и его последователи не будут менять ни с самолетами, ни без них.

                  Позвольте, только что вы писали, что не известно, кто придёт после Эрдогана, и какая будет политика после него.
                  Оказывается, вам всё известно заранее.
                  Ну так поделитесь, что там карты поведали.
                  Цитата: Alex777
                  Цель хорошая. И средства на нее можно найти не только в Турции. Уверен в этом.

                  Отлично. Очередь стоит за дверью. Выбирайте, кто люб.
                  1. Alex777
                    Alex777 Сегодня, 16:05
                    0
                    Цитата: Наводлом
                    Позвольте, только что вы писали, что не известно, кто придёт после Эрдогана, и какая будет политика после него.

                    Заранее известно, что политика восстановления "османского величия" будет проводиться последователями Эрдогана по-любому.
                    И Гюлен на это работает. Хоть они друг друга от души ненавидят. Просто не поделили руководящую роль.
                    А вот с каким акцентом будет эта политика, с учетом наших интересов (как Султан) или уши будут себе отмораживать (сбивая наши самолеты) - не известно.
                    Надеюсь понятно изложил.

                    глупость
                    просто их F-16 останутся не модернизированными
                    а значит, будут менее современными и боеспособными
                    я ведь пишу не по-турецки

                    Вы такой умный - это что-то. bully
                    1. Наводлом
                      Наводлом Сегодня, 16:14
                      0
                      Цитата: Alex777
                      Вы такой умный - это что-то

                      просто напишите, с чем не согласны.
                      не стоит оценивать мои умственные способности по нескольким фразам.
                      да ещё в такой форме
                      Цитата: Alex777
                      Надеюсь понятно изложил

                      я стараюсь понять
                      но в одни ворота играть не интересно
                      вы то поняли написанное мною?
                      мы не можем знать, какие политики прийдут на смену действующим через год или через пять. и это нормально.
                      это не должно станоситься причиной бездействия и упущенных возможностей.
            2. Alex777
              Alex777 Сегодня, 15:05
              +1
              ИМХО, повышать наступательный потенциал Султана России совсем ни к чему.
              Нет ни одной причины, зачем ему Су-35 продавать. Не говоря уже о Су-57. Это не тот случай, когда всерьез можно говорить про "заработать денег". Совсем не тот. hi
              1. ROSS 42
                ROSS 42 Сегодня, 15:16
                +1
                Цитата: Alex777
                Это не тот случай, когда всерьез можно говорить про "заработать денег". Совсем не тот.

                Именно с эти я согласен. Даже Вьетнаму в СССР помогали не только из альтруистских наклонностей. Вьетнам был социалистической страной (хотя бы). Кроме того там была Камрань. Что нам дала Турция? Сомнительного рода контракты на строительство «ЮП», строительство АЭС (для чего) и турецкий «All inclusive»? Может быть, мы не можем обойтись без турецких овощей, которые в некоторых странах просто гниют на корню?
                Что такого сделала Турция, что мы могли бы сказать: «Никто, кроме них!!!»
                Нельзя смотреть на всех волком, но и совать палец в пасть ядовитой змее - верх безумия.
                1. Alex777
                  Alex777 Сегодня, 15:44
                  0
                  Цитата: ROSS 42
                  Что нам дала Турция? Сомнительного рода контракты на строительство «ЮП», строительство АЭС (для чего)

                  Тут не надо в одну кучу разные темы складывать.
                  "ТП", в конечном итоге, позволил нам перекрыть "виртуальный реверс" Украине. А это немало. И есть масса других плюсов. Болгары, отказавшиеся от "ЮП", теперь локти кусают...
                  Строительство АЭС, это пример всему миру: на что способна Россия если иметь с ней нормальные отношения.
                  Переговоры с Францией по аналогичному проекту привели к удорожанию строительства в 2 раза еще до его начала.
                  Не зря Эрдоган еще 2 АЭС запросил у ВВП. Понял, что никто кроме нас это не сделает в разумные сроки и за разумные деньги.

                  Цитата: ROSS 42
                  Нельзя смотреть на всех волком, но и совать палец в пасть ядовитой змее - верх безумия

                  Ну так мы же заявления турок обсуждаем. Наши на эту тему молчат. И правильно делают.
                  ИМХО, дальнейшие наши шаги навстречу обойдутся Султану ох как не дешево. А особого выбора у него и нет.
          2. Stas157
            Stas157 Сегодня, 13:07
            0
            В Турции: Если сорвется сделка с США на поставки F-16, мы можем закупить российские истребители Су-35 и Су-57

            А без если закупить нельзя? Просто, как лучший выбор из возможного.
        2. Себастьян Аристархович Перейра
          Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:56
          0
          В свете последних турецких заявлений,скорее всего....
        3. ТермиНахТер
          ТермиНахТер Сегодня, 14:04
          0
          Вообще -то Конгресс продлил санкции в отношении Турции еще на год, так что вероятность не высокая. Вот Эрдоган и крутится, как "уж на сковородке"))) если только лоббисты "Локхида" не смогут купить людишек в вашингтонской рейхсканцелярии.
      2. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 12:12
        -1
        А что США помидорами берут? laughing
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 12:21
          0
          Цитата: Гражданский
          А что США помидорами берут?

          Так и Су-35-57 не поставят.
      3. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 12:18
        -1
        Цитата: Дедкастарый
        57е хоть завтра...300шт хватит ?

        вам САМ дал отмашку?
        или самовольничаете?
        1. Алексей 3,14
          Алексей 3,14 Сегодня, 13:17
          0
          Путин лично Эрдогану сказал, что "можем поставить".
          1. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 13:19
            0
            Цитата: Алексей 3,14
            Путин лично Эрдогану сказал, что "можем поставить".

            Путина, похоже, Дедкастарый отодвинул на задворки.
      4. Shahno
        Shahno Сегодня, 13:10
        0
        В одни руки 300 не давать..
    2. Владыка Ситх
      Владыка Ситх Сегодня, 12:12
      0
      Турция купила 4 дивизиона С-400 без кредита за 2,5 млрд. долларов. А вот АЭС действительно в кредит строят.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 12:24
        0
        Цитата: Владыка Ситх
        Турция купила 4 дивизиона С-400 без кредита за 2,5 млрд. долларов.

        Может и не за помидоры, но в кредит:
        Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства», — уточнил Чемезов.
        1. Николай С.
          Николай С. Сегодня, 12:43
          +1
          Турция ПОЛНОСТЬЮ расплатилась за С-400 ещё в прошлом году - https://www.interfax.ru/russia/740186
          В России про это все знают.
          Если аванс на работы - 45%, а 55%, которые тебе должны сразу после поставки - не оплата, а выданный тобой кредит, то ты грамотный продавец.
        2. Алексей 3,14
          Алексей 3,14 Сегодня, 13:19
          0
          Но на данный момент уже расплатились на 100%...
        3. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 15:31
          0
          Цитата: Владимир_2У
          уточнил Чемезов.

          Российские С-400 для Турции
          Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты...
          ==========
          Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Турция выплатила РФ все средства за поставку систем противовоздушной обороны С-400, контракт закрыт, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
          "Мы выполнили контракт полностью, он закрыт, а это значит, что мы отгрузили и получили все средства",- заявил Чемезов журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

          Вот какая интересная особенность:

          И разница в доходах за 2018 и 2019 годы составила:
          70 978 460 рублей !!! fellow
          Я так предполагаю, что они всё получили, но почему остался такой горький осадок? request
      2. SovAr238A
        SovAr238A Сегодня, 12:55
        -2
        Цитата: Владыка Ситх
        Турция купила 4 дивизиона С-400 без кредита за 2,5 млрд. долларов. А вот АЭС действительно в кредит строят.


        Прекратите врать "на светлом глазу"...
        Турция приобретает у России четыре дивизиона ЗРС С-400 на сумму в $2,5 млрд. 45% от этой суммы Турция выплатит в качестве аванса, 55% составят российские кредитные средства.
      3. KCA
        KCA Сегодня, 14:53
        0
        АЭС не строят в кредит, она принадлежит Росатому, турки будут её эксплуатировать и получать электроэнергию
        "Проект сооружения АЭС «Аккую» финансируется на 100% российской стороной. Росатом имеет право продать долю до 49% в проекте другим инвесторам. Это может быть как один инвестор на всю долю 49% в проекте, так и на меньшую долю, или несколько компаний".
    3. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 12:13
      -14
      Не. Не купят они наши самолеты. Сшашевцы им списанные ф-16 таки продадут, только с базы хранилища в пустыне Невады перегонят, подшаманят, песочек сдуют и перегонят Эрдогану. Не Ф-35 же трясет Эрдоган, а старый добрый Ф-16.
      Су-57 это по сути 5 поколение для ВВС России, но пока хоть частично войска не насытят, полагаю на экспорт не выбросят.
      Хотя, С-400 сразу начали продавать...
      Могут и гиперзвуком торгануть после того, как США проведут "убедительные" стрельбы, которые будут "успешными", т.е. "создадут" свой гиперзвук - это развяжет продавалку наших чиновничков. А чего - плевать, что американцы тайну гиперзвука захапают через 3 руки, главное нагреться на продажах. У них родня за загранкой давно пасется, а дети в их вузах учатся, что им Россия и ее население - тьфу. Главное деньги, они не пахнут.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 12:21
        +5
        списанные ф-16


        Ну там же не дураки сидят на приемке. Речь идет про современный Ф-16 с АФАР, новым двигателем с мегаресурсом, новой авионикой с элементами 5 поколения и расширенным набором вооружения.
        1. Bradley
          Bradley Сегодня, 13:14
          0
          Ну там же не дураки сидят на приемке. Речь идет про современный Ф-16 с АФАР, новым двигателем с мегаресурсом, новой авионикой с элементами 5 поколения и расширенным набором вооружения.

          Да, двигатель там шикарный стоит, всем на зависть.
          Хотя находятся люди, которые ставят в один ряд с PW-229 такие двигатели, как модификации РД-33 или китайский аналог - WS-13, с ресурсом 2200 часов. Т.е. почти в 10 раз ниже, чем у PW-229.
      2. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 12:24
        +7
        Сшашевцы им списанные ф-16 таки продадут, только с базы хранилища в пустыне Невады


        Ето только вы не поняли, что F16 Block 70/72 строятся на новой фабрике Локхийд Мартин в Грийнвиле, Южная Каролина...Песочех с них сдувают, только в фантазиях с песочницы.

    4. knn54
      knn54 Сегодня, 13:36
      0
      Узнаю восточный "базар"
      Надо хоть как то вернуть выделенные янкесам турками 1,4 млрд. долларов на закупку F-35.
    5. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 14:38
      0
      Лично я вместо турков этих ф16 вообще бы не покупал. Бабло обратно за ф35 и купил бы модернизированные гриппены.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 15:50
        0
        Цитата: Yarasa
        Бабло обратно за ф35 и купил бы модернизированные гриппены.

        Конечно, так американцы и вернули денежки. Так американцы и разрешили поставлять самолёты с американскими движками.
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:10
    +3
    Не сорвется. В США уже одобрили. Это он скидку теперь клянчит
    1. Mora
      Mora Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: Cowbra
      Это он скидку теперь клянчит

      Данное заявление предназначено для ушей наших политиков, что бы им приятно стало, и было чем прихвастнуть перед населением
    2. Karos
      Karos Сегодня, 13:03
      -4
      Турция не армения чтобы клянчить....
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 13:10
        -1
        Цитата: Karos
        Турция не армения чтобы клянчить....

        После гибели 33 турецких военных в результате авиаудара по Идлибу Турция обратилась за помощью к НАТО и международному сообществу, пишет Frankfurter Allgemeine.

        https://www.dw.com/ru/эрдоган-просит-нато-и-ес-о-большей-поддержке-в-сирии/a-52697617
        Министр финансов Турции Берат Албайрак запросил у консалтинговой компании McKinsey, расположенной в Нью-Йорке, помощи в составлении трехлетней программы восстановления экономики, преодоления инфляции и валютного кризиса, сообщает NBCnews в статье Turkey seeks help from McKinsey despite Erdogan's 'economic war' with U.S.

        hi
        Это "Россия не вмещается в шляпу". Господа нищие
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:15
    0
    На блокировку сделки По Ф 16 конгресс не пойдёт,всётаки ВВС Турции одни из сильнейших в Нато.Это глупость несусветная,чтобы в небе Турции летали наши Сушки под Турецким флагом.Они же не до такой степени "умные."Да и нам самим новые Сушки нужны,как воздух.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 12:15
    -2
    Шантажируют блефуя.
    А наши наверно уже раскукарекались, какие они молодцы.
    1. Ros 56
      Ros 56 Сегодня, 12:29
      +3
      Ваши точно раскукарекались, а наши смотрят и оценивают.
  5. Nitarius
    Nitarius Сегодня, 12:17
    -3
    ох хитрец турок)))) бидона за фаберже дергает))) мол ... купим или по нужде в РОссию пойдем ... решайся старый))) а он в недоумении вообще!
  6. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 12:27
    -3
    Ага, 35-е может и купите, а за Су-57 придется побегать на коленках.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:32
    0
    В Турции: Если сорвется сделка с США на поставки F-16, мы можем закупить российские истребители Су-35 и Су-57
    Торгуются! Это какая то неожиданность?
    Всё в русле традиций и политики султана.
  8. Комментарий был удален.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:44
    0
    Американцы не могут выпустить Турцию из под своего влияния и продадут все, что попросят кроме F-35 .Думаю им не надо отталкивать турков ,это приведет к краху НАТО
  10. ugol2
    ugol2 Сегодня, 12:57
    +1
    закупить российские истребители Су-35 и Су-57, утверждает Демир

    belay
    Больше всех удивилась Россия...
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 13:20
      0
      Почему нет. Сейчас с экспортом туго, поэтому вполне осилят. Если еще не конвертировали, тот же индонезийский задел вполне можно пустить.
      1. Shahno
        Shahno Сегодня, 13:29
        0
        Ну 35 е ещё можно как то, ну 57 е это уже как бы похоже на... маркетинговый ход.
        Много то 35 х на экспорт отдали, самим по ходу не хватает.
        И потом, предоплату кому делали?
        Торгуются турки, типа смелые очень.
        Посмотрим на их смелость, если одни останутся. Курд, он не дремлит...
        Доиграются, что им Ф 16 не одобрят.
  11. Pandiurin
    Pandiurin Сегодня, 13:37
    0
    Цитата: Karos
    Турция не армения чтобы клянчить....


    Конечно, Турция например

    1. член НАТО, с одной из крупнейших армий, но по перспективам самой организации и членства Турции в ней есть вопросы.

    2. Турция входит в "международный клуб" Большая Двадцатка крупнейших экономик мира - G20.
    В 2011 году президент обещал вывести страну в top-10,
    в 2018 году изменилась форма правления с парламентской на президентскую, тогда Турция занимала 17 место.
    По обновлённым данным, Турция в рейтинге крупнейших экономик мира уже в топ-20 не входит, переползла на 21 место. Интересно как будет с G20, наверное турки туда поедут, но статус у них будет так себе, недострана среди 20-ки крупнейших.

    Турция конечно во многом круче (особенно по амбициям) Армении или каких то других стран, но тенденция движения у Турции вниз, во многом из-за её же непомерных амбиций.
  12. venik
    venik Сегодня, 14:32
    0
    "......Как позднее заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в зачет части сделки могут войти средства, выделенные Турцией на закупку F-35. По его словам, Анкара передала США 1,4 млрд. долларов и до сих пор эти средства ей не возвращены. ....."
    ==========
    Губу раскатали......Не вернули и не вернут! Янки они - такие..... До денег жадные: что им в карман упало - то пропало....... bully
  13. sustav75
    sustav75 Сегодня, 17:01
    -1
    Смех и слёзы. Мы туркам продадим все наши в наличии- три с половиной су-57! Бред.