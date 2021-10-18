В Турции: Если сорвется сделка с США на поставки F-16, мы можем закупить российские истребители Су-35 и Су-57

Если сорвется сделка с США на поставки F-16, мы можем закупить российские истребители Су-35 и Су-57

Турция может закупить российские истребители Су-35 и Су-57 в случае, если сорвется сделка по поставке американских F-16. С таким заявлением выступил глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.Турция нацелилась на американские истребители F-16, соответствующий запрос был направлен в Вашингтон и предварительно одобрен. По крайней мере так утверждают турецкие СМИ. Однако, несмотря на то, что администрация Байдена выступает за продажу туркам истребителей четвертого поколения, сделка может и сорваться, ведь есть еще и Конгресс, где антитурецкие настроения очень сильны. Часть американских конгрессменов до сих пор требует наказать Анкару за приобретение российской ЗРС С-400.На случай, если американцы все же заморозят сделку, Турция может обратиться к России и закупить российские истребители Су-35 и Су-57, утверждает Демир. Сейчас эта тема в переговорах с Москвой не поднимается, но в случае необходимости Анкара всегда может вернуться к этому вопросу.- добавил он.В начале октября в Турции заявили о намерении закупить у США 40 новых истребителей четвертого поколения F-16V Block 70, а также 80 комплектов для модернизации стоящих на вооружении турецких ВВС F-16 Block 30. Как позднее заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в зачет части сделки могут войти средства, выделенные Турцией на закупку F-35. По его словам, Анкара передала США 1,4 млрд. долларов и до сих пор эти средства ей не возвращены.