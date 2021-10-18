«Унифицировали и сделали универсальной»: Разработчик рассказал о модернизации крылатой ракеты «Оникс»

Крылатая ракета "Оникс" прошла модернизацию с унификацией по носителям. Разработанный в качестве противокорабельной ракеты "Оникс" стал универсальным. Об этом рассказал гендиректор и конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.
По словам Леонова, изначально "Оникс" задумывался как противокорабельная ракета, способная поражать морские цели. В частности ракета поступила на вооружение береговых комплексов "Бастион". Позднее было принято решение о модернизации ракеты с одновременной унификацией, сообщает РИА Новости.
В ходе проведенных работ "Оникс" получил возможность применяться как с надводных кораблей и подводных лодок, так и с наземным и воздушных носителей. Кроме того, ракета стала универсальной по целям, она может поражать как морские, так и наземные цели, что подтвердили неоднократные испытания.
Отличительной особенностью "Оникса" Леонов назвал универсальность. Ракета обладает большой сверхзвуковой скоростью, что повышает вероятность преодоления систем ПВО и ПРО потенциального противника. Она также характеризуется малым подлетным временем.
О том, что НПО Машиностроения намерено модернизировать ПКР "Оникс" Леонов заявлял еще в 2019 году. Тогда было выдвинуто несколько предложений, которые помогут улучшить летные характеристики ракеты и повысить эффективность комплекса в целом. Кроме того, одновременно продлевался срок нахождения ракеты на вооружении.
Противокорабельная ракета "Оникс" была разработана еще в 80-х годах прошлого века, но поступила на вооружение лишь в 2002-м году. Имеет загоризонтную дальность стрельбы. В ней реализован принцип применения "выстрелил-забыл". У ракеты снижен ЭПР, эффективна в условиях применения РЭБ.
Дальность стрельбы указана в 300 км, но это больше относится к "Яхонту" - экспортной версии "Оникса". На базе данной ПКР была разработана российско-индийская ракета BraMos.