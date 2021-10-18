Военное обозрение
Войти Регистрация

«Унифицировали и сделали универсальной»: Разработчик рассказал о модернизации крылатой ракеты «Оникс»

43

Крылатая ракета "Оникс" прошла модернизацию с унификацией по носителям. Разработанный в качестве противокорабельной ракеты "Оникс" стал универсальным. Об этом рассказал гендиректор и конструктор НПО машиностроения Александр Леонов.


По словам Леонова, изначально "Оникс" задумывался как противокорабельная ракета, способная поражать морские цели. В частности ракета поступила на вооружение береговых комплексов "Бастион". Позднее было принято решение о модернизации ракеты с одновременной унификацией, сообщает РИА Новости.

В ходе проведенных работ "Оникс" получил возможность применяться как с надводных кораблей и подводных лодок, так и с наземным и воздушных носителей. Кроме того, ракета стала универсальной по целям, она может поражать как морские, так и наземные цели, что подтвердили неоднократные испытания.

Отличительной особенностью "Оникса" Леонов назвал универсальность. Ракета обладает большой сверхзвуковой скоростью, что повышает вероятность преодоления систем ПВО и ПРО потенциального противника. Она также характеризуется малым подлетным временем.

О том, что НПО Машиностроения намерено модернизировать ПКР "Оникс" Леонов заявлял еще в 2019 году. Тогда было выдвинуто несколько предложений, которые помогут улучшить летные характеристики ракеты и повысить эффективность комплекса в целом. Кроме того, одновременно продлевался срок нахождения ракеты на вооружении.

Противокорабельная ракета "Оникс" была разработана еще в 80-х годах прошлого века, но поступила на вооружение лишь в 2002-м году. Имеет загоризонтную дальность стрельбы. В ней реализован принцип применения "выстрелил-забыл". У ракеты снижен ЭПР, эффективна в условиях применения РЭБ.

Дальность стрельбы указана в 300 км, но это больше относится к "Яхонту" - экспортной версии "Оникса". На базе данной ПКР была разработана российско-индийская ракета BraMos.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 12:46
    -30
    Индусы вроде давно уже хвастались своими Брамосами, которые умеют и по земле, и с самолета...
    Теперь и наши где-то микросхем прикупили ?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:00
      -14
      Цитата: Пиджак в запасе
      Теперь и наши где-то микросхем прикупили ?

      Интересная подробность (для меня, во всяком случае). Прислали смс, чтобы я поменял сим-карту пятнадцатилетней давности. В салоне Tele-2 между разговорами о моих предпочтениях к кнопочным аппаратам я заметил целый витраж с кнопочными телефонами и смартфонами. Клерк в салоне просветил меня, что это российские модели (правда делают их в Китае). Что вам сказать, ТТХ - так себе, но товарный вид уже имеется.
      Так, может быть, микросхемы имеют китайские корни?
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 13:03
        -5
        Цитата: ROSS 42
        может быть, микросхемы имеют китайские корни?

        Тут на неделе писали, что чуть не половину сложных микросхем делают на Тайване. Это можно считать китайскими корнями?

        А так-то несколько лет назад помню как раз китайцы покупали наши микросхемы для простых вещей, типа калькуляторов.
      2. vargo
        vargo Сегодня, 14:17
        +5
        У нас есть свои прекрасные производства микросхем и чипов. Для военных целей уж точно хватит. Да и требования к подобным схемам сильно отличаются от ширпотреба на потребительских рынках.
    2. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 13:07
      +5
      Цитата: Пиджак в запасе
      Теперь и наши где-то микросхем прикупили ?

      ну да, всё дело в китайских микросхемах
      конструкторские школы давно уже без работы
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 13:10
        -11
        Цитата: Наводлом
        конструкторские школы

        Думаете конфетку можно сделать из любого г ...?
        Пределы совершенству всё равно существуют.
        1. Наводлом
          Наводлом Сегодня, 13:16
          +11
          Цитата: Пиджак в запасе
          Думаете конфетку можно сделать из любого г ...?

          вы фактически об этом написали
          дав понять, что российские ракеты смогли улучшить только прикупив каких-то загадочных микросхем.
          То-есть, всё дело в иностранных схемах.
          С ними смогли и индусы и русские разработчики.
          Это ваша логика.
          Вы, извините, пишите чушь. А потом других просите вашу чушь объяснять и оправдывать.
          1. Пиджак в запасе
            Пиджак в запасе Сегодня, 13:27
            -5
            Цитата: Наводлом
            То-есть, всё дело в иностранных схемах.

            Во первых, про именно иностранные я ни разу не писал.
            Во вторых, я не утверждал, я спрашивал.
            В третьих, да, некоторое время назад наши конструктора совершенно не стеснялись рассказывать, что прогресса в разработке новых образцов вооружения они добились именно применением иностранных электронных компонентов. Да и теперь честно признают, что задержки, например с созданием спутников как раз из-за отсутствия доступа к иностранным компонентам.
            Так что про чушь возьмите обратно.
            1. Юра
              Юра Сегодня, 13:42
              +2
              Цитата: Пиджак в запасе
              некоторое время назад наши конструктора совершенно не стеснялись рассказывать, что прогресса в разработке новых образцов вооружения они добились именно применением иностранных электронных компонентов.
              Ну вот посмотрите по статье
              Противокорабельная ракета "Оникс" была разработана еще в 80-х годах прошлого века, но поступила на вооружение лишь в 2002-м году.

              То есть разрабатывалась, испытывалась до 2002 года, именно тогда когда было нормальным использовать иностранные комплектующие, особенно на вооружениях создаваемых как для внутреннего пользования, так и для экспорта. После 2008г., а особенно после 2014 года ситуация изменилась и поэтому логичное решение использовать свои разработки, и следствие чего модернизация, как и во всём остальном.
    3. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 13:20
      0
      Цитата: Пиджак в запасе
      уже хвастались своими Брамосами, которые умеют и по земле

      Не просто "по земле"! А можно применять для поражения целей в горных районах ! Но для этого пришлось доработать ГСН ! Так что "земная" модификация "БраМоса" в режиме "поверхность-поверхность" отличается от противокорабельного "БраМоса" !
    4. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 17:09
      0
      лол,сирийцы ониксами ещё несколько лет назад по земле отработали...тут просто озвучили то,что и раньше знали-по радиоконтрастным целям и так работает
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:49
    +4
    Осталось увеличить дальность.
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 12:58
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Осталось увеличить дальность.

      Ну, как бэ, утверждаатся, что Оникс с ГСН летает на 800 км. По земле можно ГСН выкинуть и летать только по координатам, а в освободившееся место долить керосину, вот тебе и дальность.
      1. ultra
        ultra Сегодня, 13:33
        0
        Цитата: Пиджак в запасе
        Оникс с ГСН летает на 800 км.

        Что за бред?У Оникса комбинированная система наведения,захват цели ГСН происходит минимум за 50 км .
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 13:40
          0
          Цитата: ultra
          захват цели ГСН происходит минимум за 50 км

          И как это отменяет дальность полета ракеты?
          Вот уж точно, бред пишите.
          1. ultra
            ultra Сегодня, 14:53
            0
            Я так понимаю что вы не помните что сами писали!С этим надо что то делать!Может к доктору? wassat
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Сегодня, 14:58
              -2
              Цитата: ultra
              Может к доктору?

              Сходите, провертесь.
              1. ultra
                ultra Сегодня, 15:00
                0
                Т laughing ак у меня с памятью всё ОК!
        2. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 14:10
          +1
          Цитата: ultra
          Что за бред?У Оникса комбинированная система наведения,захват цели ГСН происходит минимум за 50 км .

          Никто ж не говорил, что Оникс с включённой ГСН летает на 800 км. smile
          Ракета летит несомненно в комплекте с ГСН, но включает её только на конечном участке.
          1. ultra
            ultra Сегодня, 14:55
            -1
            Тогда зачем писать что он с ГСН летает на 800?
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Сегодня, 15:01
              -1
              Цитата: ultra
              Тогда зачем писать что он с ГСН летает на 800?

              Затем, что ГСН прикручена к ракете, занимает место и добавляет веса, и в таком комплекте ракете хватает мощности лететь далеко.
              Но есть вариант эту ГСН открутить и освободить место для дополнительного топлива, например.
              1. Барбарис25
                Барбарис25 Сегодня, 17:11
                -1
                а потом если потребуется корабль топить,то бак снять и гсн повесить?вот реально..смешно читать)
      2. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:41
        0
        Цитата: Пиджак в запасе
        а в освободившееся место долить керосину, вот тебе и дальность.

        2 стакана? laughing
      3. Normann
        Normann Сегодня, 14:41
        0
        А еще можно просто на глаз запускать в сторону противника)
      4. KCA
        KCA Сегодня, 14:45
        0
        Не знаю, кем утверждается, ни разу нигде не встречал ТТХ Оникса, только Яхонта, было где-то в новостях как раз про Оникс-М, и там проскочила дальность 1000км
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 17:11
          0
          в прошлом году про Оникс-М и там подтвердили дальность в 800 км,типа переработали начинку и обеспечили дальность в 800 км.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:01
      0
      Цитата: tralflot1832
      Осталось увеличить дальность.

      А разве «Циркон» не для этого готовят?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:06
        +2
        Вроде Циркон это не Оникс,но я в этом не уверен и он пока у нас оморяченный.У него дальность поболее.Совсем запутали мировое сообщество с этим Цирконом.
      2. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 13:07
        0
        Цитата: ROSS 42
        А разве «Циркон» не для этого готовят?

        Циркон - это другого уровня . И другой цены.
      3. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 13:13
        0
        Цитата: ROSS 42
        А разве «Циркон» не для этого готовят?

        Ну,не зря говорят: "Федот,да не тот!"... В первую очередь,думаю,разница в стоимости! ( зачем "морское корыто" уничтожать "золотой"("платиновой", "бриллиантовой"...) ракетой ? ) Но могут быть и другие причины...хотя бы и режим сохранения секретности ! ( Не след "все дыры" ,,затыкать,, "Цирконами" ! )
    3. lucul
      lucul Сегодня, 13:19
      0
      Осталось увеличить дальность.

      Да даже на 300км с её скоростью вполне хорошо ,особенно на фоне западных Гарпунов )))
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 13:32
        0
        Цитата: lucul
        на фоне западных Гарпунов )))

        Гарпун из другой весовой категории. У нас есть такие же ( почти) Х35.
        А с Ониксом лучше сравнивать ПКР LRASМ, правда от сверхзвука американцы отказались, решили, что и так сойдёт.
    4. NKT
      NKT Сегодня, 13:51
      0
      И чтобы их могли применять Су-34 и Су-35 )
  3. синоби
    синоби Сегодня, 12:59
    +4
    Ну,это был вопрос чисто времени.Универсальные ПУ есть,почему не быть и универсальным КР?Путаница с дальностью "Оникса" обусловленна разной массой и типом БЧ.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 13:44
      +1
      Цитата: синоби
      Путаница с дальностью "Оникса" обусловленна...

      ...фантазиями всевозможных "экспертов"
      1. синоби
        синоби Сегодня, 16:49
        0
        и этим в особенности
  4. km-21
    km-21 Сегодня, 13:18
    +1
    Любая ракета состоит из четырех основных узлов.
    1. Двигатель обеспечивает доставку до цели.
    2. Боевая часть обеспечивает поражение цели.
    3. Система управления (дистанционное и/или самонаведение) обеспечивает точность попадания.
    4. Пусковая установка и транспортная платформа обеспечивают оперативность боевого применения.

    Все эти узлы могут и должны производиться в виде законченных универсальных модулей с разными характеристиками и стоимостью. Имея в ассортименте эти модули можно достаточно просто скомпоновать изделие, наилучшим образом соответствующее стоящей перед ним задачей. Именно так и должна выглядеть программа разработки боевой ракетной техники.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 14:43
      0
      А про размеры, скорость, дальность применения возможных носителей Вы забыли?
  5. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 13:18
    +1
    Цитата: Пиджак в запасе

    Индусы вроде давно уже хвастались своими Брамосами, которые умеют и по земле, и с самолета...
    Теперь и наши где-то микросхем прикупили ?


    ("Американские блоки, русские блоки, все они сделаны на Тайване. "Армагеддон, 1998 год)
    1. Вадим Ананьин
      Вадим Ананьин Сегодня, 13:42
      0
      Я с вами не соглашусь.
      1. Нафаня из дивана
        Нафаня из дивана Сегодня, 13:52
        0
        Я с вами не соглашусь.

        Я, к сожалению, не участвовал в создании фантастического фильма-экшн "Армагеддон". Претензии к Голливуду. drinks
  6. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 16:30
    0
    Статья "ниАчем"...
  7. Tektor
    Tektor Сегодня, 17:29
    0
    Ходят слухи, что Ониксы-М хотят модернизировать, используя наработки по Циркону. В связи с чем могут поднять максимальную скорость поближе к 5М и увеличить дальность. Это будет просто конфетка.