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Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 отправились в Африку

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Турция расширяет военное сотрудничество со странами африканского континента, в Африку отправились турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Как сообщает агентство Reuters, соглашение на поставку дронов заключено с двумя странами.


По информации агентства, которое ссылается на информированные источники, очередными покупателями беспилотников Bayraktar TB2 стали Марокко и Эфиопия. Если с марокканским контрактом все ясно и понятно, то с эфиопским не все так просто. Все дело в том, что у Эфиопии натянутые отношения с Египтом из-за плотины гидроэлектростанции на Голубом Ниле.

Продажа турецких беспилотников Аддис-Абебе окончательно испортит отношения Каира и Анкары, чего Турция допускать не хочет. Каир, в свою очередь, требует заморозить сделку с Эфиопией. В общем все запутано и чем кончится пока не понятно.

Официально Анкара не объявляла о заключении контрактов на поставку БПЛА Bayraktar TB2 ни в Марокко, ни в Эфиопию. Однако известно, что поставки беспилотников в марокканскую армию уже начались, в сентябре военные Марокко получили первую партию беспилотников, количество поставленных дронов не сообщается. Всего в рамках контракта Турция должна поставить 13 БПЛА Bayraktar TB2, сопутствующее оборудование и обучить операторов.

Статус контракта с Эфиопией пока не ясен, стороны его никак не комментируют, но точно известно, что Аддис-Абеба запрашивала покупку БПЛА.
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39 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 13:30
    -6
    во штампуют... аж завидно. но у нас же " охотник"...
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 13:41
      -1
      Страны которые закупили Байрактар ТВ2:
      Туркменистан
      Морокко
      Эфиопия
      Ливия
      Катар
      Азербайджан
      Украина
      Польша
      Турция (у них порядка 120~150 самолётов)

      Страны в процессе закупки:
      Британия
      Ирак
      Латвия
      Венгрия
      Судан (может уже получили)
      Оман
      1. knn54
        knn54 Сегодня, 13:58
        +1
        OgnennyiKotikСтраны Ближнего Востока и Африки (кроме Марокко),перечисленные вами,когда то входили в состав Османской империи.
        В простое совпадение верится с трудом.Видимо влияние этнических турок серьезное.Как и в Аджарии,Азербайджане да и в Абхазии турок-месхетинцев.
        В Ферганской долине (после их выселения в конце ВОВ) подмяли под себя даже местный криминалитет. Хотя в последних двух регионах им противодействуют (небезуспешно) местные армянские диаспоры.
        1. Luminman
          Luminman Сегодня, 14:02
          +2
          перечисленные вами,когда то входили в состав Османской империи

          Вряд ли над ними витал дух Османской Империи. Вероятно, хотят решить простым способом сложные задачи при небольших финансовых затратах. Сравните стоимость штурмовика и стоимость этого летающего гов...на wink
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 13:52
      0
      Цитата: Дедкастарый
      во штампуют... аж завидно.

      На фото смотришь и кажется что они туда пешим маршем отправились lol
      1. Элай
        Элай Сегодня, 14:26
        0
        Байтараки - воздушная пехота османов ....))
        1. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 17:27
          0
          Цитата: Элай
          Байтараки - воздушная пехота османов ....))
          belay
          Ага. ВИКИ: belay
          всего за 2020 год в Ливии уничтожено 47 Bayraktar TB2, большинство из них из ЗРПК «Панцирь
    3. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:17
      +1
      Цитата: Дед кастарый
      во штампуют..
      И все же кто нить обидится и "прикроет лавочку" recourse
      1. Xlor
        Xlor Сегодня, 14:20
        +2
        И все же кто нить обидится и "прикроет лавочку"

        Вроде как канадцы наложили запрет на поставки двигателей...
        1. Yarasa
          Yarasa Сегодня, 14:44
          -1
          Вообще то из Канады оптика а движки австрийские и уверяю вас и оптика и движки опять продают туркам. У них нет проблем в поставках. Если что Украина движки поставит а оптику сами делают и не хуже. Если не ошибается аселсан.
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 13:31
    +1
    Там им и место -
    В Африке разбойник,
    В Африке злодей,
    В Африке ужасный
    Бар-ма-лей!

    Они только бармалеев гонять и могут, у которых ПВО нет
    1. Tim Werner
      Tim Werner Сегодня, 14:03
      -9
      уничтоженные в Карабахе Тор-М2М, С-300, Стрелы, Осы, Кубы, РЭБ Репеллент- это что? ПВО уровня бармалеев?
      1. кокосов тима
        кокосов тима Сегодня, 14:30
        +4
        Техника в руках дикаря - кусок железа
        1. Tim Werner
          Tim Werner Сегодня, 14:53
          -6
          Армянские ВС - дикари?
          вы поосторожнее там...
          это наш союзник по ОДКБ, вообще то
      2. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 15:12
        +2
        Там вопрос, что именно уничтожили - Тор или широко применявшиеся надувные обманки, Байрактар ли уничтожил, или Сушки, которые свыше 700 вылетов на штурмовку совершили, как признал Азербайджан, ну и ПВО в Карабахе было даже не на уровне бармалеев - ополчение воевало-то, не было там армянской армии и ПВО...
        Ты лучше расскажи, куда пропали победные реляции о Байрактарах в Сирии? Посшибали эти летающие мишени, как и в Йемене?
        1. Yarasa
          Yarasa Сегодня, 15:17
          -6
          Цитата: Cowbra
          не было там армянской армии и ПВО...

          Эти басни рассказывайте в другом месте

      3. dzvero
        dzvero Сегодня, 15:14
        +3
        Карабах 2020 пример того, что:
        - систему ПВО надо строить заранее;
        - системой надо пользоваться правильно;
        - вводить по частям и без прикрытия некошерно;
    2. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 14:45
      -6
      Опять армянская мантра пошла "пво нет" :))))))
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 15:13
        +4
        Расскажи лучше про мантру "Байрактар сбить нельзя". А КР - можно?
    3. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 15:19
      -5
      Цитата: Cowbra
      Они только бармалеев гонять и могут, у которых ПВО нет

      Вы так себя успокаиваете или любите петь армянскую мантру?)))))))))))))))))))))))))
      Вам минус за враньё и дезинформацию!!!!
  3. for
    for Сегодня, 13:32
    +2
    Реклама двигатель торговли!
    1. ultra
      ultra Сегодня, 13:34
      +6
      Цитата: for
      Реклама двигатель торговли!

      Точно,особенно армяне прорекламировали. laughing
  4. Xlor
    Xlor Сегодня, 13:54
    0
    Турецкие ударные беспилотники Bayraktar

    Кто-нибудь мне может объяснить, почему он невидим для ПВО? Это ведь самая настоящая летающая этажерка, которую может между завтраком и обедом спроектировать любой студент 5-го или 4-го курса любого авиационного ВУЗа... У него не убираются даже шасси! В чем дело? Какое-то особое, поглощающее покрытие? Авионика?

    Заранее спасибо
    1. Tim Werner
      Tim Werner Сегодня, 14:01
      -4
      Композитный корпус
      1. Xlor
        Xlor Сегодня, 14:17
        +1
        Композитный корпус

        Одни неубираемые шасси и воздушный винт выдают это летающее чудо с головой...
      2. KCA
        KCA Сегодня, 14:35
        0
        А у игиловцев собранные из палок и пенопласта дроны это разве не композитный корпус? Тор и Панцирь на раз засекают и сбивают, а они раз в 10 меньше Байтакаров
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 15:43
          -5
          Цитата: KCA
          А у игиловцев собранные из палок и пенопласта дроны это разве не композитный корпус? Тор и Панцирь на раз засекают

          Байрактар летает выше, имеет оружие с большой дальностью. Тор и Пенцирь ( старый) не каждый раз и достать смогут. Нужна техника посерьезней. Хотя и Торы то не укаждого найдутся, дорого.
          1. KCA
            KCA Сегодня, 15:59
            +2
            Выше-то он выше летает, но я сомневаюсь что с высоты 8200 метров он способен применять вооружение, дальность действия всего 150км, учитывая что у умных людей ПВО эшелонированная и как сейчас модно говорить - сетецентрическая, одиноко стоящий, да ещё и боекомплекта Панцирь может и не достанет, но вот получив целеуказание от старших братьев Бук-М3, С-300, С-400, вполне собьёт, хоть ода из 12 ракет попадёт, ну и да, и С1 после применения в Сирии модернизировали, и С2 с 2016 на вооружении
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Сегодня, 16:27
              -2
              Цитата: KCA
              учитывая что у умных людей ПВО эшелонированная и как сейчас модно говорить - сетецентрическая,

              И много вы таких умных знаете? Особенно у которых есть Бук-М3, С-300, С-400 ?
              1. KCA
                KCA Сегодня, 16:40
                +2
                Ну меня интересует только ПВО в России и в Хмемиме, остальные пусть сами выкручиваются как могут, Пэтриоты покупают, или С-400
          2. Xlor
            Xlor Сегодня, 16:16
            0
            Байрактар летает выше, имеет оружие с большой дальностью

            На кадрах очень хорошо видно, что Bayraktar, прежде чем ударить, находится почти что над целью и применяет обыкновенные "умные" бомбы... Никаким оружием большой дальностью там и не пахнет...
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Сегодня, 16:29
              0
              Цитата: Xlor
              Bayraktar, прежде чем ударить, находится почти что над целью и применяет обыкновенные "умные" бомбы.

              Правильно.
              Ведь ПВО нет, зачем напрягаться и тратить дорогие ракеты.
              Да и половина, а то и больше кадров совсем даже не про Байрактар.
    2. Грибок
      Грибок Сегодня, 14:30
      +3
      Он отлично видим для ПВО. Его сбивали в Ливии и Сирии.
  5. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 14:12
    +3
    Вот что пиар Карабахский делает с посредственным БПЛА...
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:14
    +1
    Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 отправились в Африку
    Для тех про продаёт, прибыль.
    А те кто покупает, уверен, что баланс, цена - эффективность, лучше чем у других вариантов?
  7. Aurel
    Aurel Сегодня, 14:29
    -6
    После чудовищных потерь российско-советской бронетехники лучшей рекламы турецким БПЛА и придумать невозможно.
    1. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 14:47
      -1
      Люди не . Просто так бабло тратить не будут. Если пво нет , то байрактар это смерть противнику. А если есть, то в любом случае больно укусит.
  8. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:34
    -6
    оньлнтивидк еН
  9. Dikson
    Dikson Сегодня, 16:35
    0
    Во туркам карта попёрла после Карабаха.. Израильтяне с Китайцами нервно курят за углом..