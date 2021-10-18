Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 отправились в Африку

Турция расширяет военное сотрудничество со странами африканского континента, в Африку отправились турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Как сообщает агентство Reuters, соглашение на поставку дронов заключено с двумя странами.По информации агентства, которое ссылается на информированные источники, очередными покупателями беспилотников Bayraktar TB2 стали Марокко и Эфиопия. Если с марокканским контрактом все ясно и понятно, то с эфиопским не все так просто. Все дело в том, что у Эфиопии натянутые отношения с Египтом из-за плотины гидроэлектростанции на Голубом Ниле.Продажа турецких беспилотников Аддис-Абебе окончательно испортит отношения Каира и Анкары, чего Турция допускать не хочет. Каир, в свою очередь, требует заморозить сделку с Эфиопией. В общем все запутано и чем кончится пока не понятно.Официально Анкара не объявляла о заключении контрактов на поставку БПЛА Bayraktar TB2 ни в Марокко, ни в Эфиопию. Однако известно, что поставки беспилотников в марокканскую армию уже начались, в сентябре военные Марокко получили первую партию беспилотников, количество поставленных дронов не сообщается. Всего в рамках контракта Турция должна поставить 13 БПЛА Bayraktar TB2, сопутствующее оборудование и обучить операторов.Статус контракта с Эфиопией пока не ясен, стороны его никак не комментируют, но точно известно, что Аддис-Абеба запрашивала покупку БПЛА.