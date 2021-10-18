Американский самолёт P-8A Poseidon несколько часов вёл наблюдение близ пункта МТО ВМФ РФ в сирийском Тартусе

Из Сирии приходят сводки о том, что к воздушному пространству страны над Средиземным морем приближался американский самолёт. Речь идёт о «Посейдоне» ВМС США. Самолёт Boeing P-8A Poseidon прилетел к сирийским воздушным рубежам с американской базы в итальянской Сигонелле. Эта авиабаза располагается на острове Сицилия.Известно о том, что американский «Посейдон» в течение нескольких часов кружил в нескольких десятках км от пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе. Осуществлялась разведка происходящего на самой базе, а также вёлся мониторинг активности российский подводных лодок, если таковые в тот момент в восточном Средиземноморье находились.Обычно после появления американских противолодочных и разведывательных самолётов в восточном Средиземноморье активируется натовская военно-морская составляющая в регионе. В этой связи вполне возможно, что противолодочный мониторинг с воздуха связан с очередным предстоящим этапом такого рода активности.Ранее в США выражали удовлетворением тем, что прямой канал связи между военными позволяет предупреждать инциденты в воздухе - в небе над Сирией. Предупреждали ли американские военные своих российских коллег о том, что P-8A Poseidon собирается подойти на максимально близкое расстояние к базе в Тартусе?Тем временем приходят сообщения о потерях среди сирийских военнослужащих в районе Голанских высот. Сирийское командование обвиняет Израиль в обстреле военнослужащих САА, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, ещё один получил ранение. В Израиле обвинений в свой адрес традиционно не комментируют.