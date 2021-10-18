Военное обозрение
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Американский самолёт P-8A Poseidon несколько часов вёл наблюдение близ пункта МТО ВМФ РФ в сирийском Тартусе

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Из Сирии приходят сводки о том, что к воздушному пространству страны над Средиземным морем приближался американский самолёт. Речь идёт о «Посейдоне» ВМС США. Самолёт Boeing P-8A Poseidon прилетел к сирийским воздушным рубежам с американской базы в итальянской Сигонелле. Эта авиабаза располагается на острове Сицилия.


Известно о том, что американский «Посейдон» в течение нескольких часов кружил в нескольких десятках км от пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе. Осуществлялась разведка происходящего на самой базе, а также вёлся мониторинг активности российский подводных лодок, если таковые в тот момент в восточном Средиземноморье находились.

Обычно после появления американских противолодочных и разведывательных самолётов в восточном Средиземноморье активируется натовская военно-морская составляющая в регионе. В этой связи вполне возможно, что противолодочный мониторинг с воздуха связан с очередным предстоящим этапом такого рода активности.

Ранее в США выражали удовлетворением тем, что прямой канал связи между военными позволяет предупреждать инциденты в воздухе - в небе над Сирией. Предупреждали ли американские военные своих российских коллег о том, что P-8A Poseidon собирается подойти на максимально близкое расстояние к базе в Тартусе?

Тем временем приходят сообщения о потерях среди сирийских военнослужащих в районе Голанских высот. Сирийское командование обвиняет Израиль в обстреле военнослужащих САА, в результате которого погиб по меньшей мере один человек, ещё один получил ранение. В Израиле обвинений в свой адрес традиционно не комментируют.
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9 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 14:05
    +2
    А потом дроны появляются.
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 14:11
      0
      Ищут, прощупывают направления ракетных атак.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 14:20
      -1
      Ну дроны имеют свойство внезапно совершать посадку, чаще всего очень жесткую, наглухо, если Иран смог посадить новейший БПЛА США RQ-170 ещё в 2011 году, неужели у России не получится?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:15
    +4
    Американский самолёт P-8A Poseidon несколько часов вёл наблюдение близ пункта МТО ВМФ РФ в сирийском Тартусе
    Стандартная ситуация ...
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 14:49
      +3
      Цитата: rocket757
      Американский самолёт P-8A Poseidon несколько часов вёл наблюдение близ пункта МТО ВМФ РФ в сирийском Тартусе
      Стандартная ситуация ...

      И новостью то назвать трудно. Так действовали и будут действовать все и всегда.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:10
        0
        Было б новостью, если б наши разведывательные самолёты летали вблизи их военных баз! Увы, увы, сильно отстаём, мы, в этом деле.
        1. Bez 310
          Bez 310 Сегодня, 16:27
          0
          Цитата: rocket757
          наши разведывательные самолёты

          А что, у нас есть такие самолеты, сравнимые с разведчиками США?
  3. ugol2
    ugol2 Сегодня, 14:25
    -2
    Заблудился наверное, болезный. request
    Должно быть пара Су-шек сопроводила его, и указала верную дорогу. yes
  4. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 16:26
    0
    "Предупреждали ли американские военные своих российских коллег о том, что P-8A Poseidon собирается подойти на максимально близкое расстояние к базе в Тартусе?"
    А почему об этом надо предупреждать?
    Обычный полет ...