Военное обозрение
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Военную помощь США в Киеве назвали доказательством «несокрушимого стратегического партнёрства»

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Украина получила вторую партию военной помощи от США, груз прибыл в ночь с 17 на 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.


Согласно сообщению, на Украину прибыла вторая партия "международной технической помощи", направленной США для украинских военных. Что входит в прибывший груз не сообщается, однако уполномоченный управления медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Александр Матийчук заявил, что в партию должны входить боеприпасы и медицинское имущество.

В Минобороны Украины подчеркнули, что это уже вторая партия груза, доставленная из США, в скором времени ожидается третья. Всего, как планируют в Киеве, американцы должны прислать на Украину помощи на 60 млн. долларов. Это помимо 250 млн, "запланированных" американским Конгрессом.

Первая партия пришла 10 октября, в ее состав входило медицинское имущество, представленное индивидуальными аптечками, средства радиолокационного наблюдения, а также стрелковые боеприпасы и выстрелы к подствольным гранатометам. Всего американцы прислали чуть больше 86 тонн помощи.

В Киеве уже подчеркнули, что прибывший груз является очередным свидетельством "нерушимого стратегического партнерства" между Украиной и США.

Напомним, что данную военную помощь выпросил Зеленский во время своего визита в Вашингтон. Теперь это преподносится как очередная победа украинской власти, доказывающая "правильность выбранного пути" на членство в НАТО и европейскую идентичность.
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36 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 14:07
    +8
    "Непокобелимое партнерство",однако.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:23
      0
      Цитата: knn54
      "Непокобелимое партнерство",однако.

      Перемога и зрада - однако.
  2. Кроу
    Кроу Сегодня, 14:09
    +2
    "Крепитесь! Заграница нам поможет." 12 стульев 1977г.
    1. Ascold1901
      Ascold1901 Сегодня, 14:36
      +1
      Очепятка — 1927 год.)))
      1. Кроу
        Кроу Сегодня, 15:20
        +1
        Благодарю за поправку,Эдуард!Надеюсь,что обчество простит,ибо старенький я и мне (надеюсь) простительно.....Еще раз искреннее спасибо за то,что поправили!
        1. Ascold1901
          Ascold1901 Сегодня, 15:47
          +1
          Всегда рад помочь.))) Я тоже не молодой.))) Правда попал по «программу омоложения».)))) Теперь до пенсии еще 7-мь лет.))) А «12 стульев» первый раз читал еще в школе, учительница по литературе давала прочитать на 3-и дня. Хорошие книги были в то время дефицит — только через «...завсклад, товаровед, директор магазин...»©.))))
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 14:40
      +1
      Шестерки американцев.Сами не понимают,что их "партнеры" их же и кинут,возможно круче ,чем афганцев.Еврейское правительство украины поимеет украинцев да уедет в Америку,а украинцы останутся наедине со своими проблемами. hiНо даже в этом будет виновата Москва,кто то ведь должен быть виноват в проблемах коренных аборигенов украины.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:25
      +1
      Цитата: Кроу

      +3
      "Крепитесь! Заграница нам поможет." 12 стульев 1977г.

      Однако пора опять в окопы Зеле ехать зраду обмывать и медали раздавать.
  3. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 14:09
    +3
    Возят понемногу, главное, чтобы огонь алчности у укроправителей и олигархов около власти с наци-публикой не угасал и они думали, что "о них помнят и им помогают".
    Только может так оказаться, что то, что везут, как в Грузии в 8 году, не получат потом МО РФ на изучение и в виде зримых образцов вражеской техники и вооружения.
    ТаМ, если в АТО что-то такое завезут, то нечистые на руку вояки могут и в ДНР что толкнуть из "помощи". А оттуда кто знает куда проданное приедет.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 14:14
      +2
      медицинское имущество.
      Ковид, чуму, холеру и другие смертельные болезни....
      1. mojohed2012
        mojohed2012 Сегодня, 14:16
        +1
        Там много чего могут завести. И не факт, что это не бактериологическое оружие для планируемых будущих передовых отрядов ЦРУ.
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 14:24
          -1
          Цитата: mojohed2012
          бактериологическое оружие

          Бак. лабораторий полно и на Украине и в Грузии !
          P.S. В Грузии народ мрёт неизвестно от чего. За ночь сгорают....
          1. mojohed2012
            mojohed2012 Сегодня, 14:26
            0
            Лаборатории есть, а кто говорит о том, что привезенное после пиара укро-власти "за помощь из-за лужи" не везут потом в лабораторию? Могли завезти оборудование и хранилища колоний штаммов боевых бактерий и вирусов, а уж их испытание и проведут в лабораториях и "на земле" спецы из ЦРУ.
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 14:10
    0
    Ах вот что имелось ввиду
    Нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден стремится показать миру, что его страна кардинально меняет свою внешнюю политику, отказываясь от силового давления.

    ГОМОнитарная помощь
  5. prior
    prior Сегодня, 14:10
    +2
    И почему все страны, которые состояли с Соединёнными Штатами в «несокрушимом стратегическом партнёрстве», потом терпели катастрофическое поражение? request
    86 тонн - это два железнодорожных вагона. Всего лишь!
    А крику, крику то сколько.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:30
      0
      Ну, ещё не все. Некоторым только предстоит.
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 15:09
      +3
      Тайвань, Южная Корея, Израиль...
      Так, навскидку. Кстати, не плохо живут.
      Хотя были и поражения.
      1. prior
        prior Сегодня, 15:13
        0
        И у всех пистолет возле виска.
        У кого китайский, у кого северокорейский, у кого арабский.
        Остается чуток подтолкнуть под локоток...... в нужное время.
        Последующий результат даже не нуждается в предсказании: война, смерти, экономический бардак.
        1. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 16:01
          0
          Ага.. Особенно, арабский. Сколько раз "стреляли"? И чьи Голланские высоты?
        2. military_cat
          military_cat Сегодня, 16:24
          0
          Цитата: prior
          Остается чуток подтолкнуть под локоток...... в нужное время.
          Последующий результат даже не нуждается в предсказании: война, смерти, экономический бардак.

          В прошлый раз геополитическая многоходовка не сказать что прям уж очень получилась. Бардак удался, но по цене вышел на вес золота.
          1. prior
            prior Сегодня, 16:29
            0
            Именно бардак, именно хаос, устроенный в нужное время в нужном месте, и является целью американской политики. И сколько бы это не стоило самой Америке, те, кто этот хаос заказывает и реализует, никогда не в проигрыше, даже если пострадают некоторые американские граждане.
            Ну, неужели проблемы негров волнуют Рокфеллера?!
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:20
        +1
        Цитата: Вождь краснокожих
        Тайвань, Южная Корея, Израиль..

        Афганистан получил намного больше, а как живут.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:18
    +1
    В Киеве уже подчеркнули, что прибывший груз является очередным свидетельством "нерушимого стратегического партнерства" между Украиной и США.
    Кого то такая "помощь" согреет, особенно, если оно руки на этом нагреет ... а как будет остальным, согрело, прям согрело и накормило???
  7. ugol2
    ugol2 Сегодня, 14:18
    +2
    Американцы нам должны $60 млн, нет $250.000.000. ! fellow
    Как это ... по-украински!
  8. Normann
    Normann Сегодня, 14:29
    -2
    Сколько надувного интересно.
  9. KCA
    KCA Сегодня, 14:29
    0
    Мощная помощь, привезли какой-то груз, скорее всего амуницию, а то и вовсе сухпайки, я понимаю Россия Сербии помогает, подарила 6 МИГ-29, 19 Т-72МС, 20 БРДМ-2МС, и это не полный список
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:44
    +1
    Военную помощь США в Киеве назвали доказательством «несокрушимого стратегического партнёрства»

    Какая всё-таки лживая, гнусная и мерзкая украинская власть. Несокрушимого сотрудничества вам хочется. Чтобы военные базы НАТО стояли в Крыму и целились на Россию. Вам всё, что мимо ваших липких рук проходит, страшнее атомной войны. И ещё кто-то осмеливается принуждать нас к братству с этой, жаждущей халявы нацией.
    Да чихать на вас и вашего несокрушимого (ибо нахрен никому не нужен) партнёра. Взасос с ним лобзайтесь, пока с вас последние штаны не снимут. Думаете поставить Россию на колени? ФИГ вам! У меня подозрение, что вы вообще славянская нация. Вам же русский язык - что серп для плохого танцора. Скоро желчью своей отравитесь...
  11. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 14:54
    +1
    Дааа, дал же бог родственничка - иуду!!
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 14:57
      +1
      Урок в школе где на окраине. Учительница спрашивает: "Дети, какая национальность маму родную предаст? А кто Веру свою предал? А кто фашистов восхваляет и их шестёркам памятники ставит и улицы переименовывает в честь убийц украинцев и евреев?" Ответ из класса "Зато как спиваем" yes
  12. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:56
    +3
    Чему радуются?
    Что заморский дядя разжигает войну у них в доме?
    Очень странная радость.
  13. prior
    prior Сегодня, 15:09
    +1
    Американские трупоеды (особи питающиеся трупами) подкинули в Украину боеприпасов для получения необходимого им количества свежих трупов.
    Национальность и государственная принадлежность трупов для американских трупоедов значения не имеют.
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 15:17
    -1
    Теперь это преподносится как очередная победа украинской власти, доказывающая "правильность выбранного пути" на членство в НАТО и европейскую идентичность.

    Афганистану тоже давали "техническую помощь" только в тысячи раз большую, а что получилось ?
  15. HAM
    HAM Сегодня, 15:20
    +1
    Помощь должна быть только в долларовых купюрах,чтобы легче её было "осваивать",а то торгуй потом этими аптечками....
  16. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 15:39
    +1
    Аптечки Укронацистам пригодятся. Оружие нет. Почему? Я скажу, как всё будет. Останутся целы АЭС, ГЭС и тому подобное. Не будет только некоторых опор ЛЭП. И не будет электричества. Тепла, света, встанут НПЗ, кончится солярка, закроются остатки портов и аэропортов. Улетят в небеса протухшие и не очень взрывчатые вещества вместе со складами. Упадут мосты через Днепр, встанет железная дорога, даже дрезины на ручном ходу. И все это за 8- 10 часов. После этого будет предложено немедленно вычистить бандерлогов и тех властных олигархов, что не успеют перебежать границу. И горестный украинский народ пойдет искать нациков и найдёт, потому как народу много, а нациков чуть. Потом будет другая жизнь. Человеческая.
    1. Ищущий
      Ищущий Сегодня, 17:30
      0
      а зачем искать?сосед соседа знает как облупленного.
  17. Ищущий
    Ищущий Сегодня, 17:27
    0
    прокладки .однако.