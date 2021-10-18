Военную помощь США в Киеве назвали доказательством «несокрушимого стратегического партнёрства»

Украина получила вторую партию военной помощи от США, груз прибыл в ночь с 17 на 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.Согласно сообщению, на Украину прибыла вторая партия "международной технической помощи", направленной США для украинских военных. Что входит в прибывший груз не сообщается, однако уполномоченный управления медицинских сил ВСУ полковник медицинской службы Александр Матийчук заявил, что в партию должны входить боеприпасы и медицинское имущество.В Минобороны Украины подчеркнули, что это уже вторая партия груза, доставленная из США, в скором времени ожидается третья. Всего, как планируют в Киеве, американцы должны прислать на Украину помощи на 60 млн. долларов. Это помимо 250 млн, "запланированных" американским Конгрессом.Первая партия пришла 10 октября, в ее состав входило медицинское имущество, представленное индивидуальными аптечками, средства радиолокационного наблюдения, а также стрелковые боеприпасы и выстрелы к подствольным гранатометам. Всего американцы прислали чуть больше 86 тонн помощи.В Киеве уже подчеркнули, что прибывший груз является очередным свидетельством "нерушимого стратегического партнерства" между Украиной и США.Напомним, что данную военную помощь выпросил Зеленский во время своего визита в Вашингтон. Теперь это преподносится как очередная победа украинской власти, доказывающая "правильность выбранного пути" на членство в НАТО и европейскую идентичность.