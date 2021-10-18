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Экс-глава Пентагона: Мы создавали афганскую армию по своему образу и подобию, но Афганистан всё же не США

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Устами своего бывшего министра обороны Роберта Гейтса США признали фундаментальные ошибки, допущенные при подготовке афганской армии и приведшие в итоге к ее фактическому разрушению. Главная ошибка заключалась в том, что за основу были взяты вооруженные силы самих Соединенных Штатов.


Такое заявление экс-глава Пентагона сделал в эфире американского телеканала CBS.

Я несу некоторую ответственность за это. Я думаю, что мы создавали афганскую армию по своему образу и подобию.

- заявил отставной министр, добавив, что Афганистан «всё же не США».

И хотя процесс создания вооруженных сил Афганистана американцы начали еще до прибытия Гейтса, он не снимает с себя ответственности за допущенные стратегические просчеты. По его мнению, не стоило создавать в этой стране более сложную с точки зрения логистики и оснащения армию, чем имел «Талибан» (*запрещенная в России радикальная террористическая организация).

Вместо этого, считает экс-министр, Соединенные Штаты должны были создать в Афганистане легкую, мобильную и самообеспечиваемую армию по примеру вооруженных формирований талибов*. При этом Гейтс ни слова не говорит о том, почему за 20 лет американского присутствия в этой стране терроризм в Афганистане так и не был разгромлен.

Обострение обстановки в Афганистане началось после вывода войск США и их союзников из этой страны. Американский контингент находился там с 2001 года, но в итоге кроме очередной волны хаоса так ничего афганцам и не принёс.
Использованы фотографии:
Твиттер/Минобороны Афганистана
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40 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. lucul
    lucul Сегодня, 14:37
    +2
    Главная ошибка заключалась в том, что за основу были взяты вооруженные силы самих Соединенных Штатов.

    Главная их ошибка в том , что во главу угла они поставили личный эгоизм , а эгоизмом войны не выигрываются.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:38
      +4
      во главу угла они поставили личный эгоизм
      Может все таки распил бабла был во главе угла?
      1. lucul
        lucul Сегодня, 14:39
        0
        Может все таки распил бабла был во главе угла?

        Так распил бабла это лишь следствие эгоизма )))
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 15:57
          +1
          Бабло для американцев всегда ЦЕЛЬ.
          Вот пути к ЦЕЛИ могут быть разные.
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 14:51
      +3
      А с кем и кто собирался выиграть войну?Афган-кладбище империй,ну не воюют там по понятиям "цивилизованных".Но сша и не собирались воевать,тем более-выигрывать.С горем пополам унесли оттуда свои ноги-и на том повезло.Просто стало нечего врать своим американским налогоплательщикам,для чего американцы в Афгане.Наркота?Да и без присутствия дивизий наглосаксы все организуют. hiИх никто не звал ни в Афганистан (идет война ),ни в Сирию(война),ни в Ливию(война),ни в Украину(война),ни в Беларусь(Президент подавил проамериканских шавок),ни в Югославию(после войны нет страны),ни в прочие государства.Война в вышеперечисленных странах началась после появления американцев!И это-последние 20 с небольшим,начиная с бомбежек американскими вояками Югославии!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:57
        +3
        ошибка заключалась в том, что за основу были взяты вооруженные силы самих Соединенных Штатов.
        Они сами сплошная ошибка ! wassat
      2. prior
        prior Сегодня, 15:05
        +7
        Их никто не звал ни в Афганистан......

        Как будто их кто-то звал во Вьетнам, в Лаос, в Таиланд, в Корею, в Японию, в Гренаду, в Панаму, в Чили, в Колумбию, в Венесуэлу, в Никарагуа, в Гватемалу, в Ирак, в Иран......? hi
        Повторяюсь. США - это трупоеды.
        Им без трупов никак. Не хватает трупов в других странах, стреляют у себя в стране.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 15:45
        +1
        Цитата: VORON538
        Война в вышеперечисленных странах началась после появления американцев!

        С их "демократией и американским образом жизни".
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 15:16
      +2
      За 20 лет США вложили в оснащение и подготовку афганской армии : более $88 млрд.
      Бывшим афганским руководством(представители правительства на местах среднего звена, министры, замы министров,а также представители иностранных контингентов) расхищалось около трети имущества, включая вооружение и экипировку, которое поставлялось в интересах афганской армии,
      20% личного состава, который числился в вооруженных частях, были "мертвыми душами": на них получалось довольствие и заработная плата, но реально их не было. После разгрома талибами одного из корпусов оказалось, что от личного состава в наличии оказалась лишь половина людей. Остальные просто не существовали, проходили только по бумагам!
      Одним из самых распространенных способов хищения в афганской армии была кража топлива, предназначенного для нужд военных коалиции НАТО. Надзорные инспекторы подсчитали, что за все время нахождения военных НАТО в стране было украдено топлива почти на $155 млн.Расхитители продавали его на черном рынке.
      Ежегодно из армии дезертировали около трети афганских солдат, которых содержали и обучали на деньги США. И, поскольку каждый год армия Афганистана уменьшалась на треть, нужно было нанимать и обучать новых рекрутов.
      "Итоговое" количество дезертиров оценивается в 100 тысяч человек.
      : количество дезертиров оценивается в 100 тысяч человек.
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 14:37
    +4
    Афганистан всё же не США
    А так сразу и не скажешь...)
  3. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 14:37
    +1
    США признали фундаментальные ошибки, допущенные при подготовке афганской армии и приведшие в итоге к ее фактическому разрушению. Главная ошибка заключалась в том, что за основу были взяты вооруженные силы самих Соединенных Штатов.
    Афганистан по образу и подобию, Грузия, Ирак... И везде ошибались.
    1. alystan
      alystan Сегодня, 14:50
      +4
      Они не ошибались, создавали по своему подобию, значит создали себе подобных, которые оказались ни на что не годными! Значит осталось проверить самих "учителей" на что способны они сами, чтобы весь мир увидел чего на самом деле стоят хваленные янки... Хотя после "военного позора" в корейской войне, чуть больше во вьетнамской войне, "позорища" у себя на заднем дворе в "Заливе свиней" нам и так ясно что они из себя представляют, но всему остальному миру было бы неплохо увидеть "порку" дяди Сэма!
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 16:03
        0
        "Создали по своему образу и подобию"! Богом себя возомнили? По своему образу и подобию создавать!!! Вот и получили истинную картину, кто они есть сами!
    2. боеприпас
      боеприпас Сегодня, 15:24
      +2
      Цитата: Лесовик
      Афганистан по образу и подобию

      Весь мир они переделывают по своему образу и подобию. Тем хуже для этого мира.
  4. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 14:45
    +2
    Экс-глава Пентагона: Мы создавали афганскую армию по своему образу и подобию, но Афганистан всё же не США

    Эво оно как! what
    Теперь понятно!! fellow Еже ли верить одной очень популярной в массах книге, то Господь создал человека по образу и подобию своему, надеясь, что на выходе появится совестливый ,справедливый,честный индивид... А вышел англосакс request Вот и тут хитрый,лицемерный,лживый англосакс создал армию по образу и подобию своему, а оно вона как вышло...армия то совсем и не армия, сдулась то без вариантов. laughing КАРМА!!! laughing laughing laughing
  5. Павел episkop
    Павел episkop Сегодня, 14:47
    -4
    Советский союз тоже создавал по своему подобию, итог известен. Нужна действительно мобильная, компактная и профессиональная армия. В итоге талибы и победили (были именно такими). Армия США закостеневшая и коррумпированная в итоге и результат такой
    1. Cron
      Cron Сегодня, 14:52
      0
      Цитата: Павел episkop
      Советский союз тоже создавал по своему подобию, итог известен.

      И что же там с итогом? Просветите, пожалуйста
      1. Павел episkop
        Павел episkop Сегодня, 15:54
        0
        Распад СССР вам известен? На рубеже1988-98гг боеспособность армии была крайне низкая, дедовщина, коррупция, разгильдяйство... Вам напомнить речь президента в доме офицеров? "нам нужна компактная, мобильная и профессиональная армия.." в итоге современная армия такая! За что минусы не понимаю
      2. Павел episkop
        Павел episkop Сегодня, 15:59
        0
        Посмотрите как для примера выпуск Сладкова о боеспособности армии РФ на начало 2000 и армии РФ на сегодняшний день.. Речь президента, стремление и результаты как раз наглядно! Будущее армий не её количестве а в качестве, мобильности, профессионализме.
        1. Cron
          Cron Сегодня, 16:04
          +1
          Цитата: Павел episkop
          Распад СССР вам известен?

          И какое отношение к этому имеет армия?
          Советский союз тоже создавал по своему подобию, итог известен.

          Вы же сами это написали. Ну так что там не так с итогом?
  6. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 14:51
    +4
    Неверен был отбор новобранцев в армию.
    В странах, подобных Афгану, боеспособность арми основа на личной преданности солдат и офицеров вождю (президенту/королю/главе хунты). И на племенной преданности.
    Кто преданно сражается за Асада в Сирии? - алавиты, его народность.
    Дивизиями командуют родственники президента.
    Вся остальная армия разбежалась в самом начале гражданской войны в 2011.
    Афган - похожий случай.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:51
    +2
    Мы это заметили. По сдаче Кабула.
  8. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:56
    +3
    "Соединенные Штаты должны были создать в Афганистане легкую, мобильную и самообеспечиваемую армию"...
    Самообеспечиваемую!!! Это значит, грабить, чтоб себя прокормить? Али как? fellow
  9. Per se.
    Per se. Сегодня, 14:58
    +3
    Мы создавали афганскую армию по своему образу и подобию
    Это когда семеро на одного, или воевать чужими руками, на чужой территории? Естественно, не прокатило, да и печатного станка "зелёные фантики" плодить в Афгане нет. Такая Америка одна, со своим еврейским лобби, и, англосаксонской подлостью, под сброд со всего мира.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 15:50
      0
      "Такая Америка одна, со своим еврейским лобби, и, англосаксонской подлостью, под сброд со всего мира"///
      ---
      И опять все главные Нобелевские премии хватанули.
      laughing
      Такая она - Америка... fellow
  10. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 15:00
    +2
    легкую, мобильную и самообеспечиваемую армию

    так понимаю, каждому батальону нужно было выдать по маковому полю для обеспечения
  11. Svarog
    Svarog Сегодня, 15:07
    +4
    Воевать за идею..за семью..всегда эффективнее получается, чем за деньги.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:08
    +3
    Экс-глава Пентагона: Мы создавали афганскую армию по своему образу и подобию, но Афганистан всё же не США
    ПРОЗРЕНИЕ!!! наступило, как обычно, с уходом на ... с должности!
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 15:25
      +3
      Один экс уже полетел сегодня перед Богом ответ держать. К.Пауэл, который трёс пробиркой в ООН и США уничтожили Ирак, отдал концы. Гореть ему в аду с Бжезинским на одной сковородке без масла. М.Олбрайт приготовиться.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 15:49
        +1
        Все там будут, каждому свой срок отмерен.
        Веры, в то, что там придётся ответ держать, за грехи\дела, свои, земные ... НЕТ, очень у многих.
        Хотя, когда вера была много крепче, грешили, чёрные дела творили ... таков человек, НЕ АНГЕЛ.
        1. Silver bullet
          Silver bullet Сегодня, 15:57
          +3
          Вы знаете, чтобы верить в Бога не обязательно ходить в храм или мечеть. Достаточно верить в своём сердце, без посредников. Это лично моё мнение, не навязываю. Ответим все, каждый по своему и в своё время.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 16:09
            +1
            Цитата: Silver bullet
            Вы знаете, чтобы верить в Бога не обязательно ходить в храм или мечеть. Достаточно верить в своём сердце, без посредников. Это лично моё мнение, не навязываю. Ответим все, каждый по своему и в своё время.

            Согласен ... сам такой ... со своими вывертами, конечно, но очень близко к вашей позиции.
            1. Silver bullet
              Silver bullet Сегодня, 16:19
              +1
              Мама меня так учила, царство ей небесное. Черновиков в жизни нет, пишем сразу на чистовую, кто по совести, а кто ...
              В 40 лет я понял, что нужно не только дом построить, дерево посадить и детей вырастить. Но это личное, не для публичного чтения и обсуждения.
          2. Гиперион
            Гиперион Сегодня, 17:15
            0
            Цитата: Silver bullet
            Достаточно верить в своём сердце, без посредников.

            Только верить достаточно или нужно ещё что-то соблюдать и как-то поступать?
        2. Гиперион
          Гиперион Сегодня, 17:13
          +1
          Цитата: rocket757
          Веры, в то, что там придётся ответ держать, за грехи\дела, свои, земные ... НЕТ, очень у многих.

          Потому что ещё никто "оттуда" не вернулся, и не рассказал как там и что. Одни догадки. И у каждой религии своё видение "тамошнего" существования.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 18:08
            0
            Цитата: Гиперион
            Потому что ещё никто "оттуда" не вернулся, и не рассказал как там и что.

            Это уже не ВЕРА будет, а ЗНАНИЕ.
            Цитата: Гиперион
            И у каждой религии своё видение "тамошнего" существования.

            Я молюсь своим богам и не возвожу хулу на чужих ... так будет правильно и разумно.
  13. sen
    sen Сегодня, 15:21
    +2
    Экс-глава Пентагона: Мы создавали афганскую армию по своему образу и подобию

    Ничего подобного. Главное у янки - это авиация и крылатые ракеты. Без них они не боеспособны.
  14. dzvero
    dzvero Сегодня, 15:34
    +1
    Мы создавали афганскую армию по своему образу и подобию

    Т.е. если (а может быть когда) талибан придет в США, то итог будет таким же?
  15. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 15:59
    0
    А, то есть. армия Афгана, как и армия США сама воевать тоже не умеет? Но у Афгана нет рабов, как у США, чтоб за них воевали... Потому их и раздолбали feel
  16. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 17:09
    0
    мы создавали афганскую армию по своему образу и подобию.

    Потому армия эта и разбежалась....