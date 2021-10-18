Экс-глава Пентагона: Мы создавали афганскую армию по своему образу и подобию, но Афганистан всё же не США

Я несу некоторую ответственность за это. Я думаю, что мы создавали афганскую армию по своему образу и подобию.

Устами своего бывшего министра обороны Роберта Гейтса США признали фундаментальные ошибки, допущенные при подготовке афганской армии и приведшие в итоге к ее фактическому разрушению. Главная ошибка заключалась в том, что за основу были взяты вооруженные силы самих Соединенных Штатов.Такое заявление экс-глава Пентагона сделал в эфире американского телеканала CBS.- заявил отставной министр, добавив, что Афганистан «всё же не США».И хотя процесс создания вооруженных сил Афганистана американцы начали еще до прибытия Гейтса, он не снимает с себя ответственности за допущенные стратегические просчеты. По его мнению, не стоило создавать в этой стране более сложную с точки зрения логистики и оснащения армию, чем имел «Талибан» (*запрещенная в России радикальная террористическая организация).Вместо этого, считает экс-министр, Соединенные Штаты должны были создать в Афганистане легкую, мобильную и самообеспечиваемую армию по примеру вооруженных формирований талибов*. При этом Гейтс ни слова не говорит о том, почему за 20 лет американского присутствия в этой стране терроризм в Афганистане так и не был разгромлен.Обострение обстановки в Афганистане началось после вывода войск США и их союзников из этой страны. Американский контингент находился там с 2001 года, но в итоге кроме очередной волны хаоса так ничего афганцам и не принёс.