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Лавров: Россия приостанавливает сотрудничество с НАТО в ответ на высылку российских дипломатов

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Российское постоянное представительство при НАТО приостанавливает свою работу, одновременно прекращается работа информационного бюро альянса в Москве. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.


Россия приостанавливает сотрудничество с НАТО в ответ на решение Брюсселя о высылке восьми российских дипломатов из состава российского постоянного представительства при альянсе. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО, одновременно закрывая информационное бюро альянса в Москве.

Российские представители покинут Брюссель до 1 ноября, о сроках закрытия информационного бюро НАТО в Москве ничего не сообщается, но, вероятно, сроки сильно отличаться не будут. Штаб-квартира НАТО уже получила уведомление о предпринятых Россией мерах. Реакция альянса еще не последовала, но уже в ближайшее время можно ожидать кучу "выражений сожаления по данному поводу" и обвинений России в "нежелании развивать сотрудничество".

(...) в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября (...) Международный секретариат НАТО уже уведомлен

- заявил Лавров, добавив, что если у НАТО возникнет желание что-то передать, то пусть обращаются к российскому послу в Бельгии.

Напомним, что ранее НАТО объявила о высылке восьми российских дипломатов из состава российского постпредства при альянсе, обвинив их в разведывательной деятельности. Еще две должности альянс сократил, тем самым уменьшив состав представительства с 20 человек до 10. После этого Столтенберг призвал Россию к сотрудничеству.

В Москве заявили, что не видят каких-либо перспектив возможных перемен в отношениях с альянсом, который заявляет одно, а делает другое и пообещали зеркальный ответ.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/MID_RF
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56 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Machete
    Machete Сегодня, 15:21
    +9
    Ну да, сейчас пойдут крики и заламывание рук. А нас за что?
    И не одна политическая и военная собака ЕС не тявкнет, что что-то у них пошло не так.
    Будут захлёбываться слюной и плевать в Россию.
    1. denis02135
      denis02135 Сегодня, 15:24
      -37
      Но пока захлебываетесь Вы
      1. bk316
        bk316 Сегодня, 15:30
        +17
        Но пока захлебываетесь Вы

        Мы не захлебываемся, мы радуемся.
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 15:45
          -20
          мы радуемся.
          Чему? По факту нато выслали почти всех сотрудников работать некому, вот Лавров и константировал факт работать некому закрываем представительство. Но вы и вам подобные и здесь увидели перемогу.
          1. BARKAS
            BARKAS Сегодня, 15:52
            0
            А я думал наше представительство там уже давно закрыто ошибался.
          2. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 15:53
            +9
            НАТО не хочет сотрудничать?
            Ну, сэкономим средства на содержание наблюдателей. Только и всего.
            Захотят вернуть "как было"?
            Вернём. Но только обоюдно.
            Россия всегда открыта к сотрудничеству. Но только обоюдному.
            А смысла "уговаривать" НАТО вести себя цивилизованно нет.
          3. Наводлом
            Наводлом Сегодня, 15:58
            +2
            Цитата: Гардамир
            По факту нато выслали почти всех сотрудников работать некому, вот Лавров и константировал факт работать некому закрываем представительство.

            но помимо этого
            Во-вторых, мы приостанавливаем деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября нынешнего года.
            И в-третьих, прекращается деятельность информационного бюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве Королевства Бельгии»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Гвинеи-Бисау Сузи Карлой Барбозой.


            об этом пишет www.kommersant.ru
          4. bk316
            bk316 Сегодня, 16:05
            +9
            Чему?

            Я как руководитель считаю вредным занятием имитацию деятельности.
            Вот и радуюсь что мы прекратили имитировать сотрудничество с НАТО.
            1. Гардамир
              Гардамир Сегодня, 16:51
              +1
              радуюсь что мы прекратили имитировать сотрудничество с НАТО
              Ну если так то остается надеяться, что не зря радуетесь.
          5. Околоточный
            Околоточный Сегодня, 16:09
            -2
            Как обычно, на вентилятор. При СССР вообще никакого не было. Зрада зрадная? С логикой у вас проблемы.
            1. Гардамир
              Гардамир Сегодня, 16:56
              0
              При СССР не было, потому что Союзу не нужна эта ната была совсем. А нынешние господа всё мечтают с Западом партнерить. Что касается зрады, то я этот эсперанто никак не понимаю, то ли зрада, то ли перемога.
              1. Эль Чувачино
                Эль Чувачино Сегодня, 17:16
                -4
                Цитата: Гардамир
                А нынешние господа всё мечтают с Западом партнерить.

                Враньё
          6. vadivm59
            vadivm59 Сегодня, 16:56
            +5
            и чего ж такого они там наработали? штаны протирают,только и всего.как пить дать чьи то родственники из властных структур.одно слово -дармоеды.
            1. sakuz
              sakuz Сегодня, 17:55
              0
              Цитата: vadivm59
              чьи то родственники из властных структур.одно слово -дармоеды

              Почти "демократы"
      2. Виктор Ценин
        Виктор Ценин Сегодня, 15:45
        +7
        А почему вы так необоснованно считаете? Как по-мне горите ваши наты синим пламенем, всем индифферентно подобное кваканье.
      3. frruc
        frruc Сегодня, 17:14
        +1
        Этот вывод слишком преждевременный (или это вы так считаете, уважаемый?). Поживем-увидим. А то, что этим шпионам из нато дали пинок под зад, совершенно правильно и адекватно.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:12
      +2
      Цитата: Machete
      Ну да, сейчас пойдут крики и заламывание рук. А нас за что?

      Пусть заламывают.
      Альянсу альянсово.
      Не хотят сотрудничать по-человечески, - нехай "гуляют."
      Вольно, свободно, и далеко!
  2. Кроу
    Кроу Сегодня, 15:25
    +14
    В Москве заявили, что не видят каких-либо перспектив возможных перемен в отношениях с альянсом, который заявляет одно, а делает другое
    Наконец-то.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:26
    +21
    Не дождались наши , взаимовыгодных предложений к сотрудничеству!Достойный демарш.Самое главное у нас есть контакты с хозяином этих Тобаки,Шерханом который сидит за лужей.Минус ,двадцать уехали с тёплого места в Брюсселе.Пора бы и ПАСЕ послать лесом. good
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 15:31
      +22
      Пора бы и ПАСЕ послать лесом.

      Вот уж что что а ПАСЕ надо было послать давно...
    2. Кроу
      Кроу Сегодня, 15:32
      +11
      .Пора бы и ПАСЕ послать лесом
      ПАСЕ надо было послать давно...
      На святое покушаетесь,а как же теплые места для чиновников наших..Вот в наше время их "партнерами"не называли,а прямо называли "вероятный противник."!Так честнее.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:34
        +3
        Военные показали пример.
    3. prior
      prior Сегодня, 15:34
      +21
      Пора бы и ПАСЕ послать лесом.

      И ПАСЕ и ОБСЕ, и особенно Гаагу вместо со Стокгольмом.
      А ещё ВОЗ, ВАДА. Ну, и наконец ЕС.
      Только межгосударственные контракты. Причём всё за рубли.
      1. Alex Bergman
        Alex Bergman Сегодня, 15:50
        +5
        А рубли за золото!;)))
    4. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 15:47
      -11
      .Пора бы и ПАСЕ послать лесом
      Путать причину со следствием. это феерично. Из пасе пока никого не выслали. Вышлют и прикрроется.
  4. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 15:28
    +15
    Скончался Колин Пауэлл, один из главных архитекторов войн США в Афганистане и Ираке. Мы навсегда запомним мистера Пауэлла по замечательной фотографии с пробиркой.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 15:31
      +10
      Сдох Колин, да хрен с ним. У Иракцев сегодня национальный праздник объявят по этому случаю.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:38
        +3
        Цитата: Silver bullet
        Сдох Колин, да хрен с ним. У Иракцев сегодня национальный праздник объявят по этому случаю.

        Одним убийцем меньше.
    2. kventinasd
      kventinasd Сегодня, 15:51
      +4
      Цитата: Из Томска
      Скончался Колин Пауэлл

      И стекловаты ему побольше!
    3. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 15:52
      +2
      Он не виноват. Что дали, с тем и фотографировался. И ещё покрикивали: "Обезьяна, не вертись в кадре!"
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 15:53
      +4
      Цитата: Из Томска
      Мы навсегда запомним мистера Пауэлла по замечательной фотографии с пробиркой.

      Наверное памятник поставят ему, с пробиркой в руке.
    5. bk316
      bk316 Сегодня, 16:06
      +1
      Скончался Колин Пауэлл

      Вот и еще один антипрививочник схватил корону.
      Учитесь на чужой глупости.
      1. Околоточный
        Околоточный Сегодня, 16:11
        +1
        Вроде как был провакцинирован. Но возраст и побочка???
        1. AUL
          AUL Сегодня, 16:31
          +1
          Видать, открывал-таки пробирочку, нюхал содержимое. А ведь предупреждали ведь, "не трогай пробку, кокос рассыпешь"! laughing
    6. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:28
      +3
      Цитата: Из Томска
      Мы навсегда запомним мистера Пауэлла по замечательной фотографии с пробиркой.

      Сейчас ещё придумают, что в пробирке был "Новичок", который и стал причиной кончины, и западный хор под управлением наглосаксов снова затянет "ес тудей хайли-лайки рашен" laughing
  5. yfast
    yfast Сегодня, 15:33
    +3
    Разумное решение. И дорогу в Пасье закрыть бы.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:37
    +6
    Лавров: Россия приостанавливает сотрудничество с НАТО в ответ на высылку российских дипломатов

    А что, после недавнего прекращения было восстановление?
  7. Rostislav
    Rostislav Сегодня, 15:37
    +4
    Хорошее и правильное решение. Важно, что не затягивали с ответом.
  8. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 15:40
    +5
    Всё правильно делаем. Пусть теперь истерят.
  9. saber
    saber Сегодня, 15:41
    -2
    Мир уверенно катится к большой войне. Увы.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:29
      -2
      Цитата: saber
      Мир уверенно катится к большой войне. Увы.

      Ни к чему иному капиталистический мир и не может катиться. hi
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 16:34
      +1
      Цитата: saber
      Мир уверенно катится к большой войне. Увы.

      А, мы то причём? request
      Это англосаксы, со светлыми лицами, напрямую и через своих Табаки, её усиленно торпедируют. Не видно что-ли.
  10. ugol2
    ugol2 Сегодня, 15:44
    +3
    Прошу заметить, не мы это начали.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 15:53
      0
      Это неважно. Важно кого объявят зачинщиком, когда радиоактивная пыль осядет, и снова взойдет солнце.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:34
        +2
        Цитата: Roma-1977
        Это неважно. Важно кого объявят зачинщиком, когда радиоактивная пыль осядет, и снова взойдет солнце.

        Не один век пройдёт до того, как кто-то что-то сможет объявить на языке, ещё не имеющем терминов для этого.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 16:37
        0
        Цитата: Roma-1977
        Это неважно. Важно кого объявят зачинщиком, когда радиоактивная пыль осядет, и снова взойдет солнце.

        Это кто же, интересно сумеет встать и ещё что-то объявить посреди радиактивной пыли? what
        1. Roma-1977
          Roma-1977 Сегодня, 16:43
          0
          Вопреки стереотипам, масштабная ядерная война не приведёт ко всеобщей гибели. Хотя ущерб и будет велик.
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 17:20
            0
            Цитата: Roma-1977
            Вопреки стереотипам, масштабная ядерная война не приведёт ко всеобщей гибели. Хотя ущерб и будет велик.

            Тогда от радости, что живой на ущерб будет наплевать drinks
  11. Александр97
    Александр97 Сегодня, 15:46
    +5
    Ну хоть нормальная - адекватная реакция на демарш натовцев. Только так можно отрезвить больные головы, потерявшие связь с реальностью.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:51
    +2
    Российское постоянное представительство при НАТО приостанавливает свою работу, одновременно прекращается работа информационного бюро альянса в Москве. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
    Толков от того сотрудничества, практически 0 ... только повод и место, где ещё и ещё раз "покусать" можно.
  13. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 16:01
    +2
    Россия приостанавливает сотрудничество с НАТО в ответ на высылку российских дипломато И это правильно...
  14. 1536
    1536 Сегодня, 16:12
    +3
    Правильно, что отвечаем на хамство и жуликоватость так называемых европейцев, в каких бы организациях они не прятались, в какую бы форму не рядились, какие бы маски не одевали. Отвечаем, т.е. обороняемся... По всей видимости, время наступления еще не пришло?
  15. Altmann
    Altmann Сегодня, 16:30
    0
    Жалко, потому что это хорошо знать, - тихо шепчет он в коридорах. Прямой контакт с другом (врагом) - это основное, что нам еще нужно. В остальном это примерно размер члена)
  16. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 16:50
    +2
    Обычно все эти "демарши" заканчивались "коррекцией". Вон и "невъездная" Нуланд на "раз-два" приехала в РФ. Неужели кто-то всерьёз думает, что элита РФ способная хотя бы на формальное противодействие с западным Интернационалом??... Сколько уже было этих "грозных надуваний щёк": и из ПАСЕ уходили, и собственность теряли, и "красные линии" по Украине затирались, ...Заканчивалось это очередным "партнёрством".
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:23
      0
      Цитата: samarin1969
      ...Заканчивалось это очередным "партнёрством".

      Ну и хорошо, что не стрелялками yes
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:24
      0
      Цитата: samarin1969
      Неужели кто-то всерьёз думает, что элита РФ способная хотя бы на формальное противодействие с западным Интернационалом??...

      Конечно нет. Ещё слабоваты тянуть затяжную войну.
      Поэтому и
      Цитата: samarin1969
      Обычно все эти "демарши" заканчивались "коррекцией".