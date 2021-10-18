Лавров: Россия приостанавливает сотрудничество с НАТО в ответ на высылку российских дипломатов

(...) в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября (...) Международный секретариат НАТО уже уведомлен

Российское постоянное представительство при НАТО приостанавливает свою работу, одновременно прекращается работа информационного бюро альянса в Москве. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.Россия приостанавливает сотрудничество с НАТО в ответ на решение Брюсселя о высылке восьми российских дипломатов из состава российского постоянного представительства при альянсе. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия приостанавливает работу постпредства при НАТО, одновременно закрывая информационное бюро альянса в Москве.Российские представители покинут Брюссель до 1 ноября, о сроках закрытия информационного бюро НАТО в Москве ничего не сообщается, но, вероятно, сроки сильно отличаться не будут. Штаб-квартира НАТО уже получила уведомление о предпринятых Россией мерах. Реакция альянса еще не последовала, но уже в ближайшее время можно ожидать кучу "выражений сожаления по данному поводу" и обвинений России в "нежелании развивать сотрудничество".- заявил Лавров, добавив, что если у НАТО возникнет желание что-то передать, то пусть обращаются к российскому послу в Бельгии.Напомним, что ранее НАТО объявила о высылке восьми российских дипломатов из состава российского постпредства при альянсе, обвинив их в разведывательной деятельности. Еще две должности альянс сократил, тем самым уменьшив состав представительства с 20 человек до 10. После этого Столтенберг призвал Россию к сотрудничеству.В Москве заявили, что не видят каких-либо перспектив возможных перемен в отношениях с альянсом, который заявляет одно, а делает другое и пообещали зеркальный ответ.