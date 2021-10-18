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Лукашенко: На оборонных объектах Белоруссии готовятся диверсии

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На оборонных, инфраструктурных и промышленных объектах Белоруссии местной оппозицией при участии западных спецслужб готовятся диверсии. Также они стараются организовать забастовки на предприятиях, изучая для этого настроения работников.


По информации агентства «Sputnik Беларусь», такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе обсуждения кадровых вопросов в органах госбезопасности страны.

Он также упомянул о поддерживаемых иностранными спецслужбами центров белорусской оппозиции, организованных эмигрантами в Варшаве и Вильнюсе. Оттуда, по его словам, координируется подрывная деятельность орудующих в Беларуси радикальных группировок. Лукашенко утверждает, что радикалы пытаются запугивать государственных чиновников, общественных деятелей, сотрудников силовых структур, судейских работников и журналистов.

В связи с этим, отмечает президент, Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии должен активизировать работу, в том числе и в сфере агентурной разведки.

Резкий всплеск белорусского протестного движения произошел в августе прошлого года, после президентских выборов, в которых в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция обвинила власти в фальсификации.
Использованы фотографии:
https://president.gov.by/
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17 комментариев
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  1. Nychego
    Nychego Сегодня, 16:07
    -9
    Похоже, у него в тюрьмах образовались свободные места. Готовится "ликвидировать недоработочку".
    1. gurzuf
      gurzuf Сегодня, 16:14
      -7
      Похоже, что он решил перевербовать всех патриотов. И ведь с удовольствием патриоты будут работать платными агентами.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:48
      -2
      Если "аппарат" как вата,в этом НАТО виновато.
  2. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 16:10
    +2
    Диверсии наверняка планируются вопрос в том будет ли отдан приказ на их проведение, ФСБ надо посодействовать соседям в предотвращении таких событий.
    1. ugol2
      ugol2 Сегодня, 16:18
      -6
      Дестабилизация обстановки, в которой можно обвинить действующую власть - выгодна оппозиционерам. Но как в диверсии на предприятиях Белоруссии можно обвинить Лукошенко?
      Никак. Это не то. Не подходит.
      Просто Батька поляну чистит. Дело хозяйское.
    2. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 16:42
      +1
      Цитата: BARKAS
      Диверсии наверняка планируются вопрос в том будет ли отдан приказ на их проведение, ФСБ надо посодействовать соседям в предотвращении таких событий.


      Ну так запрашивал бы помощь по линии кгб-фсб. Зачем через СМИ это транслировать, кто ему (Лукашенко) будет верить, он уже врал в аналогичной ситуации что "вагнеровцы" приехали дестабилизировать обстановку в Белоруссии и даже собирался выдать их Киеву, просто не сложилось.

      Да и так от него много другого вранья и гнуси всякой.
      1. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 17:51
        0
        Ну так запрашивал бы помощь по линии кгб-фсб. Зачем через СМИ это транслировать, кто ему

        Надо изходить из своих интересов так предупредили Эрдогана. в Беларусии можно действовать более активно.
  3. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 16:15
    +3
    Прошла информация о том, что Белоруссия отказала просьбе, пока неофициальной, властей незалежной о продаже электроэнергии.
    1. prior
      prior Сегодня, 16:24
      -1
      Белоруссия отказала просьбе, пока неофициальной

      Оппозиция хорошо взбодрила Лукашенко, будет и официальный отказ на официальный запрос. Всему своё время.
      В Белоруссии к счастью белорусов нет своей Марии Захаровой, озабоченность выражать. lol У них принято делом отвечать.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:24
      +2
      Цитата: wandlitz
      Белоруссия отказала просьбе, пока неофициальной, властей незалежной о продаже электроэнергии.

      Лукашенко тоже надоели "братья", которые одной рукой гадят, а второй просят! Тем более, что во время шествий 14 октября белорусские оппозиционеры засветились по полной среди украинских нацистов.
    3. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 16:34
      -1
      Цитата: wandlitz
      Прошла информация о том, что Белоруссия отказала просьбе, пока неофициальной, властей незалежной о продаже электроэнергии.


      Украина не в ЕС что бы придерживаться единой политике по анти белорусским санкциям. Могли бы в это дело не влезать, тем более для Украины это не выгодно.

      Даже без учёта анти белорусского хайпа на Украине и нескольких провокаций, если смотреть на экономику, ввели санкции, торговые ограничения, закрыли воздушное пространство.

      Я так понимаю белорусы запросто будут продавать электроэнергию после снятия этих ограничений.
  4. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 16:36
    +1
    объявлять можно, все что угодно.)))
    1) все равно через месяц мало кто вспомнит - было, небыло
    2) и Диверсией можно объявить все что угодно. Встал ктото в носочках на лавочках - диверсия.
    Забастовка -госдеп виноват. Блогер чтото написал не то - диверсант польской, литовской, эстонской, укро-, амеровской, а заодно и русско-олигархической разведки ))).

    Батька в этом знает толк.
    1. Nychego
      Nychego Сегодня, 16:46
      -2
      Цитата: Макс1995
      Батька в этом знает толк.

      Он, так-то обладает одной очень значимой компетенцией: он - кризисный менеджер высшего уровня, он умеет обращать проблемы себе во благо:
      - оказалась Россия "под санкциями" и Беларусь мгновенно становится поставщиком манго и лангустов;
      - бунташит народ Беларуси и он мгновенно придумывает, как выжимать безвозвратные займы из России, играя на угрозе, что "иначе станет как на-в Украине".
      Свежая история это опять про то, что можно будет устроить новый раунд запугивания росэлит выжимания из них новых мегатонн денег.
  5. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 16:58
    0
    Цитата: Nychego
    Цитата: Макс1995
    Батька в этом знает толк.

    Он, так-то обладает одной очень значимой компетенцией: он - кризисный менеджер высшего уровня, он умеет обращать проблемы себе во благо:
    - оказалась Россия "под санкциями" и Беларусь мгновенно становится поставщиком манго и лангустов;
    - бунташит народ Беларуси и он мгновенно придумывает, как выжимать безвозвратные займы из России, играя на угрозе, что "иначе станет как на-в Украине".
    Свежая история это опять про то, что можно будет устроить новый раунд запугивания росэлит выжимания из них новых мегатонн денег.

    Не напомните, когда беларусь не выполняла свои долговые обязательства?
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:16
    -2
    Лукашенко: На оборонных объектах Белоруссии готовятся диверсии
    Так что спишь? И КББ "перетрахать" не забыть. (рыба гниет с головы)
  7. Комментарий был удален.
  8. alystan
    alystan Сегодня, 17:23
    +1
    Мы все хотим "отсидеться" по своим углам, думая, что нас это не коснется. Везде и у всех уже "подготовлены и натасканы" подобные оппозиционеры, только ждущие команды хозяина "Фас!"
    Хоть и поздно, но начали борьбу против иноагентов и разных прозападных организаций и структур типа НКО, НПО, пронационального толка и антирусской/антироссийской направленности. Это то, что творится внутри страны, а как ведут себя отдельные госчиновники и даже сотрудники диппредставительств за рубежом, которые уже даже не скрывают своих националистических взглядов (я не про украинские, грузинские или еще прибалтийские диппредставительства).
    Надо начинать "шерстить" все наши госструктуры, все предприятия, и начинать надо со стратегически важных из них. Наверняка надлежащая работа по охране и обеспечению их безопасности везде налажена и ведется, но я имею в виду то, что надо начинать работу по разрушению глубоко законспирированных ячеек этих самых "спящих" агентов Запада. Ну не наши же они - эти "патриотичные оппозиционеры"!?
  9. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 17:32
    +1
    Странная подача информации. Смысл искажен практически полностью. Прочитайте в оригинале https://www.belta.by/president/view/razoblachenie-polshi-i-litvy-den-iks-i-vneshnjaja-razvedka-gromkie-zajavlenija-lukashenko-pri-465058-2021/. А потом напишите.