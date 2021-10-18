Лукашенко: На оборонных объектах Белоруссии готовятся диверсии

На оборонных, инфраструктурных и промышленных объектах Белоруссии местной оппозицией при участии западных спецслужб готовятся диверсии. Также они стараются организовать забастовки на предприятиях, изучая для этого настроения работников.
По информации агентства «Sputnik Беларусь», такое заявление сделал белорусский президент Александр Лукашенко в ходе обсуждения кадровых вопросов в органах госбезопасности страны.
Он также упомянул о поддерживаемых иностранными спецслужбами центров белорусской оппозиции, организованных эмигрантами в Варшаве и Вильнюсе. Оттуда, по его словам, координируется подрывная деятельность орудующих в Беларуси радикальных группировок. Лукашенко утверждает, что радикалы пытаются запугивать государственных чиновников, общественных деятелей, сотрудников силовых структур, судейских работников и журналистов.
В связи с этим, отмечает президент, Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии должен активизировать работу, в том числе и в сфере агентурной разведки.
Резкий всплеск белорусского протестного движения произошел в августе прошлого года, после президентских выборов, в которых в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция обвинила власти в фальсификации.