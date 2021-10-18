Россия отказалась увеличивать прокачку газа через украинскую территорию

Наша основная позиция состоит в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству

Россия в очередной раз отказалась увеличивать прокачку газа через украинскую ГТС, следует из итогов торгов на венгерской торговой платформе RBP.Украина предложила забронировать на ноябрь дополнительные мощности в 9,8 млн. кубометров газа в сутки, но аукцион не состоялся, так как Газпром отказался их выкупать, оставив объем прокачки прежним. При этом в Киеве заявляют, что в настоящее время российская компания качает гораздо меньше "положенных" 109 млн. кубометров газа в сутки, ограничиваясь 85-89 млн. Связано это с венгерским контрактом, газ в Венгрию идет в обход Украины.Подчеркивается, что на октябрь Газпром также отказался бронировать дополнительные мощности на транзит газа через украинскую ГТС.В Киеве не преминули обвинить Москву в создании искусственного газового кризиса в Европе. А нежелание Газпрома увеличить прокачку через Украину назвали попыткой быстрее запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".Между тем украинский "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора российского газопровода. Как заявил глава правления компании Юрий Витренко, главная задача "Нафтогаза" - отделить "Северный поток-2" от России и Газпрома и доказать, что газопровод не соответствует европейскому законодательству.- заявил Витренко.Напомним, что Украина ранее призывала США и страны ЕС ввести более жёсткие санкции против "СП-2", однако газопровод уже построен. Теперь в Киеве пытаются сделать хоть что-то, чтобы помешать прокачке через него газа.