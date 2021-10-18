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Россия отказалась увеличивать прокачку газа через украинскую территорию

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Россия в очередной раз отказалась увеличивать прокачку газа через украинскую ГТС, следует из итогов торгов на венгерской торговой платформе RBP.


Украина предложила забронировать на ноябрь дополнительные мощности в 9,8 млн. кубометров газа в сутки, но аукцион не состоялся, так как Газпром отказался их выкупать, оставив объем прокачки прежним. При этом в Киеве заявляют, что в настоящее время российская компания качает гораздо меньше "положенных" 109 млн. кубометров газа в сутки, ограничиваясь 85-89 млн. Связано это с венгерским контрактом, газ в Венгрию идет в обход Украины.

Подчеркивается, что на октябрь Газпром также отказался бронировать дополнительные мощности на транзит газа через украинскую ГТС.

В Киеве не преминули обвинить Москву в создании искусственного газового кризиса в Европе. А нежелание Газпрома увеличить прокачку через Украину назвали попыткой быстрее запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

Между тем украинский "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора российского газопровода. Как заявил глава правления компании Юрий Витренко, главная задача "Нафтогаза" - отделить "Северный поток-2" от России и Газпрома и доказать, что газопровод не соответствует европейскому законодательству.

Наша основная позиция состоит в том, что "Северный поток-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству

- заявил Витренко.

Напомним, что Украина ранее призывала США и страны ЕС ввести более жёсткие санкции против "СП-2", однако газопровод уже построен. Теперь в Киеве пытаются сделать хоть что-то, чтобы помешать прокачке через него газа.
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62 комментария
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  1. Anatoly 288
    Anatoly 288 Сегодня, 16:02
    +21
    Болезнь прогрессирует, начался бред… скоро будет развязка!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:07
      +6
      Так хозяину нормальные не нужны ... а то ж вопросы неудобные задавать начнут\могут! за каким фигом они должны, например, МЕРЗНУТЬ? да и других вопросов могло б найтись ...
      А скакуасам подкинь опасные игрушки, они тут же начинают опасно скакать ... fool
      1. 27091965i
        27091965i Сегодня, 17:49
        -1
        Цитата: rocket757
        а то ж вопросы неудобные задавать начнут\могут! за каким фигом они должны, например, МЕРЗНУТЬ? да и других вопросов могло б найтись ...
        А скакуасам подкинь опасные игрушки, они тут же начинают опасно скакать


        Вопросы начнут задавать в любом случаи, сейчас Китай ведёт переговоры с США о краткосрочных и долгосрочных контрактах на поставку СПГ, так как цена в Азии всегда выше Европы, скорее всего такие контракты будут подписаны, американцы прагматики «То, во что для нас лучше верить, — истинно», поэтому поставки СПГ на рынок Европы будут сокращены и в будущем,когда проблемы с газом начнут стабилизироваться, поэтому о каких то серьёзных действиях Украины нет смысла даже писать.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:30
      +7
      "Ще не замерзла Україна"...
      .
      1. frruc
        frruc Сегодня, 17:02
        0
        Чи не замерзне. Дрова, кізяк, горілка ще є в наявності. sad
  2. KCA
    KCA Сегодня, 16:04
    +21
    Газпрому давно пора обнаружить утечку газа из украинской трубы и вообще закрутить вентиль, больно много они рот открывают не по делу
    1. Kurare
      Kurare Сегодня, 16:23
      +3
      Цитата: KCA
      Газпрому давно пора обнаружить утечку газа из украинской трубы и вообще закрутить вентиль, больно много они рот открывают не по делу

      Такое можно сделать только в том случае, если утечка не оплачивается никем. Т.е. попросту воруют. В противном случае, продолжать до скрежета на зубах (не российских) выполнять договор и ни на йоту не отклонятся от каждой букве в нём.
      На западе уже прозвали поведение Газпрома "итальянской забастовкой" laughing Вот и правильно.
    2. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 16:24
      +3
      Россия просто не оставляет Украине иного выхода, кроме победы в гибридной войне и захвата Газпрома.
    3. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 16:26
      0
      Цитата: KCA
      Газпрому давно пора обнаружить утечку газа из украинской трубы и вообще закрутить вентиль,

      Или дать двойное максимальное давление для "проверки безопасности системы при дальнейшей эксплуатации". А уж потом
      Цитата: KCA
      вообще закрутить вентиль

      на трубе, ведущей в атмосферу.
    4. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 16:27
      +2
      laughing в том и соль..если наши не буду бронировать-не будут платить,значит и газ дороже для Украины будет и не будет средств на содержание трубы..так что тут вопрос когда оно само..бумкнет
    5. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 17:05
      -3
      Зарин пустить по трубе.
      Ну или тележку с атомной бомбой(и пусть гонимая потоком газа несется, за одно и демонтируем старую ГТС(вместе с Киевом)).
    6. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:54
      0
      Цитата: KCA
      Газпрому давно пора обнаружить утечку газа из украинской трубы и вообще закрутить вентиль, больно много они рот открывают не по делу

      А зачем обнаруживать утечки, просто заявить - "зачем нам чужой(вражеский) газопровод, если есть свой новый", и зачем давать зарабатывать Украине считающей Россию врагом и забирать деньги в российский карман. Пусть Европа сама кормит, голодных и холодных за свой счет, а не за счет России.
      Пора уже давно понять "Денежки врозь !!!"
    7. фа2998
      фа2998 Сегодня, 17:59
      0
      А можно и взрыв организовать(естественно без жертв,мы гуманисты)
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:05
    +9
    При этом в Киеве заявляют, что в настоящее время российская компания качает гораздо меньше "положенных" 109 млн. кубометров газа в сутки, ограничиваясь 85-89 млн. Связано это с венгерским контрактом, газ в Венгрию идет в обход Украины.
    Вопрос - А чего они ожидали то?
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:00
      -1
      Цитата: rocket757
      При этом в Киеве заявляют, что в настоящее время российская компания качает гораздо меньше "положенных" 109 млн. кубометров газа в сутки, ограничиваясь 85-89 млн. Связано это с венгерским контрактом, газ в Венгрию идет в обход Украины.
      Вопрос - А чего они ожидали то?

      А им-то какая разница?
      Как понимаю, плата идёт за законтрактованный объём прокачки. но за реальный.
      Идеальным для укров был бы режим, когда платили бы по полной и ни шиша не качали.
      Правда и уворовать при этом станет нечего.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 17:15
        +1
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке

        Идеальным для укров был бы режим, когда платили бы по полной и ни шиша не качали.


        Это технологически не возможно , от слова совсем...
        1. Теренин
          Теренин Сегодня, 17:39
          -1
          Цитата: cniza
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке

          Идеальным для укров был бы режим, когда платили бы по полной и ни шиша не качали.


          Это технологически не возможно , от слова совсем...

          Вить, если ты это говоришь украинской власти, то это "как об стенку горох" yes
      2. MaikCG
        MaikCG Сегодня, 17:39
        -1
        Вообще-то это их страшный сон, т.к. на давлении транзитнорй трубы завязано очень многое
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 17:46
      +1
      Цитата: rocket757
      При этом в Киеве заявляют, что в настоящее время российская компания качает гораздо меньше "положенных" 109 млн. кубометров газа в сутки, ограничиваясь 85-89 млн. Связано это с венгерским контрактом, газ в Венгрию идет в обход Украины.
      Вопрос - А чего они ожидали то?

      Оооо, их ожидания значительно превосходят мировые возможности, особенно финансовые.
      1. Muxomorov
        Muxomorov Сегодня, 17:59
        +1
        Цитата: Ныробский
        Оооо, их ожидания значительно превосходят мировые возможности, особенно финансовые.

        Все им должны ,как всегда ..Разбалывала их Советская власть,сколько всего им понастроили всем советским народом И где ВСЕ ? Одна труба осталась и та уже сгнила почти
        Оружие им подкинут обязательно ,а вот грошей бакинских вряд ли ..Ждем обстрелов и провокаций на Донбассе и в Крыму,если духу хватит negative
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 18:01
          +1
          Цитата: Muxomorov
          Ждем обстрелов и провокаций на Донбассе и в Крыму,если духу хватит

          Если по Крыму вдарят, то на этом история незалежной украины и закончится. yes
          1. Muxomorov
            Muxomorov Сегодня, 18:09
            0
            Цитата: Ныробский
            Цитата: Muxomorov
            Ждем обстрелов и провокаций на Донбассе и в Крыму,если духу хватит

            Если по Крыму вдарят, то на этом история незалежной украины и закончится. yes

            Хотелось бы ,но эти падлы будут действовать втихую с огромной поддержкой "мировых сми"
            А почему бы и за обстрелы Донбасса не закончить весь этот кровавый цирк ? Ведь на Донбассе больше половины с Российскими паспортами уже ..
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:55
      -1
      Цитата: rocket757
      Вопрос - А чего они ожидали то?

      Даже у коровы осенью молока меньше, а Россия не корова.
  4. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 16:05
    +7
    Ну для этого СП2 и построили, чтобы небратья потеряли часть денег.
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 16:47
      +1
      Кроме СП-2, шумеры потеряли еще от Турецкого потока... так-то так...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:58
      -1
      Цитата: Пессимист22
      Ну для этого СП2 и построили, чтобы небратья потеряли часть денег.

      А зачем отдавать "плохому дяде", если самим можно забрать. Они сами этого очень уж выпрашивали.
  5. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 16:05
    +8
    но аукцион не состоялся, так как Газпром отказался их выкупать,
    Какой же это аукцион, если кроме Газпрома никто не участвует?
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 16:10
      +7
      Какой же это аукцион, если кроме Газпрома никто не участвует?

      Во во пусть EC выкупит если ее так волнуют прибыли нафтогаза, тогда Газпром может и поставит побольше по этой трубе.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 16:50
        +1
        Пусть выкупает ЕС ,но цена по споту. wassat
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:02
      0
      Цитата: Лесовик
      Какой же это аукцион, если кроме Газпрома никто не участвует?

      Несостоявшийся. hi
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:59
      0
      Цитата: Лесовик
      Какой же это аукцион, если кроме Газпрома никто не участвует?

      Как говорят - "пройди по рынку, найди других."
  6. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 16:05
    +9
    А нежелание Газпрома увеличить прокачку через Украину назвали попыткой быстрее запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2". Так это вполне объяснимое желание Газпрома. Независимый от хотелок Киева газопровд выгоден не только Газпрому.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 16:06
    +8
    "......... поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству...."

    Где Европа и где Украина!!Вроде как приложили ручки к этому "законодательству",каждой бочке -затычка..
  8. prior
    prior Сегодня, 16:07
    +20
    Кстати об Украинском реверсе.
    То, что он виртуальный известно уже всем.
    А то, что фактически Россия переплачивает за транзит через территорию Украины, почему то умалчивается.
    Реверсный газ не поступает в Европу, а значит не транзитируется, а значит за его транзит Россия Украине платить не должна. Это опять воровство со стороны Украины.
    И ещё. Если бы так называемый реверсный газ поступал в Европу, его можно было бы закачать в европейские подземные хранилища.
    Получается, что к газовому кризису в Европе Украина приложила руку непосредственно.
    Вот такие вот члены стремятся в ЕС.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:15
      +3
      Цитата: prior
      Получается, что к газовому кризису в Европе Украина приложила руку непосредственно.
      Вот такие вот члены стремятся в ЕС.

      Ну, хочется же не только руку приложить, но и ртом побольше хапнуть!
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:03
        0
        Цитата: Егоза
        Ну, хочется же не только руку приложить, но и ртом побольше хапнуть!

        И кишеней тоже.
    2. борис эпштейн
      борис эпштейн Сегодня, 16:29
      +5
      А теперь еще в Верховной Зраде поступило предложение: национализировать РОССИЙСКИЙ газ, находящийся в газохранилищах на украинской территории.Не пора ли России остановить на недельку прокачку через Украину под предлогом профилактического ремонта насосных станций на входе в Украину?
      1. prior
        prior Сегодня, 16:32
        +8
        Подождите чуток. Ещё не вечер, в смысле, ещё не мороз. Эти киевские ребята сами всё организуют. Им главное не мешать.
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 18:05
        0
        Цитата: борис эпштейн
        Не пора ли России остановить на недельку прокачку через Украину под предлогом профилактического ремонта насосных станций на входе в Украину?

        А зачем, прямо так и заявить "национализация российского газа, это воровство, клапан закрываем."
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:02
      +1
      Цитата: prior
      Это опять воровство со стороны Украины.

      Это все, что лучше всех в мире могут делать свидомые.
  9. Аморфис
    Аморфис Сегодня, 16:08
    +9
    "Между тем украинский "Нафтогаз" подал заявку на участие в сертификации оператора российского газопровода." - Ага, поставят козла охранять капусту!!!
  10. ugol2
    ugol2 Сегодня, 16:09
    +3
    нежелание Газпрома увеличить прокачку через Украину назвали попыткой быстрее запустить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2"

    Кажется на украине начинают что-то понимать...
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 16:13
    +4
    И цены на газ на бирже взлетели снова. Имеет право "Газпром" не лезть вон из кожи и заявлять (заказывать у ГТС окраины) прокачку НЕ ЗАКОНТРАКТОВАННОГО газа? Ведь за нее придется платить, будешь ты его качать или нет!!! По-моему, имеет.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 16:28
      +2
      прикол в том,что этот газ европейцы на купили..значит и контрактовать глупо..пусть ЕС купят,а Газпром прокачает
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:06
      0
      Цитата: Горный стрелок
      Ведь за нее придется платить, будешь ты его качать или нет!!! По-моему, имеет.

      Раз заявил, сразу плати на заявленный обьем. (то есть отдай деньги врагу).
  12. Xlor
    Xlor Сегодня, 16:20
    +2
    главная задача "Нафтогаза" - отделить "Северный поток-2" от России и Газпрома и доказать, что газопровод не соответствует европейскому законодательству

    Они же цээвропэйцы, им виднее...
  13. Sprut 270286
    Sprut 270286 Сегодня, 16:21
    -15
    Игры с газом это конечно весело,но страдают от этого ни в чем неповинные люди.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 16:28
      +4
      кто например страдает?
    2. zadorin1974
      zadorin1974 Сегодня, 16:39
      +10
      А вы попытайтесь найти неповинных Владимир.В той же ЕС или Украдине.Кого вы пытаетесь обелить?Тех ,кто голосует за зеленых в ФРГ?Тех,кто памятники в Европе сносит нашим солдатам?Или население Украдины,прыгающее или бегающее с факелами?А может самых гадских,тех кто молча смотрел как в Одессе и на Донбасе людей убивали,мотивируя,что хата с краю? Нет уж,хватит щеки подставлять.
    3. kot423
      kot423 Сегодня, 16:41
      +1
      Цитата: Sprut 270286
      страдают от этого ни в чем неповинные люди.

      Кто? Те, которые от кормушки нафтогаза карманы набивают? Или простые люди? Так у меня брат в Куеве живет (хотя задумывается о переезде в Калугу) - каждую неделю с ним по скайпу связываюсь - он не страдает.
  14. Александр123
    Александр123 Сегодня, 16:26
    +4
    "не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству"
    Украина вообще ни какому законодательству не соответствует, существует вопреки всем законам природы. Потому и разваливается на запчасти.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: Александр123
      Потому и разваливается на запчасти.

      Нужно приложить максимум усилий, чтобы это произошло, как можно скорее. Чтобы уже не было ничего, что можно было украсть. Чтобы оставшиеся сделали свой выбор раз и навсегда...
  15. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:30
    +2
    Это кидалово, однозначно.
    Обещали, что заставят Путина качать весь газ в Европу только через Украину, потому и контракт такой грабительский:то что выше контракта - по повышенным расценкам за прокачку...
    Вроде казалось бы все хорошо...
    Только Путин не качает выше контракта, вот и на аукцион не пришел...
    Тперь вопрос: кто кинул украинцев?
    Те кто много чего обещали, и тот, кто исполняет контракт сильно буквально?
  16. vargo
    vargo Сегодня, 16:38
    +5
    Представьте себе клиента вашего магазина, который дергает руки другим покупателям, во всю орет что его в вашем магазине грабят, постоянно требует скидок, вымогает огромные деньги за доставку продуктов другим вашим покупателям, на все 100% старается в судах доказать что вы незаконно работаете с другими клиентами. Как вы поступите?
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 16:55
      +5
      Этот клиент ворует колбасу в магазине, надкусывает батоны в хлебном, на кассе говорит, что деньги дома забыл, материт хозяина магазина, а потом на крыльце ещё и по большому оставит след. И так каждый день.
  17. cniza
    cniza Сегодня, 17:13
    +1
    Как заявил глава правления компании Юрий Витренко, главная задача "Нафтогаза" - отделить "Северный поток-2" от России и Газпрома и доказать, что газопровод не соответствует европейскому законодательству.


    Господи , как же вы уже всех достали...
  18. RoTTor
    RoTTor Сегодня, 17:16
    +1
    Закономерно и верно.
    "Банкует" хозяин товара, т.е. газа, ему решать - в своих интересах, кому продавать и как транспортировать свой товар. И никому хозяин ничего не должен, тем более вороватым, неблагодарным и подлым "сусидам".
    Хватит соседям гадить России и выё...живаться пож дудку врагов - заокеанских и НАТОвских хУзяев

    Пусть США безвозмездно, т.е. даром гонят на Украину свой СПГ, так = хренка с бугорка: капиталистам выгоднее продавать Красному Китаю.
    Прав был Маркс...
  19. Ищущий
    Ищущий Сегодня, 17:24
    +1
    давить давить и еще раз давить этот киевский режим!!!!
  20. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:25
    0
    Россия отказалась увеличивать прокачку газа через украинскую территорию

    И это правильно! Достойный ответ на всё «хорошее» со стороны нацистской власти.
  21. Бадабум
    Бадабум Сегодня, 17:37
    0
    Одно не понимаю, Украина предлагала нам пробовать газ на границе с Россией, тем самым мы бы не платили за транзит, почему это не реализовано, что за подвох ?
  22. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 17:59
    0
    А нафига НАМ это? Согласие - есть продукт при полном непротивлении сторон(Ильф и Петров. Ильф - вместо Боширова. Он в отпуске)
  23. alberigo
    alberigo Сегодня, 18:02
    0
    Политика России должна строиться на полном физическом уничтожении Украины. Методы неважны. Это должны быть экономические санкции, перекрытие газового транзита, не давать электроэнергию зимой. Пусть Украина требует компенсаций у Европы. Хватит сопли вытирать.