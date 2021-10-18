Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет

В Соединенных Штатах скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Как сообщают родственники, Пауэллу было 84 года.
Согласно записи на странице Колина Пауэла в Facebook, сделанной его родственниками, причиной смерти стало осложнение, вызванное коронавирусом, хотя он был вакцинирован.
Генерал Колин Пауэлл, бывший государственный секретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19
- говорится в записи.
Колин Пауэлл занимал должность главы американского Госдепа при первом сроке президентства Джорджа Буша младшего. На должность госсекретаря, а это американский министр иностранных дел, он заступил в 2001 году сразу же после принятия присяги 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим и ушел в отставку вместе с ним в 2005 году. Кстати, Пауэлл стал первым афроамериканцем, занявшим такой высокий пост.
В России Пауэлла больше знают как "американца с пробиркой". В 2003 году именно Колин Пауэлл, выступая в Совбезе ООН, демонстрировал всем пробирку белым порошком, с якобы обнаруженными в Ираке следами биологического оружия, которое готовится применить "иракский тиран" Саддам Хусейн. Тогда речь Пауэлла стала тем спусковым крючком, запустившим войну в Персидском заливе, которая продолжается до сих пор. В последствии оказалось, что ЦРУ "подставило" госсекретаря, в пробирке ничего страшного не было. По крайней мере так потом утверждал сам Пауэлл.
Колин Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке в семье выходцев с Ямайки. В 21 год пошел в армию и сделал карьеру, дослужившись до звания генерала. Участвовал в войне во Вьетнаме. Был советником по национальной безопасности при Рональде Рейгане, а в 1989–1993 годах занимал должность председателя Объединенного комитета начальников штабов.