Военное обозрение
Войти Регистрация

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет

43

В Соединенных Штатах скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Как сообщают родственники, Пауэллу было 84 года.


Согласно записи на странице Колина Пауэла в Facebook, сделанной его родственниками, причиной смерти стало осложнение, вызванное коронавирусом, хотя он был вакцинирован.

Генерал Колин Пауэлл, бывший государственный секретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19

- говорится в записи.

Колин Пауэлл занимал должность главы американского Госдепа при первом сроке президентства Джорджа Буша младшего. На должность госсекретаря, а это американский министр иностранных дел, он заступил в 2001 году сразу же после принятия присяги 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим и ушел в отставку вместе с ним в 2005 году. Кстати, Пауэлл стал первым афроамериканцем, занявшим такой высокий пост.

В России Пауэлла больше знают как "американца с пробиркой". В 2003 году именно Колин Пауэлл, выступая в Совбезе ООН, демонстрировал всем пробирку белым порошком, с якобы обнаруженными в Ираке следами биологического оружия, которое готовится применить "иракский тиран" Саддам Хусейн. Тогда речь Пауэлла стала тем спусковым крючком, запустившим войну в Персидском заливе, которая продолжается до сих пор. В последствии оказалось, что ЦРУ "подставило" госсекретаря, в пробирке ничего страшного не было. По крайней мере так потом утверждал сам Пауэлл.

Колин Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке в семье выходцев с Ямайки. В 21 год пошел в армию и сделал карьеру, дослужившись до звания генерала. Участвовал в войне во Вьетнаме. Был советником по национальной безопасности при Рональде Рейгане, а в 1989–1993 годах занимал должность председателя Объединенного комитета начальников штабов.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:37
    +14
    Вот там пусть теперь расскажет: чем тряс, зачем тряс?
    Там ему не ООН, воздадут - мало не покажется!
    1. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 16:44
      +15
      Т. В. А. Р. Ь, которая помогла разрушить целую страну и собственно, тем самым, весь сложившийся порядок на Ближнем Востоке, и убить сотни тысяч людей- не заслуживает ничего, кроме плевков на его гроб. Сдох- и слава Богу, надеюсь ему найдётся достойное место в Преисподней...
      1. frruc
        frruc Сегодня, 16:50
        +4
        Туда ему и дорога, негодяю и мерзавцу.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 17:04
          +4
          В России Пауэлла больше знают как "американца с пробиркой".
          В последствии оказалось, что ЦРУ "подставило" госсекретаря, в пробирке ничего страшного не было. По крайней мере так потом утверждал сам Пауэлл.

          Все госсекретари США прекрасно знают, чем под их носом занималось, занимается и будет заниматься ЦРУ, иначе им в этой должности просто делать нечего!
          Госсекретари США - это соучастники деятельности ЦРУ, а также направляющая сила в управлении государством по постановке военно-политических задач для Пентагона.

          Война из пробирки: как пустышка в руках Колина Пауэлла породила ИГИЛ. 8 апр. 2018 г.
          1. frruc
            frruc Сегодня, 17:06
            +2
            Его самого в эту самую пробирку затолкать в кремированном виде.
          2. sakuz
            sakuz Сегодня, 17:48
            +4
            В Соединенных Штатах скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

            Вау!
            (Хиллари Клинтон однажды так среагировала)
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:51
      +8
      "О мёртвых хорошо или ничего".
      Умер,вот и хорошо.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 16:55
        +3
        Цитата: knn54
        О мёртвых хорошо или ничего".

        Или ничего кроме правды.
        Договаривайте до конца.
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 17:00
          +3
          земля шлаковатой подонку.
    3. spirit
      spirit Сегодня, 17:10
      +4
      Черти в восьмом круге ада по Данте:
      К нам приехал к нам приехал Колин Пауэлл Дорогооой laughing
  2. Грац
    Грац Сегодня, 16:38
    +6
    Ну что черти уже его на сковороде поди обжаривают за Ирак
    1. Кроу
      Кроу Сегодня, 16:41
      +6
      Совершенно с Вами согласен."Сдoх Максим,ну и [censored] с ним.
  3. Joker62
    Joker62 Сегодня, 16:41
    +4
    Дорогу в Ад он себе вымостил за грязные дела... Пусть ему земля будет стекловатой, а не пухом.
  4. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 16:46
    +1
    О покойнике или хорошее или ничего. Как-то и сказать не чего
    1. Кроу
      Кроу Сегодня, 16:52
      +3
      "de mortuis aut bene aut nihil" В оригинале «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды», − изречение древнегреческого политика и поэта Хилона из Спарты (VI в. до н. э.), приведенное историком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в его сочинении «Жизнь, учение и мнения прославленных философов».А правду о нем все помнят,когда он пробиркой тряс в ООН...
    2. wandlitz
      wandlitz Сегодня, 16:58
      +3
      Об этом покойнике ни чего хорошего....
    3. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 17:03
      +1
      Говаривают что в оригинале "или правду или ничего".
      Ну типа если врать - жмур обидится и придет морду бить, а если правду хоть и горькую - будет посрамлен и постыдится прийти.
  5. DenVB
    DenVB Сегодня, 16:46
    +4
    Колин "Пробирка" Пауэлл.
  6. Виктор Ценин
    Виктор Ценин Сегодня, 16:52
    +1
    Стоило бы пожелать землю стекловатой, но не по-христиански.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 16:58
      +5
      Цитата: Виктор Ценин
      но не по-христиански

      Пусть воздастся по делам его... так будет правильнее. Садам тоже не пай-мальчик был, если что.
      1. Виктор Ценин
        Виктор Ценин Сегодня, 17:20
        0
        Не пай, не спорю, но, скажем так честнее и приличнее вороватого, лживого представителя гегемона.
  7. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 16:53
    +11
    Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет


    Хоть какая-то польза от Ковида есть.
    Этого потрясателя пробиркой, уж давно черти в аду заждались.
  8. Сергей28
    Сергей28 Сегодня, 16:54
    +2
    Земля стекловатой!
  9. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 16:54
    +3
    В аду его заждались, там пробирок много. на руках этого ... кровь сотен тысяч иракцев и сирийцев.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 17:05
      +5
      Как же эти упыри цепляются за жизнь. Каждый мерзавец (мерзавка) небось не одно сердце донорское пересадили. М.Олбрайт на выход, Клинтонам приготовиться!
  10. Genom
    Genom Сегодня, 16:59
    +2
    Земля стекловатой ему ..Кровь иракцев на нем несвымаема
  11. VTR-295
    VTR-295 Сегодня, 17:00
    -1
    Даже здесь автор не может удержаться ото лжи!
  12. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 17:00
    0
    Царствие небесное старому милитаристу.
    1. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 17:27
      +2
      Вечный огонь этой мрази, какое Царствие небесное? Если это на небеса, то кто же тогда в аду?
  13. Pandiurin
    Pandiurin Сегодня, 17:01
    +6
    "...причиной смерти стало осложнение, вызванное коронавирусом,
    хотя он был вакцинирован."

    Не факт что вакцинировался, может тряс пустой ампулой из под вакцины и утверждал что привился...
    1. Lontus
      Lontus Сегодня, 17:14
      +1
      он был дважды вакцинирован
  14. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 17:05
    +2
    А совесть его мучила за тех людей, которых убили из-за его "липовой пробирки"?
    Геенна ему огненная на том свете. am
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:10
      +3
      У политиков нет совести и быть не может - врать врут в наглую, потом от своих слов отмазываются или все переиначивают без стыда. А уж тем более если это американские политики
      1. martin-159
        martin-159 Сегодня, 17:29
        +1
        Ну да, именно американские политики нас особенно часто обманывают.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 17:37
          +1
          Они ВСЕХ обманывают. С неизменной резиновой дежурной улыбкой на морде.
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:05
    +7
    Потрясал фейковой пробиркой с биологическим оружием.умер от вируса неизвестного происхождения,даже прививка не помогла.А если умер ещё из за асфикции.Не иначе Саддам с того света достал.Пути господни не исповедимы.
    1. борис эпштейн
      борис эпштейн Сегодня, 17:42
      +2
      Карма, сэр.
  16. Volga073
    Volga073 Сегодня, 17:12
    +1
    Убил людей больше чем Гитлер !
  17. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 17:13
    +2
    В России Пауэлла больше знают как "американца с пробиркой". В 2003 году именно Колин Пауэлл, выступая в Совбезе ООН, демонстрировал всем пробирку белым порошком, с якобы обнаруженными в Ираке следами биологического оружия,
    Руки по локоть в крови. Да и к созданию ИГИЛ руки приложил. (не идейно, а практически. Офицеры Садама, так бы и ходили строем по пустыне...
  18. Muxomorov
    Muxomorov Сегодня, 17:26
    +3
    Много на нем крови на Ближнем Востоке ..Тряс пробиркой ,прекрасно понимая ,что там туфта и сколько крови прольется ..Так и получилось ,разбомбили Ирак ,началась смута и бойня ..Костяк игил состоял именно из бывших иракских военных оставшихся не у дел ..Сколько там крови пролилось никто не считал (запрещали это даже упоминать в мировых сми)
    Гори в аду ..Прости меня господи hi
  19. FreeDIM
    FreeDIM Сегодня, 17:31
    +2
    Маккейн, видать, ужарился малость там, у чертей.. Ща к нему дружбана подселят..
  20. Поэтиззаугла
    Поэтиззаугла Сегодня, 17:46
    +2
    Тот самый тип, который тряс пробиркой,
    Лежит теперь холодный в морге с биркой.
    Ирак теперь лежит в руинах и во мраке.
    Что тут сказать? Собачья смерть - собаке.
  21. Бадабум
    Бадабум Сегодня, 17:49
    0
    Стекловату ему в гроб