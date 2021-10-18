Сражение в Манильской бухте: как потопили испанскую эскадру?

Так, в 1898 году между Испанией и США началась война. Поводом к ней стал взрыв на броненосном крейсере Maine во время миссии по урегулированию конфликта на Кубе. Основными театрами боевых действий стали сама Куба и Филиппины.
Хоть последним и не уделялось много внимания, там произошло примечательное морское сражение. В нём американцам удалось одержать решительную победу, уничтожив эскадру противника с минимальными потерями.
Флагман коммодора Дьюи — бронепалубный крейсер Olympia
В силу большой удалённости от метрополии ни Испания, ни США не держали в западной части Тихого океана крупных боевых соединений. Испанский флот насчитывал 12 кораблей, из которых только 7 были готовы к морскому бою. Флагманом являлся Reina Cristina: крейсер, не имевший брони, но с самой мощной артиллерией в эскадре — 6 160-мм орудий. Помимо него присутствовали ещё 3 безбронных крейсера Castilla, Don Juan de Austria и Don Antonio de Ulloa, и 2 малых бронепалубных крейсера Isla de Luzon и Isla de Cuba. Из 5 канонерских лодок только Marques del Duero оставался боеспособным, с остальных же сняли вооружение для укрепления береговых батарей. Командование осуществлял контр-адмирал Патрисио Монтехо-Пассарон.
Ближайшая к Филиппинам американская эскадра под командованием коммодора Джорджа Дьюи находилась на тот момент в Гонконге. В неё входили бронепалубные крейсеры Olympia, Baltimore, Boston и Raleigh, а также мореходные канонерские лодки Concord и Petrel. Первые 3 крейсера были вооружены 203-мм орудиями главного калибра, что уже давало преимущество перед испанцами. Остальные корабли имели на борту 152-мм артиллерию. Несмотря на явное превосходство в огневой мощи и скорости, американская эскадра имела и свои слабости: из-за удалённости от своих баз снабжение и обслуживание кораблей было сильно затруднено. К тому же крейсеры не подходили для борьбы с хорошо укреплёнными береговыми фортами, так как не обладали сильной бронёй. Тем не менее коммодор Дьюи был готов немедленно выйти в море и атаковать испанцев в Маниле.
С объявлением войны обе стороны начали действовать. Американская эскадра направилась к Маниле, а испанцы готовились их встречать. Адмирал Монтехо отвёл свои корабли к Кавите, которую защищала всего пара артиллерийских батарей. Адмирал понимал, что сохранить эскадру не получится, и старался минимизировать потери.
Картина «Битва при Кавите»
Вечером 30 апреля эскадра коммодора Дьюи подошла к Маниле. Под покровом темноты корабли малым ходом зашли в бухту. После полуночи их заметили с одной из береговых батарей. Противники обменялись несколькими залпами, но безрезультатно. Ближе к рассвету американцы подошли к Маниле. Быстро определив, что в гавани только торговые суда, Дьюи направился к Кавите, где и находилась испанская эскадра. Примерно в 5 утра 1 мая обе эскадры установили визуальный контакт. Испанцы открыли огонь с предельной дистанции, американцы же ответили только через 20 минут. Выстроившись в линию, корабли были готовы вступить в бой.
Сигналом к открытию огня стал выстрел 203-мм орудия с Olympia. Чуть позже к нему присоединилась и остальная артиллерия. Пройдя пару миль, американская эскадра сделала разворот и теперь вела огонь с другого борта. Всего корабли Дьюи совершили 5 подобных манёвров, постепенно сократив дистанцию до мили. Don Juan de Austria был вынужден выйти из боя, а американцы сосредоточили огонь на самых крупных испанских кораблях. Вскоре была выведена из строя Castilla. Потерявший управление крейсер уже был охвачен огнём, когда его развернуло к американцам бортом, с которого были сняты орудия. Экипаж корабля перешёл на отходивший Don Juan. Флагман испанцев, Reina Cristina, двинулся навстречу врагам. Но корабль подвергся ураганному обстрелу, который нанес чудовищные повреждения: были снесены рубка и капитанский мостик, повсюду пылали пожары, среди орудийной прислуги имелось множество убитых и раненых. Примерно в 7:30 Дьюи отдал приказ о прекращении огня после рапорта об исчерпании боезапаса. На некоторое время наступила тишина.
Адмирал Монтехо покинул тонущий флагман. Он перешёл на Isla de Cuba и приступил к подготовке оставшихся в строю кораблей к новой схватке. В свою очередь Дьюи, поняв, что рапорт о закончившихся боеприпасах оказался ошибочным, решил окончательно уничтожить испанскую эскадру. Он разделил свои корабли следующим образом: канонерские лодки отправились в южном направлении на разведку, крейсер Raleigh должен был войти в бухту, Olympia и Boston прикрывали его, а Baltimore вышел на перехват торгового судна.
Крейсер Don Antonio de Ulloa стал первой целью американцев. Несмотря на попытки отстреливаться, испанский корабль вскоре был добит и покинут командой. Тем временем Baltimore угодил под огонь береговых батарей. Один из снарядов попал в корабль, выведя из строя орудие и ранив 9 человек. Быстро определив «мёртвую зону» форта, американцы начали его бомбардировку.
Вскоре канонерская лодка Petrel обнаружила оставшуюся часть эскадры противника за полуостровом. Не видя другого пути, адмирал Монтехо приказал всем кораблям открыть кингстоны. Хотя Isla de Luzon и Isla de Cuba ещё могли продолжить бой, испанский командир опасался, что вслед за канонеркой придут остальные корабли. Американские матросы высадились на полузатопленные испанские корабли и подожгли их. После полудня коммодор Дьюи выставил ультиматум испанцам, на что те ответили поднятием белого флага, тем самым завершив сражение.
Бронепалубный крейсер Olympia на вечной стоянке в Филадельфии
Результатом данного боя стало полное уничтожение испанской эскадры на Филиппинах. По разным оценкам, на испанских кораблях погибло от 60 до 160 человек (большая часть потерь пришлась на флагман Reina Cristina), свыше 200 человек получили ранения. Американские корабли получили 19 попаданий, из которых только одно, в крейсер Baltimore, нанесло какой-либо урон. За время боя не погибло ни одного матроса, 9 человек были ранены.
Стратегически победа американского флота не принесла каких-либо весомых сиюминутных результатов. Без крупных десантных сил захватить Манилу не представлялось возможным. Однако это событие чрезвычайно сильно подняло боевой дух американских войск и дало уверенность в быстром окончании войны в пользу США. Помимо прочего, американский флот таким образом заявил, что готов состязаться с ведущими морскими державами. Коммодор Дьюи был повышен до контр-адмирала. Его флагман — бронепалубный крейсер Olympia — был впоследствии превращён в корабль-музей, и он по сей день напоминает об этой славной странице в истории американского флота.
Узнайте больше про ещё один корабль-музей США — USS Slater — в документальном фильме от компании Wargaming. Приятного просмотра!