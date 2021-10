Российские противовертолетные мины и зарубежная реакция

Мина ПВМ на выставке. Фото Russianarms.ru

Самонаводящийся «Бумеранг»

Иностранный интерес



Опытные варианты противовертолетных мин. Фото Vitalykuzmin.net

Зарубежная оценка



Ударный вертолет AH-64. Его тактическая роли предусматривает полеты на малой высоте. Фото Минобороны США

Реальные меры



"Бумеранг" или иные подобные изделия не позволят проводить десантирование. Фото Минобороны США

Гонка вооружений

На вооружении российской армии состоит широкий круг разнообразных мин разного назначения, в т.ч. специализированный противовертолетный боеприпас ПВМ или «Бумеранг». Это изделие способно эффективно бороться с маловысотными целями и может применяться для решения разных задач. Оружие со специфической ролью закономерно привлекает внимание зарубежных специалистов и прессы – что приводит к появлению любопытных публикаций и даже к запуску особых проектов.Изделие ПВМ разработано Государственным казенным научно-испытательным полигоном авиационных систем (ГкНИПАС). В транспортном положении оно представляет собой куб с гранью менее полуметра и массой 12 кг. Такой вариант мины предназначается для установки саперами. В системах дистанционного минирования применяется модификация иной конструкции – в сложенном положении она имеет форму шестиугольной призмы. В обоих случаях боковые стенки представляют собой откидные опоры, при помощи которых мина стоит на позиции.Боеприпас оснащен акустическими и инфракрасным датчиком цели. С их помощью мина засекает воздушный объект, определяет направление и дальность до него. Боевая часть – кумулятивная, на подвижном основании с наведением в двух плоскостях. По сигналам датчиков БЧ доворачивается в направлении цели и «запускает» в нее ударное ядро.По имеющимся данным, «Бумеранг» засекает шум вертолета на дальностях 3-3,2 км. Автоматика способна отличать шум воздушного судна от других звуков. Зона поражения представляет собой полусферу радиусом 150 м. Предусмотрена возможность проводной связи между несколькими минами. В этом случае цель поражается только одной миной и исключается перерасход боеприпасов.В июльском номере журнал американского министерства обороны OE Watch (аналог нашего «Зарубежного военного обозрения») была опубликована заметка «Russia Employing Little Known Aviation Mines» («Россия использует малоизвестные авиационные мины»). Поводом и основным источником данных для них стала апрельская статья «Мина для «летающего танка » в российской газете «Военно-промышленный курьер».Ссылаясь на российское издание, OE Watch пишет, что в российской армии появились мины, «способные влиять на воздушную обстановку». Российская тактика предусматривает использование такого оружия в разных сценариях боевых действий. Так, с их помощью планируют блокировать аэродромы и посадочные площадки, а также защищать важные объекты и плацдармы. Приводятся основные характеристики и параметры мин.Журнал отмечает, ПВМ способна поражать только низколетящие цели и только на небольшом расстоянии. Однако и в этом случае они представляют определенную опасность и могут затруднить работу тактической авиации в разных ситуациях. Во всех операциях, когда самолеты и вертолеты должны работать на малой высоте, противников России ждут риски и проблемы.Несколько дней назад о «Бумеранге» вспомнило американское интернет-издание «1945». В своей статье «Helicopters Beware: Russia is Deploying Anti-Helicopter Mines» оно обращает внимание на публикации в OE Watch и «ВПК». Кроме того, привели оценки противовертолетного оружия и напомнили о некоторых работах Пентагона в этом контексте.На основании двух предыдущих публикаций «1945» изучает особенности, характеристики и возможности российской мины ПВМ. При этом обращают внимание на возможность установки изделий разными способами, а также на высокую производительность такого процесса. Так, в 2018 г. на учениях за один час было подготовлено минное поле протяженностью ок. 3 км. Подобное заграждение может работать не менее 3 месяцев.Важной особенностью ПВМ называют способность бороться не только с вертолетами, но и с самолетами. В первую очередь, речь идет о размещении мин на подходах к взлетно-посадочной полосе. Кроме того, указывают на психологический эффект «Бумеранга». Опасаясь мин, летчики могут увеличивать высоту полета – и попадать в зону уверенной работы ПВО.«1945» указывает, что с минами ПВМ связано несколько проблем. В первую очередь, это возможность попадания такого оружия не в те руки. Так, террористы могут использовать противовертолетные мины для атаки гражданских авиалайнеров. В контексте боевого применения неясно, способен ли «Бумеранг» различать свои и вражеские летательные аппараты.Такую ситуацию усложняет тот факт, что дружественные России страны могут использовать авиационную технику производства вероятного противника, идентификация которой становится отдельной проблемой. Наконец, к негативным военным и политическим последствиям может привести неразумное использование мин союзниками.Издание напоминает, что новости о российских противовертолетных минах не остались незамеченными в Пентагоне. Еще в 2017 г. ведомство начало исследования на тему подобного оружия – его реального потенциала и средств противодействия.Планы по проведению научно-исследовательской работы на тему противовертолетных мин были утверждены в ноябре 2016 г. В январе 2017-го Пентагон открыл прием заявок, на который выделялось около месяца. Затем планировалось выбрать подрядчика, которому предстояло провести три фазы исследований. По итогам всех этих мероприятий армия желала получить определенный объем данных о существующих и возможных угрозах, а также идеи и концепции на тему противодействия им.В запросе на проведение НИР «Anti-Helicopter Mine and Improvised Explosive Device Countermeasures» указывалось, что в последние годы в России и Болгарии были созданы специальные противовертолетные мины для борьбы с маловысотными целями. Кроме того, схожие риски связаны с самодельными взрывными устройствами.В рамках фазы I подрядчик должен был изучить существующие и ожидаемые образцы и их опасность для авиации. На основании этих данных следовало сформировать новые концепции противодействия. Фаза II предусматривала разработку комплекса обороны на основе ранее предложенных идей. Следовало выполнить проектирование и провести испытание на одной из современных винтокрылых платформ. В ходе третьей фазы планировалось развить существующий комплекс и сделать его основой для следующего проекта, уже предназначенного для использования в армии.С момента запуска исследовательской программы прошло почти четыре года, но ее результаты неизвестны. Какие-либо новости и сообщения более не публиковались. Это может говорить об остановке работ – или об их продолжении, но с соблюдением всей необходимой секретности. Возможно, ситуацию разъяснят в будущем, когда появится полноценный опытный комплекс обороны. Конечно, если он разрабатывается.Таким образом, в распоряжении российской армии достаточно давно появилось необычное оружие, способное резко затруднить деятельность тактической авиации противника. Появление изделия «Бумеранг» не осталось незамеченным и даже стало поводом для запуска новой исследовательской программы, результатом которой могут стать проекты модернизации вертолетов или совершенно новая техника.Вполне возможно, что Пентагон и исследователи посчитали ПВМ и другие разработки в этой области реальной угрозой. В таком случае они уже должны работать над средствами защиты и противодействия. К примеру, возможно снижение физических полей вертолета, по которым работает мина, либо создание ложных целей с повышенным их уровнем.Очевидны, что меры вероятного противника по защите своей техники не останутся без внимания. Это приведет к появлению модернизированных мин или совершенно новых изделий – способных игнорировать ложные цели и засекать менее заметные реальные. В итоге в этой области может начаться настоящая гонка вооружений. И наша страна, уже обладающая противовертолетными минами, оказывается в выгодном положении.