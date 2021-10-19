Российские противовертолетные мины и зарубежная реакция

На вооружении российской армии состоит широкий круг разнообразных мин разного назначения, в т.ч. специализированный противовертолетный боеприпас ПВМ или «Бумеранг». Это изделие способно эффективно бороться с маловысотными целями и может применяться для решения разных задач. Оружие со специфической ролью закономерно привлекает внимание зарубежных специалистов и прессы – что приводит к появлению любопытных публикаций и даже к запуску особых проектов.
Самонаводящийся «Бумеранг»
Изделие ПВМ разработано Государственным казенным научно-испытательным полигоном авиационных систем (ГкНИПАС). В транспортном положении оно представляет собой куб с гранью менее полуметра и массой 12 кг. Такой вариант мины предназначается для установки саперами. В системах дистанционного минирования применяется модификация иной конструкции – в сложенном положении она имеет форму шестиугольной призмы. В обоих случаях боковые стенки представляют собой откидные опоры, при помощи которых мина стоит на позиции.
Боеприпас оснащен акустическими и инфракрасным датчиком цели. С их помощью мина засекает воздушный объект, определяет направление и дальность до него. Боевая часть – кумулятивная, на подвижном основании с наведением в двух плоскостях. По сигналам датчиков БЧ доворачивается в направлении цели и «запускает» в нее ударное ядро.
По имеющимся данным, «Бумеранг» засекает шум вертолета на дальностях 3-3,2 км. Автоматика способна отличать шум воздушного судна от других звуков. Зона поражения представляет собой полусферу радиусом 150 м. Предусмотрена возможность проводной связи между несколькими минами. В этом случае цель поражается только одной миной и исключается перерасход боеприпасов.
Иностранный интерес
В июльском номере журнал американского министерства обороны OE Watch (аналог нашего «Зарубежного военного обозрения») была опубликована заметка «Russia Employing Little Known Aviation Mines» («Россия использует малоизвестные авиационные мины»). Поводом и основным источником данных для них стала апрельская статья «Мина для «летающего танка» в российской газете «Военно-промышленный курьер».
Ссылаясь на российское издание, OE Watch пишет, что в российской армии появились мины, «способные влиять на воздушную обстановку». Российская тактика предусматривает использование такого оружия в разных сценариях боевых действий. Так, с их помощью планируют блокировать аэродромы и посадочные площадки, а также защищать важные объекты и плацдармы. Приводятся основные характеристики и параметры мин.
Журнал отмечает, ПВМ способна поражать только низколетящие цели и только на небольшом расстоянии. Однако и в этом случае они представляют определенную опасность и могут затруднить работу тактической авиации в разных ситуациях. Во всех операциях, когда самолеты и вертолеты должны работать на малой высоте, противников России ждут риски и проблемы.
Зарубежная оценка
Несколько дней назад о «Бумеранге» вспомнило американское интернет-издание «1945». В своей статье «Helicopters Beware: Russia is Deploying Anti-Helicopter Mines» оно обращает внимание на публикации в OE Watch и «ВПК». Кроме того, привели оценки противовертолетного оружия и напомнили о некоторых работах Пентагона в этом контексте.
На основании двух предыдущих публикаций «1945» изучает особенности, характеристики и возможности российской мины ПВМ. При этом обращают внимание на возможность установки изделий разными способами, а также на высокую производительность такого процесса. Так, в 2018 г. на учениях за один час было подготовлено минное поле протяженностью ок. 3 км. Подобное заграждение может работать не менее 3 месяцев.
Важной особенностью ПВМ называют способность бороться не только с вертолетами, но и с самолетами. В первую очередь, речь идет о размещении мин на подходах к взлетно-посадочной полосе. Кроме того, указывают на психологический эффект «Бумеранга». Опасаясь мин, летчики могут увеличивать высоту полета – и попадать в зону уверенной работы ПВО.
Ударный вертолет AH-64. Его тактическая роли предусматривает полеты на малой высоте. Фото Минобороны США
«1945» указывает, что с минами ПВМ связано несколько проблем. В первую очередь, это возможность попадания такого оружия не в те руки. Так, террористы могут использовать противовертолетные мины для атаки гражданских авиалайнеров. В контексте боевого применения неясно, способен ли «Бумеранг» различать свои и вражеские летательные аппараты.
Такую ситуацию усложняет тот факт, что дружественные России страны могут использовать авиационную технику производства вероятного противника, идентификация которой становится отдельной проблемой. Наконец, к негативным военным и политическим последствиям может привести неразумное использование мин союзниками.
Издание напоминает, что новости о российских противовертолетных минах не остались незамеченными в Пентагоне. Еще в 2017 г. ведомство начало исследования на тему подобного оружия – его реального потенциала и средств противодействия.
Реальные меры
Планы по проведению научно-исследовательской работы на тему противовертолетных мин были утверждены в ноябре 2016 г. В январе 2017-го Пентагон открыл прием заявок, на который выделялось около месяца. Затем планировалось выбрать подрядчика, которому предстояло провести три фазы исследований. По итогам всех этих мероприятий армия желала получить определенный объем данных о существующих и возможных угрозах, а также идеи и концепции на тему противодействия им.
В запросе на проведение НИР «Anti-Helicopter Mine and Improvised Explosive Device Countermeasures» указывалось, что в последние годы в России и Болгарии были созданы специальные противовертолетные мины для борьбы с маловысотными целями. Кроме того, схожие риски связаны с самодельными взрывными устройствами.
В рамках фазы I подрядчик должен был изучить существующие и ожидаемые образцы и их опасность для авиации. На основании этих данных следовало сформировать новые концепции противодействия. Фаза II предусматривала разработку комплекса обороны на основе ранее предложенных идей. Следовало выполнить проектирование и провести испытание на одной из современных винтокрылых платформ. В ходе третьей фазы планировалось развить существующий комплекс и сделать его основой для следующего проекта, уже предназначенного для использования в армии.
С момента запуска исследовательской программы прошло почти четыре года, но ее результаты неизвестны. Какие-либо новости и сообщения более не публиковались. Это может говорить об остановке работ – или об их продолжении, но с соблюдением всей необходимой секретности. Возможно, ситуацию разъяснят в будущем, когда появится полноценный опытный комплекс обороны. Конечно, если он разрабатывается.
Гонка вооружений
Таким образом, в распоряжении российской армии достаточно давно появилось необычное оружие, способное резко затруднить деятельность тактической авиации противника. Появление изделия «Бумеранг» не осталось незамеченным и даже стало поводом для запуска новой исследовательской программы, результатом которой могут стать проекты модернизации вертолетов или совершенно новая техника.
Вполне возможно, что Пентагон и исследователи посчитали ПВМ и другие разработки в этой области реальной угрозой. В таком случае они уже должны работать над средствами защиты и противодействия. К примеру, возможно снижение физических полей вертолета, по которым работает мина, либо создание ложных целей с повышенным их уровнем.
Очевидны, что меры вероятного противника по защите своей техники не останутся без внимания. Это приведет к появлению модернизированных мин или совершенно новых изделий – способных игнорировать ложные цели и засекать менее заметные реальные. В итоге в этой области может начаться настоящая гонка вооружений. И наша страна, уже обладающая противовертолетными минами, оказывается в выгодном положении.