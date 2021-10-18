«Ко всем было приблизительно одинаковое отношение»: представители совета краповых беретов высказались о ситуации с испытаниями на Северном Кавказе

Ко всем было приблизительно одинаковое отношение. Это квалификационное испытание, и там не бывает предвзятости, какой бы ты национальности ни был.

Он был снят по той причине, что просто не подготовился. Его сняли в самом начале испытаний. Так получилось.

Ну что ж... Ваши береты - ваша святыня, а значит вам решать. Если все так чисто, пусть будет так. Если же нет, вам с этим жить.