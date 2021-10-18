Военное обозрение
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«Ко всем было приблизительно одинаковое отношение»: представители совета краповых беретов высказались о ситуации с испытаниями на Северном Кавказе

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Представители главного совета краповых беретов РФ высказались по поводу ситуации, которая сегодня с самого утра муссируется в медиапространстве. Напомним, что началось всё с сообщений о состоявшейся драке, которая возникла из-за того, что, скажем так, не все претенденты в ходе испытаний на обладание краповым берет получили таковой максимально честно. Потом появились заявления, в которых было сказано о том, что якобы некоторые «краповики» сняли свои береты в знак протеста против того, что отдельных претендентов «подвозили на машинах», пока другие преодолевали дистанцию самостоятельно. После этого была озвучена информация об имевшей место стрельбе.


В Росгвардии через некоторое время прокомментировали ситуацию в ходе испытаний на краповый берет на Северном Кавказе, сухо сообщив о том, что заявления о драке и снятии краповых беретов «в знак протеста» не соответствуют действительности.

Военный корреспондент Семён Пегов, известный как репортёр проекта WarGonzo, проинтервьюрировал представителей ГС краповых беретов. В беседе с Пеговым офицеры утверждают, что стрельба носила штатный характер – осуществлялся отстрел патронов из оружия тех соискателей, которые снимались с дистанции. Также утверждается, что не было и никакой драки.

Один из интервьюируемых членов главного совета краповых беретов России отвечал на вопрос о том, действительно ли краповый берет получил родственник главы Чечни Рамзана Кадырова в этих испытаниях в районе Тамбукана.

Из его ответа:

Ко всем было приблизительно одинаковое отношение. Это квалификационное испытание, и там не бывает предвзятости, какой бы ты национальности ни был.

Слово «приблизительно» здесь как-то режет слух...

Офицер подтвердил участие племянника Рамзана Кадырова:

Он был снят по той причине, что просто не подготовился. Его сняли в самом начале испытаний. Так получилось.

Также был поднят вопрос о том, как один из соискателей из Чечни проходил так называемую «высотку». Вопросы возникли по качеству выполнения упражнения. Однако в беседе с Семёном Пеговым краповики-ветераны утверждают, что он по времени уложился.

Судя по комментариям к опубликованному ролику, не все пользователи такими объяснениями удовлетворены. Один из комментариев:

Ну что ж... Ваши береты - ваша святыня, а значит вам решать. Если все так чисто, пусть будет так. Если же нет, вам с этим жить.

Ролик WarGonzo:

Использованы фотографии:
сайт Росгвардии
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16 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:29
    +5
    Один из комментариев:

    Ну что ж... Ваши береты - ваша святыня, а значит вам решать. Если все так чисто, пусть будет так. Если же нет, вам с этим жить...

    Нормальный комментарий.

    Пы.сы.
    С другой стороны, это не шахматы, что бы там было всё тихо-мирно...
    Разберутся.
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 17:37
      +3
      дык все хотят расправы.крови и зрелищ,а по факту все решения будут приняты тихо и без шума
      1. Кроу
        Кроу Сегодня, 17:49
        +3
        максимально честно
        Враки.
        как один из соискателей из Чечни
        Не один.
        Ну что ж... Ваши береты - ваша святыня, а значит вам решать. Если все так чисто, пусть будет так. Если же нет, вам с этим жить.
        Присоединяюсь - вам жить с этим..
    2. Muxomorov
      Muxomorov Сегодня, 17:39
      +2
      Цитата: Теренин
      Один из комментариев:

      Ну что ж... Ваши береты - ваша святыня, а значит вам решать. Если все так чисто, пусть будет так. Если же нет, вам с этим жить...

      Нормальный комментарий.

      Пы.сы.
      С другой стороны, это не шахматы, что бы там было всё тихо-мирно...
      Разберутся.

      И все же осадочек есть ,так же как и со званиями Героя России..Дыма без огня не бывает!
      Как бы и "краповик" не опошлили всякие наглецы ..
      1. Рязанец87
        Рязанец87 Сегодня, 17:56
        0
        Кстати, о Героях. Интересно, большинство комментаторов в курсе, за что звезду получил полковник Лысюк?
  2. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 17:34
    +6
    "...Ну что ж... Ваши береты - ваша святыня, а значит вам решать. Если все так чисто, пусть будет так. Если же нет, вам с этим жить..."
    Замечательный комментарий!Пожалуй,лучше не скажешь...
    Можно расходиться.
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 17:40
    +2
    Согласно давно заведенному ритуалу, спецназовец должен встать на колено и поцеловать берет. Однако боец из Чечни проигнорировал это негласное правило даже после того, как ему указали на это офицеры.



  4. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:41
    +5
    В начале интервью Лысюка, который озвучил сбор у зам.нач. директора Росгвардии всё стало очевидно... . Пегова даже подтянули. Больше нечего обсуждать... . Хотя имеется информация другого порядка. Пусть он берет свой в кладовку закинет. sad
    1. Комментарий был удален.
  5. sabakina
    sabakina Сегодня, 17:49
    0
    Даже не знаю, что сказать...Можно было бы русской поговоркой: "Дыма без огня не бывает", но почему то хочется сказать словами одного киногероя:
    -Может быть корова без молока, но не может быть молока без коровы.
    1. DDZ57
      DDZ57 Сегодня, 17:56
      0
      Цитата: sabakina
      не может быть молока без коровы.


      В реалии РФ всё с точностью до наоборот. Есть молоко не от коровы. И продается в магазинах. Суррогатное, т.е. пальмовое.
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 18:00
        0
        Валерий, иногда надо мыслить образами. Надеюсь, кто такой Эзоп знаете?
  6. Radikal
    Radikal Сегодня, 17:50
    0
    Есть альтернативное мнение тому, которое публично высказал Лысюк.
    https://zen.yandex.ru/media/id/5d75a0a1c31e4900adc293e4/peresild--v-kosmose-krapovyi-beret--v-chechne-tak-pobedim-616d1443b61f6a1a557ff8d2
  7. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 17:57
    0
    Это и правда их береты, их совесть и им с этим жить. Даже если превратят это все в профанацию. И им, кстати, если что плечем к плечу с этими воевать и насколько смогут доверять людям таким образом получившим берет это их проблема.
  8. Rus18
    Rus18 Сегодня, 18:01
    +1
    Я кажется начинаю понимать почему запретили одну песню, которую я давненько слушал.
    "Я сделал свой выбор
    Не для того, чтоб ты был
    Еще 6 лет у власти,
    Воруя наше счастье.
    Довольно жертв террора,
    Что был тобою создан.
    Совсем не тем героям
    В кремле вручают звезды."
    Ну а по сути темы - который раз абрекам дают в виде побрякушки то, что по идее должно быть символом служения России, символом ради которого ломают себя и даже умирают. В итоге этот символ, как и звезда Героя России, превращается в всего лишь красивую цацку, которыми щедро обвешивают себя банановые диктаторы вроде Иди Амина. Это не только плевок в будущих достойных получателей, но и прошлых.
  9. алексей алексеев_2
    алексей алексеев_2 Сегодня, 18:02
    +2
    Хех..Драки laughing не было а ролик с дракой есть
  10. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 18:03
    +2
    Сомневаюсь я. Сверху надавили отщепенцы без чести и славы, пригрозили, вот и появилось приблизительно. Он типа приблизительно 5 км на машине проехал, а я приблизительно 5 км на своих двоих. Приблизительно все в порядке. После таких приблизительностей можно и самых лучших не досчитаться. Приблизительно.