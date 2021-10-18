«Ко всем было приблизительно одинаковое отношение»: представители совета краповых беретов высказались о ситуации с испытаниями на Северном Кавказе

Представители главного совета краповых беретов РФ высказались по поводу ситуации, которая сегодня с самого утра муссируется в медиапространстве. Напомним, что началось всё с сообщений о состоявшейся драке, которая возникла из-за того, что, скажем так, не все претенденты в ходе испытаний на обладание краповым берет получили таковой максимально честно. Потом появились заявления, в которых было сказано о том, что якобы некоторые «краповики» сняли свои береты в знак протеста против того, что отдельных претендентов «подвозили на машинах», пока другие преодолевали дистанцию самостоятельно. После этого была озвучена информация об имевшей место стрельбе.
В Росгвардии через некоторое время прокомментировали ситуацию в ходе испытаний на краповый берет на Северном Кавказе, сухо сообщив о том, что заявления о драке и снятии краповых беретов «в знак протеста» не соответствуют действительности.
Военный корреспондент Семён Пегов, известный как репортёр проекта WarGonzo, проинтервьюрировал представителей ГС краповых беретов. В беседе с Пеговым офицеры утверждают, что стрельба носила штатный характер – осуществлялся отстрел патронов из оружия тех соискателей, которые снимались с дистанции. Также утверждается, что не было и никакой драки.
Один из интервьюируемых членов главного совета краповых беретов России отвечал на вопрос о том, действительно ли краповый берет получил родственник главы Чечни Рамзана Кадырова в этих испытаниях в районе Тамбукана.
Из его ответа:
Ко всем было приблизительно одинаковое отношение. Это квалификационное испытание, и там не бывает предвзятости, какой бы ты национальности ни был.
Слово «приблизительно» здесь как-то режет слух...
Офицер подтвердил участие племянника Рамзана Кадырова:
Он был снят по той причине, что просто не подготовился. Его сняли в самом начале испытаний. Так получилось.
Также был поднят вопрос о том, как один из соискателей из Чечни проходил так называемую «высотку». Вопросы возникли по качеству выполнения упражнения. Однако в беседе с Семёном Пеговым краповики-ветераны утверждают, что он по времени уложился.
Судя по комментариям к опубликованному ролику, не все пользователи такими объяснениями удовлетворены. Один из комментариев:
Ну что ж... Ваши береты - ваша святыня, а значит вам решать. Если все так чисто, пусть будет так. Если же нет, вам с этим жить.
Ролик WarGonzo: