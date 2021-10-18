Военное обозрение
Войти Регистрация

«Несколько человек ходят с автоматами по горам и фотографируют друг друга»: талибы иронизируют над ополчением Масуда

17

Представители ополчения Ахмада Масуда в Афганистане распространили очередной призыв к афганцам. Призыв заключается в том, чтобы как можно большее число жителей Афганистана начали поднимать восстания против режима террористической группировки «Талибан» (*запрещена в России). При этом отмечается, что сами силы сопротивления «полны решимости освободить Панджшерскую долину от талибов*».


Примечательно это заявление хотя бы тем, что до последнего времени у Масуда-младшего утверждали, что всё ещё контролируют Панджшер и что все заявления «Талибана» о переходе этой провинции под его контроль не соответствуют действительно.

Некоторое время назад представители Фронта афганского национального сопротивления опубликовали несколько фотографий, подписи к которым гласят, что они ведут партизанскую войну в горах Гиндукуш. Это горная цепь, которая находится на северо-востоке Афганистана, а также на пакистанской территории. Ранее в ополчении Масуда заявляли, что «партизанские действия в Гиндукуше не позволят Пакистану оказывать прямую помощь «Талибану».



Талибы* комментируют заявления, которые доносятся от представителей FANR. В частности, отмечается то, что в высокогорных районах уже сейчас воцарилась почти зимняя погода. В этой связи тем, кто не сложил оружие, «придётся несладко в Гиндукуше». Кстати, у талибов* уже есть опыт пребывания в этом районе, и тогда они понесли существенные небоевые потери, пытаясь укрываться от натовских войск, на тот момент ещё проводивших крупные операции.

В «Талибане» высказывают слова иронии в адрес ополчения Ахмада Масуда, комментируя публикуемые фотографии:

Эти несколько человек ходят с автоматами по горам, фотографируя друг друга. Они и сами не знают, как им ещё заявить о себе. Теперь устроили фотосессию со своим флагом, который теперь может развеваться только лишь в пещере, где они прячутся.

Режим талибов вновь предложил ополчению Масуда сдать оружия, однако пока те, кто в этом ополчении остаётся, заявляет о готовности сражаться до конца.
Использованы фотографии:
Твиттер/Сарфараз
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. yfast
    yfast Вчера, 18:23
    +3
    Ищут донат за хождение по горам. Пока еще тепло.
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 18:27
      +2
      Но спонсоры, увы, сбежали, так что отдуваться будут сами...
    2. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 18:27
      +2
      Я вот что думаю, у талибов в штабе сидят грамотные спецы по информационной работе, чувствуется школа ЦРУ...
      1. sabakina
        sabakina Вчера, 18:55
        +1
        Женя, не думаю, что полипы настольно дикие...
      2. Nikon
        Nikon Вчера, 19:10
        -4
        Цитата: Зяблицев
        Я вот что думаю, у талибов в штабе сидят грамотные спецы по информационной работе, чувствуется школа ЦРУ...

        Именно ,я что то тоже этого придерживаюсь Евгений ..Куча оружия и советники при нем црушные и эти высказывания талибов явно западными имиджмейкерами попахивает ,он кроме Аллах Акбар ничего больше не знают .Их сдерживают и направляют потихому типо "А мы пойдем на север .."
        Они и сами не знают, как им ещё заявить о себе. Теперь устроили фотосессию со своим флагом, который теперь может развеваться только лишь в пещере, где они прячутся.

        А вот тут я бы поспорил ..Русские там работают и талибам Масуд не по зубам .Он Север прикрывает и будет стоять насмерть Помочь ему нужно просто по тихому и пусть мочат друг друга !
  2. neri73-r
    neri73-r Вчера, 18:25
    +4
    Без поддержки местного населения они обречены. А судя по тишине в Панджшере люди устали от войны.
  3. Pandiurin
    Pandiurin Вчера, 18:32
    +8
    Вообще сопротивление Массуда растёт....

    В прошлый раз было селфи 5+1, теперь 8+1.

    Если до 14 селфи бойцов доведут, то сравняются с эпической сагой о хоббитах, там Бильбо Торбинса как раз 14ым взяли т.к. 13 это несчастливое число.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Вчера, 18:59
      +2
      Гендальф уже не тот. Через Морию пойдут laughing
    2. sabakina
      sabakina Вчера, 19:00
      +1
      В пятницу тринадцатого вообще лучше пересидеть в бронированной камере, как просил Степан Богданович Лиходеев.
  4. knn54
    knn54 Вчера, 18:56
    -1
    В долине Андараб, (провинция Баглан) бойцы ФНС вместе с панджшерцами успешно противостоят талибам.
    Без "фото".

  5. Niko
    Niko Вчера, 19:03
    +1
    Прочитали где-то про информационную войну...вот и фоткаются.
  6. синоби
    синоби Вчера, 19:57
    0
    Это всё информационная шелуха.Вопрос в ином,что делать с талибами?А делать придётся.
    1. частное лицо
      частное лицо Вчера, 21:24
      0
      .Вопрос в ином,что делать с талибами?А делать придётся.

      Чем они вам мешают? Тормознули ваш караван с наркотой? Они вроде бы к нам не лезут.
  7. komandir8
    komandir8 Вчера, 20:02
    0
    FAHR не сможет оказать существенное влияние на обстановку в Афганистане в виду малочисленности, отсутствия поддержки народа и союзников...узбек Дустум сбежал, таджик Исмаил-хан перешёл на сторону талибов. Так и будут бегать по горам, прятаться в ущельях и пещерах, организовывать засады и налёты на талибов, пока их не уничтожат всех или это всё им надоест, они устанут и договорятся с талибами об условиях прекращения сопротивления.
  8. Roman 4912
    Roman 4912 Вчера, 23:18
    0
    А что такого в этой стране есть, что уже несколько веков за эту территорию воюют, причем в основном, наглосаксы?
    Про геополитическое положение говорить не надо. Обходились без Афганистана и его геополитического положения. И обходимся.
    Остаются только понты, которые дороже денег.
    1. MaikCG
      MaikCG Сегодня, 01:30
      0
      Это наследственное laughing , тыщу лет назад через те места в Индию ходили. Необходимости в этом давно уже нет, а память осталась.
  9. faterdom
    faterdom Вчера, 23:50
    0
    Борьба блогеров Масуда с тиктокерами Талибана.