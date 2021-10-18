«Несколько человек ходят с автоматами по горам и фотографируют друг друга»: талибы иронизируют над ополчением Масуда

Эти несколько человек ходят с автоматами по горам, фотографируя друг друга. Они и сами не знают, как им ещё заявить о себе. Теперь устроили фотосессию со своим флагом, который теперь может развеваться только лишь в пещере, где они прячутся.

Представители ополчения Ахмада Масуда в Афганистане распространили очередной призыв к афганцам. Призыв заключается в том, чтобы как можно большее число жителей Афганистана начали поднимать восстания против режима террористической группировки «Талибан» (*запрещена в России). При этом отмечается, что сами силы сопротивления «полны решимости освободить Панджшерскую долину от талибов*».Примечательно это заявление хотя бы тем, что до последнего времени у Масуда-младшего утверждали, что всё ещё контролируют Панджшер и что все заявления «Талибана» о переходе этой провинции под его контроль не соответствуют действительно.Некоторое время назад представители Фронта афганского национального сопротивления опубликовали несколько фотографий, подписи к которым гласят, что они ведут партизанскую войну в горах Гиндукуш. Это горная цепь, которая находится на северо-востоке Афганистана, а также на пакистанской территории. Ранее в ополчении Масуда заявляли, что «партизанские действия в Гиндукуше не позволят Пакистану оказывать прямую помощь «Талибану».Талибы* комментируют заявления, которые доносятся от представителей FANR. В частности, отмечается то, что в высокогорных районах уже сейчас воцарилась почти зимняя погода. В этой связи тем, кто не сложил оружие , «придётся несладко в Гиндукуше». Кстати, у талибов* уже есть опыт пребывания в этом районе, и тогда они понесли существенные небоевые потери, пытаясь укрываться от натовских войск, на тот момент ещё проводивших крупные операции.В «Талибане» высказывают слова иронии в адрес ополчения Ахмада Масуда, комментируя публикуемые фотографии:Режим талибов вновь предложил ополчению Масуда сдать оружия, однако пока те, кто в этом ополчении остаётся, заявляет о готовности сражаться до конца.