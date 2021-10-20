Куда идут русские и не пора ли создавать RLM?

Во первых строках сразу хочу сказать, что речь идет не о разжигании межнациональной розни, а о попытке понять, кто есть русские сегодня и что им делать завтра.
Основными событиями, побудившими задуматься на эту тему, стала амнистия для узбекских гастарбайтеров и мордобойные события в московском метро. Ну и еще пара вещей меньшего размера.
Итак, недавно московское начальство заявило, что Москва и область задыхаются от нехватки рабочих рук. И потому надо срочно что-то предпринимать, пока все не обвалилось и все не погибли в жутких мучениях.
Мне понравилась идеально выверенная тактика московских чиновников. Понятно, что никто не погибнет, но… денег станет меньше. А вот на это в мэриях и управах никто не согласен. Все так, у нас же бизнес – это святое!
Поэтому ясно и понятно, что бизнес-интересы господина Хуснуллина, лоббирующего завоз в страну дешевой рабочей силы, пострадать не должны. Если главному строителю страны нужны рабочие руки – то страна обязана их предоставить.
А какая страна – это уже третий вопрос.
И вот в итоге МВД объявляет амнистию и 158 000 гастарбайтеров снова въедут в Россию. Я не сомневаюсь, что это все здоровые и привитые от ковида люди, с незапятнанным (ну, почти) прошлым. Да, сарказм, если кто не понял.
Вообще слово «амнистия» предполагает прощение каких-то былых грехов. Да, как говорят те, кто откровенно убеждает электорат в необходимости этого шага, там все белые и пушистые зайки. Ну кто-то не продлил вовремя разрешение, кто-то улицу на красный свет перешел и так далее.
В белизне и пушистости откровенно сомневаюсь. Как и в том, что МВД в своем теперешнем состоянии сможет осуществить фильтрацию въезжающих именно на предмет прошлых прегрешений.
Но почему именно узбеки и таджики? Почему не русские? Неужели в стране не найдется столь необходимых рабочих рук?
Или россияне обнаглели настолько, что не хотят работать? И все мечтают исключительно о светлых и просторных офисах с кондиционированным воздухом? Ну молодые поколения возможно и да, а вот насчет более старших – не знаю. Но знаю, что русский не станет за полцены спать в комнате с десятком таких же трудяг, не пользуясь коммунальными привилегиями, без выходных и праздников. А приезжие знают, на что идут. И вытесняют более «требовательных» в этом плане россиян своей низкой стоимостью.
И это выгодно работодателю. Так же и в сфере ЖКХ, дворник-узбек, которые берет не 1-2 дома, а 3-4, намного более выгоден нанимателю. У него нет под боком семьи, вообще мало отвлекающих факторов. И платить ему можно намного меньше, чем русскому. Хотя кто сказал, что приезжие такие уж и простаки, что готовы работать за сущие копейки? Нет, не готовы, они прекрасно разбираются в ценах и нюансах, особенно те, кто не первый год в России. Но лазейки есть везде.
Вопрос в другом. Почему никто не бросился поднимать расценки, чтобы на вакантные места было выгодно устраиваться русским? Чтобы далеко не ходить за примерами, взял Москву и Воронеж. Машинист крана в Воронеже стоит от 30 000. В Москве – от 70 000. Сварщик в Воронеже стоит от 40 000. Москва – от 80. То есть, особого резона перемещаться и нет, поскольку аренда жилья – вещь очень неприятна. Альтернатива – житие в стиле бомжа. Конечно, если и более высокооплачиваемые вакансии, я специально взял по минимуму.
То есть, по факту мы пришли туда, откуда я начал. Вся система ценообразования ориентирована на то, чтобы заплатить меньше, а получить больше. Это нормальная капиталистическая практика. Потому выходец с юга для российского работодателя будет более выгоден, чем россиянин. С ним и возни меньше, и выгоды больше.
И (для соображающих) я не говорю о бригадах. Это отдельная тема и я прекрасно знаю, что на одном объекте запросто могут работать бригады и россиян, и узбеков. Но это действительно отдельная тема.
Понятно, что такое положение создалось не за один день. Но определенная работа была проделана и дала свои плоды. И сегодня в стране действительно дефицит рук именно рабочих профессий. Что поделать, доступное и пустое «высшее» образование, дающее возможность ударно трудиться в коммерческом секторе даже тем, кого тридцать лет назад и на пушечный выстрел не подпустили бы к институту.
Институты стали университетами, университеты – академиями, а пустые по сути дипломы стали давать «галочку» в строке об образовании. Деградация в чистом виде.
Возникает только один вопрос: неужели никого не заботит, кто через 10 лет станет собирать космические аппараты и крылатые и баллистические ракеты?
И второй, более страшный вопрос: кто будет все это разрабатывать?
В качестве еще одного примера приведу своего знакомого инженера, реального специалиста по беспилотникам. Красный диплом технического университета, 5 лет службы в армии именно с БПЛА, потом не стал продлевать контракт и ушел. Планировал вернуться на авиазавод, но на ВАСО пришли лютые времена и там стало совсем скорбно. Попытался устроиться в концерн «Калашников», тем тоже нужны спецы по беспилотникам. Ответ был смешной, мы вместе хохотали. 8 лет практики, 7 собственных патентов (и 4 еще в стадии рассмотрения), несколько собранных аппаратов своего изобретения – «Калашников» предложил аж 37 000 рублей.
В итоге человек в Питере, работает на не совсем российскую фирму, но занимается любимым делом за 150 тысяч. Планирует в перспективе отъезд. Жизнь удалась, но стране от этого ничего не будет.
В чем суть? Суть в совершенно никчемной и безобразной политике. Русские – это самая разобщенная и незащищенная часть населения Российской Федерации. Так получилось, и теперь в принципе, уже и не так важно, кто виноват. Важно – что делать.
Заменять русских мигрантами? Это, конечно, вариант, но настолько ли он хорош?
Недавние московские события показали, что в России приезжие, причем, не важно, откуда, Узбекистан, Чечня, Дагестан, ведут себя как в торгово-развлекательном центре. Чем-то порой напоминает поведение приезжих из Африки и Ближнего Востока в Германии. Не очень приятное сравнение.
И, я бы сказал, что часто, причем, последнее время, все чаще и чаще, поведение приезжих вызывает негативные эмоции. Сам стал буквально неделю назад участником инцидента в одном гипермаркете, где четверо таких строителей упорно не понимали просьбы кассирши надеть маски. А потом один из них, когда кассир перестала пробивать товары, надменно так сказал: «Женщина, молча работай». Дальше была очень эмоциональная сцена с вызовом охраны и полиции, за кассира вступилась куча народа, и правда восторжествовала.
В одном из роддомов города Следственный Комитет проводит расследование дела о смерти. Да, неприятный момент, внутриутробно погиб младенец. Врачей затаскали, как обычно, но выяснился очень интересный аспект: будущая мамочка не обратилась за помощью, потому что… не могла! Она не владела русским вообще! И теперь «убитый горем» отец, который лишился права на выплаты от государства (он гражданин России), обещает затаскать всех и вся по судам. Пока таскают врачей по прокуратурам и следователям.
Откуда это все? Почему так? Почему приезжие в России ведут себя как дома, а русские должны чувствовать себя… ну скажем так, не на одном уровне. А уж в метро и подавно.
Для чего все это и почему? Складывается впечатление, что власть российская просто решила окончательно и бесповоротно низвести русских до уровня ниже ватерлинии. И начать именно с межнациональных отношений.
Постоянно возникают вопросы: почему одним можно все, а другим – по закону? Причем, в историях, которые время от времени возникают в соцсетях и СМИ, все можно, если ты выходец из Дагестана или подобных мест.
И знакомясь с многочисленными публикациями по делу Романа Ковалева, не переставал ловить себя на мысли о том, что это какой-то театр абсурда.
Никакого покаяния. Наоборот, особенно у некоторых участников злодейств этакое искреннее недоумение: за что??? Изнасиловал/избил какую-то там русскую – и что? Отметелили втроем-вчетвером одного русского – так это ничего, «красных» и так много. Это своих надо беречь. Продавал наркотики – так не своим же детям, в конце концов.
А вот не приведи господь, сказать или даже косо посмотреть в сторону родственниц такого – на клочки порвет. Это же его женщины, это святое. А устроить уголовно наказуемое развлекалово с русской и потом еще начать запугивать родственников, чтобы заявление забрали из полиции – это нормально для той же Москвы уже давно.
Что вообще происходит? Была у зайчика избушка лубяная, а у лисы ледяная? Если посмотреть в историю, то там можно увидеть, как начиная с 1991 года из всех этих независимых и не очень республик русские просто вышвыривались. Бежали, зачастую спасая свою жизнь. И так было по всем республикам бывшего СССР, кроме, пожалуй, Беларуси и Украины.
Возьмем Узбекистан? В 1991 году доля русских в республике составляла 7,73% от общего числа или 1, 593 млн чел. В 2021 году через 30 лет в стране осталось всего 0,72 млн. чел. или 2,1% от общего числа. Или уменьшение почти на 50%.
Чечня тоже не исключение. Количество русских в этой республике, и без того небольшое, с 2002 по 2010 годы уменьшилось на 40%, с 40 тысяч до 24. Или с 3,7% до 1,9%.
То есть, господа просто выгнали русских из своих стран/республик, а теперь преспокойненько так катаются в Россию погулять да силушкой похвастаться. И делают это более чем бесцеремонно. Действительно, а чего с этими русскими церемониться, они один раз их уже победили, получается, выгнав их в Россию.
Последнее время поведение кавказских и азиатских господ очень мне напоминает американцев. Они тоже красиво устроились. Убийство американского солдата на территории другой страны – это преступление. А вот когда американские солдаты убивают жителей другой страны – почему-то за преступление не считается. Не признают американцы такое преступлениями.
Вы слышали, чтобы за геноцид или убийства привлекали граждан США? Вот и я не слышал. Госпиталь в Афганистане, больница в Сирии – нет, никто не виноват. Точнее, виноваты гражданские объекты на пути американских ракет.
Вот то же самое и у нас. А интересно, если бы трое русских в Грозном или Махачкале взяли, и избили местного? Какая вероятность того, что они вообще бы живыми ушли? Судя по тому, что творится в других городах по России в исполнении кавказцев, линчевали бы всем городом.
Кстати, то, что из Грозного приходится время от времени одергивать своих самому Кадырову, чести не делает. Хотя, стоит признать, дагестанцы давно обогнали чеченцев в этом плане.
И я не сомневаюсь, что в соответствии с «вековыми традициями» что в Дагестане, что в Узбекистане, устроили бы реальный самосуд для внезапно обнаглевших чужеземцев.
А у нас – вполне все красиво. Для них. У нас, понимаешь, правосудие. Выслушают, снабдят переводчиком, мягонько выставят за дверь. Вернут в Узбекистан. А потом еще и амнистируют. Как же, права человека…
Это у русского есть право только налоги платить исправно. На которые будут обхаживать всех этих гостей незваных. Которые, выставив нас в свое время в дверь, теперь нагло лезут в окно.
Как там по городам, россияне? В чьих руках рынки находятся? А теперь еще один вопрос: а как насчет того, чтобы картошечку в Узбекистан отвезти и продать?
Так нет, наоборот. Мы в этом году обещали Узбекистану МИЛЛИОН гектаров сельхозугодий отдать. Им, бедным, своей землицы мало, так ничего, есть Россия, она поделится.
Знаете, напоминает ситуацию, когда с женой развелся, но вроде как отношения нормальные остались. Можно зайти, перекусить и все такое. До зарплаты занять, а потом не отдать. Свои ж люди, сочтемся как-нибудь потом…
Основная проблема русских – разобщенность. Каждый сам по себе, каждый сам за себя. В отдельном окопе. А у гостей – траншея. И сидят там всей диаспорой. И толпой решают все свои проблемы.
В этом, кстати, нет ничего плохого. «Всем миром» - это очень даже по-русски. Было. А теперь этот принцип свято исповедуют и дагестанцы, и узбеки, все, кроме русских.
Москву уже не зря называют Масквабадом. Очень даже справедливо. Приезжий контингент запросто скупает жилье домами, особенно в ближнем Подмосковье, где цена ниже, чем в самой столице. И все бы ничего, если бы житье-бытье было реально соседским. А у нас так не получается, все как-то больше на сводки с фронта похоже.
Но один такой приезжий по факту равен десятку русских, потому что за спиной у него стоит диаспора, которая если что придет и поможет. Советом, кулаками, деньгами, связями.
Государство не делает ничего, точнее, совершенно поощряет такое заселение России приезжими, создавая для этого все условия. И они приезжают, почему нет? И остаются, здесь есть работа, есть рынки сбыта.
Интересует такой вопрос: многие русские уже слышали в своей жизни мерзкие слова «Чемодан, вокзал, Россия». Когда такое начнет звучать в той же Москве, заселенной приезжими, куда прикажете бежать?
Действительно, что тогда скажет господин Песков? Он тут намедни заявил, что подлецы и негодяи не имеют национальности. Нет, господин пресс-секретарь, еще как имеют. И почему-то все чаще их национальность в криминальных сводках определяется не как «русский».
Что делать и как поступать русскому человеку, против которого действует целый фронт приезжих, у которых просто куплены и силовики, и суды?
Куда, простите, бежать? И до чего мы так докатимся?
Уже сегодня понятно, что по такой жизни, сколько не угрожай выплатами того же маткапитала, этой очень странной системой поддержки, которую не на все можно использовать, россияне размножаться не хотят. И население демонстрирует устойчивую убыль.
Все эти разговоры о супепрограммах поддержки – это только разговоры. Реализация на деле многих программ поддержки молодых семей упирается в то, что люди не могут ими воспользоваться, поскольку для этого надо погрязнуть в бюрократии, бросив или дом, или работу. А зачастую овчинка выделки не стоит.
И, вместо того, чтобы бросить силы и средства на то, чтобы сделать жизнь русских достойной, наши депутаты и правители делают все более достойной свою жизнь. Ибо только человек, получающий полмиллиона рублей в месяц, сможет толково позаботиться о людях, рассказав им, что на прожиточный минимум можно прожить. Или на пенсию.
А вместо русских, которые почему-то тоже хотят хорошо жить, можно привезти менее щепетильных узбеков, которые заработают хозяину больше денег. Или сэкономят, что в принципе, одно и то же.
Непрестижная профессия врача. Непрестижная профессия педагога. Непрестижная профессия ученого-исследователя-конструктора. Мы все скоро станем непрестижными в этой стране такими темпами. нас всех можно будет заменить на приезжих. А русских можно будет просто согнать в резервации, для более комфортного проживания в национально адаптированной среде. Как в США поступили с индейцами.
Боюсь только, нас налогами обложат не как индейцев.
Сегодня в США всем дало «подышать» движение BLM. «Черная жизнь священна».
Возможно, кстати, и так. Но это не наша головная боль. Наша в том, что вполне реально скоро придется создавать движение «Русская жизнь священна». Наверное, только так можно привлечь внимание к русским проблемам.
Конечно, пока нас еще больше 100 миллионов, можно и не беспокоиться. Вот когда совсем начнем вымирать, или когда у Ашота или Заурбека придется разрешения спрашивать мимо пройти – вот тогда и надо будет тревогу бить.
Или все-таки раньше?
Не хотелось бы еще при этой жизни оказаться на том самом вокзале, с тем самым чемоданом, под приветственные крики вышеупомянутых приезжих, и с пониманием, что ехать уже некуда. Все, приехали.
Все-таки русские имеют право на то, чтобы их дом был реально домом, где они смогут жить по своим законам и понятиям, не опасаясь того, что очередные «гости из солнечного Дагестана» побьют лица или стекла в окнах, потому что они такие все из себя.
И гости, если они реально гости, знали правила этого дома и вели себя соответственно этим правилам.