«Игра в кальмара» как антикапиталистический манифест

Мировая киноиндустрия вышла на особый уровень. Это общемировая планка, при достижении которой тот или иной продукт перестаёт быть национальным, принадлежащим одной стране, одному творческому коллективу, и переходит в разряд транснациональных. К таким проектам сегодня можно смело отнести веб-сериал южнокорейского производства, носящий название «Игра в кальмара».Буквально за несколько недель после своего выхода в свет этот сериал от южнокорейского режиссёра Хван Дон Хёка посмотрели более 100 млн человек по всему миру, включая Россию.«Игра в кальмара» сегодня вряд ли может позиционироваться как обычный приключенческий сериал. Многие люди, от Сеула до Вашингтона, от Рима до Москвы, от Лондона до Сантьяго, увидели в этом фильме манифест. Манифест против того агрессивного капитализма, в который общество ввергнуто с головой. И это от режиссёра из Южной Кореи, которая всегда казалась оплотом капиталистического благополучия.Сценарий фильма рассказывает о том, как люди ради главного приза в несколько десятков миллионов долларов готовы фактически на всё. Это люди, которые есть во всех странах мира: они подавлены кредитами, они могли потерять работу из-за кризиса, они ищут выход из порочного круга, но не находят его.И этот антикапиталистический манифест находит всё больше поклонников, потому что многие вдруг увидели себя и весь сегодняшний быт со стороны.О мотивах и развитии сценария рассказывает в своём «Агитпропе» Константин Сёмин: