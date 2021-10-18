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«Игра в кальмара» как антикапиталистический манифест

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Мировая киноиндустрия вышла на особый уровень. Это общемировая планка, при достижении которой тот или иной продукт перестаёт быть национальным, принадлежащим одной стране, одному творческому коллективу, и переходит в разряд транснациональных. К таким проектам сегодня можно смело отнести веб-сериал южнокорейского производства, носящий название «Игра в кальмара».


Буквально за несколько недель после своего выхода в свет этот сериал от южнокорейского режиссёра Хван Дон Хёка посмотрели более 100 млн человек по всему миру, включая Россию.

«Игра в кальмара» сегодня вряд ли может позиционироваться как обычный приключенческий сериал. Многие люди, от Сеула до Вашингтона, от Рима до Москвы, от Лондона до Сантьяго, увидели в этом фильме манифест. Манифест против того агрессивного капитализма, в который общество ввергнуто с головой. И это от режиссёра из Южной Кореи, которая всегда казалась оплотом капиталистического благополучия.

Сценарий фильма рассказывает о том, как люди ради главного приза в несколько десятков миллионов долларов готовы фактически на всё. Это люди, которые есть во всех странах мира: они подавлены кредитами, они могли потерять работу из-за кризиса, они ищут выход из порочного круга, но не находят его.

И этот антикапиталистический манифест находит всё больше поклонников, потому что многие вдруг увидели себя и весь сегодняшний быт со стороны.

О мотивах и развитии сценария рассказывает в своём «Агитпропе» Константин Сёмин:

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23 комментария
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  1. Niko
    Niko Вчера, 18:58
    +2
    Екклесиаст8:9 "бывает время когда человек властвует над человеком во вред ему" А что кто-то из нас видел что-то другое?
    1. knn54
      knn54 Вчера, 19:37
      +2
      Интересно ставить себя на место героя - готов ли на ВСЁ ради достижения КАКОЙ ЛИБО цели?
      Общество вроде бы становится цивилизованней,А вот человек,ячейка общества,не меняется.Даже деградирует.
      1. Наводлом
        Наводлом Вчера, 19:42
        +2
        Цитата: knn54
        Общество вроде бы становится цивилизованней

        замеры никто не осуществлял
        да и мерять нечем
        у меня, например, есть сомнения на этот счёт
        смотря какой временной период рассматривать
      2. Niko
        Niko Вчера, 20:08
        +7
        Цитата: knn54
        Интересно ставить себя на место героя - готов ли на ВСЁ ради достижения КАКОЙ ЛИБО цели?
        Общество вроде бы становится цивилизованней,А вот человек,ячейка общества,не меняется.Даже деградирует.

        На мой взгляд несомненно деградирует.И то что сейчас всё больше людей готовы "на всё" ,причём ради ерунды,типа сиюминутных прихотей-показатель деградации
      3. ViacheslavS
        ViacheslavS Вчера, 20:14
        +6
        Общество становиться цивилизованнее от относительно сытой жизни, однако в тяжелых ситуация вся цивилизация быстро исчезает, прокатившиеся по многим цивилизованным странам драки в супермаркетах за туалетную бумагу во время карантинов это наглядно подтверждают.
      4. Alien From
        Alien From Вчера, 23:49
        0
        Все это кануло в лету. Вместе со Стругацкими. Миром правит капитал, так было, так есть и так будет........И это свершивсийся факт!
  2. Николай1987
    Николай1987 Вчера, 19:18
    +3
    Отмечу, что многие подписчики канала Константина Семина расходятся с ним во мнении о данном сериале. Константин увидел то, что хотел - разложенное капиталом общество, а другие заметили, что положительных героев то нет, а следовательно - зачем мы это смотрим?!
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 19:44
      +1
      Цитата: Николай1987
      Константин увидел то, что хотел - разложенное капиталом общество

      соглашусь
      в "Осеннем марафоне" или "Кавказской пленнице" тоже можно манифест углядеть, было бы желание
    2. Aleksandre
      Aleksandre Вчера, 21:58
      +1
      Цитата: Николай1987
      положительных героев то нет, а следовательно - зачем мы это смотрим?!

      Много Вы у того же Достоевского видели положительных персонажей ? И тем не менее воспитание на отрицательных примерах это тоже воспитание и имеет место быть.
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 19:24
    +7
    кто нить может кратко пояснить что за фигня эти кальмары, уже две недели про нихз тырнет пишет
    1. Gnefredov
      Gnefredov Вчера, 19:53
      +7
      Предоставим слово рецензенту.
      ---
      Каждый выбор имеет последствия.

      Что такое «игра в кальмара»?

      Сюжет повествует о группе людей, которые находятся на самом дне своей жизни по разным причинам. Казалось бы, что у всех свои проблемы и ничего их не связаны, но это не совсем так. Всех их связывает то, что все их проблемы могут решить деньги. И чем больше их будет, тем лучше. К счастью, к каждому поступает предложение сыграть в игру на деньги. Подробностей не раскрывают. Если ты согласен, тебе дают визитку с указанным номером, по которому необходимо позвонить и сообщить свои данные для записи в игру. К сожалению, находясь в полном отчаянии, им ничего не остаётся кроме как согласиться. Героям игры назначают время и место. По указанным данным приезжает машина и забирает их, но не просто забирает, а усыпляя, чтобы никто не знал, кто и куда их везёт, а самое главное местонахождение проведения данных игр. После того, как группа людей прибыла на место и очнулась, им сообщают, что предстоит сыграть в 6 игр, но без какой либо конкретики. Всё узнаете, когда придёт время. Единственное, что сообщается, что после успешного прохождение всех этапов игры победителей ожидает крупный выигрыш.

      Что это за игры? Какая сумма приза ожидает победителей и зачем это организаторам? Всё это нам и предстоит узнать за 9 серий.

      Вы, наверное, как и многие другие подумаете, что это типичный батлл роял, который видим чуть ли не каждый год. А некоторые даже умудряются сравнивать с голодными играми. Забудьте обо всём, что видели до этого. Это совсем другой уровень и совсем другие игры.

      Осторожно! Много насилия и не такого, как вы привыкли видеть, а прям хардкорного. Корейского.

      Видимо у корейцев в генах делать захватывающие триллеры. И с драмой всё отлично.

      Отличный пример того, как нужно делать сериалы.

      В некоторых моментах думаешь, что тебя ничем не удивить. Что подобные ситуации уже видели кучу раз и знаете всё наперёд. Знали бы вы, как вы ошибаетесь.

      Эмоций от сюжета и персонажей вы получите столько сколько за последние несколько лет не вызывал не один проект.

      Глубокий сериал, задающий и поднимающий много важных вопросов. А главное, показывает всю сущность человека и его мышление в критические ситуации.

      Актёрский состав просто моё уважение. Каждый актёр отыграл настолько, что можно сказать, что каждый персонаж это и есть главный герой. Ты привязываешься ко всем. Даже к негативным персонажам привязываешься и испытываешь чувства.

      Иногда, когда смотришь различные проекты, может показаться, что актёры просто хорошо подобраны под персонажа. Возможно, иногда это так, но не в данном проекте.

      Отличным примером будет актёр Ли Джон-джэ. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы настолько перевоплотиться и потрясающе отыграть своего персонажа.

      Чтобы Вы понимали. Посмотрите трейлер» Избави нас от лукавого (2020)» и» Игра в кальмара (сериал 2021)». Вы сразу увидите абсолютно разных людей. Вот это я называю потрясающим перевоплощением и актёрской игрой.

      Ещё один пример Чон Хо-ён. Это её дебют в кинематографе, но она справилась на все 100%. Она так полюбилась зрителям, что за несколько дней на неё подписалось 10 миллионов подписчиков в инсте. Говорят, что у неё было около миллиона.

      Вся команда настоящие профессионалы. У сериала восхитительная операторская работа и блестящий визуал. Костюмы и маски выглядят просто, но за счёт своего оформления и цвета сразу отпечатываются в памяти.

      Композитором выступил довольно известным Чон Джэ-иль. Более известные прошлые работы были сделаны для «Окча (2017)» и «Паразиты (2019)».

      «Игра в кальмара» захватывает внимание настолько, что после окончания сериала тебя не отпускает ещё несколько дней. Хочется продолжения истории, но это идеальный пример, как нужно делать всё в меру и красиво заканчивать. Ничего лишнего.
      ---
      Честно стырено/позаимствовано отсюда:
      https://www.kinopoisk.ru/user/2149547/comment/3074815/

      P.S. Я бы сократил до: Бабло отбило мозг жителем этой планеты. Почти всем winked
      1. kamakama
        kamakama Вчера, 20:29
        +1
        "Бегущий человек" же?!
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 21:25
        0
        так чем эта байга заканчивается?!
    2. Avior
      Avior Вчера, 23:23
      0
      Развлечение, придуманное одним богачом для таких же, с различными детскими играми, вроде перетягивания каната и тому подобное. Проигравших убивают. Должен остаться один, который получит приз, и он остаётся. Сам придумщик игры тоже участвует в ней, он неизлечимо болен, но временно выживает, умрет потом.
      Короче, авторы Голодные игры пересмотрели.
      Само название - от старой корейской детской игры по выталкиванию противника с игрового поля, она тоже там используется.
      Сериал просто раскручен рекламой, сюжет откровенно надуман
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Вчера, 23:26
        0
        ну хоть что-то понят но стало, не смотрел и смотреть не буду
    3. Alien From
      Alien From Вчера, 23:50
      +1
      Это дерьмо, если коротко.
    4. Улиточник N9
      Улиточник N9 Сегодня, 00:54
      +1
      Начал смотреть и бросил. Ничего нового очередная "игра на выживание", то есть " на южнокорейский манер. Единственно за что можно смотреть сериал, так это для ознакомления с нюансами жизни в Южной Корее. Если говорить об антикапиталистическом посыле и протесте, то я его там не увидел( может мало смотрел). На мой взгляд то что написал автор про этот сериал ( протест и всё такое) давно уже сказано в классике и даже в фильмах, например в старом фильме: "Загнанных лошадей пристреливают, не правда-ли? "...
  4. ViacheslavS
    ViacheslavS Вчера, 19:25
    +3
    Каждый видит, что хочет, но искать какой-то смысл в том факте, что чего только люди не делают за “деньги”, нет никакого смысла. Деньги в кавычках потому что под деньгами может быть, что угодно, служебное положение, еда и пр.
    Если почитать Шаламова, Томаса Сговио и ряда других людей, прошедших через трудовые лагеря в тяжёлое время, то как оказывается, человек очень быстро “оскатинивается” в условиях недостатка ресурсов, в данном случае еды, сна.
  5. Sentinel-vs
    Sentinel-vs Вчера, 19:34
    +2
    Просто нереальный хайп по поводу этого сериала (корейский термин - дорама). По мне дак, большие деньги вложены в маркетинг и рекламу. Кучи постиков, твитов, картиночек по инету, причем репостят это все молодежь с неистовой исступленностью. Запостил про Игру Кальмара, значит модный, значит в тренде, значит в потоке (теперь такие выражения тоже модные). Попытался пообщаться с репостерами, что там интересного то, что так цепляет, зачем репостишь? А в ответ му-хрю. Ничего толком сам не понял, а иногда даже и несмотрел, но зарепостить надо, потому что в тренде.
  6. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:39
    0
    Буквально за несколько недель после своего выхода в свет этот сериал от южнокорейского режиссёра Хван Дон Хёка посмотрели более 100 млн человек по всему миру, включая Россию.
    Что там может быть того, чего в жизни может или не может быть?
    В общем, спорить о вкусе бананов с тем, кто их ел, не стоит ... а потому, НЕ ИНТЕРЕСНО.
  7. Танковый пиджак
    Танковый пиджак Вчера, 21:44
    +1
    Кальмары в нашем ЦБ тоже посмотрели фильм... bully

    В Банке России очень нервно отреагировали на тюремный срок для иранских коллег

    Руководители же российского ЦБ понимают, что могут претендовать на куда более серьезные сроки.

    Правда, их фактическое бездействие по обузданию инфляции, саботаж поручений президента по льготной ипотеке для малообеспеченных граждан, неспособность наладить кредитование производства для обеспечения нормального роста экономики десятью и даже восемью годами тюремного срока не грозят. Они тянут на две статьи Уголовного кодекса - халатность, приведшая к нанесению особо крупного ущерба (наказывается исправительными работами на срок до двух лет) и причинение особо крупного ущерба (наказывается лишением свободы на срок до пяти лет). Но вот злоупотребления при отзыве лицензий у банков, подрвы доверия населения к банковской системе, попытки не дать создать отечественные конкурентоспособные экосистемы и откровенный мухлеж со статистикой и отчетностью с целью приукрасить действительное положение дел чреваты другими - куда более серьезными статьями УК. Здесь речь уже может пойти о фальсификации финансовых документов учета и отчетности (от трёх до семи лет тюремного заключения), ограничении конкуренции (до шести лет), манипулировании рынком (до семи лет), злоупотреблении должностными полномочиями, повлёкшем тяжкое последствия (срок лишения свободы до 10 лет).

    В особо незавидном положении может оказаться первый зам председателя ЦБ Ольга Скоробогатова, которая выступала организатором целого ряда сомнительных схем и подозревается в небескоростных связях с иностранными банками, компаниями и, возможно, государственными структурами. Здесь могут образоваться статьи "Организация преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения" ( до 20 лет) и "Государственная измена" (от 12 до 20 лет). В качестве довеска госпожа Скоробогатова может получить еще претензии по организации ИТ системы, не обеспечивающей должную безопасность биометрических данных пользователей и создающую уязвимость для планируемого цифрового рубля. Это статья УК "Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, повлёкшее тяжёлые последствия" (до пяти лет лишения свободы).

    Ну, и вишенкой на торте могут оказаться легкие на этом солидном фоне преступления, такие как служебный подлог (до 4 лет) и самоуправство  (исправительные работы сроком до двух лет).
    При неудачном стечении обстоятельств рукови Центробанка могут получить обвинения по 11 статьям Уголовного кодекса, что грозит им до 20 лет лишения свободы. Есть от чего испортиться настроению.
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 01:35
      0
      Цитата: Танковый пиджак
      При неудачном стечении обстоятельств рукови Центробанка могут получить обвинения по 11 статьям Уголовного кодекса, что грозит им до 20 лет лишения свободы

      не при этой власти...
  8. GIPS
    GIPS Сегодня, 01:41
    0
    В основе всякой растущей личной выгоды лежит растущий эгоизм, который нуждается в растущих отношениях насилия, поскольку рост эгоизма одного субъекта можно удовлетворить лишь за счёт сокращения возможностей многих других конкурентов, таких же эгоистов, удовлетворять свои эгономические потребности. Конкуренты, как известно, друг с другом не церемонятся, поскольку знают, что «Боливар не выдержит двоих». В конкуренции всё решается соотношением сил, в том числе, и врожденных сил эгоизма, о чем Сорос беззастенчиво писал в своих книгах.

    Вопрос об отношении к капитализму является прекрасным тестом на определение степени эгоизма человека и, следовательно, его поведения и в семейных отношениях. Можно быть уверенным, что целью идеального приверженца капитализма будет стремление взять и от семейных отношений всё, не дав ничего взамен.


    Отношения частной собственности без отношений насилия не возникают и не функционируют. Как только меняется соотношение сил собственника и претендента на одну и ту же ценность, они меняются ролями, не меняя сути своих эгоистических отношений.

    А сериал я смотреть дальше 1 серии не смог. Ничего нового для меня там нет.

    Лучше Маркса не расскажет о капитализме ни один режиссер.