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Гиперзвуковые испытания Китая: тайны и потенциал

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Полет гиперзвукового блока в представлении художника. Графика Минобороны РФ


На днях стало известно, что Китай провел запуск некоего гиперзвукового летательного аппарата. Характеристики и назначение этого изделия остаются неизвестными, а факт испытаний не подтверждается официально. Тем не менее, даже неподтвержденные сведения зарубежной прессы представляют большой интерес и показывают уровень развития китайской гиперзвуковой программы.

Источники, знакомые с ситуацией


Об испытаниях 16 октября сообщила американская газета Financial Times в статье «China tests new space capability with hypersonic missile». Издание получило информацию об этом мероприятии сразу от пяти неназванных лиц, связанных с разведывательным сообществом США. Источники в целом формируют общую картину, хотя их трактовки событий существенно отличаются.

Утверждается, что тестовый запуск гиперзвукового ЛА состоялся в конце августа. При помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2C» изделие разогнали до требуемой скорости и вывели на расчетную траекторию. Аппарат вышел за пределы атмосферы, затем совершил виток вокруг Земли и направился к намеченной цели. Как сообщается, мишень поразить не удалось – аппарат отклонился от не примерно на 20 миль.

Источники FT также отметили, что Китай показывает значительные успехи в области гиперзвуковой техники. Его реальные достижения значительно выше, чем считают в США. Из этого следует важный вопрос: почему американское руководство постоянно недооценивает китайский научный и промышленный потенциал?

Также в статье FT приводятся хорошо известные соображения о потенциале гиперзвукового оружия и его влиянии на военно-политическую обстановку. Издание напомнило, что такие системы отличаются высокой эффективностью и крайне сложны для перехвата. Если Китай сможет завершить разработку и поставить такие комплексы на боевое дежурство, они станут дополнительным «дестабилизирующим фактором». Впрочем, ситуация может развиваться по-разному. Недавние испытания не обязательно указывают на возможность развертывания нового оружия.

Гиперзвуковые испытания Китая: тайны и потенциал

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C". Фото CALT

По следам американской публикации появились новые материалы. Так, в китайских соцсетях начали распространяться видеоролики, показывающие полет неопознанного скоростного объекта. В них запечатлено вечернее небо, перечеркнутое ярким следом ЛА. При этом след-линия удлиняется достаточно быстро, что указывает на высокую скорость полета. Любопытно, что эти съемки были сделаны в начале сентября, а не в августе.

Технические тайны


Сведений о недавнем пуске и об использованном опытном образце крайне мало. Впрочем, и они позволяют составить общую картину и даже определить примерные характеристики нового гиперзвукового изделия. Поскольку Китай в обозримом будущем не будет раскрывать официальную информацию, пока придется полагаться только на такие оценки.

По иностранным данным, в запуске использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-2C». Это двухступенчатая ракета длиной 42 м и диаметром 3,35 м. Стартовая масса – 233 т. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту до 3,85 т груза или до 1,25 т на геопереходную. Все это позволяет представить возможный диапазон габаритов и массы опытного ЛА.

Сообщается, что опытное изделие вышло за пределы атмосферы и выполнило полет вокруг планеты, после чего пошло на снижение и атаковало намеченную мишень. Информация о промахе не позволяет определить способ наведения, однако указывает, что автоматика справляется с частью ставящихся задач, но все еще недостаточно совершенна и нуждается в дальнейшей доводке.

К какому классу относится опытный ЛА – пока определить нельзя, имеющиеся описания не дают конкретики. В публикациях на тему указывается, что это «система частично-орбитальной бомбардировки» (Fractional Orbital Bombardment System – FOBS). В то же время, можно предполагать и использование схемы планирующего боевого блока, хотя известные данные могут опровергать это.


Предположительно, полет китайского гиперзвукового ЛА. Кадр из видео Weibo / ChDambiev

Вопрос боевого оснащения в доступных источниках не раскрывается. Возможно, нынешний опытный образец не имеет подобной нагрузки. В дальнейшем, при создании боевой версии гиперзвукового комплекса, могут предусмотреть использование ядерной и конвенциональной боевой части. Впрочем, высокая скорость полета, при достаточной дальности, позволяет обойтись и без боезаряда.

Сообщается, что после запуска и перед выходом на финальный участок траектории опытный аппарат совершил полет вокруг Земли. Из этого следует, что уже в нынешнем виде комплекс имеет глобальную дальность и может поражать цели в любой точке планеты. Кроме того, появляется возможность атаки цели с оптимального направления, например в обход средств обороны противника.

Остается неизвестной скорость полета. ЛА обозначен как гиперзвуковой, что свидетельствует о превышении порога 5М. При этом более точные значения неизвестны и определить их не удастся. Кроме того, неясно, когда и как достигаются такие скорости. Так, планирующий боевой блок должен получать максимальную скорость на разгоне и «разменивать» ее на высоту и дальность. Концепция FOBS, в свою очередь, позволяет получить максимальный разгон только на нисходящей части траектории.

Гиперзвуковой потенциал


В целом Китай смог создать гиперзвуковой ракетный комплекс с высокими летно-техническими характеристиками, которые, возможно, позволят получить высокие боевые качества. Вероятно, пока это только опытные изделия, но на их основе может быть создан комплекс для полноценной эксплуатации в войсках.

Можно представить, как дальше будет развиваться проект. В первую очередь, китайским инженерам придется усовершенствовать систему управления и, возможно, доработать конструкцию летательного аппарата. Также, при наличии соответствующих требований заказчика, аппарат оснастят боевой частью. По всей видимости, для него найдут новый носитель, который заменит нынешнюю ракету «Чанчжэн-2C». При этом новая ракета должна не только показывать требуемые технические характеристики, но и соответствовать требованиям развертывания и эксплуатации в войсках.


Китайские операторы-любители указывают дату 2 сентября. Кадр из видео Weibo / ChDambiev

Результатом таких работ станет полноценный гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения. Применение принципиально нового боевого блока даст очевидные преимущества. За счет особого профиля полета он сможет в минимальное время поражать цели в любой точке планеты, двигаясь по оптимальной траектории. При этом гиперзвуковая скорость и маневренность резко затруднят обнаружение, сопровождение и последующий перехват.

Впрочем, проект имеет очевидные недостатки. В первую очередь, это общая сложность, из-за которой процессы разработки и доводки могут затянуться на долгое время. Кроме того, как сам проект, так и серийные комплексы ввиду сложности должны отличаться высокой стоимостью, которая определит возможности Китая к их массовому производству и развертыванию.

Принципиально новый образец


Таким образом, Китай постепенно, планомерно и с соблюдением секретности провел необходимые работы и создал опытный гиперзвуковой ракетный комплекс. В ближайшее время ему предстоит завершить испытания и доводку, после чего новое оружие может пойти в серию и заступить на боевое дежурство.

Главным последствием этого станет резкий рост боевых возможностей ракетных войск, а также их значение для стратегического сдерживания и национальной безопасности. Кроме того, новый проект положительно скажется на репутации страны и ее армии. Так, в недавнем прошлом РВСН России поставили на дежурство первые гиперзвуковые комплексы «Авангард», что вновь вывело их в мировые лидеры. И теперь Китай имеет все шансы стать второй в мире державой, получившей оружие этого класса.
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15 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:39
    +2
    Ракета носитель 235 тонн,представляю какой большой сам блок планирующий.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 05:44
      +1
      Китай провел запуск некоего гиперзвукового летательного аппарата
      Вот пуля пролетела...И ага !
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 06:14
        +3
        Судя по статье, то хороша "пулька" - максимальный вес до 3,75 тонн! Шандарахнет, мало не покажется! А точность это дело исправимо...
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Сегодня, 06:18
          0
          Цитата: aleks neym_2
          мало не покажется!

          И ага!
          На этом мой акцент.... hi
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 06:08
      +1
      Читая про успехи китайских конструкторов всегда вспоминаю завербованных Китаем русских ученных из "Военмеха". Об этом у нас не особо принято говорить, "Русский и китаец братья на век!", но наиболее активно против России работают американцы и китайцы. Причем янки больше заняты политической разведкой. Они вербуют агентов влияния в высших эшелонах власти и бизнеса. Да клоунов, вроде Навального! То узкоглазые "братья" занимаются исключительно промышленным шпионажем. В России их больше всего интересуют именно ракетные технологии. И, судя по всему, в этом плане, со шпионажем в ракетной области, все хорошо! Больно резво они начали в космос летать...Впрочем ставку на русских ученных Китай сделал давно и чисто официально-там наших головастиков пруд пруди! Под свой монстроузый проект "Нового Шелкого пути" китайцы забабахали свое "Сколково", в 2 раза его превышающее по масштабам и если в "Сколково" академик всех академий наук, включая медицинскую Чубайс клепает нанолампочки, то там ребятишки делом занимаются и активно зазывают русских ученных за хорошие деньги!
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 07:45
        -1
        Цитата: Зяблицев
        Читая про успехи китайских конструкторов всегда вспоминаю завербованных Китаем русских ученных из "Военмеха". Об этом у нас не особо принято говорить, "Русский и китаец братья на век!", но наиболее активно против России работают американцы и китайцы. Причем янки больше заняты политической разведкой. Они вербуют агентов влияния в высших эшелонах власти и бизнеса. Да клоунов, вроде Навального! То узкоглазые "братья" занимаются исключительно промышленным шпионажем. В России их больше всего интересуют именно ракетные технологии. И, судя по всему, в этом плане, со шпионажем в ракетной области, все хорошо! Больно резво они начали в космос летать...Впрочем ставку на русских ученных Китай сделал давно и чисто официально-там наших головастиков пруд пруди! Под свой монстроузый проект "Нового Шелкого пути" китайцы забабахали свое "Сколково", в 2 раза его превышающее по масштабам и если в "Сколково" академик всех академий наук, включая медицинскую Чубайс клепает нанолампочки, то там ребятишки делом занимаются и активно зазывают русских ученных за хорошие деньги!


        Аааа, значит не только загнивающий Запад теперь враг, а так же КНР начала загнивать? Вопрос. Можно весь список загнивающих стран с точки зрения пропаганды (в том числе перспективных)?
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 08:02
          +1
          Цитата: Гражданский
          значит не только загнивающий Запад теперь враг, а так же КНР начала загнивать?

          Загнивать?
          Наоборот, семимильными шагами вперёд.
          А участие наших специалистов секрет разве что для "страусов"
          1. Гражданский
            Гражданский Сегодня, 08:06
            0
            Цитата: Пиджак в запасе
            Загнивать?
            Наоборот, семимильными шагами вперёд.

            Господин Зяблицев всегда придерживается официальной точкой зрения. В последнее время КНР убрали с телеканалов, провластных новостных лент в интернете. И пошли статьи о проблемах и угрозах КНР. Вот и вывод, что Китай тоже теперь будут "загнивать" с официальной точки зрения, как "загнивает" Запад с 70-х годов на 1 канале. Вот о чем. lol
            А участие наших специалистов секрет разве что для "страусов"

            Это факт. Особенно постарались украинцы.
        2. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 08:27
          0
          А где у меня про "загнивающий" Китай, просто нужно чётко осозновать, что Китай действует только в своих интересах и у него нет друзей и союзников, а есть только партнёры?
          1. Гражданский
            Гражданский Сегодня, 08:30
            0
            Цитата: Зяблицев
            Китай действует только в своих интересах и у него нет друзей и союзников, а есть только партнёры?

            Ну во времена "поворота на Восток", была другая установка... Позиция понятна.
            1. Зяблицев
              Зяблицев Сегодня, 08:34
              +1
              Никогда такой позиции не было-Китай крупный стратегический партнёр сосед России, это да и правильно. Кстати, я на совместных учениях общался с китайцами из НОАК, так и они нас воспринимают как нужных соседей, а основным врагом считают США.
              1. Гражданский
                Гражданский Сегодня, 08:36
                0
                Кстати, я на совместных учениях общался с китайцами из НОАК, так и они нас воспринимают как нужных соседей, а основным врагом считают США.

                Азиаты, в лицо всегда улыбаются и скажут то, что ты хочешь услышать. Но если будет приказ...
                1. Зяблицев
                  Зяблицев Сегодня, 08:42
                  0
                  Нет. После Даманского военного противостояния китайцы с русскими не рассматривают от слова вообще, им проще экономическая экспансия-выгодно и спокойно!
                  1. Гражданский
                    Гражданский Сегодня, 08:45
                    +2
                    Цитата: Зяблицев
                    Нет. После Даманского военного противостояния китайцы с русскими не рассматривают от слова вообще, им проще экономическая экспансия-выгодно и спокойно!

                    После Даманского были прокси-войны. Китайско-вьетнамская. Афган.
                    А так да, соглашусь. Новый экономический гегемон. Супердержава на нашем континенте.
  2. Ингвар 72
    Ингвар 72 Сегодня, 05:41
    +4
    Усиление Китая не может не настораживать, и вызывают зависть темпы. Сильно напоминает темпы СССР в послевоенные годы, когда рывки и прорывы были в реале, а не в пиаре.