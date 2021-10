Гиперзвуковые испытания Китая: тайны и потенциал

Полет гиперзвукового блока в представлении художника. Графика Минобороны РФ

Источники, знакомые с ситуацией

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C". Фото CALT

Технические тайны

Предположительно, полет китайского гиперзвукового ЛА. Кадр из видео Weibo / ChDambiev

Гиперзвуковой потенциал

Китайские операторы-любители указывают дату 2 сентября. Кадр из видео Weibo / ChDambiev

Принципиально новый образец

На днях стало известно, что Китай провел запуск некоего гиперзвукового летательного аппарата. Характеристики и назначение этого изделия остаются неизвестными, а факт испытаний не подтверждается официально. Тем не менее, даже неподтвержденные сведения зарубежной прессы представляют большой интерес и показывают уровень развития китайской гиперзвуковой программы.Об испытаниях 16 октября сообщила американская газета Financial Times в статье «China tests new space capability with hypersonic missile». Издание получило информацию об этом мероприятии сразу от пяти неназванных лиц, связанных с разведывательным сообществом США. Источники в целом формируют общую картину, хотя их трактовки событий существенно отличаются.Утверждается, что тестовый запуск гиперзвукового ЛА состоялся в конце августа. При помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2C» изделие разогнали до требуемой скорости и вывели на расчетную траекторию. Аппарат вышел за пределы атмосферы, затем совершил виток вокруг Земли и направился к намеченной цели. Как сообщается, мишень поразить не удалось – аппарат отклонился от не примерно на 20 миль.Источники FT также отметили, что Китай показывает значительные успехи в области гиперзвуковой техники. Его реальные достижения значительно выше, чем считают в США. Из этого следует важный вопрос: почему американское руководство постоянно недооценивает китайский научный и промышленный потенциал?Также в статье FT приводятся хорошо известные соображения о потенциале гиперзвукового оружия и его влиянии на военно-политическую обстановку. Издание напомнило, что такие системы отличаются высокой эффективностью и крайне сложны для перехвата. Если Китай сможет завершить разработку и поставить такие комплексы на боевое дежурство, они станут дополнительным «дестабилизирующим фактором». Впрочем, ситуация может развиваться по-разному. Недавние испытания не обязательно указывают на возможность развертывания нового оружия.По следам американской публикации появились новые материалы. Так, в китайских соцсетях начали распространяться видеоролики, показывающие полет неопознанного скоростного объекта. В них запечатлено вечернее небо, перечеркнутое ярким следом ЛА. При этом след-линия удлиняется достаточно быстро, что указывает на высокую скорость полета. Любопытно, что эти съемки были сделаны в начале сентября, а не в августе.Сведений о недавнем пуске и об использованном опытном образце крайне мало. Впрочем, и они позволяют составить общую картину и даже определить примерные характеристики нового гиперзвукового изделия. Поскольку Китай в обозримом будущем не будет раскрывать официальную информацию, пока придется полагаться только на такие оценки.По иностранным данным, в запуске использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-2C». Это двухступенчатая ракета длиной 42 м и диаметром 3,35 м. Стартовая масса – 233 т. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту до 3,85 т груза или до 1,25 т на геопереходную. Все это позволяет представить возможный диапазон габаритов и массы опытного ЛА.Сообщается, что опытное изделие вышло за пределы атмосферы и выполнило полет вокруг планеты, после чего пошло на снижение и атаковало намеченную мишень. Информация о промахе не позволяет определить способ наведения, однако указывает, что автоматика справляется с частью ставящихся задач, но все еще недостаточно совершенна и нуждается в дальнейшей доводке.К какому классу относится опытный ЛА – пока определить нельзя, имеющиеся описания не дают конкретики. В публикациях на тему указывается, что это «система частично-орбитальной бомбардировки» (Fractional Orbital Bombardment System – FOBS). В то же время, можно предполагать и использование схемы планирующего боевого блока, хотя известные данные могут опровергать это.Вопрос боевого оснащения в доступных источниках не раскрывается. Возможно, нынешний опытный образец не имеет подобной нагрузки. В дальнейшем, при создании боевой версии гиперзвукового комплекса, могут предусмотреть использование ядерной и конвенциональной боевой части. Впрочем, высокая скорость полета, при достаточной дальности, позволяет обойтись и без боезаряда.Сообщается, что после запуска и перед выходом на финальный участок траектории опытный аппарат совершил полет вокруг Земли. Из этого следует, что уже в нынешнем виде комплекс имеет глобальную дальность и может поражать цели в любой точке планеты. Кроме того, появляется возможность атаки цели с оптимального направления, например в обход средств обороны противника.Остается неизвестной скорость полета. ЛА обозначен как гиперзвуковой, что свидетельствует о превышении порога 5М. При этом более точные значения неизвестны и определить их не удастся. Кроме того, неясно, когда и как достигаются такие скорости. Так, планирующий боевой блок должен получать максимальную скорость на разгоне и «разменивать» ее на высоту и дальность. Концепция FOBS, в свою очередь, позволяет получить максимальный разгон только на нисходящей части траектории.В целом Китай смог создать гиперзвуковой ракетный комплекс с высокими летно-техническими характеристиками, которые, возможно, позволят получить высокие боевые качества. Вероятно, пока это только опытные изделия, но на их основе может быть создан комплекс для полноценной эксплуатации в войсках.Можно представить, как дальше будет развиваться проект. В первую очередь, китайским инженерам придется усовершенствовать систему управления и, возможно, доработать конструкцию летательного аппарата. Также, при наличии соответствующих требований заказчика, аппарат оснастят боевой частью. По всей видимости, для него найдут новый носитель, который заменит нынешнюю ракету «Чанчжэн-2C». При этом новая ракета должна не только показывать требуемые технические характеристики, но и соответствовать требованиям развертывания и эксплуатации в войсках.Результатом таких работ станет полноценный гиперзвуковой ракетный комплекс стратегического назначения. Применение принципиально нового боевого блока даст очевидные преимущества. За счет особого профиля полета он сможет в минимальное время поражать цели в любой точке планеты, двигаясь по оптимальной траектории. При этом гиперзвуковая скорость и маневренность резко затруднят обнаружение, сопровождение и последующий перехват.Впрочем, проект имеет очевидные недостатки. В первую очередь, это общая сложность, из-за которой процессы разработки и доводки могут затянуться на долгое время. Кроме того, как сам проект, так и серийные комплексы ввиду сложности должны отличаться высокой стоимостью, которая определит возможности Китая к их массовому производству и развертыванию.Таким образом, Китай постепенно, планомерно и с соблюдением секретности провел необходимые работы и создал опытный гиперзвуковой ракетный комплекс. В ближайшее время ему предстоит завершить испытания и доводку, после чего новое оружие может пойти в серию и заступить на боевое дежурство.Главным последствием этого станет резкий рост боевых возможностей ракетных войск, а также их значение для стратегического сдерживания и национальной безопасности. Кроме того, новый проект положительно скажется на репутации страны и ее армии. Так, в недавнем прошлом РВСН России поставили на дежурство первые гиперзвуковые комплексы «Авангард», что вновь вывело их в мировые лидеры. И теперь Китай имеет все шансы стать второй в мире державой, получившей оружие этого класса.