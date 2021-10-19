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Краповый осадок

29

Итак, ситуация в Ставропольском крае, где произошли не самые приятные события, завершилась.


Я прекрасно понимаю, что сверху пришел соответствующий приказ, а потому драки не было, стрельба в воздух была из цикла «не то, что вы подумали» и вообще, доказательств не было, а значит – «не считается».

В ролике ненормативная лексика, смотрите на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=WunnmtLNSCc
Вот этого не было.

А вот это – почти официальная точка зрения на происходящее.


Мне стыдно, что я все это видел своими глазами. Реально, мужик-бронешкаф в краповом берете – это было что-то такое, незыблемое и вызывающее только уважение, уважение и еще раз уважение. И вот...

Мы действительно живем в странные времена. Когда рушатся все стереотипы, когда падают в грязь и обесцениваются награды, когда ордена и высокие звания вешаются не пойми на кого и даются не пойми за что.

И в такое время краповый берет, заслуженный потом и кровью в прямом смысле этого слова – это было нечто выше звезд.

Сегодня пришлось убедиться в обратном. Да еще и столкнуться с… искажением, так назовем этот процесс.

Хорошо, то, что есть на видео, это не драка. Это, как сказал WarGonzo, «абсолютно регулярная ситуация». Хорошо, никого не подвозили, хотя в интернете полно голосовых свидетельств очевидцев, которые с огромным возмущением высказывались на эту тему. И много людей говорили о драке.

Снова соглашусь. Да, потасовка запросто могла иметь место. Когда такие амбалы сражаются за право обладания таким ценным предметом, как краповый берет – трижды соглашусь, что нахлебавшись адреналина, срываются. Могло быть и такое, что вступились за снятого с участия бойца его друзья. А уж как толпой умеют балаганить южане – тут к бабушке не ходи, кто-то да сорвется.

Но когда в этой каруселящей толпе, на фоне выкриков звучат выстрелы, а мне говорят, что это, дескать, оружие разряжали – простите, не поверю. Полковник Лысюк в интервью, данном Пегову, озвучил, что это «разряжали оружие у снятых с дистанции».

Боже, на кого это рассчитано? В такой толпе орущих мужиков кто-то так разряжал оружие? Нет, конечно, в Росгвардии теперь может и правила обращения с оружием какие-то другие, но хотел бы напомнить товарищу полковнику, что согласно всем нормативным документам, эта процедура выглядит вот так:

Для разряжания автомата (пулемета) надо:
- отделить магазин;
- снять автомат (пулемет) с предохранителя;
- медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпустить затворную раму;
- нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода);
- поставить автомат (пулемет) на предохранитель;
- вынуть патроны из магазина и присоединить его к автомату (пулемету);
- подобрать патрон, извлеченный из патронника.

Разряжание оружия путем выстрела в толпе – еще раз прошу меня простить, не укладывается в голове.

Я обратился к одному из своих друзей, который участвовал в таком мероприятии (не сдал, правда) и он мне подтвердил, что да, некоторые вольности в обращении с оружием имеют место быть. И боец выходит на дистанцию с оружием и боевыми патронами, а не получает их согласно наставлениям, перед огневым рубежом.

И делается это потому, что на краповый берет претендуют люди подготовленные и проверенные со всех сторон.

Но устраивать непонятно что, разряжая автоматы выстрелами в воздух…

Не верю.

Как не хотел бы верить, что все закончилось именно так, как описывают многие очевидцы. Что имели место нарушения и потакания кандидатам.

Да, господин Пегов говорит, что «кто не верит – скажите в лицо полковнику Лысюку». Сказал бы, но причем тут полковник? Его там, простите, не было.

Что случилось на базе «Тамбукан» в принципе да, внутреннее дело спецназа в целом и тех, кто там был в частности. Соглашусь, что они сами должны разобраться в происшедшем.

На самом деле, не принципиально, сколько человек сошло, а сколько получит вожделенный краповый берет. И был ли там племянник Кадырова. Вообще здорово сомневаюсь, что сам президент Чеченской республики приветствовал бы "кривое" получение своим родственником крапового берета.

Главное - чтобы совесть всех принимавших участие в этом была чиста. Мне действительно не понравилось то, что там происходило, точнее, как завертелась информация вокруг.

Слишком много обвинений, слишком мало ответов на вопросы. Мне не понравилось, что в интервью Пегова не прозвучал вопрос относительно того, что некоторых бойцов подвозили на дистанции, хотя с этого все и началось. Вопрос не был озвучен, а значит и отвечать не стоит. Не очень красиво.

Вольное обращение с боевым оружием тоже как-то выглядит несерьезно. Традиция «стрелять в воздух, свидетельствуя, что человек снят с дистанции» - просто гора удивления.

В целом, уверен, что скорее всего, разберутся. Раз уж вызывали к заместителю самого командующего. Вопрос – как. И что нам скажут на эту тему, если вообще скажут.

То, что происходит в стране в плане обрушения устоев и обесценивания наград и званий, уже не вызывает удивления. Посте того, как звезды Героев России и Героев Труда раздают сами знаете кому и за что, стоит ли удивляться тому, что подобное происходит и с остальным?

Здесь остаются только бесконечные сожаления о том, что такое происходит.

Очень хотелось бы верить, что никого из чеченских бойцов не «тянули», не подвозили, не закрывали глаза на их недочеты и не ставили в строй после всего. Что с оружием обращаются так, как предписано соответствующими документами. Что если и была драка, то так… адреналин лишний сжечь, не более того.

Что краповый берет по-прежнему остается чем-то незапятнанным и незыблемым.


Фото: Пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Марий Эл

Но вот осадок все равно остается, как ни повторяй мантру о том, что все будет хорошо.
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29 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:28
    +8
    Да всё нормально,Чечню сам Путин крышует.
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 06:57
      +12
      Цитата: Пессимист22
      Да всё нормально,Чечню сам Путин крышует.

      Непонятно..кто кого крышует..чубайс наверное всех и крышует..а путин он всегда не причем.. он вроде есть..а вроде его и нет..
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 07:08
        +5
        Надеюсь, теперь на ВО не будет ссылок на материалы Пегова, как на доказательную базу каких либо событий. Все стало на свои места.
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 07:51
          +7
          В целом со статьей согласен, кроме
          внутреннее дело спецназа
          .
          Либо мы единая страна, либо каждый сам за себя. Как говорили, это решать волгоградцам возвращать ли городу имя Сталина. Но почему только волгоградцам, это важно для всей страны.
          И это событие не вгутреннее дело спецназа, потому что всё происходит так как диктует нынешняя идеология, которой у нас якобы нет.
          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 08:04
            -5
            Цитата: Гардамир
            это событие не вгутреннее дело спецназа

            Чёж теперь, большим мальчикам и подраться нельзя? А как же они в рукопашную ходить будут, если ни разу в жизни по морде лица не получали?
            1. Гардамир
              Гардамир Сегодня, 08:12
              +6
              по морде лица
              одно дело бои в процессе соревнований, другое дело драка.
              1. Boris55
                Boris55 Сегодня, 08:25
                -5
                Цитата: Гардамир
                одно дело бои в процессе соревнований, другое дело драка.

                Рукопашный бой - это та-же драка, драка без правил, цена победы - это смерть врага.
                Раньше в России стенка на стенку ходили, а сейчас мы кого вырасти хотим? Когда одного бьют, а семеро в другой угол вагона забились?
                1. Лоцман
                  Лоцман Сегодня, 08:57
                  +2
                  Цитата: Boris55
                  Раньше в России стенка на стенку ходили, а сейчас мы кого вырасти хотим? Когда одного бьют, а семеро в другой угол вагона забились?
                  Борис, не надо тут юлить - ваши любимые правящие ,,большевики,, буржуазные глобалисты уже показали кого выращивают . На радость абрекам.
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:11
        +6
        А что значит драка во время сдачи испытаний? Я так понимаю кто-то на инструктора руку поднял. Тебя снимают с дистанции, а ты такой посылаешь офицера матом, бьешь ему в морду... а потом ещё и награду получаешь в виде берета!

        На первый взгляд, просто невероятный, фантастический сценарий. Но он возможен, если ты из подразделений одной южной республики.

        Что будет дальше? Когда будут снова сдавать на береты, то инструкторы десять раз подумают - а стоит ли связываться с буйными представителями южной республики? Ведь в конечном счёте начальство встанет на их сторону!
      3. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 08:23
        -2

        Никогда не было и вдруг опять. А что до чеченских ребят никто не "объезжал" дистанцию? Ну почитайте в интернете полно примеров. Просто опять в стране пар выпускают через "дружбу народов".
      4. Кроу
        Кроу Сегодня, 09:13
        0
        Ермолов - командующий Кавказским корпусом и главнокомандующий в Грузии в период Кавказской войны:
        «Это они, Чеченцы, возмущают весь Кавказ. Проклятое племя![b][/b] Общество у них не так многолюдно, но чрезвычайно умножилось в последние несколько лет, ибо принимает к себе дружественных злодеев всех прочих народов, оставляющих землю свою после совершения каких-либо преступлений. И не только...»
    2. Комментарий был удален.
    3. Boris55
      Boris55 Сегодня, 07:43
      -5
      Цитата: Пессимист22
      Чечню сам Путин крышует.

      Путин не только Чечню крышует, но и всю Россию то-же.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:27
        +1
        Цитата: Boris55
        Путин не только Чечню крышует, но и всю Россию то-же.

        Ага. С дружками олигархами. И все в шоколаде!
        1. Boris55
          Boris55 Сегодня, 08:36
          -2
          Цитата: Stas157
          С дружками олигархами. И все в шоколаде!

          Это при Ельцине олигархи в Кремле двери ногами открывали, а нынче они под плинтусом сидят, как тараканы и ждут, когда хозяин за дверь выйдет, что бы опять на Россию наброситься, а вы, как я понял, им (олигархам) в этом деле помогаете...
          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 08:52
            -2
            В дополнение. Абсолютной властью в Мире не обладает ни кто.

      2. 210окв
        210окв Сегодня, 09:06
        0
        Ну, понятно. АУЕ. Кто бы сомневался
    4. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:11
      +6
      Цитата: Пессимист22
      Чечню сам Путин крышует.

      А не напоминает ли это "крышевание" выплату дани крымским ханам Московией вплоть до 16-17 веков,"бытовавшее " даже после "события" 1480 г. ?
      1. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:27
        -5
        Цитата: Nikolaevich I
        А не напоминает ли это "крышевание" выплату дани крымским ханам Московией вплоть до 16-17 веков,"бытовавшее " даже после "события" 1480 г. ?

        А часовенку 14 века - то же он? laughing
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 08:37
          +1
          Цитата: Boris55
          А часовенку 14 века - то же он?

          Вы скажите "адрес" этой часовенки ...а то пишите ,як Ванька Жуков письмо дедушке... request
          1. Boris55
            Boris55 Сегодня, 08:38
            -1
            Цитата: Nikolaevich I
            скажите "адрес" этой часовенки


  2. Pike
    Pike Сегодня, 07:14
    +9
    "Мух в паутине" на "высотке" оказывается тоже прошёл. Со слов Лысюка: Да, некрасиво, да, не совсем правильно, но! уложился в норматив и время ( what ) . Марш-бросок у него сдан, стрельба сдана, прошёл дальше. request кандидат, млин ... им самим не стыдно?
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:25
      +5
      Цитата: Pike
      им самим не стыдно?

      Стыдно? Разве им стыдно вести себя в России за пределами Чечни,как оккупанты ? Ведь чеченское ("кавказское")хулиганство "на слуху" у всей России ! А то,что случилось в Ставрополье-это ПОЗОРИЩЕ ! Позором покрыли себя как хитропопые чеченцы,так и те "представители" федеральной власти ,что выступили в роли кадыровских подлиз !
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: Pike
      Да, некрасиво, да, не совсем правильно, но! уложился в норматив и время

      Главное норматив и время. А то что участников марш-броска на автомашинах подвезли - это просто некрасивая картинка! Ведь уложились-то вовремя.

      А что еще ожидать от структуры возглавляемой расхитителем сосисок и дуэлянтом? Подлог и обман - нормальная ситуация.
  3. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 07:34
    +2
    -Драки-то ,слышь ,не было и из оружия оказывается не стреляли, а просто,типа, так разряжали !!!! Короче,все нормуль,всё всем по заслугам !!!!
    -А наши-то не ругались ?!
    -Да ты успакойся... наши прям радовались,я те говорю !!!!
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 07:43
      +10
      Чеченцам, дагестанцам и вообще "кавказцам" можно больше, чем русским. И в Метро в столице можно приставать к девушкам и избивать мужчин; и нападать на гаишника после ДТП в ХМАО, и вести себя дерзко по любому поводу, демонстрируя нож полицейским. Вот наоборот, русским ничего нельзя, если кавказца побил и защитил девушку - посадят за розжиг межнациональной розни. И побитый вайнах сразу побежит жаловаться в полицию на такого русского, т.к. позволено доминировать только им. Так Рамзан еще в ходе чеченских 2-х войн говорил своим боевикам.
  4. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 07:59
    +1
    И был ли там племянник Кадырова.
    В ролике сказано - был. И в самом начале был снят.
    По поводу остального - если было, то это ... мягко скажем, не хорошо.
    Если не было - то фейк уже запущен, резонанс есть. Поди докажи теперь, что "не верблюд". А фейки ради этого запускаются. И всегда найдутся те, кто будет верить фейкам, а не их разоблачителям.
  5. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 08:00
    +1
    Увы, все в нашем мире обесценивается..чего уж тут, мир капитала.Все продается, все покупается,ничего личного,бизнесом все это кличут.
  6. Million
    Million Сегодня, 08:37
    +1
    Любой гасконец с детства академик(с)
    Надо разрешить раздавать награды и береты просто по желанию всем кавказцам.Просто так,потому что хочется...
  7. ALARI
    ALARI Сегодня, 08:41
    -1
    А чего это все так возбудились? Наших бьют? Так они друг друга стоят. Они же люди приказа-вы все видели, дадут приказ любого по асфальту размажут, гражданский не гражданский, а ту вот другой приказ был забыть и проглотить-ролик вы все видели-все хорошо прекрасная маркиза. Берегите нервы.