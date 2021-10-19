Краповый осадок

Итак, ситуация в Ставропольском крае, где произошли не самые приятные события, завершилась.
Я прекрасно понимаю, что сверху пришел соответствующий приказ, а потому драки не было, стрельба в воздух была из цикла «не то, что вы подумали» и вообще, доказательств не было, а значит – «не считается».
В ролике ненормативная лексика, смотрите на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=WunnmtLNSCc
Вот этого не было.
А вот это – почти официальная точка зрения на происходящее.
Мне стыдно, что я все это видел своими глазами. Реально, мужик-бронешкаф в краповом берете – это было что-то такое, незыблемое и вызывающее только уважение, уважение и еще раз уважение. И вот...
Мы действительно живем в странные времена. Когда рушатся все стереотипы, когда падают в грязь и обесцениваются награды, когда ордена и высокие звания вешаются не пойми на кого и даются не пойми за что.
И в такое время краповый берет, заслуженный потом и кровью в прямом смысле этого слова – это было нечто выше звезд.
Сегодня пришлось убедиться в обратном. Да еще и столкнуться с… искажением, так назовем этот процесс.
Хорошо, то, что есть на видео, это не драка. Это, как сказал WarGonzo, «абсолютно регулярная ситуация». Хорошо, никого не подвозили, хотя в интернете полно голосовых свидетельств очевидцев, которые с огромным возмущением высказывались на эту тему. И много людей говорили о драке.
Снова соглашусь. Да, потасовка запросто могла иметь место. Когда такие амбалы сражаются за право обладания таким ценным предметом, как краповый берет – трижды соглашусь, что нахлебавшись адреналина, срываются. Могло быть и такое, что вступились за снятого с участия бойца его друзья. А уж как толпой умеют балаганить южане – тут к бабушке не ходи, кто-то да сорвется.
Но когда в этой каруселящей толпе, на фоне выкриков звучат выстрелы, а мне говорят, что это, дескать, оружие разряжали – простите, не поверю. Полковник Лысюк в интервью, данном Пегову, озвучил, что это «разряжали оружие у снятых с дистанции».
Боже, на кого это рассчитано? В такой толпе орущих мужиков кто-то так разряжал оружие? Нет, конечно, в Росгвардии теперь может и правила обращения с оружием какие-то другие, но хотел бы напомнить товарищу полковнику, что согласно всем нормативным документам, эта процедура выглядит вот так:
Для разряжания автомата (пулемета) надо:
- отделить магазин;
- снять автомат (пулемет) с предохранителя;
- медленно отвести затворную раму за рукоятку назад, извлечь патрон из патронника и отпустить затворную раму;
- нажать на спусковой крючок (спустить курок с боевого взвода);
- поставить автомат (пулемет) на предохранитель;
- вынуть патроны из магазина и присоединить его к автомату (пулемету);
- подобрать патрон, извлеченный из патронника.
Разряжание оружия путем выстрела в толпе – еще раз прошу меня простить, не укладывается в голове.
Я обратился к одному из своих друзей, который участвовал в таком мероприятии (не сдал, правда) и он мне подтвердил, что да, некоторые вольности в обращении с оружием имеют место быть. И боец выходит на дистанцию с оружием и боевыми патронами, а не получает их согласно наставлениям, перед огневым рубежом.
И делается это потому, что на краповый берет претендуют люди подготовленные и проверенные со всех сторон.
Но устраивать непонятно что, разряжая автоматы выстрелами в воздух…
Не верю.
Как не хотел бы верить, что все закончилось именно так, как описывают многие очевидцы. Что имели место нарушения и потакания кандидатам.
Да, господин Пегов говорит, что «кто не верит – скажите в лицо полковнику Лысюку». Сказал бы, но причем тут полковник? Его там, простите, не было.
Что случилось на базе «Тамбукан» в принципе да, внутреннее дело спецназа в целом и тех, кто там был в частности. Соглашусь, что они сами должны разобраться в происшедшем.
На самом деле, не принципиально, сколько человек сошло, а сколько получит вожделенный краповый берет. И был ли там племянник Кадырова. Вообще здорово сомневаюсь, что сам президент Чеченской республики приветствовал бы "кривое" получение своим родственником крапового берета.
Главное - чтобы совесть всех принимавших участие в этом была чиста. Мне действительно не понравилось то, что там происходило, точнее, как завертелась информация вокруг.
Слишком много обвинений, слишком мало ответов на вопросы. Мне не понравилось, что в интервью Пегова не прозвучал вопрос относительно того, что некоторых бойцов подвозили на дистанции, хотя с этого все и началось. Вопрос не был озвучен, а значит и отвечать не стоит. Не очень красиво.
Вольное обращение с боевым оружием тоже как-то выглядит несерьезно. Традиция «стрелять в воздух, свидетельствуя, что человек снят с дистанции» - просто гора удивления.
В целом, уверен, что скорее всего, разберутся. Раз уж вызывали к заместителю самого командующего. Вопрос – как. И что нам скажут на эту тему, если вообще скажут.
То, что происходит в стране в плане обрушения устоев и обесценивания наград и званий, уже не вызывает удивления. Посте того, как звезды Героев России и Героев Труда раздают сами знаете кому и за что, стоит ли удивляться тому, что подобное происходит и с остальным?
Здесь остаются только бесконечные сожаления о том, что такое происходит.
Очень хотелось бы верить, что никого из чеченских бойцов не «тянули», не подвозили, не закрывали глаза на их недочеты и не ставили в строй после всего. Что с оружием обращаются так, как предписано соответствующими документами. Что если и была драка, то так… адреналин лишний сжечь, не более того.
Что краповый берет по-прежнему остается чем-то незапятнанным и незыблемым.
Но вот осадок все равно остается, как ни повторяй мантру о том, что все будет хорошо.