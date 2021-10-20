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Нападение в метро: альтернативное развитие событий

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Совсем недавно произошёл случай с избиением в московском метро молодого человека, заступившегося за девушку. Эта ситуация подняла волну обсуждений в СМИ и во властных структурах. Можно сказать, что в этот раз всё закончилось относительно благополучно – заступившемуся за девушку оказали необходимую медицинскую помощь и воздали заслуженные почести, отморозки получат длительные сроки тюремного заключения.


Но представим, что развитие ситуации в метро произошло бы по несколько иным сценариям.

Сценарий 1


У молодого человека при себе имелось бы носимое на законном основании оружие ограниченного поражения (ООП), иными словами – «травматика».

После того, как он заметил вызывающее и агрессивное поведение компании, их домогательства и угрозы по отношению к женщинам, он сделал им замечание.

Нападение в метро: альтернативное развитие событий

Затем ситуация развивалась стремительно – отморозки переключились на новую жертву, сразу были высказаны словесные угрозы о нанесении увечий, убийстве. Всё это сопровождалось движением в сторону молодого человека. Один из нападавших сунул руку в карман, пытаясь извлечь нож (или делая вид, что он есть).

Молодой человек действовал быстро и эффективно. Учитывая высказанные угрозы, движение в свою сторону и возможное наличие оружия, он сразу извлёк пистолет, передёрнул затвор, громко и отчётливо произнёс команду «стой, стрелять буду».

Нападавших это не остановило, они попытались окружить обороняющегося, один из них извлёк нож. Учитывая то, что нож представлял смертельную угрозу, оборонявшийся выполнил «мозамбик» – произвёл два выстрела в корпус и один в голову нападавшего с ножом. Двух остальных нападавших это не остановило, вероятно, они находились под действием наркотических веществ.

Обороняющийся произвёл ещё четыре выстрела: по два в корпус каждого из нападавших. Один из нападавших сразу упал, второй попытался продолжить нападение, в результате чего получил ещё две пули по нижним конечностям.

Как только агрессия прекратилась, молодой человек незамедлительно вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.

В результате самообороны нападавший с ножом получил тяжкие телесные повреждения – лишился глаза. Второй получил проникающие ранения в живот и в лёгкое. Третий нападавший скончался из-за того, что одна из двух пуль, выпущенных по ногам, пробила ему бедренную артерию.

Сценарий 2


У молодого человека при себе имелся бы раскладной нож, не относящийся к холодному оружию, который можно носить без каких-либо лицензий и разрешительных документов.

После того, как он заметил вызывающее и агрессивное поведение компании, их домогательства и угрозы по отношению к женщинам, он сделал им замечание.


Затем ситуация развивалась стремительно – отморозки переключились на новую жертву, сразу были высказаны словесные угрозы о нанесении увечий, убийстве. Всё это сопровождалось движением в сторону молодого человека. Один из нападавших извлёк нож.

Учитывая численное превосходство нападавших, то, что один из них был вооружён ножом, а также отсутствие у обороняющегося оружия самообороны, он принимает решение использовать для самообороны нож. Один из нападавших, вооружённый ножом, вырвался вперёд и попытался нанести удар обороняющемуся в живот. Тот перехватил руку и, в свою очередь, нанёс несколько ударов в район верхней части грудной клетки и шеи противника. Первый нападавший выронил нож и отбежал в сторону, у него было сильное кровотечение.

Двое других попытались зайти сбоку, схватив обороняющегося за руки, и отобрать у него нож. Однако молодой человек вырвался и нанёс по несколько ударов в корпус каждого из нападавших, после чего они прекратили нападение.

Как только агрессия прекратилась, молодой человек незамедлительно вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.

В результате самообороны нападавший с ножом скончался от потери крови, двое других получили проникающие ранения в брюшную полость – одному из них удалили селезёнку.

Сценарий 3


У молодого человека не было бы никакого оружия или предметов, которые могли бы быть использованы в этом качестве, однако он был профессиональным боксёром уровня кандидата в мастера спорта (КМС).

После того, как он заметил вызывающее и агрессивное поведение компании, их домогательства и угрозы по отношению к женщинам, он сделал им замечание.


Затем ситуация развивалась стремительно – отморозки переключились на новую жертву, сразу были высказаны словесные угрозы о нанесении увечий, убийстве. Всё это сопровождалось движением в сторону молодого человека. Один из нападавших извлёк нож.

Обороняющийся нанёс серию быстрых ударов в голову и корпус нападавших, после чего агрессия прекратилась по причине потери нападавшими сознания, молодой человек незамедлительно вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.

В результате самообороны один из нападавших скончался, двое других получили сильное сотрясение мозга и переломы костей черепа.

Последствия


А теперь вопрос, к каким последствиям привела бы реализация одного из вышеописанных сценариев?

Были ли бы в газетах заголовки о заступившемся за девушку?

Воздавали бы ему почести представители власти и общественности?

Вряд ли.

Скорее всего, мы бы увидели заголовки типа «Очередная стрельба в московском метро», «Поножовщина со стрельбой в московском метрополитене», «Трое расстреляны в московском метро», и всё в таком же духе. И оборонившемуся столь эффективно светили бы не почести и награды: в лучшем случае – статья за превышение самообороны, а в худшем – и более серьёзные статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

И те же самые журналисты, что сейчас пишут хвалебные дифирамбы заступившемуся за девушку молодому человеку, писали бы о необходимости новых ограничений на ношение оружия, запретах, ужесточениях и прочем в такой же риторике.

Самооборона – это достаточно специфичная ситуация. Всё происходит очень быстро. В соответствии с правилами любого боя, тот, кто первым наносит удар, имеет значительно большие шансы на победу. Логично, что после сильного удара в челюсть или по голове, никакой самообороны может уже и не последовать, а последует визит в реанимацию или в морг.

Но, с точки зрения служителей закона, тот, кто ударил первым, тот чаще всего и виноват.

Хотя по факту российское законодательство вполне адекватно и не требует дожидаться нападения, а призывает оценивать все обстоятельства самообороны, в реальности – органам правопорядка зачастую проще признать виновным ударившего первым и не разбираться во всех хитросплетениях происшествия.

Сколько таких ситуаций происходит по всей стране, тех, что не попадают в объективы камер и не удостаиваются внимания прессы?

Такой информации нет. Но есть официальная статистика МВД, согласно которой в 2020 году в результате преступных посягательств погибло свыше 22 000 человек, здоровью свыше 35 000 человек причинён тяжкий вред.


Сколько в этой статистике случаев самообороны, квалифицированных даже не как превышение, а как преднамеренное убийство, покушение на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений?

Сколько криминальных эпизодов окончилось успешно для преступников из-за того, что их жертвы боялись превысить этот невидимый и неосязаемый порог «превышения самообороны»?

В ситуации с инцидентом в московском метро преступники должны получить по максимуму, хотя и это далеко не факт – время пройдёт, шум поутихнет, подадут апелляцию, глядишь – уже и не покушение на убийство, а так, мелкое хулиганство.

А как квалифицируются подобные преступления в тех случаях, когда они не попадают под внимание прессы?

Как часто нападавшие, зачастую искалечившие своих жертв физически и морально, получают действительно серьёзные сроки?

Вообще, иногда складывается впечатление, что государство крайне лояльно относится к закоренелым преступникам – насильникам, педофилам, убийцам, но при этом рядовых граждан, нарушивших закон иногда даже случайно, наказывают по максимуму.

В чём причина?

В подсознательном сочувствии некоторых сотрудников правоохранительных и судебных органов уголовникам, то, что называется «сращивание с криминалом», или деньги из общака попадают в нужные руки?

Да нет, вряд ли – кому нужны зачуханные уголовники низшего уровня, это же не воры «в законе»?

А может, примитивный цикл «украл – выпил – в тюрьму» просто удобен для правоохранительных органов?

Осужденные на относительно небольшие сроки уголовники вновь совершают преступления, не отличаясь особенным интеллектом, они быстро попадают на крючок правоохранительных органов, вновь получают небольшой срок, и так по кругу, поддерживая статистику раскрываемости на высоком уровне…

Выводы


Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного?

1. Необходимо предпринять радикальные шаги по декриминализации самообороны. Понятие «превышение самообороны» должно исчезнуть в принципе – либо факт нападения подтверждён, и тогда обороняющийся имеет право нанести любой вред агрессору, либо это не самооборона. И в первую очередь необходимо это реализовать по отношению к ситуациям с проникновением преступников в жилище. Никаких иных вариантов просто нет. Эффективная самооборона может быть только превентивной. В остальных случаях преимущество любезно предоставляется преступникам.

2. Необходимо усилить ответственность за совершение насильственных преступлений, преимущественного рецидивистами и в особенности группой лиц – никакого будущего у них быть не должно, пожизненная изоляция без вариантов, а в идеале – смертная казнь.

К примеру, возвращаясь к инциденту в метро, неужели хоть у кого-то есть иллюзии, что после пяти – десяти – двадцати лет в тюрьме эти выродки станут нормальными людьми?

Нет, это всего лишь отсрочка до того момента, пока они не выйдут и не искалечат или не изнасилуют кого-то ещё. Самому старшему из нападавших сейчас 26 лет – через 20 лет тюрьмы это будет взрослый, матёрый, 46-летний, озлобленный, не социализированный мужик.


3. Необходимо обеспечить максимальную открытость судебной системы – все случаи, насильственных преступлений должны размещаться на специализированном интернет-ресурсе – это позволит как снизить вероятность несправедливого осуждения за «превышение» самообороны, так и своевременно привлекать внимание общественности к излишне мягким приговорам, выносимым насильникам и убийцам. Кроме того, публичное раскрытие личностей осужденных насильников и убийц позволит людям понять, кто живёт с ними рядом – думаю, многие хотели бы знать, если рядом с ними поселится ранее осужденный педофил или убийца.

И это далеко не полный перечень мер, которые необходимо принять для декриминализации нашего общества и повышения защищённости обычных граждан от преступных посягательств.

P. S. Оставление в опасности


Отдельно стоит упомянуть тех лиц мужского пола, которые сбежали в противоположный конец вагона метро. Уверен, что личности большинства из них вполне реально установить. После этого необходимо отсеять малолетних, тех, кто стар или болен, и выявить физически крепких особей, способных в той ситуации вмешаться в драку. После чего необходимо привлечь их по статье 125 УК РФ – «Оставление в опасности». Пусть это будет штраф, но сам посыл должен быть вполне очевиден.
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5 комментариев
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  1. Стас1973
    Стас1973 Сегодня, 15:07
    0
    Отличная статья. Автор - мое уважение.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 15:11
      0
      Действительно альтернативная версия - Молодой человек срывает одежду, а там laughing :

  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:08
    -1
    После чего необходимо привлечь их по статье 125 УК РФ – «Оставление в опасности». Пусть это будет штраф, но сам посыл должен быть вполне очевиден.

    Те кто сбежал, "це ж гейропейцы" ... как там в германии, ихних ДЕВ от эмигрантов спасал не цивилизованный СЕРБ, кажется.
  3. singless
    singless Сегодня, 15:12
    0
    бред. если у тебя ==== крепкие как у парня то молодец. большинство трусы.
  4. JcVai
    JcVai Сегодня, 15:13
    0
    Напомнило из старого:
    Министерство юстиции РФ зарегистрировало новые требования к оружию самообороны.

    Министерство юстиции РФ зарегистрировало новые требования к оружию самообороны. Как следует из документа, световые вспышки при выстреле из легального оружия самообороны не должны повредить преступнику зрение, а звук выстрела — слух. Пули из травматических пистолетов не должны травмировать преступника на расстоянии 1 метр, а если речь идет о длинноствольном оружии — то на 10 метрах дистанции.

    Легальные электрошокеры, и без того прославившиеся своей неэффективностью, не должны ранить кожу преступника и тем более — изменять его эмоциональную реакцию более чем на 10 минут..

    Последний пассаж выражает всю суть министерского приказа. Фактически гражданам России запрещается расстраивать преступников более чем на 10 минут под страхом уголовного преследования.

    Выхода два:
    1. Как на Окинаве, у нас зарождается мега-каратэ. Обучаемся приему "Разящий стремительный палец Смерти" - действует моментально, не успев огорчить противника.
    2. При наезде гопника - сами переходим в контрнаступление, объявляем себя преступником и обвиняем его в огорчении себя любимого.