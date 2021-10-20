Нападение в метро: альтернативное развитие событий

Совсем недавно произошёл случай с избиением в московском метро молодого человека, заступившегося за девушку. Эта ситуация подняла волну обсуждений в СМИ и во властных структурах. Можно сказать, что в этот раз всё закончилось относительно благополучно – заступившемуся за девушку оказали необходимую медицинскую помощь и воздали заслуженные почести, отморозки получат длительные сроки тюремного заключения.
Но представим, что развитие ситуации в метро произошло бы по несколько иным сценариям.
Сценарий 1
У молодого человека при себе имелось бы носимое на законном основании оружие ограниченного поражения (ООП), иными словами – «травматика».
После того, как он заметил вызывающее и агрессивное поведение компании, их домогательства и угрозы по отношению к женщинам, он сделал им замечание.
Затем ситуация развивалась стремительно – отморозки переключились на новую жертву, сразу были высказаны словесные угрозы о нанесении увечий, убийстве. Всё это сопровождалось движением в сторону молодого человека. Один из нападавших сунул руку в карман, пытаясь извлечь нож (или делая вид, что он есть).
Молодой человек действовал быстро и эффективно. Учитывая высказанные угрозы, движение в свою сторону и возможное наличие оружия, он сразу извлёк пистолет, передёрнул затвор, громко и отчётливо произнёс команду «стой, стрелять буду».
Нападавших это не остановило, они попытались окружить обороняющегося, один из них извлёк нож. Учитывая то, что нож представлял смертельную угрозу, оборонявшийся выполнил «мозамбик» – произвёл два выстрела в корпус и один в голову нападавшего с ножом. Двух остальных нападавших это не остановило, вероятно, они находились под действием наркотических веществ.
Обороняющийся произвёл ещё четыре выстрела: по два в корпус каждого из нападавших. Один из нападавших сразу упал, второй попытался продолжить нападение, в результате чего получил ещё две пули по нижним конечностям.
Как только агрессия прекратилась, молодой человек незамедлительно вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.
В результате самообороны нападавший с ножом получил тяжкие телесные повреждения – лишился глаза. Второй получил проникающие ранения в живот и в лёгкое. Третий нападавший скончался из-за того, что одна из двух пуль, выпущенных по ногам, пробила ему бедренную артерию.
Сценарий 2
У молодого человека при себе имелся бы раскладной нож, не относящийся к холодному оружию, который можно носить без каких-либо лицензий и разрешительных документов.
После того, как он заметил вызывающее и агрессивное поведение компании, их домогательства и угрозы по отношению к женщинам, он сделал им замечание.
Затем ситуация развивалась стремительно – отморозки переключились на новую жертву, сразу были высказаны словесные угрозы о нанесении увечий, убийстве. Всё это сопровождалось движением в сторону молодого человека. Один из нападавших извлёк нож.
Учитывая численное превосходство нападавших, то, что один из них был вооружён ножом, а также отсутствие у обороняющегося оружия самообороны, он принимает решение использовать для самообороны нож. Один из нападавших, вооружённый ножом, вырвался вперёд и попытался нанести удар обороняющемуся в живот. Тот перехватил руку и, в свою очередь, нанёс несколько ударов в район верхней части грудной клетки и шеи противника. Первый нападавший выронил нож и отбежал в сторону, у него было сильное кровотечение.
Двое других попытались зайти сбоку, схватив обороняющегося за руки, и отобрать у него нож. Однако молодой человек вырвался и нанёс по несколько ударов в корпус каждого из нападавших, после чего они прекратили нападение.
Как только агрессия прекратилась, молодой человек незамедлительно вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.
В результате самообороны нападавший с ножом скончался от потери крови, двое других получили проникающие ранения в брюшную полость – одному из них удалили селезёнку.
Сценарий 3
У молодого человека не было бы никакого оружия или предметов, которые могли бы быть использованы в этом качестве, однако он был профессиональным боксёром уровня кандидата в мастера спорта (КМС).
После того, как он заметил вызывающее и агрессивное поведение компании, их домогательства и угрозы по отношению к женщинам, он сделал им замечание.
Затем ситуация развивалась стремительно – отморозки переключились на новую жертву, сразу были высказаны словесные угрозы о нанесении увечий, убийстве. Всё это сопровождалось движением в сторону молодого человека. Один из нападавших извлёк нож.
Обороняющийся нанёс серию быстрых ударов в голову и корпус нападавших, после чего агрессия прекратилась по причине потери нападавшими сознания, молодой человек незамедлительно вызвал скорую помощь и сотрудников полиции.
В результате самообороны один из нападавших скончался, двое других получили сильное сотрясение мозга и переломы костей черепа.
Последствия
А теперь вопрос, к каким последствиям привела бы реализация одного из вышеописанных сценариев?
Были ли бы в газетах заголовки о заступившемся за девушку?
Воздавали бы ему почести представители власти и общественности?
Вряд ли.
Скорее всего, мы бы увидели заголовки типа «Очередная стрельба в московском метро», «Поножовщина со стрельбой в московском метрополитене», «Трое расстреляны в московском метро», и всё в таком же духе. И оборонившемуся столь эффективно светили бы не почести и награды: в лучшем случае – статья за превышение самообороны, а в худшем – и более серьёзные статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).
И те же самые журналисты, что сейчас пишут хвалебные дифирамбы заступившемуся за девушку молодому человеку, писали бы о необходимости новых ограничений на ношение оружия, запретах, ужесточениях и прочем в такой же риторике.
Самооборона – это достаточно специфичная ситуация. Всё происходит очень быстро. В соответствии с правилами любого боя, тот, кто первым наносит удар, имеет значительно большие шансы на победу. Логично, что после сильного удара в челюсть или по голове, никакой самообороны может уже и не последовать, а последует визит в реанимацию или в морг.
Но, с точки зрения служителей закона, тот, кто ударил первым, тот чаще всего и виноват.
Хотя по факту российское законодательство вполне адекватно и не требует дожидаться нападения, а призывает оценивать все обстоятельства самообороны, в реальности – органам правопорядка зачастую проще признать виновным ударившего первым и не разбираться во всех хитросплетениях происшествия.
Сколько таких ситуаций происходит по всей стране, тех, что не попадают в объективы камер и не удостаиваются внимания прессы?
Такой информации нет. Но есть официальная статистика МВД, согласно которой в 2020 году в результате преступных посягательств погибло свыше 22 000 человек, здоровью свыше 35 000 человек причинён тяжкий вред.
Сколько в этой статистике случаев самообороны, квалифицированных даже не как превышение, а как преднамеренное убийство, покушение на убийство или нанесение тяжких телесных повреждений?
Сколько криминальных эпизодов окончилось успешно для преступников из-за того, что их жертвы боялись превысить этот невидимый и неосязаемый порог «превышения самообороны»?
В ситуации с инцидентом в московском метро преступники должны получить по максимуму, хотя и это далеко не факт – время пройдёт, шум поутихнет, подадут апелляцию, глядишь – уже и не покушение на убийство, а так, мелкое хулиганство.
А как квалифицируются подобные преступления в тех случаях, когда они не попадают под внимание прессы?
Как часто нападавшие, зачастую искалечившие своих жертв физически и морально, получают действительно серьёзные сроки?
Вообще, иногда складывается впечатление, что государство крайне лояльно относится к закоренелым преступникам – насильникам, педофилам, убийцам, но при этом рядовых граждан, нарушивших закон иногда даже случайно, наказывают по максимуму.
В чём причина?
В подсознательном сочувствии некоторых сотрудников правоохранительных и судебных органов уголовникам, то, что называется «сращивание с криминалом», или деньги из общака попадают в нужные руки?
Да нет, вряд ли – кому нужны зачуханные уголовники низшего уровня, это же не воры «в законе»?
А может, примитивный цикл «украл – выпил – в тюрьму» просто удобен для правоохранительных органов?
Осужденные на относительно небольшие сроки уголовники вновь совершают преступления, не отличаясь особенным интеллектом, они быстро попадают на крючок правоохранительных органов, вновь получают небольшой срок, и так по кругу, поддерживая статистику раскрываемости на высоком уровне…
Выводы
Какие выводы можно сделать из всего вышесказанного?
1. Необходимо предпринять радикальные шаги по декриминализации самообороны. Понятие «превышение самообороны» должно исчезнуть в принципе – либо факт нападения подтверждён, и тогда обороняющийся имеет право нанести любой вред агрессору, либо это не самооборона. И в первую очередь необходимо это реализовать по отношению к ситуациям с проникновением преступников в жилище. Никаких иных вариантов просто нет. Эффективная самооборона может быть только превентивной. В остальных случаях преимущество любезно предоставляется преступникам.
2. Необходимо усилить ответственность за совершение насильственных преступлений, преимущественного рецидивистами и в особенности группой лиц – никакого будущего у них быть не должно, пожизненная изоляция без вариантов, а в идеале – смертная казнь.
К примеру, возвращаясь к инциденту в метро, неужели хоть у кого-то есть иллюзии, что после пяти – десяти – двадцати лет в тюрьме эти выродки станут нормальными людьми?
Нет, это всего лишь отсрочка до того момента, пока они не выйдут и не искалечат или не изнасилуют кого-то ещё. Самому старшему из нападавших сейчас 26 лет – через 20 лет тюрьмы это будет взрослый, матёрый, 46-летний, озлобленный, не социализированный мужик.
3. Необходимо обеспечить максимальную открытость судебной системы – все случаи, насильственных преступлений должны размещаться на специализированном интернет-ресурсе – это позволит как снизить вероятность несправедливого осуждения за «превышение» самообороны, так и своевременно привлекать внимание общественности к излишне мягким приговорам, выносимым насильникам и убийцам. Кроме того, публичное раскрытие личностей осужденных насильников и убийц позволит людям понять, кто живёт с ними рядом – думаю, многие хотели бы знать, если рядом с ними поселится ранее осужденный педофил или убийца.
И это далеко не полный перечень мер, которые необходимо принять для декриминализации нашего общества и повышения защищённости обычных граждан от преступных посягательств.
P. S. Оставление в опасности
Отдельно стоит упомянуть тех лиц мужского пола, которые сбежали в противоположный конец вагона метро. Уверен, что личности большинства из них вполне реально установить. После этого необходимо отсеять малолетних, тех, кто стар или болен, и выявить физически крепких особей, способных в той ситуации вмешаться в драку. После чего необходимо привлечь их по статье 125 УК РФ – «Оставление в опасности». Пусть это будет штраф, но сам посыл должен быть вполне очевиден.