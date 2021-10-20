«Смертники» «Черных дыр» проекта 877 и 636

ТАСС, 12 октября:
Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
РБК:
Россия не согласна со словами японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Все, что происходит сейчас во взаимоотношениях России и Японии, все больше и больше начинает напоминать 1903 год.
Дело идет к войне.
И параллели между 1903 и 2021 годом прослеживаются не только в «странной» нашей внешнеполитической линии, но и в непонимании многими военными реальной военной угрозы и необходимости форсированной подготовки.
На прошлой неделе «Первый канал» в программе «Часовой» выпустил очень неплохой фильм о приморском подплаве Тихоокеанского флота – дизель-электрической подводной лодке (ДЭПЛ) Б-187 «Комсомольск-на-Амуре» (заложена 7 мая 1991 года, приемный акт подписан ВМФ 30 декабря 1991 года, 27 января 2017 года после длительного ремонта с модернизацией вернулась в состав Тихоокеанского флота).
Видео о Б-187 «Первого канала» 2019 года.
Ниже будут приведены скрины с обоих видео с комментариями.
Центральный пост модернизированной ПЛ, слева выделен новый БИУС «Лама», справа – новая цифровая стойка системы рулевого управления ПЛ.
БИУС «Лама» крупным планом с видео 2019 года.
Новая техника в штурманской рубке (при этом вопрос установки штатного для новых «варшавянок» цифрового навигационного комплекса «Аппассионата» остается открытым).
Установлена новая цифровая система управления общекорабельными системами (СУ ОКС):
Собственно, причина замены старой релейной СУ ОКС и аналоговой (на сельсинах) системы рулевого управления очевидна – исчерпание ресурса и неисправность старых систем и невозможность их серийного выпуска, соответственно, лодка получила новые системы автоматики.
Крайне важным является замена старого гидроакустического комплекса (ГАК) МГК-400 «Рубикон» разработки конца 60-х – начала 70-х годов на новый цифровой ГАК МГК-400В (подробнее о них – статья «Рубикон» подводного противостояния. Успехи и проблемы гидроакустического комплекса МГК-400»).
Гидроакустическая рубка ДЭПЛ проекта 877 со старым ГАК «Рубикон». Не зря эти подводные лодки именуют «Чёрными дырами».
Гидроакустическая рубка Б-187 в 2019 году (скрин с видео «Первого канала») с новым ГАК МГК-400В.
В съемках 2021 года в гидроакустической рубке обнаруживается потеря одной стойки (их двух) ГАК. Очень хочется надеяться, что она находится на ремонте или модернизации и в самое ближайшее время будет установлена на Б-187, ибо ее отсутствие значительно снижает раскрытие полных возможностей цифрового ГАК МГК-400В.
ГАК МГК-400В очень и очень неплох по своему техническому уровню и имеет крупноразмерную основную антенну ГАК с большим энергетическим потенциалом (шумопеленгования).
Однако крайне острой проблемой является то, что основная антенна (носовая) имеет ограниченный в низкочастотную область частотный диапазон и «слепой сектор» в корму. На врезке в скрин приведены данные регистрации реального низкочастотного сигнала «подсвета», частотная полоса которого находится за пределами рабочего диапазона носовой антенны МГК-400В.
То есть противник в состоянии «подсвечивать» наш ПЛ в том числе скрытно (при условии ограничения мощности и применения шумоподобных сигналов) для нее. И на такое сегодня способны не только специальные суда гидроакустической разведки, но и такие массовые средства поиска ПЛ, как активные радиогидроакустические буи (РГАБ) авиации. В условиях такого подсвета даже абсолютно малошумная ПЛ высвечивается как муха на стекле.
Подчеркну, на нашей ПЛ об этом даже могут не подозревать. Выражение «кот, засунутый в валенок» здесь будет абсолютно точным!
Все эти проблемы успешно решает гибкая протяженная антенна (ГПБА), обеспечивающая и контроль низких частот, и фактически круговое, 360-градусное наблюдение. Фраза «no shadow zones» с рисунка с сайта по испанской акустике показывает это наглядно.
Да, эффективность выявления малошумных целей на малых курсовых углах ГПБА невысока, но обеспечивается обнаружением таких объектов, как торпеды (причем на значительных дальностях), и тех же низкочастотных сигналов «подсвета» (то есть наша лодка может понять, что ее ведут и готовятся атаковать).
Собственно говоря, об этом уже многократно писалось, например - «Противоторпедная катастрофа» российского флота».
При отдельных действиях фрегатов и ДЭПЛ сразу встает критическая проблема «голого зада» и для проекта 11356(Р), и для проекта 06363. То есть большого «слепого сектора» в корме (обусловленного ограничениями сектора обзора основных носовых антенн этих ГАК)… ПЛ противника, имея значительное упреждение в обнаружении и хорошую энергетику в торпедах, может скрытно расстреливать наши корабли, заводя средствами телеуправления торпеды в «слепой» кормовой сектор. Данный факт очевиден любому объективному офицеру, специалисту. Но в «доблестном ВМФ» на него просто «забили болт». (Войны же не ожидается? – Авось не ожидается. А на парадах и так все красиво).
Представляет интерес обсуждение вопроса на одном из профильных ресурсов. Гражданский человек задает простые и логичные вопросы, в ответах на которые «корпорация» (отвечают два человека: «инсайдеро-лоббист», упомянутый в статье «ПК 22160», и сотрудник организации, известной как «ЦНИИ кораблекрушения»)(ссылка):
ДимитриUS #04.05.2021 …почему до сих пор не воткнули на 636е ГАС с ГПБА – почему это Заказчика не волнует?! :(
Простой и логичный вопрос…
Curious #05.05.2021 17:18 Заказчик о таком апгрейде подумывал, но установка ГПБА не сильно прибавляла к эффективности – у 636-х уровень энергетики полувековой давности – тупо электричества не хватает (плюс вопросы с необходимым для размещения аппаратуры местом). По большому счёту, даже с крылатыми ракетами и продвинутым радиоэлектронным ворожением эти ПЛ в XXI веке можно смело называть частично подводными, скорее, ныряющими лодками, – «Варшавы» и её производные давно морально устарели. Ну а далее как всегда, денег лишних не было и нет… «Вечная песня», «нет и не надо» (чтобы не делать, можно найти двести тысяч причин).
ДимитриUS#06.05.2021 и что, даже для пассивной ГПБА Виньетка-ЭМ-01 не хватало э/мощности, и она была бы бесполезной?
LtRum #06.05.2021 10:06 А охлаждение ее сколько? А места для ее установки? А личный состав для обслуживания тоже неощущаемый? А система уборки-выборки, она святым духом питается, и места для установки, личного состава для обслуживания не требует? Вы постоянно пробиваете дно своим невежественным подходом...
Поражает даже не абсолютное невежество и безграмотность представителя так называемой «военной науки», а абсолютно хамский стиль ответа. Подчеркну – на абсолютно здравые и логичные вопросы гражданского лица.
Какое «охлаждение»? Тот же БИУС «Лама» имеет естественное конвективное охлаждение – ввиду малого энергопотребления (а ГПБА еще меньше)! «Не нравится» УПВ (устройство постановки-выборки ГПБА)? Не ставьте – как это сделано на доброй половине западных ДЭПЛ. На фото на голландской ДЭПЛ крепление ГПБА постоянное (в море) через «клипсу», с выходом в море и возвращением она вручную сматывается личным составом.
Curious #06.05.2021 17:34 Для скрытного поиска ПЛ противника с применением ГПБА может понадобиться очень много времени – десятки часов. Такую нагрузку энергетика 636-х сможет выдержать? Вряд ли. Есть же ещё и другие потребители. Придётся, сохраняя запас энергии, сматывать кишку и всплывать на подзарядку. Т.е. на несколько часов поиск прерывается, и лодка подвергает себя серьёзному риску обнаружения. Какая тут будет интегральная эффективность? Конечно, здесь имеется очень тонкий баланс между стоимостью и эффективностью, но у нас всегда делается выбор в пользу «подешевле». Хороший пример – фрегат пр. 11356, на которых из соображений уменьшения затрат отказались от ГПБА. И ещё. Наша промышленность, в случае принятия решения по установке ГПБА на 636-е лодки, строила бы их, наверное, раза в полтора дольше...
Коротко, все это ложь!
ГПБА нужна ПЛ постоянно, не говоря уже о том, что подводная автономность на одной зарядке «варшавянки» многократно выше заявленной «инсайдеро-лоббистом». На зарядке ГПБА тем более ни в коем случае нельзя сматывать – именно на зарядке ГПБА как раз очень и очень нужна и важна (контролируя на 360 градусов обстановку при частично оглохшей от работы дизель-генераторов основой антенны ГАК)!
Стоимость? А построить практически небоеспособную ПЛ денег «не стоит»?
Без ГПБА ПЛ оказывается заведомо ущербной и небоеспособной против сколько-нибудь серьезного противника. Отказ от ГПБА по «финансовым» причинам – это не просто «экономия на спичках», это «ошибка много хуже преступления»!
Ну и полностью лживым является тезис о якобы «срыве сроков строительства» из-за ГПБА.
Могут сказать, что это «форум», это «интернет». Нет, все гораздо хуже – аналогичная гнилая «аргументация» (в кавычках) содержится и в документах и докладывается военно-политическому руководству.
ГПБА нет не только на модернизированном «Комсомольске-на-Амуре», ее нет даже на «новейшем» (только вступившем в строй) «Магадане»! Войны же «не ожидается», а для парада «и так сойдет».
Но еще более катастрофическая ситуация показана с оружием «Комсомольска-на-Амуре».
Про антиквариат наших торпед (отставших от современного уровня более чем на полувек) писалось многократно. При этом есть и позитивные изменения, новые, помехоустойчивые торпеды все-таки пошли на флот (хоть и с рядом недостатков).
Однако вышедшая с модернизации Б-187 так и не получила нового оружия (ракет и новых торпед), на видео четко видна старая конструкция задних крышек торпедных аппаратов (ТА) без агрегатов ввода данных АЭРВД.
То есть БИУС есть (способный стрелять новыми торпедами), но опять «сэкономили на спичках» – на вводе данных в ТА!
В результате модернизированный «Комсомольск-на-Амуре» в состоянии применять только крайне малоэффективную в современных условиях «торпедную рухлядь», с учетом чего лодка имеет минный боекомплект (из противолодочных мин ПМР-2). На видео хорошо видно, что несколько торпед находятся только на бортовых нижних стеллажах, весь остальной боекомплект – ПМР-2.
Примечание. Вызывает недоумение сам факт съемок и публикации видео с торпедной палубы ПЛ боевого состава ВМФ, ввиду специфичности и важности такой информации. По мнению автора, публичная демонстрация загрузки (варианта) боезапаса на торпедной палубе ПЛ, если и возможна, то только по прошествии нескольких лет с момента съемки и без конкретной привязки к носителям. И это не мелочи, несмотря на возможности той же спутниковой разведки, конкретная раскладка боезапаса в отсеке сама по себе является горячей информацией, то есть фактически информирует противника о реальных боевых возможностях подлодки в той или иной обстановке.
Стоит отметить то, что особого смысла для ДЭПЛ в данном конкретном случае в минном варианте нет. Как и нет смысла в нахождении ДЭПЛ во Владивостоке, их передислокация туда с Камчатки была, безусловно, ошибочным решением.
ПМР-2 – исключительно противолодочная мина и давно устаревшая, имеющая огромную заметность для гидролокаторов и малую зону поражения. На видео показана прострелка торпедных аппаратов воздухом («пузырем»). Очевидна крайне низкая скрытность такого выстрела, что для постановки мин усугубляется необходимостью в течение короткого времени в ограниченном районе выполнения большого количества таких выстрелов.
Здесь будет уместно вспомнить, что Япония имеет весьма развитые системы освещения подводной обстановки, в том числе стационарные шумопеленгаторные станции с весьма высокими возможностями. Соответственно, наша ДЭПЛ с ними заведомо является практически «смертницей» – причем без перспектив нанесения сколько-нибудь серьезного ущерба противнику.
Почему все же (с учетом всего этого) ПМР-2 в боекомплекте Б-187?
Видимо, в силу ахового состояния со старыми торпедами (напомню, что последняя скоростная АПЛ проекта 705К – Б-123 дослуживала после ремонта в «минном варианте загрузки», ибо старых торпед для нее уже просто не было).
Ну и есть очень нехороший фактор далеко не всегда адекватных требований вышестоящих органов управления (например, Генштаба) о наличии части носителей «в минном варианте». То, что в этом варианте (с нашими устаревшими минами) реальная эффективность ПЛ практически обнуляется, соответствующим операторам, похоже, не ведомо…
Противоторпедная защита (ПТЗ)?
Там также все очень плохо – подробнее «Противоторпедная катастрофа» российского флота».
ДЭПЛ проекта 636 имеют на вооружении СГПД: дрейфующий прибор ПТЗ «Вист-2» (разработчик и изготовитель АО «Аквамарин») и самоходный многоцелевой прибор МГ-74М (вместо давно устаревших ГИП-1, МГ-34 и МГ-74).
Подробности по дрейфующему прибору «Вист-2» приводили в документах ряда госзакупок (на официальном портале), однако ключевым является следующее:
– «Вист» – средство ПТЗ и не оказывает никакого влияния на работу средств целеуказания оружию (иными словами, по каналу телеуправления торпеда будет уверенно наводиться на нашу ПЛ по данным низкочастотного ГАК);
– против современных ССН эффективность одиночных дрейфующих СГПД крайне низка, а групповое применение «Вистов» невозможно, ввиду устаревшей логики их работы. (Фактически будет «собачья свадьба» – поставленные группой «Висты» сработают на первый излучивший прибор и будут «давить» сами себя);
– малое время работы «Виста» не позволяет ДЭПЛ отойти на безопасную дистанцию.
Подчеркну, все это факты, давно и прекрасно известные специалистам. Но на которые наш доблестный ВМФ, что называется, «забил болт». Войны же не ожидается? Авось не ожидается…
В фильме хорошо показан экипаж, чувствуется и их любовь к своему кораблю, и отношение с душой к службе. Вглядитесь в эти лица.
В случае реальных боевых действий – это смертники.
С минимальными шансами на нанесение сколько-нибудь серьезного ущерба противнику. Проведена неплохая модернизация ПЛ по линии радиоэлектронного вооружения, но «сэкономили на спичках» – ГПБА. Ну и самое страшное – просто катастрофическая ситуация с нашим подводным оружием (как торпедами, так и минами).
«Калибр»?
Так этим подводникам его тоже не дали. Сэкономили…
На видео есть отработка экипажа по выходу из затонувшей ПЛ. Нужное дело…
Только вот с учетом обычных глубин Японского моря несколько сомнительное. С километра не всплывешь – разве что на малых глубинах «под берегом»…
По флоту сказано.
Но есть еще и промышленность.
Нынешний главный конструктор проекта 636 И. Б. Молчанов:
Фото : ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"
Да, проект 877-636 в значительной степени устарел. Но его модернизационный потенциал и возможности значительного и многократного (!) повышения его эффективности еще далеко не исчерпаны.
Однако позиция, занятая ЦКБ «Рубин» и главным конструктором проекта, по сути своей является беспринципной: проедание (с удовольствием), без каких-либо реальных серьёзных попыток постановки вопроса по модернизации проекта 636 (877), хотя ситуация такова, что «в набат нужно бить»!
Сорванное выполнение боевых задач и бессмысленная гибель экипажей «Варшавянок» («Чёрных дыр») в случае реальной войны будет и на Вашей совести, Игорь Борисович!
P. S.
В качестве постскриптума процитирую из статьи 2019 года в «НВО» «Варшавянкам» требуется апгрейд»:
…остается нерешенным вопрос ряда недостатков проекта 6363, а именно:
– отсутствие в составе гидроакустического комплекса (ГАК) гибкой протяженной буксируемой антенны (ГПБА);
– отсутствие… антиторпед, низкая эффективность имеющихся пассивных средств противоторпедной защиты – средств гидроакустического противодействия (СГПД);
– фактически антикварный уровень телеуправления торпедного оружия, …«застывший» на уровне западных образцов более чем полувековой давности.
– отсутствие в составе гидроакустического комплекса (ГАК) гибкой протяженной буксируемой антенны (ГПБА);
– отсутствие… антиторпед, низкая эффективность имеющихся пассивных средств противоторпедной защиты – средств гидроакустического противодействия (СГПД);
– фактически антикварный уровень телеуправления торпедного оружия, …«застывший» на уровне западных образцов более чем полувековой давности.
Кроме того,
очень сложным, но важным (с учетом резкого увеличения возможностей противолодочной авиации вероятного противника) является вопрос оснащения наших подводных лодок средствами борьбы с авиацией.
Невозможно не признать, что сегодня на Тихоокеанском флоте все эти важные решения должны быть не просто реализованы как можно быстрее, а реализованы вовремя. Особенно с учётом того, что времени почти не остаётся...