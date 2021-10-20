«Смертники» «Черных дыр» проекта 877 и 636

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.

Россия не согласна со словами японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курильских островов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При отдельных действиях фрегатов и ДЭПЛ сразу встает критическая проблема «голого зада» и для проекта 11356(Р), и для проекта 06363. То есть большого «слепого сектора» в корме (обусловленного ограничениями сектора обзора основных носовых антенн этих ГАК)… ПЛ противника, имея значительное упреждение в обнаружении и хорошую энергетику в торпедах, может скрытно расстреливать наши корабли, заводя средствами телеуправления торпеды в «слепой» кормовой сектор. Данный факт очевиден любому объективному офицеру, специалисту. Но в «доблестном ВМФ» на него просто «забили болт». (Войны же не ожидается? – Авось не ожидается. А на парадах и так все красиво).

ДимитриUS #04.05.2021 …почему до сих пор не воткнули на 636е ГАС с ГПБА – почему это Заказчика не волнует?! :(

Curious #05.05.2021 17:18 Заказчик о таком апгрейде подумывал, но установка ГПБА не сильно прибавляла к эффективности – у 636-х уровень энергетики полувековой давности – тупо электричества не хватает (плюс вопросы с необходимым для размещения аппаратуры местом). По большому счёту, даже с крылатыми ракетами и продвинутым радиоэлектронным ворожением эти ПЛ в XXI веке можно смело называть частично подводными, скорее, ныряющими лодками, – «Варшавы» и её производные давно морально устарели. Ну а далее как всегда, денег лишних не было и нет… «Вечная песня», «нет и не надо» (чтобы не делать, можно найти двести тысяч причин).

ДимитриUS#06.05.2021 и что, даже для пассивной ГПБА Виньетка-ЭМ-01 не хватало э/мощности, и она была бы бесполезной?

LtRum #06.05.2021 10:06 А охлаждение ее сколько? А места для ее установки? А личный состав для обслуживания тоже неощущаемый? А система уборки-выборки, она святым духом питается, и места для установки, личного состава для обслуживания не требует? Вы постоянно пробиваете дно своим невежественным подходом...

Curious #06.05.2021 17:34 Для скрытного поиска ПЛ противника с применением ГПБА может понадобиться очень много времени – десятки часов. Такую нагрузку энергетика 636-х сможет выдержать? Вряд ли. Есть же ещё и другие потребители. Придётся, сохраняя запас энергии, сматывать кишку и всплывать на подзарядку. Т.е. на несколько часов поиск прерывается, и лодка подвергает себя серьёзному риску обнаружения. Какая тут будет интегральная эффективность? Конечно, здесь имеется очень тонкий баланс между стоимостью и эффективностью, но у нас всегда делается выбор в пользу «подешевле». Хороший пример – фрегат пр. 11356, на которых из соображений уменьшения затрат отказались от ГПБА. И ещё. Наша промышленность, в случае принятия решения по установке ГПБА на 636-е лодки, строила бы их, наверное, раза в полтора дольше...



Фото : ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

P. S.

…остается нерешенным вопрос ряда недостатков проекта 6363, а именно:

– отсутствие в составе гидроакустического комплекса (ГАК) гибкой протяженной буксируемой антенны (ГПБА);

– отсутствие… антиторпед, низкая эффективность имеющихся пассивных средств противоторпедной защиты – средств гидроакустического противодействия (СГПД);

– фактически антикварный уровень телеуправления торпедного оружия, …«застывший» на уровне западных образцов более чем полувековой давности.

очень сложным, но важным (с учетом резкого увеличения возможностей противолодочной авиации вероятного противника) является вопрос оснащения наших подводных лодок средствами борьбы с авиацией.