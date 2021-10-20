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Сталин и коррупция

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Сталин и коррупция

Воровали ли при Сталине? Конечно, да. Воровали всегда и во всех странах, воруют и сейчас. Отличие эпохи Сталина от всех остальных – это повышенная личная ответственность чиновников, партаппарата. Они несли ответственность за качество управления. Отсюда и чудесные, удивительные дала, преобразование советской державы, её величественные взлёты и победы.


В этом личная заслуга Сталина, который своим примером показывал всем партийцам и чиновникам, как надо жить и работать. Он оставил после себя не десять дворцов и не десятки миллиардов в зарубежных банках, а сверхдержаву, победившую гитлеровскую Европу. Тысячи настоящих дворцов молодежи, прекрасных школ, домов творчества, художественных и музыкальных школ. Общество и молодежь, которое стремилось к звёздам, а не к кабакам и пляжам за границей.

При Хрущёве ответственность с партии, госаппарата сняли, и началось разложение, достигшее пика при позднем Брежневе и Горбачёве и завершившееся катастрофой 1991–1993 годов.

Коррупция и борьба с ней


Слово «коррупция» происходит от латинского corrumpere «растлевать» – corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление». То есть это разложение общества, продажность, подкупность должностных лиц, использование ими своих властных возможностей в личных и узкогрупповых интересах.

В родоплеменнном обществе коррупции и воровства практически не было, так как все были на виду членов общины, и «порченных» изгоняли, лишали всех прав, включая права на жизнь. Изгои обычно не выживали.

Коррупция появилась в больших городах, где была возможность скрыть свою моральную испорченность и нарушение закона.

Поэтому мздоимцы, сребролюбцы существовали с самого зарождения человеческой цивилизации. Это нарушение психики, «грех» в религиозных понятиях. Воры существовали при князьях и царях, при генсеках и президентах.

Вопрос в том, как относятся к этой социальной болезни в обществе? При князьях и царях воры расплачивались частями тела, к примеру, ушами или носом. За крупную кражу могли лишить жизни. По «Правде Ярослава» воры должны были уплатить штраф, соразмерный украденному имуществу.

По Соборному уложению 1649 года за первую кражу отрезали левое ухо, за вторую – правое, за третью – смерть. Царь Алексей Михайлович в 1653 году отменил смертельную казнь для воров и разбойников. Их били кнутом, отсекали палец левой руки и ссылали в Поволжье и Сибирь. Смертью карали только за повторные преступления. Правда, через несколько лет царь снова разрешил казнить воров, их вешали. Также ворам отрубали ноги и левую руку, а отсечённые конечности прибивали к деревьям, с написанием вины преступника.

Пётр I велел клеймить воров: им на лбу и щеках выжигали букву «В» (вор). Такие люди лишались права появляться в крупных городах. При повторной поимке вора снова клеймили и отправляли в ссылку на вечное житье в Сибирь. В тюрьме «татей» можно было пытать, выбивая признания по другим эпизодам. При трёх грабежах «казнили смертию». Правда, царь Пётр пощадил самого крупного вора державы – своего друга Александра Меншикова. Тот, даже став ведущим государственным и военным деятелем России, не отказался от дурной привычки молодости.

В XIX веке воров уже не казнили, а отправляли на каторгу. Клеймение преступников отменили только в 1863 году. В Советской России за такие преступления стали наказывать тюремными сроками.


«Бандитская» Россия


После развала СССР, произведённого разложившейся правящей верхушкой, вопреки мнению народа власть получили сначала далеко не лучшие представители бывшего партийного и хозяйственного аппарата. Затем к ним присоединились представители «теневой экономики», спекулянты, ростовщики и даже откровенные бандиты.

Россия стала частью мировой капиталистической системы, где господствует материализм («золотой телец»). Создаётся система, где продаётся и покупается буквально всё. В том числе рабочая сила человека (рабсила), его красота, привлекательность (проституция, как проявление рабовладения), даже дети и отдельные органы. В условиях полного отсутствия государствообразующей идеологии, господство денег стало главной идеей и мотивом человека. Общество было «испорчено». Даже церковь, которая должна была быть оплотом духа и нравственности, быстро превратилась в бизнес-проект.

Таким образом, в 1990-е годы складывается система, когда дедушка за то, что вынесет из леса валежину для печки – его задержат, оштрафуют или даже посадят. А в это время представители новой воровской «знати» будут вывозить из страны миллиарды рублей золотом. Ныне эксперты говорят, что из России вывезли сотни миллиардов долларов, возможно, что счёт идёт уже на триллионы.

Есть знаковый сериал на эту тему – «Бандитский Петербург». Вор Антибиотик отмечает сложившуюся ситуацию так:

«В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед – и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами – и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю».

Социализм и коррупция


В 1920-е годы коррупция в Советской России вполне процветала. «Нэпманы» (вроде «новых русских» 90-х) находили общий интерес и с откровенными бандитами, и с новой бюрократией. Бюрократия и партаппарат быстро перерождался, превращаясь в новую буржуазию. То есть, если бы Россия продолжила развитие в русле НЭПа, то вскоре стала бы обычной страной периферийного капитализма. Отсталой, с необразованными, бедными и нищими народными массами и новой знатью, процветающей за счёт продажи сырья. Гитлер раздавил бы такую Россию на раз-два.

Однако в 1930-х – начале 1950-х годов всё изменилось. Делалось всё необходимое, чтобы пресечь разложение общества и советской элиты. Наступление на коррупцию велось по всем направлениям: от идеологии до милиции. «Порчу», «разложение» загоняли под плинтус, туда, где ей и место. Главное – была политическая воля высшего руководства страны искоренить это зло, опираясь на здоровые силы народа. В Советском Союзе создавали общество будущего, общество знания, служения и созидания, свободное от пороков и социальных болезней. Стоит отметить, что простой народ это прекрасно чувствовал, и политика Сталина пользовалась мощной поддержкой народных масс.

К сожалению, после ухода великого вождя (очевидно, убийства), всё постепенно вернулась к прежней модели. Хрущёв уничтожил повышенную личную ответственность чиновников, членов партии. Более того, чтобы подкупить советскую элиту, он начал давать ей дополнительные льготы и привилегии. Это стало началом и благоприятным условием для разложения советской верхушки. В итоге в СССР наступил застой, и разложение общества завершилось крахом советской цивилизации и державы.

Горбачёвцы просто слили СССР, продались за «бочку варенья и корзину печенья». Они не выдержали ноши «советского человека», пожелали быть новой буржуазией – знатью.

В итоге Россия скатилась в периферийный дикий капитализм с чертами нового феодализма.

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Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/
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20 комментариев
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  1. Xlor
    Xlor Сегодня, 05:21
    0
    Бабушка рассказывала, что во время войны на рынке можно было купить муку, крупу, масло и т.д... Хотя за такое запросто могли поставить к стенке (и правильно бы сделали!), но все равно, люди имеющие доступ к продуктам питания этим торговали. Боялись, но торговали...
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 05:35
      +10
      при И.В.Сталине,хотя бы боялись.. а теперь в открытую, в мировом масштабе, у одних,всю жизнь горбативших, пенсия в 12 000, у других,только " приватизировавших " лям" в день (час). ура ...слава ер.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 05:48
        +7
        Сталин и коррупция

        Сравнивая с сегодняшними руководителями можно сказать, что при Сталине коррупции не было.
        ==========
        Есть ещё один плюс. В первой стране развитого социализма за хищение государственной собственности в особо крупных размерах полагалось:
        Статья 93.1. Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах
        Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах, независимо от способа хищения (статьи 89 - 93), -
        наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества, со ссылкой или без таковой или смертной казнью с конфискацией имущества.
    2. Вольный ветер
      Вольный ветер Сегодня, 05:42
      +1
      Так то крестьяне и сами многое могли производить крупу , муку , масло и т.д.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 05:53
      +1
      Цитата: Xlor
      Хотя за такое запросто могли поставить к стенке (и правильно бы сделали!), но все равно, люди имеющие доступ к продуктам питания этим торговали. Боялись, но торговали...

      Не знаю, что вам бабушка рассказывала, а у нас в Кемерово на барахолке, в основном, меняли...Да, в конце 50-х начале 60-х на базаре нельзя было продавать новые вещи (из магазина). И базарные дни были в воскресенье, тогда и шерстили всех барыг. Статья за спекуляцию действовала.
    4. oracul
      oracul Сегодня, 06:36
      0
      К сожалению, казнокрадство и воровство присутствуют среди людей во все времена, это диалектика. Другое дело, что "размах и расцвет" этих пороков определяется отношением к нему в обществе в целом. При социализме с этим злом боролись всерьёз и беспощадно. Но процесс этот долгий и тяжелый. Перегибы начального этапа, постепенно ушли, однако на смену пришли нарастающая самоуспокоенность, как же создана новая общность- советский народ, толерантность, , проявляющаяся в коллективном перевоспитании, взятии на поруки. Только вот эффективностью последней власть мало интересовалась, а на эмоциональные оценки людей следовал успокоительный ответ: не надо сгущать краски,, большинство граждан хорошие. К чему это привело общеизвестно. Капиталистическое общество пронизано коррупцией, но ей придан благообразный вид , например, в США это красивое слово - лоббизм, а осуждаются лишь те, кто совсем теряет "границы" .Иллюзия, отсутствия порока, создаётся и мощной системой благотворительности. со стороны богатых членов общества, которая у нас держится на сострадании большинства простых людей. Это особенно ярко проявляется на сборе средств для больных детей.
    5. Оби Ван Кеноби
      Оби Ван Кеноби Сегодня, 06:44
      +1
      Да было такое.
      Но в 1947 году И.В.Сталин провел денежную реформу, в результате которой у воров и спекулянтов кучи денег стали просто кучей бумаги.
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:26
    0
    Материализм это философское мировоззрение,а капитализм,это общественный строй,при котором все средства производства, принадлежат господствующему классу.Основная проблема коррупции,это низкий уровень культуры и образования.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 05:50
      +1
      Что можно с самой большой уверенностью говорить ... основной элемент коррупции это ... ЧЕЛОВЕК! пока, по крайне мере. Никто не слышал, пока, что б за взятки судили б, банкомат! Деньги он " берет", но всегда по правилам, да и передаёт все туда, куда положено, себе навар не оставляет.
  3. tatra
    tatra Сегодня, 05:46
    0
    Одна из любимых трусливых методичек врагов коммунистов после захвата ими РСФСР -это "а мы ни при чем ,это и в СССР было ,до сих пор расхлебываем ", включая ,и коррупцию . Да ,коррупция есть в любой стране мира ,была и в СССР ,всё дело только в её масштабах .
    А враги коммунистов после захвата ими РСФСР создали Государство ,в котором коррупция является основой Системы ,чиновники ,бизнесмены ,репрессивные органы -тесно слились в одну коррупционную ОПГ .
    1. Вольный ветер
      Вольный ветер Сегодня, 06:25
      -2
      Была и в СССР. На курортах массажисты бесплатно могли только по заднице разок хлопнуть, за трояк уже разомнут всего. За пятерку и зацелуют всего.
  4. Luminman
    Luminman Сегодня, 05:52
    0
    Главное – была политическая воля высшего руководства страны искоренить это зло

    Точнее и не скажешь!
  5. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:59
    +2
    на лбу и щеках выжигали букву «В» (вор).
    Выжигали простому люду..а не боярам, с князьями..Очередная туфта, от Самсонова.
    1. Дальний В
      Дальний В Сегодня, 06:15
      +2
      Как и
      При князьях и царях воры расплачивались частями тела, к примеру, ушами или носом
      Те же воеводы при царях да князьях были "на кормлении", где брали взятки совершенно открыто. А простолюдины - те да, расплачивались частями тела. За куда меньших масштабов грехи. Собственно, с нынешним временем отлично перекликается - "друзья друга" сидят "на кормлении", и им за это, кроме перемены кресла, ничего не бывает, а вот простолюдинам - тем да, "все по закону", сполна отвешивают.
      1. parusnik
        parusnik Сегодня, 06:28
        0
        Мне у А.П.Чехова рассказ нравится, где жена возмущена каким-то общим знакомым, который оказался взяточником.А муж ей объясняет откуда у нее "богачество" при его скромной зарплате и она выслушав , уходит от него...в другую комнату. smile
  6. север 2
    север 2 Сегодня, 06:27
    0
    может я ошибаюсь , но, по моему ,в конце статьи фотография австрийского актёра Давида Беннента в молодости из кинофильм " Жестяной барабан" , созданного по роману Гюнтера Грасса. Если я и ошибаюсь , всё рано не понятен смысл этой фотографии в конце статьи... Поясните ...
    1. А. Привалов
      А. Привалов Сегодня, 06:46
      +2
      Цитата: север 2
      может я ошибаюсь , но, по моему ,в конце статьи фотография австрийского актёра Давида Беннента в молодости из кинофильм " Жестяной барабан" , созданного по роману Гюнтера Грасса. Если я и ошибаюсь , всё рано не понятен смысл этой фотографии в конце статьи... Поясните ...

      Это Сергей Тихонов в роли Плохиша из фильма Сказка о Мальчише-Кибальчише.(1964)
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 07:02
        +2
        Точно. Он ещё и "Вождя краснокожих" ( не меня laughing ) в новелле сыграл)))
        1. А. Привалов
          А. Привалов Сегодня, 07:04
          +1
          Цитата: Вождь краснокожих
          Точно. Он ещё и "Вождя краснокожих" ( не меня laughing ) в новелле сыграл)))

          Верно. Только наоборот. Сначала в новелле, а потом, Плохиша. hi
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 07:07
    0
    В родоплеменнном обществе коррупции и воровства практически не было, так как все были на виду членов общины, и «порченных» изгоняли, лишали всех прав, включая права на жизнь. Изгои обычно не выживали.

    Коррупция появилась в больших городах, где была возможность скрыть свою моральную испорченность и нарушение закона.

    Поэтому мздоимцы, сребролюбцы существовали с самого зарождения человеческой цивилизации. Это нарушение психики, «грех» в религиозных понятиях. Воры существовали при князьях и царях, при генсеках и президентах.

    При первобытнообщинном строе на ранних этапах, все "средства производства", оружие для охоты, пища и "одежда" были общими, помощь раненному или больному в племени была вопросом выживания и сохранения члена племени.
    Когда появляются излишки в обществе, разделение труда, накопление материальных ценностей, совместное проживание людей из разных племен, возникает желание (умысел, субъективная сторона) преступного, быстрого обогащения (наживы): украсть, ограбить, вымогать угрозами, мздоимство (объективная сторона преступления).

    Пока в обществе будет частная собственность, материальные ценности позволяющие приобретать материальные блага (объект преступления) - будут появляться преступники (субъекты состава преступления) жаждущие быстрого обогащения.

    Какая либо идеология в обществе не культивировалась, западная или советского типа (созидательная), которые в своей основе (как и законы) основаны на положительных моральных нормах (не убей, не укради и т.д.), обычаях и устоях, всегда будут появляться преступники, независимо от их социального статуса и происхождения...