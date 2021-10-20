Сталин и коррупция

Коррупция и борьба с ней

«Бандитская» Россия

«В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед – и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами – и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю».

Социализм и коррупция

Воровали ли при Сталине? Конечно, да. Воровали всегда и во всех странах, воруют и сейчас. Отличие эпохи Сталина от всех остальных – это повышенная личная ответственность чиновников, партаппарата. Они несли ответственность за качество управления. Отсюда и чудесные, удивительные дала, преобразование советской державы, её величественные взлёты и победы.В этом личная заслуга Сталина, который своим примером показывал всем партийцам и чиновникам, как надо жить и работать. Он оставил после себя не десять дворцов и не десятки миллиардов в зарубежных банках, а сверхдержаву, победившую гитлеровскую Европу. Тысячи настоящих дворцов молодежи, прекрасных школ, домов творчества, художественных и музыкальных школ. Общество и молодежь, которое стремилось к звёздам, а не к кабакам и пляжам за границей.При Хрущёве ответственность с партии, госаппарата сняли, и началось разложение, достигшее пика при позднем Брежневе и Горбачёве и завершившееся катастрофой 1991–1993 годов.Слово «коррупция» происходит от латинского corrumpere «растлевать» – corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление». То есть это разложение общества, продажность, подкупность должностных лиц, использование ими своих властных возможностей в личных и узкогрупповых интересах.В родоплеменнном обществе коррупции и воровства практически не было, так как все были на виду членов общины, и «порченных» изгоняли, лишали всех прав, включая права на жизнь. Изгои обычно не выживали.Коррупция появилась в больших городах, где была возможность скрыть свою моральную испорченность и нарушение закона.Поэтому мздоимцы, сребролюбцы существовали с самого зарождения человеческой цивилизации. Это нарушение психики, «грех» в религиозных понятиях. Воры существовали при князьях и царях, при генсеках и президентах.Вопрос в том, как относятся к этой социальной болезни в обществе? При князьях и царях воры расплачивались частями тела, к примеру, ушами или носом. За крупную кражу могли лишить жизни. По «Правде Ярослава» воры должны были уплатить штраф, соразмерный украденному имуществу.По Соборному уложению 1649 года за первую кражу отрезали левое ухо, за вторую – правое, за третью – смерть. Царь Алексей Михайлович в 1653 году отменил смертельную казнь для воров и разбойников. Их били кнутом, отсекали палец левой руки и ссылали в Поволжье и Сибирь. Смертью карали только за повторные преступления. Правда, через несколько лет царь снова разрешил казнить воров, их вешали. Также ворам отрубали ноги и левую руку, а отсечённые конечности прибивали к деревьям, с написанием вины преступника.Пётр I велел клеймить воров: им на лбу и щеках выжигали букву «В» (вор). Такие люди лишались права появляться в крупных городах. При повторной поимке вора снова клеймили и отправляли в ссылку на вечное житье в Сибирь. В тюрьме «татей» можно было пытать, выбивая признания по другим эпизодам. При трёх грабежах «казнили смертию». Правда, царь Пётр пощадил самого крупного вора державы – своего друга Александра Меншикова. Тот, даже став ведущим государственным и военным деятелем России, не отказался от дурной привычки молодости.В XIX веке воров уже не казнили, а отправляли на каторгу. Клеймение преступников отменили только в 1863 году. В Советской России за такие преступления стали наказывать тюремными сроками.После развала СССР, произведённого разложившейся правящей верхушкой, вопреки мнению народа власть получили сначала далеко не лучшие представители бывшего партийного и хозяйственного аппарата. Затем к ним присоединились представители «теневой экономики», спекулянты, ростовщики и даже откровенные бандиты.Россия стала частью мировой капиталистической системы, где господствует материализм («золотой телец»). Создаётся система, где продаётся и покупается буквально всё. В том числе рабочая сила человека (рабсила), его красота, привлекательность (проституция, как проявление рабовладения), даже дети и отдельные органы. В условиях полного отсутствия государствообразующей идеологии, господство денег стало главной идеей и мотивом человека. Общество было «испорчено». Даже церковь, которая должна была быть оплотом духа и нравственности, быстро превратилась в бизнес-проект.Таким образом, в 1990-е годы складывается система, когда дедушка за то, что вынесет из леса валежину для печки – его задержат, оштрафуют или даже посадят. А в это время представители новой воровской «знати» будут вывозить из страны миллиарды рублей золотом. Ныне эксперты говорят, что из России вывезли сотни миллиардов долларов, возможно, что счёт идёт уже на триллионы.Есть знаковый сериал на эту тему – «Бандитский Петербург». Вор Антибиотик отмечает сложившуюся ситуацию так:В 1920-е годы коррупция в Советской России вполне процветала. «Нэпманы» (вроде «новых русских» 90-х) находили общий интерес и с откровенными бандитами, и с новой бюрократией. Бюрократия и партаппарат быстро перерождался, превращаясь в новую буржуазию. То есть, если бы Россия продолжила развитие в русле НЭПа, то вскоре стала бы обычной страной периферийного капитализма. Отсталой, с необразованными, бедными и нищими народными массами и новой знатью, процветающей за счёт продажи сырья. Гитлер раздавил бы такую Россию на раз-два.Однако в 1930-х – начале 1950-х годов всё изменилось. Делалось всё необходимое, чтобы пресечь разложение общества и советской элиты. Наступление на коррупцию велось по всем направлениям: от идеологии до милиции. «Порчу», «разложение» загоняли под плинтус, туда, где ей и место. Главное – была политическая воля высшего руководства страны искоренить это зло, опираясь на здоровые силы народа. В Советском Союзе создавали общество будущего, общество знания, служения и созидания, свободное от пороков и социальных болезней. Стоит отметить, что простой народ это прекрасно чувствовал, и политика Сталина пользовалась мощной поддержкой народных масс.К сожалению, после ухода великого вождя (очевидно, убийства), всё постепенно вернулась к прежней модели. Хрущёв уничтожил повышенную личную ответственность чиновников, членов партии. Более того, чтобы подкупить советскую элиту, он начал давать ей дополнительные льготы и привилегии. Это стало началом и благоприятным условием для разложения советской верхушки. В итоге в СССР наступил застой, и разложение общества завершилось крахом советской цивилизации и державы.Горбачёвцы просто слили СССР, продались за «бочку варенья и корзину печенья». Они не выдержали ноши «советского человека», пожелали быть новой буржуазией – знатью.В итоге Россия скатилась в периферийный дикий капитализм с чертами нового феодализма.