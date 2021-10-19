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Польский вице-премьер заявил, что «Россия ведёт гибридную войну против Польши на двух фронтах»

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Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский сделал громкое заявление, в котором сообщил, что Польша, оказывается, находится в состоянии войны. По словам Качиньского, речь идёт о гибридной войне.


Занимающий пост зампреда польского правительства Качиньский (родной брат погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского) заявил, что это гибридную войну против Польши ведёт Россия. При этом Качиньский добавил, что речь идёт о «многоступенчатой гибридной войне».

Такие слова глава партии «Право и справедливость» высказал в интервью крупному местному изданию «Польская газета».

Качиньский убеждён, что Россия «ведёт гибридную войну против Польши на двух фронтах». Один из этих «фронтов», по глубокому убеждению политика-русофоба, - «белорусский». Для этого, по версии Качиньского, Владимир Путин использует Александра Лукашенко.

Ярослав Качиньский:

Так оба президента усиливают свою атаку.

Одним их этапов «войны», которую, по мнению Качиньского, «ведёт Россия», является серьёзный миграционный кризис.
Качиньский:

Они используют против нас мигрантов, которые пытаются атаковать наши восточные границы. Но наши границы священны. Мы будем их защищать.

Польские эксперты обращают внимание на то, что Ярослав Качиньский ни слова не сказал о «единстве Евросоюза» и о «границах Евросоюза». Это свидетельствует о кризисе в отношениях Варшавы и Брюсселя, который (кризис) углубляется. Дело в том, что в Польше принята законодательная норма, которая ставит национальные законы выше общеевропейских. В ЕС требуют эту норму отменить. Видимо, чтобы переключить внимание общественности с этой проблемы на что-то другое, Качиньский и начал вещать о «российской угрозе» и «состоянии войны».
Использованы фотографии:
сайт партии "Право и справедливость" (Польша)
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38 комментариев
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  1. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 06:15
    +9
    поляки за последнее время сделали столько глупых заявлений что скоро в этом перегонят окраину
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 06:20
      +4
      Ведут себя как шавки по деревне: кто кого перегавкает...
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:30
        +8
        Цитата: aleks neym_2
        Ведут себя как шавки по деревне: кто кого перегавкает...

        Но но , не шавки, а шановны шавки. Бардзо!
        1. Вежливый Лось
          Вежливый Лось Сегодня, 06:49
          +4
          Цитата: Владимир_2У
          Но но , не шавки, а шановны шавки.

          Один черт пся крев.
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 08:46
            0
            Цитата: Вежливый Лось
            Один черт пся крев

            Белорусский фронт, ладно, а второй фронт какой? Прусский? Газовый? Один из близнецов, укравших Луну, уже пал на русофобском фронте.
    2. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 06:42
      +2
      Что Качинский, что Зе... Дня не проходит чтобы те в приступе русофобской истерики не выли и лаяли на Россию. Жизнь все дороже, ЖКХ растет, продукты дорожают, налоги повышают, люди болеют - а как их отвлечь от недовольства? А так - поддержи внешнюю угрозу и вперед.
      Тем более, за годы с развала союза очевидно, что в Польше, что на Украине - взращено 2 поколения , которые люто ненавидят Россию и все русское. Так чего стесняться. Тем более русофобия помогает на выборах, т.к. аморфное мычащее большинство голосовать особо не ходит, а актив - всегда за нужных проголосует.
    3. 210окв
      210окв Сегодня, 06:45
      +1
      Хоть на десять фронтов.. Может сами себя ухайдохают.
    4. Правдодел
      Правдодел Сегодня, 07:36
      +1
      поляки за последнее время сделали столько глупых заявлений что скоро в этом перегонят окраину

      Уже давно сравнялись с окраиной. Правда, окраина не хочет плестись в хвосте и постоянно старается вырваться вперед. Но поляки держать нос по ветру и не дают себя обогнать...
      В этой связи более интересен тот путь, который для себя выбрали окраина и Польша.
      Очевидно, окраина опережающими Польшу темпами движется к распаду.
      А что же Польша?!.. Плетется в хвосте окраины со своим богатым опытом раздела и с успехом старается его повторить.
    5. Попандос
      Попандос Сегодня, 07:53
      0
      Качиньский убеждён, что Россия «ведёт гибридную войну против Польши на двух фронтах». Один из этих «фронтов», по глубокому убеждению политика-русофоба, - «белорусский».

      А где проходит второй фронт?
    6. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:59
      0
      Цитата: Ryaruav
      поляки за последнее время сделали столько глупых заявлений что скоро в этом перегонят окраину

      Так и должны перегнать окраину, ведь "батька" который их породил и воспитывал, всегда более продвинутый и агрессивный.
  2. marchcat
    marchcat Сегодня, 06:15
    +5
    По логике Качинского, Турция тоже воюет с ЕС, поставляя туда мигрантов???
    1. рюрикович
      рюрикович Сегодня, 06:24
      +4
      Цитата: marchcat
      По логике Качинского, Турция тоже воюет с ЕС, поставляя туда мигрантов???

      Это другое wassat laughing laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:22
      0
      Цитата: marchcat
      По логике Качинского, Турция тоже воюет с ЕС, поставляя туда мигрантов???

      Да и тот же ЕС, который пытается заставить Польшу принимать мигрантов, тоже выходит обьявил войну полякам.
  3. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 06:16
    +3
    То есть имеем Польшу и в хвост и в гриву! Если с Украиной понятно, это исконно русские земли, то на кой ляд нам занюханная Польша населенная потомками жертв Ивана Сусанина с врожденными от испытанного потрясения девиантными отклонениями и Качинский наглядное этому подтверждение! laughing
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 06:52
      +2
      Цитата: Зяблицев
      то на кой ляд нам занюханная Польша населенная потомками жертв Ивана Сусанина

      Вы же понимаете, что все эти высказывания лидера "секты свидетелей смоленской березы" имеют пропагандистский характер и направлены на внутреннего пользователя. А тот, в свою очередь, вполне себе восприимчив и в очередной электоральный период готовится в еще большей мере поддержать ПиС. Иная повестка, кроме привычной агрессивной русофобии, не даст такого импульса к единению за победу на очередных выборах. Это вы знаете, что Польша нам даром не нужна, а поляки считают иначе и не сомневаются в своей правоте. У них просто неоткуда взять иную точку зрения.
      1. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 06:57
        +3
        Русофобия хорошо продается!
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 07:04
          +2
          Цитата: Зяблицев
          Русофобия хорошо продается!

          Сегодня это товар не хуже газа... laughing
      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:33
        0
        Цитата: Hagen
        Иная повестка, кроме привычной агрессивной русофобии, не даст такого импульса к единению за победу на очередных выборах.

        Если амфитрион назначил среди вассальных княжества главенствующей политику русофобии, то каждый "князёк" должен её продвигать, а если этого кто то не исполняет, то этого "князька" просто не допустят к очередным выборам на княжение.
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 08:46
          0
          Цитата: tihonmarine
          Если амфитрион назначил среди вассальных княжества главенствующей политику русофобии, то каждый "князёк" должен её продвигать,

          Я думаю, что Качинский занимает русофобскую позицию не по принуждению, а велению сердца. Это в нем бурлит наследная шляхетская спесь, настоянная веками.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:23
    +2
    На польских политиках пробу ставить негде... кругом отьявленные русофобы.
    Сами ведь недавно пытались свергнуть законную власть в Белоруссии... наверно бесятся из этого... что Россия не дала ло конца это сделать.
    Вообщем ничего нового русофобия это заразно... эта болезнь лечится тяжело.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:43
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Вообщем ничего нового русофобия это заразно... эта болезнь лечится тяжело.

      Русофобия она сама по себе не возникает и не передается, она прививается посредством инъекции сделанной принципалом своим вассалам. Пример тому прививка от "Ковид-19". Во многих странах уже ввели запреты не вацинированым посещать кафе и рестораны, магазины, банки и другие общественные заведения. То есть людей не выполняющих требований хозяев, отлучают от кормушки.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:27
    +2
    Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский сделал громкое заявление, в котором сообщил, что Польша, оказывается, находится в состоянии войны. По словам Качиньского, речь идёт о гибридной войне.


    они с 2014 года это нудят. во всем РФ виновата. в том числе и в том что гасты-шумерцы в Польшу едут и демпингуют стоимость низкооплачиваемых работ - сиделки, уборка дома\квартиры, вывоз мусора и облагоображивание территории после стройки, доставка покупок, автомойки, ....

    Само собой, подворовывают в магазинах у поляков. Поляки если ловят таких - пи....ят тут же на улице (сам видел).

    Так что во всем РФ виновата - воюет же с Польшей. wassat

    ЗЫ Это сарказм если кто не понял.

    ЗЫ2 Качинский - ярый русофоб у которого редко когда его выступление перед публикой или в печати обходится без русофобской тематики. Это даже некоторые поляки признавали что перебор.
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 06:38
      -3
      Если я правильно понял, то вы за "шумерцев" слезу пустили? А как же россияне? "Русофоб" вы наш...(с юмором/сарказмом - выбирайте сами).
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 06:39
        +3
        Я за шумерцев ????? Вас не туда унесло с выводом. Просто сообщил факт. Так что нет, НЕПРАВИЛЬНО поняли мой коммент.
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Сегодня, 06:46
          0
          Я чётко написал: " с юмором"! Так что, давайте без обид и ваш сарказм комментария отлично понял, а вы меня нет...
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 06:46
            +2
            Да, конечно. hi
  6. Пижон
    Пижон Сегодня, 06:34
    +1
    Качиньский убеждён, что Россия «ведёт гибридную войну против Польши на двух фронтах». Один из этих «фронтов», по глубокому убеждению политика-русофоба, - «белорусский».

    Чёй-то пан Качинский, право, браздо постеснялся!
    Польска, как известно - от можа и до можа, сиречь, - от Моря Лаптевых (исконно польская акватория, если кто не знал), и до Моря Беллинсгаузена (пся крев, опять русское имя!), Вот на эти два фронта, именно там, сражается непобедимая кавалерия польских шляхтичей! wassat
    А он всего лишь про Белоруссию говорит!
    Может, и он Агент Кремля™? wassat
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 06:43
      +1
      По мнению поляков Беларусь должна им приграничные территории.
      Хотя кто полякам не должен..... (если их послушать). у них в унисон с шумерцами ныть получается про долги.
      При этом против РФ им ссыкотно дергаться по-настоящему, а вот на границе с Беларусью у них сконцентрирована достаточно большая армейская группировка. Явно не просто так.
      1. Пижон
        Пижон Сегодня, 06:54
        +1
        Цитата: Nexcom
        По мнению поляков Беларусь должна им приграничные территории.
        Хотя кто полякам не должен..... (если их послушать). у них в унисон с шумерцами ныть получается про долги.

        По мнению поляков, и московский Кремль - филиал Ввеля. Но это лишь мечты, причём, напрасные - гр. Минин и кн. Пожарский, в своё время, наглядно им эту аксиому объяснили. bully
        Так что фигушки им, а не Грыгорич!
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 07:03
          +1
          ну почему мечты? поляки всерьез верят в возврат некоторых территорий. у них есть четкие планы действий на этот счет. в частности, это усиление армии через более глубокое сотрудничество с США, замена устаревших видов вооружения, многовекторная политика на международном уровне.
          Первый этап - это возврат части территорий и\или собственности в виде реституционных актов от Украины. Далее под прицелом Беларусь. Насчет РФ - это политика сдерживания по всем возможным направлениям. Не хило у поляков фантазии разыгрались ?
  7. север 2
    север 2 Сегодня, 06:40
    +2
    большое сожаление , что Россия только сейчас начала вести гибридную войну против гнёзд русофобии .Если один из главных коршунов русофобии Качиньский только сейчас почувствовал ,что против его гнезда Россия ведёт гибридную войну , значит России эту гибридную войну надо было начать намного раньше . Смотри , к сегодняшнему дну это гнездо русофобии было бы уже и разорено вовсе ...
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 06:55
    +3
    Когда хоть границы Польши были священны? Проходной двор.
  9. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:06
    +3
    ***
    Польский гонор — сложное массовое и индивидуальное психопатологическое явление присущее полякам, и характеризующее внешнюю политику Польши.

    (Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»)

    ---

    Разделы Речи Посполитой:

    -Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,

    -Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,

    -Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;

    -Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;

    -Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши...

    (Материал из Википедии — свободной энциклопедии)
    ***
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:12
    +1
    Когда температура пойдёт на минус(Потепление однако,но оно будет поздней весной).Мы о себе ещё не то услышим!А мне будет приятно.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:26
      +3
      Мы о себе ещё не то услышим!

      laughing для этого не обязательно ждать холодов.
      достаточно в Варшаве любому поляку сказать что существование Польши политически необоснованно и поддерживается искусственным образом за счет дотаций Евросоюза - от тут "болт сорвет с резьбы" то... wassat Гарантирую незабываемые впечатления.
      а если еще добавить что Варшавское восстание закончилось добровольной сдачей и договоренностью с немцами присвоить крайовцам статус военнопленных (что правда - это чтобы крайовцев не стали вешать на фонарный столбах как бандитов) - брызги пены и желчи изо-рта у поляка будут обеспечены. как вариант - можно потроллить поляка что если бы не дотации СССР и построенные заводы (например в Гданьске, судостроительный, или авиасборочный в Лодьзе вроде бы) то они до сих пор бы навоз месили у себя на полях. В общем - всю жизнь с протянутой рукой. laughing
  11. serg.shishkov2015
    serg.shishkov2015 Сегодня, 07:46
    +1
    Как говорил Павка Корчагин-*Сами сдохнете от кокаина, без наших сабель!*
  12. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
    +1
    Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский сделал громкое заявление, в котором сообщил, что Польша, оказывается, находится в состоянии войны.
    маразматики живущие на своих вбросах. Мозгов то уже нет. Кто бы вспомнил о нём если бы не этот бред сумасшедшего? wassat
  13. Василий Алиабабаевич
    Василий Алиабабаевич Сегодня, 08:19
    +1
    То же мне, "великая" морская держава! Шавка ссаная !