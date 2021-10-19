Польский вице-премьер заявил, что «Россия ведёт гибридную войну против Польши на двух фронтах»

Так оба президента усиливают свою атаку.

Они используют против нас мигрантов, которые пытаются атаковать наши восточные границы. Но наши границы священны. Мы будем их защищать.

Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский сделал громкое заявление, в котором сообщил, что Польша, оказывается, находится в состоянии войны. По словам Качиньского, речь идёт о гибридной войне.Занимающий пост зампреда польского правительства Качиньский (родной брат погибшего в авиакатастрофе президента Леха Качиньского) заявил, что это гибридную войну против Польши ведёт Россия. При этом Качиньский добавил, что речь идёт о «многоступенчатой гибридной войне».Такие слова глава партии «Право и справедливость» высказал в интервью крупному местному изданию «Польская газета».Качиньский убеждён, что Россия «ведёт гибридную войну против Польши на двух фронтах». Один из этих «фронтов», по глубокому убеждению политика-русофоба, - «белорусский». Для этого, по версии Качиньского, Владимир Путин использует Александра Лукашенко.Ярослав Качиньский:Одним их этапов «войны», которую, по мнению Качиньского, «ведёт Россия», является серьёзный миграционный кризис.Качиньский:Польские эксперты обращают внимание на то, что Ярослав Качиньский ни слова не сказал о «единстве Евросоюза» и о «границах Евросоюза». Это свидетельствует о кризисе в отношениях Варшавы и Брюсселя, который (кризис) углубляется. Дело в том, что в Польше принята законодательная норма, которая ставит национальные законы выше общеевропейских. В ЕС требуют эту норму отменить. Видимо, чтобы переключить внимание общественности с этой проблемы на что-то другое, Качиньский и начал вещать о «российской угрозе» и «состоянии войны».