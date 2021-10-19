Военное обозрение
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Обозреватель TNI заявил о фактическом поражении США в Сирии

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В американской прессе обсуждается вопрос вмешательства США в третьи страны. На эту тему рассуждает обозреватель Али Демирдас из The National Interest.


По словам обозревателя, у Соединённых Штатов множество сильных сторон, однако государственное строительство к этим сторонам точно не относится. На страницах TNI указывается, что при вмешательстве Вашингтона в дела иностранных государств в последние десятилетия воплощался только негативный вариант развития событий. Страны эти либо погружались в военно-политический хаос, либо становились новым оплотом террористических группировок различного толка. Никакой стабилизации и прихода демократии не наблюдалось.

Автор в американском СМИ констатирует, что так складывалась ситуации в Ливии, Ираке, Афганистане.

Демирдас:

Устранив Саддама Хусейна в Ираке, Вашингтон устранил заклятого врага Ирана. И теперь Иран получил такие возможности, которых у него не было в 1980-х годах.

Автор пишет, что усиление Ирана, в том числе в военном плане, произошло фактически вследствие американского вмешательства в дела Ирака.

Демирдас:

Дошло ещё и до того, что первое место по экспорту оружия в Ирак сегодня у России. Также Россия и Китай получили возможности активно эксплуатировать иракскую нефтяную отрасль.

В NI автор указывает на то, что нечто подобное сегодня наблюдается и в Сирии, включая усиление иранских позиций в этой стране. Демирдас отмечает, что в Сирийской Арабской Республике Соединённые Штаты фактически так же проиграли, как в Афганистане и Ираке, ведь «контролировать ситуацию силой 900 военнослужащих в большой стране невозможно».

Также указывается на то, что США могли сделать ошибочную ставку на курдов в Сирии. Отмечено, что создание Курдского государства «невозможно», при этом США удалось нажить фактически противника в виде Турции, которая уже обвиняет Штаты в поддержке «терроризма». А ведь Турция – член НАТО.

Автор в американской прессе пишет, что ставка могла делаться именно на создание Курдского государства, которое выступило бы своеобразной буферной территорией между Израилем и Ираном. Но такой «буфер» создать не удастся. В этом и состоит один из факторов поражения США в Сирии.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Центральное командование США
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14 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 06:35
    +2
    США со своей демократией, как затычка в каждой бочке! Американцы чем то похожи на тараканов - если заведутся, то просто так не выведешь, а вот зачем они завелись именно на этой кухне и сами тараканы не всегда знают!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:39
      +1
      Цитата: Зяблицев
      а вот зачем они завелись именно на этой кухне и сами тараканы не всегда знают!

      Значит на этой кухне было чем поживиться.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 08:33
      0
      -создание Курдского государства «невозможно»,
      Разрушители не могут быть созидателями.Создать где то Хаос для англосаксов самое то
      Миссия(В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ)невыполнима.
      Курды Ирана,ИракаТурции,Сирии это фактически РАЗНЫЕ племена,с общим историческим названием.
      Например,в Ираке у курдов несколько партий и движений,которые не могут договориться даже между собой.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:53
    0
    Такое впечатление что к власти в США приходят серые посредствннности.(До 90 ых,не считаем ,там были монстры политики).10 лет Иран с Ираком воевал,а курды в это время были на чьей стороне?Саддам,с иракскими курдами ,что тол с ними не делал и даже газом травил.И с какого боку,курды должны против Ирана встать,а вот против Турции с удовольствием.Не повезло курдам с союзником,останутся один на один с Турцией.
  3. синдикалист
    синдикалист Сегодня, 07:08
    +1
    Самое время подхватить эту тему России, чтобы приструнить зарвавшегося Эрдогана, который уже в открытую призывает к пересмотру итогов второй мировой и восстановлению Османской империи, с включением в нее всех бывших тюркоязычных советских республик, Крыма и азербайджанской части Ирана. А всего то нужно убазарить Асада на курдскую автономию. Это сразу резко изменит ситуацию. И кроме того мы получим еще одного союзника на Ближнем Востоке. Союзника гораздо более надежного и преданного чем Асад.
    1. Tzar
      Tzar Сегодня, 08:16
      0
      Цитата: синдикалист
      А всего то нужно убазарить Асада на курдскую автономию. Это сразу резко изменит ситуацию. И кроме того мы получим еще одного союзника на Ближнем Востоке. Союзника гораздо более надежного и преданного чем Асад.

      Так вроде Асад уже предлагал подобное накануне наступления Турции. Только вот курды от предложения отказались (по совету известно кого), выдвинув фактически нереальные требования отдельного государства в государстве, с независимым бюджетом и собственной армией. В итоге ограничились лишь допуском войск Асада к линии фронта с турками. Вдобавок постоянно возникают какие-то тёрки между САА и курдами в зонах совместного контроля. Так что к надёжности такого союзника есть большие вопросы.
      Ну и не стоит забывать, что в SDF не только курды, но и арабы, которые неплохо себя чувствуют на нефтяных полях под охраной американцев и никакой автономией их не переманишь.
  4. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 07:24
    -2
    создание Курдского государства, которое выступило бы своеобразной буферной территорией между Израилем и Ираном.

    СтОит только взглянуть на карту, увидеть, где Израиль и где Иран, чтобы понять, что курдские территории находящиеся на севере Сирии на границе с Турцией точно такая " буферная территория" между Израилем и Ираном, как Монголия -- буфер между Финляндией и Вьетнамом. lol
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 07:40
      +2
      То есть получается статья бред сивого мерина?
      1. Deck
        Deck Сегодня, 08:08
        +2
        Если к названию NI прибавить T, то количество пропагандистского бреда не изменится.
  5. ГораН
    ГораН Сегодня, 07:33
    0
    Наконец то понятия к ним потихоньку приходят что несут в мир не дерьмократию а хаос и розвал государства
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:33
    0
    Демирдас отмечает, что в Сирийской Арабской Республике Соединённые Штаты фактически так же проиграли, как в Афганистане и Ираке
    Долго же этот демирдас соображал! laughing Интересно, как у него насчёт родни с эстонцами? laughing
    1. Моменто
      Моменто Сегодня, 07:38
      +1
      этот Али преподавал в последний раз в 2018 году в колледже в списках колледжей в америке примерно на 500-600 месте в америке. наверное это уровень не известного нигде техникума. это конечно не говорит о способностях Али, но как бы удивляет как таких экспертов вообще находят.
      1. Стропорез
        Стропорез Сегодня, 08:05
        -2
        Цитата: Моменто
        этот Али преподавал в последний раз в 2018 году в колледже в списках колледжей в америке примерно на 500-600 месте в америке. наверное это уровень не известного нигде техникума. это конечно не говорит о способностях Али, но как бы удивляет как таких экспертов вообще находят.

        Ну симоняншу с михеевым тоже экспердами называют wassat
  7. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 08:10
    0
    Да, не заладилось у исключительных с победами winked