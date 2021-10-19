Обозреватель TNI заявил о фактическом поражении США в Сирии

Устранив Саддама Хусейна в Ираке, Вашингтон устранил заклятого врага Ирана. И теперь Иран получил такие возможности, которых у него не было в 1980-х годах.

Дошло ещё и до того, что первое место по экспорту оружия в Ирак сегодня у России. Также Россия и Китай получили возможности активно эксплуатировать иракскую нефтяную отрасль.

В американской прессе обсуждается вопрос вмешательства США в третьи страны. На эту тему рассуждает обозреватель Али Демирдас из The National Interest.По словам обозревателя, у Соединённых Штатов множество сильных сторон, однако государственное строительство к этим сторонам точно не относится. На страницах TNI указывается, что при вмешательстве Вашингтона в дела иностранных государств в последние десятилетия воплощался только негативный вариант развития событий. Страны эти либо погружались в военно-политический хаос, либо становились новым оплотом террористических группировок различного толка. Никакой стабилизации и прихода демократии не наблюдалось.Автор в американском СМИ констатирует, что так складывалась ситуации в Ливии, Ираке, Афганистане.Демирдас:Автор пишет, что усиление Ирана, в том числе в военном плане, произошло фактически вследствие американского вмешательства в дела Ирака.Демирдас:В NI автор указывает на то, что нечто подобное сегодня наблюдается и в Сирии, включая усиление иранских позиций в этой стране. Демирдас отмечает, что в Сирийской Арабской Республике Соединённые Штаты фактически так же проиграли, как в Афганистане и Ираке, ведь «контролировать ситуацию силой 900 военнослужащих в большой стране невозможно».Также указывается на то, что США могли сделать ошибочную ставку на курдов в Сирии. Отмечено, что создание Курдского государства «невозможно», при этом США удалось нажить фактически противника в виде Турции, которая уже обвиняет Штаты в поддержке «терроризма». А ведь Турция – член НАТО.Автор в американской прессе пишет, что ставка могла делаться именно на создание Курдского государства, которое выступило бы своеобразной буферной территорией между Израилем и Ираном. Но такой «буфер» создать не удастся. В этом и состоит один из факторов поражения США в Сирии.