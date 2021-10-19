«Переговоры идут»: Иран намерен вооружиться российскими истребителями и вертолётами

Сейчас мы ведем переговоры о реализации соглашений по закупке российских истребителей и вертолетов

Иран намерен вооружиться российскими истребителями и вертолетами, переговоры о закупке партии российского вооружения уже ведутся. Об этом заявил глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.Иранский генерал накануне прибыл в Москву на переговоры с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Как сообщается, темой переговоров станет ситуация в Афганистане, а также планируемая закупка российских истребителей и вертолетов. Багери не стал раскрывать планы по предполагаемой сделке, а также не назвал какие именно истребители и вертолеты хочет купить Тегеран, ограничившись заявлением, что переговоры идут.- заявил генерал, добавив, что между Тегераном и Москвой заключено соглашение о продаже вооружений после окончания действия оружейного эмбарго, наложенного ООН в 2006 году.В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) никак не комментируют заявление представителя иранского Минобороны. Ранее в Москве заявляли, что открыты к военному сотрудничеству с Ираном и готовы поставлять ему военную технику и вооружения после окончания эмбарго, в том числе истребители и вертолеты.В Тегеране же нацелились не только на российское вооружение, но и китайское, заявив о планах закупить зенитные комплексы, бронетехнику и радиолокационные станции.