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«Переговоры идут»: Иран намерен вооружиться российскими истребителями и вертолётами

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Иран намерен вооружиться российскими истребителями и вертолетами, переговоры о закупке партии российского вооружения уже ведутся. Об этом заявил глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери.


Иранский генерал накануне прибыл в Москву на переговоры с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Как сообщается, темой переговоров станет ситуация в Афганистане, а также планируемая закупка российских истребителей и вертолетов. Багери не стал раскрывать планы по предполагаемой сделке, а также не назвал какие именно истребители и вертолеты хочет купить Тегеран, ограничившись заявлением, что переговоры идут.

Сейчас мы ведем переговоры о реализации соглашений по закупке российских истребителей и вертолетов

- заявил генерал, добавив, что между Тегераном и Москвой заключено соглашение о продаже вооружений после окончания действия оружейного эмбарго, наложенного ООН в 2006 году.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) никак не комментируют заявление представителя иранского Минобороны. Ранее в Москве заявляли, что открыты к военному сотрудничеству с Ираном и готовы поставлять ему военную технику и вооружения после окончания эмбарго, в том числе истребители и вертолеты.

В Тегеране же нацелились не только на российское вооружение, но и китайское, заявив о планах закупить зенитные комплексы, бронетехнику и радиолокационные станции.
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22 комментария
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  1. mojohed2012
    mojohed2012 Сегодня, 07:06
    0
    И чего это иранцы всполошились? ПВО хотят это понятно, но самолеты и вертолеты, да именно сейчас.
    Что-то они знают или догадываются, т.к. такая техника нужна для оперативного купирования прорывов границ или отражения точечных атак, например, томагавками.
    1. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 07:47
      +1
      Рядом Афганистан! А талибы, воспитанные США непредсказуемы, тем более с таким количеством "трофейной" достаточно современной техники и амбициями на Ближний Восток и Азию...
    2. KCA
      KCA Сегодня, 08:20
      +1
      Сейчас точно не получится, им-же не со склада отгружать технику будут, года через четыре поставят
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:07
    +3
    Это конечно,удивительное заявление.На китайские деньги,наши самолёты и вертолёты!Значит иранцы разбираются в двигателестроении.Сколько лет они уже с американским металлолом мучаются,он хоть и старый но ремонтопригоден,пока уже не развалится..Наши двигателя надёжны ,не то что китайские.Китайцам и так не плохой кусок достанется.Флот,ПВО и все сухопутные силы.Пакистан не даст соврать.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 08:25
      +4
      "На китайские деньги,наши самолёты и вертолёты!"

      Почему на китайские? Турция долго (а может и сейчас) закупала иранскую нефть в обход эмбарго, расплачиваясь золотом и валютой через Туркменистан например. Иран имеет нужные для России сырьевые ресурсы,- хромиты, уран, многое другое. Территория у них большая, поэтому в первую очередь им нужен Су-35 для замены Ф-14. В лёгком классе его может дополнить J-10 с похожим двигателем и АФАР, а в будущем показанный "Су-75". Из вертолетов им наиболее интересен Ми-171Ш и Ми-38. Ударных им много не надо, тут сгодится и не дорогой Ми-35, машина проверенная и широко известная по предшественникам. Китайские РЛС показали себя плохо в Эквадоре, поэтому не исключена закупка в обеих странах. Нуждаются в замене ПЛ, поставленные Россией в 90-х. Танки они сами делают, закупок не будет, разве только некоторых узлов и технологий. О контрактах ничего не известно, интересы могут быть гораздо шире.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:47
        0
        Везде афишируют ,что КНР в позе низкого старта со своими 500 млрд.$инвистиций в Иран.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:07
    +2
    Наверняка Израиль возбудится от этих новостей... для него вооружение Ирана российским оружием как красная тряпка для быка.
    Не факт конечно что иранцы получат что хотят...в Кремле конечно стараются сохранять баланс сил в регионе... продажа оружия один из инструментов влияния на этот
    баланс.
  4. Моменто
    Моменто Сегодня, 07:09
    -7
    может ли иран деньгами платить? конечно с одной стороны достижения исламской революции… но с другой стороны деньги и революция обычно не пересекаются. или только обещаниями заплатяи?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:21
      +6
      Нефтью заплатят... её у Ирана много... выгодная сделка будет для обеих сторон.
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 07:21
    +3
    Израиль медленно, но настойчиво готовится к войне с Ираном, зная что США их поддержат. Турция тоже не прочь убрать влияние Ирана на БВ. Поэтому они быстро залезли в Азейбарджан, делая из него плацдарм для удара по Ирану. Эрдоган легко подмял под себя Алиева, который не понимает, что в этой войне не мало пострадает и Азейбарджан.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 07:35
      +2
      А ещё Саудовская Аравия, имеющая с Ираном взаимную ненависть на почве религиозных разногласий, плюс конфликт в Йемене, где саудовцы воюют против проиранских хуситов. И конфликт в Бахрейне, где суннитское меньшинство при поддержке саудитов силой подавило шиитское большинство. Персы и арабы реально ненавидят друг друга.
      1. askort154
        askort154 Сегодня, 07:50
        +2
        Roma-1977....А ещё Саудовская Аравия, имеющая с Ираном взаимную ненависть...

        Саудиты не вояки, они любители поиграть в "войнушку". Они будут израильским "кошельком" в этой войне. "Мясом" будут турки, азейбарджанцы и другие. А Израиль и США будут "долбить" с воздуха, не посылая своих солдат.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 08:35
          0
          Что значит не вояки? Если Иран начнут ровнять, то все скопом.

          У Саудитов ВВС нормальные, просто в Йемене бомбить то нечего, а вот в Иране бомбить на три года вперед целей расписано. И вот ВВС Саудитов тут поучаствуют. Также у Саудитов есть уникальная возможность бахнуть БРСД в ответ на иранские баллистические ракеты. Что также фактор. А еще Саудиты это великолепные базы с минимальным подлетным временем.
  6. Грибок
    Грибок Сегодня, 07:24
    +2
    Поживем увидим. Пока тока слухи.
  7. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Сегодня, 07:37
    +2
    Если всё получится это будет очень выгодный контракт для нашего ВПК, также была информация о возможности покупки С 400 Ираном (Китай, Турция уже купили, индусы вроде собираются), а по большому счету больше закупать то вооружение у иранцев и не кому, мировой гегемон всех напряг
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 08:12
      +1
      Индусы уже контракт подписали и просто ждут начала поставок. Заводы то не резиновые.
  8. riwas
    riwas Сегодня, 07:41
    +5
    «Переговоры идут»: Иран намерен вооружиться российскими истребителями и вертолётами

    Что-то США с Израилем молчат или еще не знают. США ввели односторонние санкции, так что Россия имеет полное право торговать оружием с Ираном. США ведь не стесняется же поставлять оружие Украине, а Израиль - Азербайджану.
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Сегодня, 08:16
      +2
      Все они знают. Более того эта сделка даже в виде слухов это ответные шаги на их же действия. Если заметили то ПВО пока китайское в планах. А значит наши пока отказали в его продажах. Но могут легко согласиться если некоторые господа посыл проигнорят.
  9. kostavit
    kostavit Сегодня, 08:46
    +1
    Эмбарго отменили год назад. Пора бы и результат. Китайская авиация во многом зависит от поставок наших двигателей, иранцам нет смысла связываться с Китаем, им выгоднее покупать самолеты в России.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 08:59
      0
      иранцам нет смысла связываться с Китаем


      Денег им Си перекроет и все. Вот вы сказанули belay . Ну и я молчу, что ракетные технологии, модернизация бронетехники и самолетов делается при помощи китайских товарищей, также как и ВПК живет за счет китайских поставок от компонентов и электроники до станков.
  10. Pytnik
    Pytnik Сегодня, 08:53
    0
    Цитата: Леха с Андроида.
    Наверняка Израиль возбудится от этих новостей... для него вооружение Ирана российским оружием как красная тряпка для быка.

    Пусть брома попьют , они то Эстонии собрались ПКР продавать , значит и нашему ВПК можно заработать
  11. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:06
    0
    Выбивать амеров из Ирака)