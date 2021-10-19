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В прессе США: Штурмовые отряды России или Китая могут попытаться захватить алеутский остров Шемья с его военной инфраструктурой

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В США озаботились необходимостью совершенствования системы безопасности Алеутских островов. Особую озабоченность в этом плане у Пентагона вызывает «положение» наиболее удалённых частей архипелага. Например, рассуждают об уровне безопасности острова Шемья.


Американский обозреватель Тайлер Роговэй пишет о том, что Шемья требует особого подхода с точки зрения организации безопасности, так как этот остров Алеутского архипелага – «один из ближайших к России опорных пунктов США в северной части Тихого океана». Автор считает, что Пентагону нужно усиливать безопасность на этом направлении, так как именно остров Шемья «может стать целью №1 на американской земле во время потенциальной войны с Китаем или Россией».

Тайлер Роговэй конкретизирует свои мысли, отмечая, что на упомянутом острове, где постоянно проживают не более 30 человек, находится модернизированный радар раннего ракетного предупреждения AN/FPS-108 Cobra Dane. Также на острове Шемья располагается аэродром со взлётно-посадочной полосой длиной около 3 км.

В американской прессе отмечается, что уже сейчас просматривается то особое внимание, которое уделяется Алеутским островам. Например, там, а также на Аляске, идёт подготовка к военным маневрам Noble Defender NORAD, связанным в первую очередь с авиакосмической обороной.

Остров Шемья в США теперь называют островом с критически важной военной инфраструктурой. При этом отмечено, что его удалённость приводит к возникновению для этого острова «увеличенных рисков».



В прессе США:

Угрозы там многочисленны. Штурмовые отряды противника (России или Китая) могут попытаться захватить форпост США – алеутский остров Шемья – со всей его военной инфраструктурой.

Такую возможную потерю Роговэй называет для США ощутимой.

«Чтобы этому противостоять», на остров были отправлены «зелёные береты» (спецназ США) из 10-й специальной бригады. Сообщается, что они тренируются применять ЗРК FIM-92 Stinger, проводить водолазные операции, переправляться вброд, использовать багги MRZR для патрулирования на сложной местности. Отряд «зелёных беретов» отправлен на остров Шемья командованием сил спецопераций США «Север».
Использованы фотографии:
ВКонтакте/Минобороны России, GoogleEarth
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19 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 07:15
    +12
    "Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Шемья — не брал!" laughing А это дырка мира нам нахрена сдалась??
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:46
      +6
      hi как для чего?! Мы же "дикие варвары" Страшные и не предсказуемые laughing, а если серьёзно то сами запугивают себя с одной и той же целью(что у нас, что у них) о влечение внимания народонаселения от более насущных проблем.
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 07:57
      0
      Цитата: Зяблицев
      А это дырка мира нам нахрена сдалась??

      Прямая угроза Петропавловску-Камчатскому и вообще нашей Камчатке, а там базы наших подводных ракетоносцев... И
      Также на острове Шемья располагается аэродром со взлётно-посадочной полосой длиной около 3 км.


      И полос то НЕСКОЛЬКО
    3. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 08:08
      +3
      Вместо какого то острова, лучше бы негров " поднять на борьбу против белых захватчиков" и индейцев,тоже. Вот тогда, амерам мало не покажется.)
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:19
    +2
    Бред сивой кобылы... ну захватят его дальше то что?
    Кур там что ли разводить... У американцев с мозгами что то не нормальное происходит в последнее время... чудят не по детски.
    1. Моменто
      Моменто Сегодня, 07:24
      +1
      вроде остров находится вне маршрутов баллистических ракет?
      если только против кндр? кстати против них стринги могут быть вполне тем еще оружием)
    2. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 07:27
      +4
      Американцы ищут точки, куда концентрировать внимание граждан и конгрессменов, чтобы выбить доп. бюджет на армию и флот.
      Другое интересно, а почему они пишут или-или, а может и русские и китайцы высадятся одновременно?
      Вот спровоцируют штаты бои за Формозу и понеслась! Китайцы сразу фиганут по Формозским сепаратистам, а США будут нервно и с криками сидеть смирно, т.к. в разборках между китайцами американцы прослойкой быть не хотят. Это пока провокации и прочее.
      А вот если дойдет до того, что американцы как-то собьют самолеты, вертолеты, потопят китайские корабли, то базам США вокруг региона не жить. Китаю есть чем ответить и полностью их уничтожить. Возможно это приведет к обмену ядерными ударами, но США это понимают и кусаться реально не станут. Так, что Формоза отойдет - таки Китаю, пусть и силовым путем.
      А Шемья - это чушь. А как так и адмиралы-генералы просмотрели Шемью раньше? Ведь сколько лет островок был без присмотра и "должной защиты". Явно ведь не хватало там хаммеров и ПЗРК во главе с самым ни разу не выигравшим бои спецназом в мире.
  3. Вежливый Лось
    Вежливый Лось Сегодня, 07:21
    +3
    Была Шемья без уродов, будет Шемья с уродами.
  4. сибиряк54
    сибиряк54 Сегодня, 07:22
    -8
    Это всё теоретики тренируются на "кошечках"..В действительности экономика КНР настолько привязана к США и фантиков у них столько ,что ни о чем глобально военном не на уровне ненаучной фантастики и говорить не стоит..А РФ При армии в полмиллиона(охранять да достаточной) мечтать напасть на двух с лишним миллионную с обстрелянными в бармалеевских конфликтах командирами,даже не смешно!
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:51
      +1
      hi обстреленную говорите, уж в Афгане США себя показали, или им не нужна была та победа? С равным ну или хотя бы примерно равным противником результат войны не ясен.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:24
      +2
      В том то и дело, что с серьёзной армией американцы не воевали очень давно. Ирак времен Хусейна, более менее, но при тотальном господстве в воздухе. Операцию в Могодише помните? Злые нигры с карамультуками времен первой мировой раздолбали пафосных зелёных беретов в пух и прах и если бы не пакистанцы, добили бы всех.
  5. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 07:32
    +6
    Ну, в общем, в дурдоме продолжается осень. Обострение...
    ПиСи:
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:35
    +2
    Что есть на острове Шемья ,что у нас не на Камчатке?мы и так там рыбу ловим.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:58
      0
      Цитата: tralflot1832
      мы и так там рыбу ловим.

      Ага, и так. И не просто так. И каждый мирный траулер с десантным отсеком и глубиной погружения 600м способен "попытаться захватить форпост США" wassat Ржу не могу с их мотиваций!!! Ладно, пусть там их спецназ "переправляется вброд" хоть до самих Гавайев.
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 07:37
    +3
    этот остров Алеутского архипелага – «один из ближайших к России опорных пунктов США в северной части Тихого океана»
    Угрозы там многочисленны. Штурмовые отряды противника (России или Китая) могут попытаться захватить форпост США

    Ну и зачем гонять туда "штурмовые отряды" ?!
    Ему хватит одной ракеты.
  8. riwas
    riwas Сегодня, 07:52
    +2
    Алеутские острова принадлежали России, а затем они вместе с Аляской были проданы США. Так что если возвращать, то надо с Аляской.
  9. Miyamoto Musasi
    Miyamoto Musasi Сегодня, 08:18
    +1
    Слишком много стало со стороны цэ США и Европы упоминаний о ВОЙНЕ,создается впечатление ,что население готовят к неизбежному,ВОЙНЕ быть ,один вопрос остался какая она будет ?
    это лично мое мнение,сложившегося из анализа различных СМИ,все государства готовятся
  10. bbss
    bbss Сегодня, 08:24
    +1
    Цитата: Андрей Николаевич
    " поднять на борьбу против белых захватчиков"

    Бро уже поднялись! Разносят магазины во всех штатах! 8)))))
  11. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 08:26
    +1
    Что-то буржуины никак не определятся, кого РФ будет захватывать в первую очередь - то ли никому не нужные эстонию с латвией и литвой, то ли неизвестно где находящиеся и тоже никому не нужный остров Шемья.
    Совсем голову заморочили однако recourse