В прессе США: Штурмовые отряды России или Китая могут попытаться захватить алеутский остров Шемья с его военной инфраструктурой

Угрозы там многочисленны. Штурмовые отряды противника (России или Китая) могут попытаться захватить форпост США – алеутский остров Шемья – со всей его военной инфраструктурой.

В США озаботились необходимостью совершенствования системы безопасности Алеутских островов. Особую озабоченность в этом плане у Пентагона вызывает «положение» наиболее удалённых частей архипелага. Например, рассуждают об уровне безопасности острова Шемья.Американский обозреватель Тайлер Роговэй пишет о том, что Шемья требует особого подхода с точки зрения организации безопасности, так как этот остров Алеутского архипелага – «один из ближайших к России опорных пунктов США в северной части Тихого океана». Автор считает, что Пентагону нужно усиливать безопасность на этом направлении, так как именно остров Шемья «может стать целью №1 на американской земле во время потенциальной войны с Китаем или Россией».Тайлер Роговэй конкретизирует свои мысли, отмечая, что на упомянутом острове, где постоянно проживают не более 30 человек, находится модернизированный радар раннего ракетного предупреждения AN/FPS-108 Cobra Dane. Также на острове Шемья располагается аэродром со взлётно-посадочной полосой длиной около 3 км.В американской прессе отмечается, что уже сейчас просматривается то особое внимание, которое уделяется Алеутским островам. Например, там, а также на Аляске, идёт подготовка к военным маневрам Noble Defender NORAD, связанным в первую очередь с авиакосмической обороной.Остров Шемья в США теперь называют островом с критически важной военной инфраструктурой. При этом отмечено, что его удалённость приводит к возникновению для этого острова «увеличенных рисков».В прессе США:Такую возможную потерю Роговэй называет для США ощутимой.«Чтобы этому противостоять», на остров были отправлены «зелёные береты» (спецназ США) из 10-й специальной бригады. Сообщается, что они тренируются применять ЗРК FIM-92 Stinger, проводить водолазные операции, переправляться вброд, использовать багги MRZR для патрулирования на сложной местности. Отряд «зелёных беретов» отправлен на остров Шемья командованием сил спецопераций США «Север».