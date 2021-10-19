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В НАТО выразили «сожаление» решением России приостановить сотрудничество с альянсом

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В НАТО выразили "сожаление" решением России приостановить сотрудничество с альянсом. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.


В Брюсселе отреагировали на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о закрытии миссии и информационного бюро НАТО в Москве и приостановке работы постпредства России при альянсе. Как и предполагалось, реакция последовала стандартная, ничего кроме как "выразить сожаление" действиями России там не придумали. Однако думать, что все этим и ограничилось не стоит, прозвучали и угрозы, конечно же от США.

Пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс пригрозил России ответными действиями на ее "агрессию", конечно же не утруждая себя пояснениями, что это за "агрессия" и где ее Россия применяет, а за конкретными решениями в ответ на приостановку сотрудничества послал всех в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО.

На этом обвинения не закончились, как оказалось, в сегодняшней ситуации виновна исключительно Россия, НАТО же всегда готова к сотрудничеству, о чем постоянно заявляет. Поэтому двери альянса для России "всегда открыты" и теперь только от Москвы будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Напомним, что накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил об ответе России на высылку российских дипломатов, принимавших участие в работе миссии при НАТО. В ответ на действия альянса Россия приостановила работу миссии НАТО в Москве и его информационного бюро, а также приостанавливает работу российского постпредства в Брюсселе.

Как заявил российский министр, Москва не видит перспектив сотрудничества с НАТО. Теперь для решения каких-либо вопросов альянс будет обращаться к российскому послу в Бельгии.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/NATOpress
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30 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:31
    +10
    Как заявил российский министр, Москва не видит перспектив сотрудничества с НАТО.
    Давно пора. good Не фиг с ними сюсюкаться. Они воспринимают нашу дип.работу как слабость государства.
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 07:36
      +1
      Так если ракеты смотрят друг на друга столько десятков лет, а в Запада льется потоком отвратительнейшая русофобия с мифами о злобных отравителях-русских, поджигателях и подрывниках складов, то какая там дипломатия. Тут проще иметь прямую линию и всё.
      И Вообще, вы где-то видели, чтобы, к примеру, при генштабе вермахта в 39 году сидели бы дипломаты Великобритании, Франции и Бельгии.
      О чем им было говорить, когда Польша уже пала, и, началась "странная война".
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 07:42
        -1

        mojohed2012 (Сергей)
        Сегодня, 07:36
        ...И Вообще, вы где-то видели, чтобы, к примеру, при генштабе вермахта в 39 году сидели бы дипломаты Великобритании, Франции и Бельгии....
        Если от меня требуется ответ, то скажу что нет. Т.е. не попадались ранее такие документы. Но мне кажется, всё таки дипломаты работают в посольствах. request По крайней мере должны там работать. П.с. почему то, кто то вас минуснул.
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 07:49
          -3
          Делать нашим в НАТО действительно нечего.
          И Вообще, вы где-то видели, чтобы, к примеру, при генштабе вермахта в 39 году сидели бы дипломаты Великобритании, Франции и Бельгии.

          Где в 2021 году вы нашли Вермахт с СС? В чем идеологическое противостояние? Где имущество, дети, акции российских предприятий элиты?
          1. KAV
            KAV Сегодня, 08:04
            +1
            Цитата: Гражданский
            Где в 2021 году вы нашли Вермахт с СС?
            Очевидно же - в США.
            Цитата: Гражданский
            В чем идеологическое противостояние?
            А вы свято верите, что данного противостояния нет? Ну-ну...
            Цитата: Гражданский
            Где имущество, дети, акции российских предприятий элиты?
            И снова старая песня о "главном"... Где ваши доказательства? Список в студию.
            1. Гражданский
              Гражданский Сегодня, 08:11
              0
              Цитата: KAV
              А вы свято верите, что данного противостояния нет? Ну-ну...

              Сказали противостоять - противостоим. Скажут противостоять Мадагаскару с Папуа Новой Гвинеей, будем противостоять. Всем по-барабану.
              Где ваши доказательства? Список в студию.

              Читайте список Форбс по России. Никто ничего не скрывает. Спортивные клубы, яхты, все открыто без стеснения. lol
            2. Стропорез
              Стропорез Сегодня, 08:42
              0
              Цитата: KAV
              И снова старая песня о "главном"... Где ваши доказательства? Список в студию.

              Глава Росгвардии Виктор Золотов впервые рассказал о своем внуке, который учится в Англии, отметив, что его учебу оплачивает отец. В интервью газете «Комсомольская правда» Золотов заявил, что сам в свое время занимался бизнесом, уже 18 лет занимается бизнесом его зять и 13 лет работает в бизнесе его сын.
              1. KAV
                KAV Сегодня, 08:46
                -1
                Цитата: Стропорез
                рассказал о своем внуке
                О как. Ну, давайте тогда найдем еще и правнуков и праправнуков. Ну а что? Уж искать - так искать!
                А что же про его сына и дочь молчите? Они, в отличии от внука живут и ведут бизнес в России.
                Цитата: Стропорез
                Глава Росгвардии Виктор Золотов
                Еще кто есть в этом списке?
                1. Стропорез
                  Стропорез Сегодня, 09:01
                  0
                  Цитата: KAV
                  О как. Ну, давайте тогда найдем еще и правнуков и праправнуков. Ну а что? Уж искать - так искать!Еще кто есть в этом списке?

                  А он не знал ,ВЫВСЁВРЁТИ, ядочьофицера и
                  " Ну его к чёрту! . — Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана."(с)
                  1. KAV
                    KAV Сегодня, 09:05
                    -1
                    Цитата: Стропорез
                    А он не знал ,ВЫВСЁВРЁТИ, ядочьофицера и
                    " Ну его к чёрту! . — Всё это выдумка, нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет, ничего нет. И вообще последний город — это Шепетовка, о которую разбиваются волны Атлантического океана."(с)
                    Какой поразительно четкий ответ на мои вопросы. Прям разжевали и разложили все по полочкам. laughing
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 07:43
        +9
        Цитата: mojohed2012
        И Вообще, вы где-то видели, чтобы, к примеру, при генштабе вермахта в 39 году сидели бы дипломаты Великобритании, Франции и Бельгии.

        Я видел. Во времена СССР и противостояния ВД и НАТО, в Германии были так называемы "миссии связи"... И ничего, как то ж работали, собирали нужные разведданные


        Да и если уж касаться 1939 года...
        Это Василий Иванович Тупиков, наш военный атташе в Берлине в то время
        А это новый атташе Максим Алексеевич Пуркаев 3 сентября 1939 года на вручении верительных грамот нашим Полпредом. Надеюсь некоторые лица всем знакомы?


        1. Silver bullet
          Silver bullet Сегодня, 08:26
          0
          Хорошее напоминание о прошлом. Внимательно всмотритесь в нижний снимок. По лицам офицеров вермахта можно прочитать "Всё уже решено, время пошло". Современное НАТО не напоминает?
      3. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 08:47
        0
        Цитата: mojohed2012
        Вообще, вы где-то видели, чтобы, к примеру, при генштабе вермахта в 39 году сидели бы дипломаты Великобритании, Франции и Бельгии.

        дипломаты это легализованные шпионы.
    2. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 08:03
      0
      Дело не в этом. НАТО мне напоминает чем-то армян. Россия плохая а если не помогли предатели. Так и тут. Они ведут антироссийскую пропаганду, выдворяют дипломатов, а даёшь сдачу, сразу сожалеют. Интересно в этих обеих случаях власти РФ за дураков держат?)
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:16
      0
      На этом обвинения не закончились, как оказалось, в сегодняшней ситуации виновна исключительно Россия, НАТО же всегда готова к сотрудничеству, о чем постоянно заявляет. Поэтому двери альянса для России "всегда открыты" и теперь только от Москвы будет зависеть дальнейшее развитие событий.

      Как отлаженно работают по методичкам черти, ни вправо ни влево.
      Им плевать на двойные (тройные....) стандарты.
      Мы так врать не можем, тем более на м/н арене и в информационной лжи они всегда будут доминировать.
      Посмотрим, какой эффект будет от прекращения сотрудничества. Мы по факту ничего не теряем.
    4. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:19
      +3
      Пусть и затертый до дыр, но актуальный анекдот:

      "1972 год. 31 декабря. По пустому коридору МИД СССР идет министр иностранных дел Андрей Андреич Громыко. Ему навстречу — молодой человек.
      Громыко: «Стой, кто таков?»
      Мальчик: «Выпускник МГИМО, работаю здесь…»
      — Ты то мне и нужен. У нас тут ЧП небольшое. Наш ракетный крейсер у берегов Африки переехал яхту наследного принца Мбуганды. Есть погибшие. Мировая общественность возмущена. Нужно срочно подготовить сообщение ТАСС, а все сотрудники уже по домам расползлись, . Так что, даю тебе час на подготовку сообщения.
      Проходит час, мальчик заносит бумагу в кабинет Громыко. Тот читает ее.
      — Что ж, неплохо, молодой человек, неплохо. Нужно поправить пару ошибок: «на... » пишется раздельно, «по... » — слитно. Ну и «черножопая обезьяна» напишите с большой буквы — наследный принц все-таки… Как Вас зовут, молодой человек?
      — Сережа Лавров…" laughing
  2. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 07:35
    +6
    С этой организацией определились, ещё бы и ПАСЕ послать к послу ....
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 08:18
      +1
      Цитата: wandlitz
      С этой организацией определились, ещё бы и ПАСЕ послать к послу ....

      Верно. С нее нам и надо было начинать.
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:46
        0
        Цитата: Теренин
        Верно. С нее нам и надо было начинать.

        Так начинали уже, приостанавливали работу...и оплату взносов. А потом вняв их слёзным просьбам обратно пришли и сразу же по рогам от них получили. Толстой жалился, как буд-то не знал что так и будет. Вот покуда будем болтаться как субстанция в проруби и будут ноги об нас вытирать.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 07:40
    +1
    В НАТО выразили "сожаление" решением России приостановить сотрудничество с альянсом. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.
    А уж как мы сожалеем.... Нет, как же мы ГЛУБОКО сожалеем. Просто природа не знает таких глубин...
    Короче, если что , куда обращаться вы знаете...
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:41
    +3
    Всё это предсказуемо и ожидаемо, нового ничего перекладывать с БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ, "народная" Западная забава. И еслиб не ядерная триада то очередной драг нах остен состоялся бы.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 07:52
      +3
      Цитата: Ропот 55
      И еслиб не ядерная триада то очередной драг нах остен состоялся бы.

      Ну про "Дранг нах Остен" они не забыли, и любыми способами и средствами его продвигают, но открыто "замутить" ядерную войну побаиваются. Но для очередной не ядерной войнуши пробуют использовать "бывших братьев", которые после развала соцсистемы всё свое наследие профукали, а теперь разевают рот уже и на родителей.
  5. Yngvar
    Yngvar Сегодня, 07:42
    +2
    Потеря "мальчика для битья"?
    Что так возбудились то? Не хотите сотрудничества - будет соперничество! Как минимум...
  6. riwas
    riwas Сегодня, 07:42
    +3
    В НАТО выразили "сожаление" решением России приостановить сотрудничество с альянсом.

    Крокодиловы слезы.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 07:44
    +1
    В НАТО выразили "сожаление" решением России приостановить сотрудничество с альянсом.

    НАТОвцы как всегда, сами в "кашу наплюют", а потом возмущаются, что её никто не ест.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:47
    0
    Что Натовское "сожаление",вот у меня такое"сожаление"что аж кушать не могу.На слова "кобры" :Может водочки!!!Фейс кривлю!Подумаешь Нато лесом послали!А ПАСЕ,ОБСЕ и тд и тп не послали,а пора уже начать посылать.Мухи белые уже с неба посыпались.
  9. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 08:09
    0
    Ну как и ожидалось... Пора лепить альянс с Китаем, остудит
  10. askort154
    askort154 Сегодня, 08:12
    0
    На этом обвинения не закончились, как оказалось, в сегодняшней ситуации виновна исключительно Россия,..

    Ничего нового, только шаблоны. Спровоцировать любой конфликт, а потом через свои медиа кричать, что это Россия виновата. Россия - "агрессор".
    И тут же это подхватывает весь русофобский хор. Это и есть информационная война. Ни дня без негативного упоминания России, на любую тему и, по очереди.
    России трудно противостоять этому, но надо.
  11. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 08:19
    0
    А какое вообще "взаимодействие" может быть с враждебным военным объединением, открыто называющим Россию врагом?
    Если "некоторые" стали называть их вместо "вероятный противник" "партнерами", то агрессивная сущность НАТО никуда не делась.
  12. da Vinci
    da Vinci Сегодня, 08:40
    0
    Почему к нато нужно относится как к какому- то государству? По аналогии так же нужно относится к ОДКБ,. СНГ или АСЕАН, АУКУСу или к другой подобной организации. Переговоры в военной сфере нужно вести с правительствами стран, в тч входящих в нато, но не с нато как аморфной структурой. В случае чего переговоры о предотвращении войны (или ее начале) будут проводится с правительством проблемной страны, а не с ее генштабом, которое ему подчиняется. Нато представляет угрозу как командный (координирующий) центр. Никаких представителей и переговоров с ним на уровне дипломатов не может быть в принципе. Расширение этого совещательного органа не происходит по решению военного комитета нато, а в следствии решения правительств стран-участниц, т.е. угрозу другим странам несёт не нато, а госсударства-члены этого союза. Это нужно постоянно подчёркивать и полностью игнорировать прямые переговоры со Столтенбергом и ему подобными. Он говорящая попка и НИЧЕГО не решает без одобрения стран участниц. Ему это нужно напоминать каждый день и указывать его место.