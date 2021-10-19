В НАТО выразили "сожаление" решением России приостановить сотрудничество с альянсом. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.В Брюсселе отреагировали на заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о закрытии миссии и информационного бюро НАТО в Москве и приостановке работы постпредства России при альянсе. Как и предполагалось, реакция последовала стандартная, ничего кроме как "выразить сожаление" действиями России там не придумали. Однако думать, что все этим и ограничилось не стоит, прозвучали и угрозы, конечно же от США.Пресс-секретарь американского Госдепа Нед Прайс пригрозил России ответными действиями на ее "агрессию", конечно же не утруждая себя пояснениями, что это за "агрессия" и где ее Россия применяет, а за конкретными решениями в ответ на приостановку сотрудничества послал всех в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО.На этом обвинения не закончились, как оказалось, в сегодняшней ситуации виновна исключительно Россия, НАТО же всегда готова к сотрудничеству, о чем постоянно заявляет. Поэтому двери альянса для России "всегда открыты" и теперь только от Москвы будет зависеть дальнейшее развитие событий.Напомним, что накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил об ответе России на высылку российских дипломатов, принимавших участие в работе миссии при НАТО. В ответ на действия альянса Россия приостановила работу миссии НАТО в Москве и его информационного бюро, а также приостанавливает работу российского постпредства в Брюсселе.Как заявил российский министр, Москва не видит перспектив сотрудничества с НАТО. Теперь для решения каких-либо вопросов альянс будет обращаться к российскому послу в Бельгии.