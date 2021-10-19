«Эффективность выше»: Группу роботов «Маркер» испытали в автономном режиме

Когда мы имеем группу разрозненных роботов, то это просто множество машин (...) Как только мы их объединяем в группу, то эффективность этой группы становится выше, чем сумма эффективностей входящих в нее элементов

Разработка роботизированной платформы "Маркер" продолжается, конструкторы вышли на этап полигонных испытаний группы роботов, действующих в едином подразделении без участия операторов.В России прошли испытания сразу нескольких роботов "Маркер", объединенных в автономную группу. Как заявил источник в российском ОПК, было задействовано пять платформ, две из которых на гусеничном ходу, а три - на колесном. В рамках испытания они самостоятельно, без участия человека выдвигались на позиции, засекали цели, распределяли их между собой, давали целеуказание и т.д.Испытания признаны успешными, следующим этапом планируется провести тестирование "Маркеров" с привлечением разведывательных беспилотников.- приводит РИА Новости слова источника.В начале октября сообщалось, что робототехническую платформу "Маркер" испытали в качестве системы охраны на космодроме "Восточный". Платформа "Маркер" может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора.О начале испытаний роботизированной платформы "Маркер", созданной совместно Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", сообщалось в начале марта 2019 года. Платформа разработана по модульному принципу. Конечной задачей проекта "Маркер" является создание полностью автономного комплекса, способного самостоятельно выполнять широкий круг задач.