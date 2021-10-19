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«Эффективность выше»: Группу роботов «Маркер» испытали в автономном режиме

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Разработка роботизированной платформы "Маркер" продолжается, конструкторы вышли на этап полигонных испытаний группы роботов, действующих в едином подразделении без участия операторов.


В России прошли испытания сразу нескольких роботов "Маркер", объединенных в автономную группу. Как заявил источник в российском ОПК, было задействовано пять платформ, две из которых на гусеничном ходу, а три - на колесном. В рамках испытания они самостоятельно, без участия человека выдвигались на позиции, засекали цели, распределяли их между собой, давали целеуказание и т.д.

Испытания признаны успешными, следующим этапом планируется провести тестирование "Маркеров" с привлечением разведывательных беспилотников.

Когда мы имеем группу разрозненных роботов, то это просто множество машин (...) Как только мы их объединяем в группу, то эффективность этой группы становится выше, чем сумма эффективностей входящих в нее элементов

- приводит РИА Новости слова источника.

В начале октября сообщалось, что робототехническую платформу "Маркер" испытали в качестве системы охраны на космодроме "Восточный". Платформа "Маркер" может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора.

О начале испытаний роботизированной платформы "Маркер", созданной совместно Фондом перспективных исследований и НПО "Андроидная техника", сообщалось в начале марта 2019 года. Платформа разработана по модульному принципу. Конечной задачей проекта "Маркер" является создание полностью автономного комплекса, способного самостоятельно выполнять широкий круг задач.
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11 комментариев
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  1. Алексей Зоммер
    Алексей Зоммер Сегодня, 08:04
    +3
    Все ближе и ближе эпоха битвы роботов.
    Между прочим сухопутного автономного робота намного труднее создать, чем воздушного, с точки зрения разработки для него ИИ.
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 08:38
      0
      Цитата: Алексей Зоммер
      Все ближе и ближе эпоха битвы роботов.
      Между прочим сухопутного автономного робота намного труднее создать, чем воздушного, с точки зрения разработки для него ИИ.

      Да уже сколько об этом талдычили. Но завоевание воздуха, причем над конкретным участком поля боя, все же важнее. Например над перекрестком в населенном пункте, на высотах до 100 метров, где будут рои мелких БПЛА, вот нетривиальная задача - прикрытие роботизированной бронетехники, там где обычную армейскую авиацию использовать невозможно из-за близости позиций.
      1. Алексей Зоммер
        Алексей Зоммер Сегодня, 08:41
        +1
        Цитата: Гражданский
        Но завоевание воздуха, причем над конкретным участком поля боя, все же важнее.

        Не спорю.
        Но я о том, что если сделали автономного сухопутного, то воздушные наверняка так же автономные уже существуют. Сухопутная среда не однородна. В ней есть деревья, кусты, дома, и тд. Из за этого она гораздо сложнее для машинного анализа (искусственного интеллекта), чем скажем воздушная, или водная.
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 08:46
          0
          В ней есть деревья, кусты, дома, и тд. Из за этого она гораздо сложнее для машинного анализа (искусственного интеллекта), чем скажем воздушная, или водная.

          Вот тут и возникает вопрос о целесообразности. Если воздух проигран, все эти коробки становятся бесполезными.
  2. riwas
    riwas Сегодня, 08:25
    +2
    Есть еще одна нища применения роботов. Это корректировка огня артиллерии, наведение управляемого оружия, включая барражирующие боеприпасы, и функция авианаводчика.
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 08:41
      0
      Цитата: riwas
      Есть еще одна нища применения роботов. Это корректировка огня артиллерии, наведение управляемого оружия, включая барражирующие боеприпасы, и функция авианаводчика.

      "Пушечное роботизированное мясо" - разведка боем и давление на позиции в том числе. Может даже основное предназначение.
  3. Грибок
    Грибок Сегодня, 08:35
    +1
    В будущем людей на поле боя заменят роботы. Это неизбежно.
    1. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 08:48
      0
      Пока роботы не закончатся.... laughing Это тоже неизбежно. Ибо в условиях БД, заводы по производству будут в числе прерогативных целей
    2. Ramazan
      Ramazan Сегодня, 08:51
      0
      "В будущем людей на поле боя заменят роботы. Это неизбежно."
      Возможно, но не на 100%. Что то типа ССО останутся, потому что ИИ пока не способен принимать не стандартные решения.
      1. Эррр
        Эррр Сегодня, 09:07
        0
        Цитата: Ramazan
        ИИ пока не способен принимать не стандартные решения.
        Что, в общем-то, тоже не плохо, т.к. по мнению Отто фон Бисмарка:
        На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью. laughing
        Да здравствует российская боевая робототехника! Ура, товарищи... lol
  4. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 09:10
    +1
    Що теперь будет ?! belay Сначала так....

    А потом и эдак ?