Военное обозрение
Войти Регистрация

Казус в Николаеве: Украинского школьника словами «Мы не ВДВ» поправили во время его поздравления бойцов в голубых беретах

27

Сообщается о казусе, который произошёл в Николаеве в День защитника Отечества (с некоторых пор отмечается 14 октября на Украине). Связан этот казус с проведением парада и выставкой военной техники, который были организованы в нескольких крупных городах Украины. Среди таких и упомянутый Николаев, где парадным маршем прошли морские пехотинцы ВМС Украины. После этого состоялась церемония вручения голубых беретов.


Сразу нужно уточнить, что шагающая по Украине декоммунизация заставила поменять не только дату празднования с 23 февраля на 14 октября, но и атрибутику видов и родов войск. Теперь голубые береты (а в Минобороны Украины заявляют, что это цвет морской волны) носят морские пехотинцы. С этим и связан возникший казус.

Как сообщает Telegram-канал «Изнанка военки», к бойцам подошли несколько школьников. Один из мальчишек сказал, что поздравляет ВДВ с праздником. Морской пехотинец, который представлял экспозицию оружия и техники, поправил мальчика, указав на то, что они «не ВДВ, а морская пехота». Школьник выразил удивление, отметив, что «всегда знал, что в голубых беретах ходят десантники». При этом морпехи так и не смогли объяснить школьнику, почему в голубых беретах теперь именно они.



Для справки: после одного из этапов реформы украинской армии в составе ВСУ уже нет ни ВДВ, ни десантников в голубых беретах. Вместо ВДВ на Украине теперь ДШВ – десантно-штурмовые войска. И у военнослужащих этого рода войск не голубые, а красно-коричнево (тёмно-бордовые) береты.



Но, как показывает описанный случай, не всё молодое поколение украинцев в курсе таких перемен, потому и возникают казусы.
Использованы фотографии:
Фейсбук/ВМС Украины, ДШВ ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:15
    +12
    На фото у шумерцев москальские клятые калаши. Где ж свидомо-правильные М16 ? Или не доверяют им ишо пока ?
    1. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Сегодня, 08:18
      +5
      По альтернативной реальности украинцев, Михаил Тимофеевич на самом деле носил фамилию Калашнюк, и был не русским, а щирым украинцем из Львова wassat
      1. Anarchist
        Anarchist Сегодня, 08:19
        +9
        "Всё перемешалось в доме Обломовых." Небо красное, волна голубая, а мозги - отсутствуют.
        1. Vol4ara
          Vol4ara Сегодня, 08:57
          -2
          У нас у самих с беретами не всё в порядке
      2. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:19
        +8
        wassat wassat wassat РЖУНИМАГУ, от так версия! Клааас! lol
        ...а автомат придумал, по той же версии, будучи проездом через Ивано-Франковск. wassat

        ЗЫ Фамилию Калашнюк носил конечно тайно, чтобы не светить принадлежность к избранным шумерцам-морекопателям (да простит меня М.Т. за стеб)
      3. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 09:05
        +1
        Цитата: Кот_Кузя
        По альтернативной реальности украинцев, Михаил Тимофеевич на самом деле носил фамилию Калашнюк, и был не русским, а щирым украинцем из Львова wassat

        laughing А вот хрен им без мяса, Михаил Тимофеевич из Сибири родом, парень с Алтая, могут притянуть только его началом службы в РККА в Киевском особом военном округе... wink
    2. jetfors_84
      jetfors_84 Сегодня, 08:19
      +3
      Еще не до конца декомунизировались laughing За то очки какие . Прям терминаторы. Уф забыл они же киборги
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:27
        +10
        Очки велосипедные, Mojave. Значит где-то поблизости и десантно-штурмовые велосипеды припаркованные стоят. lol
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 08:22
      +1
      -Вместо ВДВ на Украине теперь ДШВ – десантно-штурмовые войска.
      Нас всех парашютов(даже по одному) не найдется.
    4. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:31
      +7
      Школьник, латентный ватник, уже взят на карандаш СБУ laughing
    5. uav80
      uav80 Сегодня, 08:46
      0
      За то очки модные с алиэкпресса...))
  2. denk20
    denk20 Сегодня, 08:16
    +5
    С этими их погонами вообще класс. Я недавно полковника старшим прапорщиком назвал.
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 08:20
      +6
      Назвал - и не ошибся! Может у него и эполеты жирные - а натура как у заурядного " прапора " . laughing
    2. 210окв
      210окв Сегодня, 08:33
      +5
      Может все же генерал-полковника? Так тот вообще "лесничий"
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 08:37
        +1
        Цитата: 210окв
        Может все же генерал-полковника? Так тот вообще "лесничий"

        Вот ещё!!! Буду я каждую тыдру на Вы называть!!! wassat
  3. Комментарий был удален.
  4. Кот_Кузя
    Кот_Кузя Сегодня, 08:22
    0
    Все верно:
    Для справки: после одного из этапов реформы украинской армии в составе ВСУ уже нет ни ВДВ, ни десантников в голубых беретах. Вместо ВДВ на Украине теперь ДШВ – десантно-штурмовые войска
    ВДВ и десантников нет, так как у Украины просто-напросто нет боевой авиации laughing . Хотя, это непохоже на украинцев, для распиливания бюджета, они вполне могли бы оставить на бумаге ВДВ, и полностью класть себе в карман выделяемые на ВДВ деньги request
  5. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 08:22
    +2
    Ничего удивительного. Они сами себе (ВСУ) мозги "перепрошили" не до конца, а населению каково?
  6. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 08:23
    +2
    Да эту страну вообще можно переименовать в Казусанию...Ведь как звучит-Республика Казусания!
  7. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 08:25
    -4
    Вот так вот понемногу, помаленьку и сделают из бывших русских отдельную нацию. А главной национальной идеей сделают ненависть к России.
    А нам смешно... ага.
    1. Каяла
      Каяла Сегодня, 08:43
      +3
      А что, нам всем плакать теперь? Скакуасы сами сделали свой выбор, а бандеровцы мне не братья априори!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 08:46
        +2
        а бандеровцы мне не братья априори!

        И мне.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 08:52
          0
          И мне. Они- холопы.
    2. Кот_Кузя
      Кот_Кузя Сегодня, 08:47
      -1
      Цитата: Пиджак в запасе
      Вот так вот понемногу, помаленьку и сделают из бывших русских отдельную нацию. А главной национальной идеей сделают ненависть к России.
      А нам смешно... ага.

      Украинцы никогда не были русскими, это потомки хазар, частично полонизированных, частично русифицированных. Русские как народ возникли на территории современной Северо-Западной России, первое русское государство возникло на берегах Невы, Ладоги и Волхова, на стратегически важном в то время пути из Балтики в Черное море. Первой столицей Руси была Ладога, затем построили новый город и перенесли столицу Руси в этот город, и назвали ее Новгородом, то есть Новым Городом, в отличие от старого города, коим была Ладога. Русский князь Олег в 882 г завоевал западные земли Хазарского каганата, присоединил их к Руси и перенес столицу Руси из Новгорода в хазарский город Киев, как это спустя 720 лет сделал Петр Первый, перенесший столицу Руси из Москвы в Петербург - город, основанный на отбитых у шведов землях. Хазары, предки современных украинцев, восприняли русских как оккупантов, тем более что русские тогда еще были язычниками, и возненавидели русских. Вот откуда, из седой древности, идет животная, иррациональная ненависть украинцев к русским, без знания истории истоки и причины этой ненависти не понять.
  8. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 08:26
    +2
    При этом морпехи так и не смогли объяснить школьнику, почему в голубых беретах теперь именно они

    Та нехай и десант, або не воюваты...
  9. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 08:32
    -2
    Цитата: Пиджак в запасе
    А главной национальной идеей сделают ненависть к России.

    Так уже сделали,и виноваты в этом сами русские,которые вместе со всеми скакали на майдане...
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:50
    +3
    Они " не ВДВ. Они " не армия" Они " не государство".
  11. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:10
    0
    laughing
    ...и вапче не армия.
    ПиСи: напомнило случай. День погранца, арбат, чешет девица с зелеными волосами... Бедолага... Каждый погранец подошел и поздравил