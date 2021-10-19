Казус в Николаеве: Украинского школьника словами «Мы не ВДВ» поправили во время его поздравления бойцов в голубых беретах

Сообщается о казусе, который произошёл в Николаеве в День защитника Отечества (с некоторых пор отмечается 14 октября на Украине). Связан этот казус с проведением парада и выставкой военной техники, который были организованы в нескольких крупных городах Украины. Среди таких и упомянутый Николаев, где парадным маршем прошли морские пехотинцы ВМС Украины. После этого состоялась церемония вручения голубых беретов.
Сразу нужно уточнить, что шагающая по Украине декоммунизация заставила поменять не только дату празднования с 23 февраля на 14 октября, но и атрибутику видов и родов войск. Теперь голубые береты (а в Минобороны Украины заявляют, что это цвет морской волны) носят морские пехотинцы. С этим и связан возникший казус.
Как сообщает Telegram-канал «Изнанка военки», к бойцам подошли несколько школьников. Один из мальчишек сказал, что поздравляет ВДВ с праздником. Морской пехотинец, который представлял экспозицию оружия и техники, поправил мальчика, указав на то, что они «не ВДВ, а морская пехота». Школьник выразил удивление, отметив, что «всегда знал, что в голубых беретах ходят десантники». При этом морпехи так и не смогли объяснить школьнику, почему в голубых беретах теперь именно они.
Для справки: после одного из этапов реформы украинской армии в составе ВСУ уже нет ни ВДВ, ни десантников в голубых беретах. Вместо ВДВ на Украине теперь ДШВ – десантно-штурмовые войска. И у военнослужащих этого рода войск не голубые, а красно-коричнево (тёмно-бордовые) береты.
Но, как показывает описанный случай, не всё молодое поколение украинцев в курсе таких перемен, потому и возникают казусы.