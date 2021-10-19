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Береговой ракетный комплекс «Бал» получил новую ракету большей дальности

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Береговой ракетный комплекс "Бал" получил возможность поражать цели на дальности, вдвое превышающей изначальную. Как сообщил источник в российском ОПК, комплекс получил новую ракету.


По словам источника, новая ракета позволяет БРК "Бал" поражать цели на дальности до 500 км, что вдвое больше его изначальных возможностей с ПКР Х-35 и ее модификациями. Испытания комплекса с новой ракетой проводились на одном из флотов и подтвердили заложенные характеристики. Кроме того, "Бал" получил новую систему наведения, позволяющую поражать и наземные цели.

Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК "Бал" подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле

- приводит ТАСС слова источника.

К сожалению источник не пояснил, является ли новая ракета модификацией противокорабельной Х-35, или это абсолютно новая разработка. Отметим, что в последнее время отсутствовала информация о разработке каких-либо новых ПКР или крылатых ракет, не считая гиперзвукового "Циркона", "Калибра" или модернизированного "Оникса-М". Возможно, что работы велись и над Х-35.

Ракетный комплекс береговой обороны "Бал" принят на вооружение в 2008 году. В состав одного комплекса входит командный пункт управления и связи, а также до четырех машин с пусковыми установками, оснащенными противокорабельной ракетой Х-35 с дальностью поражения в 120 км, с ракетой Х-35У и с ракетой Х-35Э - 260 - 300 км. Каждая пусковая установка несет по 8 ракет в специальных контейнерах. Кроме того, в состав комплекса входят четыре транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного полного залпа. БРК "Бал" расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье.
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8 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 08:39
    +3
    Ещё не кончен "Бал", пока горит свеча laughing
    1. Бар1
      Бар1 Сегодня, 08:42
      -1
      да ,давно пора ,а то уже даже неудобно у соседей Нептун их-300км,а у нас 250.
      1. Ingvvar08
        Ingvvar08 Сегодня, 08:46
        +1
        Ну да, у нас же нет ничего кроме 250. ДБ
      2. Дядя Ваня Сусанин
        Дядя Ваня Сусанин Сегодня, 08:58
        +2
        У соседей "весьмирснами", а это самое крутое оружие, на уровне "звезды смерти" не меньше wink
  2. DEVIL LIFE`S
    DEVIL LIFE`S Сегодня, 08:47
    0
    Удачи конструкторам
  3. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 08:49
    0
    Отметим, что в последнее время отсутствовала информация о разработке каких-либо новых ПКР или крылатых ракет, не считая гиперзвукового "Циркона", "Калибра" или модернизированного "Оникса-М". ..."Гремлина" , "Остроты" , Х-95 ...! request
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 08:54
    -2
    Т.е "Бал" может одним залпом (интервал 3 сек.) выпустить 32 ракеты.Плюс 32 ракеты в боезапасе. По меньшей срыв боевой задачи АУГ, не говоря уже о десанте или конвое обеспечит.
    1. moreman78
      moreman78 Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: knn54
      Т.е "Бал" может одним залпом (интервал 3 сек.) выпустить 32 ракеты.Плюс 32 ракеты в боезапасе. По меньшей срыв боевой задачи АУГ, не говоря уже о десанте или конвое обеспечит.

      Будь хоть 96 ракет в залпе, а АУГ не пострадает, так как НЕ ПОДОЙДУТ ОНИ К БЕРЕГАМ НА ТАКУЮ ДИСТАНЦИЮ! Ну никак Бал не сможет его достать,... Вот десант - да.