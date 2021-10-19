Береговой ракетный комплекс «Бал» получил новую ракету большей дальности

Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК "Бал" подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле

Береговой ракетный комплекс "Бал" получил возможность поражать цели на дальности, вдвое превышающей изначальную. Как сообщил источник в российском ОПК, комплекс получил новую ракету.По словам источника, новая ракета позволяет БРК "Бал" поражать цели на дальности до 500 км, что вдвое больше его изначальных возможностей с ПКР Х-35 и ее модификациями. Испытания комплекса с новой ракетой проводились на одном из флотов и подтвердили заложенные характеристики. Кроме того, "Бал" получил новую систему наведения, позволяющую поражать и наземные цели.- приводит ТАСС слова источника.К сожалению источник не пояснил, является ли новая ракета модификацией противокорабельной Х-35, или это абсолютно новая разработка. Отметим, что в последнее время отсутствовала информация о разработке каких-либо новых ПКР или крылатых ракет, не считая гиперзвукового "Циркона", "Калибра" или модернизированного "Оникса-М". Возможно, что работы велись и над Х-35.Ракетный комплекс береговой обороны "Бал" принят на вооружение в 2008 году. В состав одного комплекса входит командный пункт управления и связи, а также до четырех машин с пусковыми установками, оснащенными противокорабельной ракетой Х-35 с дальностью поражения в 120 км, с ракетой Х-35У и с ракетой Х-35Э - 260 - 300 км. Каждая пусковая установка несет по 8 ракет в специальных контейнерах. Кроме того, в состав комплекса входят четыре транспортно-перегрузочные машины, предназначенные для формирования повторного полного залпа. БРК "Бал" расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье.