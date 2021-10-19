В Италии, Германии и Норвегии решили строить новые подводные лодки U212NFS, Type 212

В октябре 2021 г. программу строительства подводных лодок начали реализовывать в Италии. В Риме хотят по максимуму использовать шанс для возвращения на рынок дизельных субмарин. В настоящее время на рынке субмарин доминируют Франция и Германия, верфи которых Naval Group и ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) последовательно продают свою продукцию за границу.
Вторая группа поставщиков – Швеция, Республика Корея и Российская Федерация, которые также являются активными участниками мирового рынка подводных лодок. На этом фоне итальянскому судостроению надо весьма постараться, чтобы занять свою экспортную нишу. Компания Ранее Fincantieri ранее построила четыре подводных лодки U212A для ВМС Италии в сотрудничестве с TKMS.
Реанимация итальянского подводного судостроения
Fincantieri станет генеральным подрядчиком программы U212NFS (Type 212) и займется как разработкой архитектуры субмарины, так и интеграцией боевых платформ и систем. В отличие от подводных лодок U212A, вся инженерия новой субмарины будет разрабатываться именно итальянской компанией, и это позволит реанимировать национальную судостроительную отрасль в направлении, отвечающем за строительство подводных лодок. В итоге итальянская промышленность выйдет на мировой рынок субмарин, что будет большим успехом для страны.
В настоящее время программа U212NFS находится на этапе проверки требований. Параллельно итальянские судостроители работают над новым функциональным дизайном подводных лодок. Первую субмарину планируют создать к 2026 году, а поставлена она будет в 2027 году. Выпуск второй субмарины запланирован на 2028 год.
Итальянская судостроительная компания заявляет, что подлодка будет обладать рядом дополнительных возможностей, включая лучшую гидродинамическую эффективность и увеличенную автономность за счёт увеличенной емкости для хранения топлива. В субмарине будут использоваться литий-ионные батареи для улучшения характеристик малошумности в тандеме с воздушно-независимой двигательной установкой (AIP). Изменения в системе охлаждения позволят работать в тропических условиях.
Командование ВМС Италии рассчитывает, что первая пара субмарин заменит используемые на флоте подлодки класса Sauro 1980-х годов, а вторая пара субмарин станет заменой для лодок 1990-х годов выпуска. Не исключено, что производство субмарин станет тестом для возможностей итальянского судостроения по развертыванию масштабного производства подводных лодок уже на экспорт.
Немецко-норвежская программа субмарин
В Германии и Норвегии реализуется другая программа Type 212, в рамках которой планируется построить совместную субмарину для своих военно-морских сил. Запланировано, что 2 подлодки поступят в распоряжение Федерального флота Германии, а 4 субмарины – на вооружение Королевского флота Норвегии.
Контракт на строительство субмарин стоимостью 5,5 млрд евро был подписан в июле 2021 года. Норвежское агентство оборонных материалов (NDMA) и Агентство закупок Германии BAAINBw работают над привлечением сил и средств, необходимых для строительства нового класса подводных лодок. По расчетам, субмарину спроектируют к 2023 году. Строить ее, скорее всего, будут в Киле. Норвегия инвестирует 350 млн долларов в новое предприятие по техническому обслуживанию подводных лодок.