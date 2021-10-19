Военное обозрение
Войти Регистрация

В Италии, Германии и Норвегии решили строить новые подводные лодки U212NFS, Type 212

15

В октябре 2021 г. программу строительства подводных лодок начали реализовывать в Италии. В Риме хотят по максимуму использовать шанс для возвращения на рынок дизельных субмарин. В настоящее время на рынке субмарин доминируют Франция и Германия, верфи которых Naval Group и ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) последовательно продают свою продукцию за границу.


Вторая группа поставщиков – Швеция, Республика Корея и Российская Федерация, которые также являются активными участниками мирового рынка подводных лодок. На этом фоне итальянскому судостроению надо весьма постараться, чтобы занять свою экспортную нишу. Компания Ранее Fincantieri ранее построила четыре подводных лодки U212A для ВМС Италии в сотрудничестве с TKMS.

Реанимация итальянского подводного судостроения


Fincantieri станет генеральным подрядчиком программы U212NFS (Type 212) и займется как разработкой архитектуры субмарины, так и интеграцией боевых платформ и систем. В отличие от подводных лодок U212A, вся инженерия новой субмарины будет разрабатываться именно итальянской компанией, и это позволит реанимировать национальную судостроительную отрасль в направлении, отвечающем за строительство подводных лодок. В итоге итальянская промышленность выйдет на мировой рынок субмарин, что будет большим успехом для страны.

В настоящее время программа U212NFS находится на этапе проверки требований. Параллельно итальянские судостроители работают над новым функциональным дизайном подводных лодок. Первую субмарину планируют создать к 2026 году, а поставлена она будет в 2027 году. Выпуск второй субмарины запланирован на 2028 год.

Итальянская судостроительная компания заявляет, что подлодка будет обладать рядом дополнительных возможностей, включая лучшую гидродинамическую эффективность и увеличенную автономность за счёт увеличенной емкости для хранения топлива. В субмарине будут использоваться литий-ионные батареи для улучшения характеристик малошумности в тандеме с воздушно-независимой двигательной установкой (AIP). Изменения в системе охлаждения позволят работать в тропических условиях.

Командование ВМС Италии рассчитывает, что первая пара субмарин заменит используемые на флоте подлодки класса Sauro 1980-х годов, а вторая пара субмарин станет заменой для лодок 1990-х годов выпуска. Не исключено, что производство субмарин станет тестом для возможностей итальянского судостроения по развертыванию масштабного производства подводных лодок уже на экспорт.

Немецко-норвежская программа субмарин


В Германии и Норвегии реализуется другая программа Type 212, в рамках которой планируется построить совместную субмарину для своих военно-морских сил. Запланировано, что 2 подлодки поступят в распоряжение Федерального флота Германии, а 4 субмарины – на вооружение Королевского флота Норвегии.

Контракт на строительство субмарин стоимостью 5,5 млрд евро был подписан в июле 2021 года. Норвежское агентство оборонных материалов (NDMA) и Агентство закупок Германии BAAINBw работают над привлечением сил и средств, необходимых для строительства нового класса подводных лодок. По расчетам, субмарину спроектируют к 2023 году. Строить ее, скорее всего, будут в Киле. Норвегия инвестирует 350 млн долларов в новое предприятие по техническому обслуживанию подводных лодок.
Автор:
Использованы фотографии:
Twitter/ВМС Италии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
15 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Tim Werner
    Tim Werner Сегодня, 09:49
    0
    Уже и у Италии есть своя ВНЭУ?
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:55
      +8
      Италия прямо ушла в хайтек флот если что.





      План
    2. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 09:56
      +2
      Цитата: Tim Werner
      Уже и у Италии есть своя ВНЭУ?

      в статье не указано, что все узлы будут исключительно итальянского производства
      европейцы без всяких комплексов коллаборируют в сфере в ВПК
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 10:16
        0
        Цитата: Наводлом
        европейцы без всяких комплексов коллаборируют в сфере в ВПК

        Однако конфигурация
        В Италии, Германии и Норвегии решили строить новые подводные лодки
        вызывает нехорошие ассоциации с ситуацией 80-и летней давности.
      2. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Сегодня, 10:28
        +10
        Это называется кооперация. Лишившись которой мы вынуждены были для начала придумать термин импортозамещение. А вот с ним то и начались "пробуксовки..".
        1. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 10:55
          0
          Допустим, кооперации в оборонке, за исключением бывших советских связей с Украиной и Белоруссией - особо и не было. А та, что была, типа французских прицелов для танков - являлась уязвимостью оборонки - и ее по-любому надо было "придумывать"
  2. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 09:50
    +1
    А когда наши инженеры-кораблестроители порадуют известием о закладке собственной НАПЛ с ВНЭУ? Есть 636-е с грозными ракетами, но это вчерашний день, мягко говоря...
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 09:57
      +1
      Александр,не раньше,чем появятся НАДЕЖНЫЕ ЛИАБы.
      На рынке ДЭПЛ становится "тесновато".
  3. singless
    singless Сегодня, 10:11
    -4
    главное в пионерские пруды не заплывайте. вот людям денег девать не куда
    1. Avior
      Avior Сегодня, 10:50
      +2

      с Пионерскими прудами только проблема- они вернулись в Патриаршьи.:)))
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:35
    +1
    Все усиленно готовятся к возможной войне про себя думая, чтобы не случилась. Поэтому понятно, что и Италия решила задуматься о производстве своих ПЛ. Тем более, что это новые рабочие места.
    1. singless
      singless Сегодня, 12:29
      -2
      тогда пусть строят лодки судного дня. утонули и фиг с ними.
  5. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 10:37
    +2
    Вторая группа поставщиков – Швеция, Республика Корея и Российская Федерация, которые также являются активными участниками мирового рынка подводных лодок

    Вот интересно, и давно Россия стала активным игроком этого рынка?
    Мы и себе то нормальные лодки не строим.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:48
      +8
      Были с 00-х до 15 года - 18 лодок 636 построено для Китая, Алжира, Вьетнама. Однако после крайнего контракта 2015 года с Алжиром, никаких новых контрактов или серьезных заинтересованностей нет, как и проекта лодки современной на продажу.
      1. lucul
        lucul Сегодня, 11:20
        -2
        Однако после крайнего контракта 2015 года с Алжиром, никаких новых контрактов или серьезных заинтересованностей нет, как и проекта лодки современной на продажу.

        Да ладно , Ясень или Борей с руками и ногами бы оторвали , если бы разрешили продавать.
        На их фоне все эти малютки - баловство.