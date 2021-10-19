Военное обозрение
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Северная Корея провела новые испытания боеприпасов неустановленного типа

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Северная Корея продолжает испытания нового вооружения, произведя новые пуски неустановленных боеприпасов. Как сообщает Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, зафиксирован запуск ракеты неустановленного типа.


Военные Южной Кореи зафиксировали запуск с территории КНДР одного неустановленного боеприпаса. В свою очередь в Японии заявляют о пуске двух боеприпасов, береговая охрана этой страны сообщила о вероятных испытаниях северокорейскими военными баллистических ракет.

По данным южнокорейских военных, запуск неизвестного боеприпаса был осуществлен из района города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, в сторону Японского моря. Ракета пролетела примерно 430-450 км, после чего упала в море. Высота полета в наивысшей точке составила 60 км.

В Токио продолжают утверждать, что ракет было две, японцы выпустили предупреждение для рыбаков и уже направили Пхеньяну ноту протеста.

В Пхеньяне пока никак не отреагировали на заявления "соседей", официальных сообщений не последовало. Однако их стоит ожидать, в последнее время Пхеньян регулярно заявляет о проведенных испытаниях. Правда все сообщения ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) выходят на следующий день после проведенных запусков.

Отметим, что в сентябре КНДР провела серию испытаний нового вооружения, совершив несколько испытательных пусков, в том числе, как заявили в Пхеньяне, новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Позднее снимок северокорейского гиперзвукового планирующего блока, установленного на ракете, появился в Сети. Однако точно установить, является ли он реальным или это простой макет, не представляется возможным.
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21 комментарий
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:21
    +1
    Северная Корея провела новые испытания боеприпасов неустановленного типа
    Успехов, братьям по оружию.(японцы то братьями не будут, никогда)
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 09:24
      +6
      Киев уже выразил протест КНДР и потребовал от Пхеньяна не отвлекать Запад от "российской агрессии" на/в Украине! laughing
      1. 1976AG
        1976AG Сегодня, 09:28
        +8
        Цитата: Зяблицев
        Киев уже выразил протест КНДР и потребовал от Пхеньяна не отвлекать Запад от российской агрессии на/в Украине! laughing

        В ответ в МИДе КНДР спросили - А что такое Украина ?
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 09:42
          +3
          Грозный украинский посол выражает свой протест и предъявляет корейскому МИДу ноту протеста! laughing
          1. 1976AG
            1976AG Сегодня, 09:43
            +1
            По внешнему виду был сделан вывод, что Украина это где то в Африке
            1. Зяблицев
              Зяблицев Сегодня, 09:52
              -1
              Совершенно верно, но на самом деле украинский посол свой отпуск проводил в ненавистном ему Крыму (где у него хатынка), и немного загорел! laughing
          2. Mavrikiy
            Mavrikiy Сегодня, 12:22
            +2
            Зяблицев (Евгений)

            Кольца в нос не хватает. request
            1. Зяблицев
              Зяблицев Сегодня, 12:29
              0
              На пляже в Крыму забыл! laughing
    2. AUL
      AUL Сегодня, 09:37
      +1
      Северная Корея провела новые испытания боеприпасов неустановленного типа
      Не боеприпасов, а их носителей. Ракеты, скорее всего, с массогабаритными макетами.
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 09:43
      -1
      Цитата: Mavrikiy
      Успехов, братьям по оружию.

      . В 2017 году российско-северокорейский товарооборот составил 77,9 миллиона долларов. По итогам 2018 года товарооборот России с КНДР составил 34,065 миллиона долларов, уменьшившись на 56,26% по сравнению с 2017 годом. Товарооборот России с КНДР по итогам 2019 года составил 48 млн долларов. Доля КНДР во внешнеторговом обороте России составила 0,0072%.

      Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий применение санкций против Северной Кореи в ответ на проведение Пхеньяном ракетно-ядерных испытаний.
      Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписан в связи с принятием резолюции СБ ООН 2321 от 30 ноября 2016 года. Он вступает в силу со дня его подписания.
      Согласно пояснительной записке к проекту указа, меры, предусмотренные резолюцией СБ 2321, вводят дополнительные запреты на торгово-экономическое, банковско-финансовое и научно-техническое взаимодействие с КНДР. В торгово-экономической области запрещается приобретение в КНДР меди, никеля, серебра и цинка...

      "Братья по оружию" говорите...

      ТОКИО, 25 августа. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Японией с января по июнь текущего года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в среду в Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами.
      Согласно отчету организации, объем торговли между двумя странами за полгода составил порядка $9,7 млрд. При этом экспорт товаров из Японии в РФ вырос на 35,4%, до $3,8 млрд, а импорт из России увеличился на 9%, до $5,9 млрд.

      И это не смотря на постоянное японское давление и упоминание по проблеме так нываемых "северных территорий"...
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 09:33
    0
    Несмотря на жесткие санкции КНДР развивает оружейные технологии
    В частности, появилась технология - т.н " ампула с пусковым горючим", что позволяет заправлять ракеты топливом заранее и отправлять к месту дислокации.
    Т.е ракеты ПОСТОЯННО готовы к запуску.
  3. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:35
    +1
    Таки не могут определить. одна штука или две))) У обоих Эгида хваленая laughing Типа, Эгида - такое же ПРО, как Пэтриоты, только дороже? Но тоже сделана не для защиты, а для продажи
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:35
    +1
    ***
    Хвасонит Ким...
    ***
    1. Paranoid50
      Paranoid50 Сегодня, 10:30
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Хвасонит Ким...

      Он ещё нодонит, тхэпходонит, и пугкыксонит. yes fellow А соседям остаётся лишь фиксировать
      очередную порцию флюидов утренней свежести. laughing
  5. valentin light
    valentin light Сегодня, 09:53
    0
    Северокорейцы у себя бадяжат что то перспективное.
    Но ТТХ не известны.
    Как то в сеть просочилась информация об их новом танке "Покпунг-хо" , фантазия на тему ""Т-72".
    Так , двигатель там 1500 л.с, 2 гранатомета, 2 зенитные ракеты, КПВТ, активная броня приборы "ограниченного ночного видения" и еще что то своеинаыесили , плюсом разработка своих боеприпасов к 125 мм пушке, данные отних неизвестны...
    Такой танк и с японским т90 поспорит...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:12
      0
      Северокорейцы у себя бадяжат что то перспективное


      Ну почему ж бадяжат. стараются при минимуме резервов и средств создавать вооружение для своей армии. конечно большой вопрос насколько оно новое в плане технологий, но тем не менее, и конструируют и испытывают.
      1. valentin light
        valentin light Сегодня, 13:33
        0
        "Бадяжат", как раз потому, что не известно из чего и как...дефицит технологий и материалов, в том числе и приборов, электронных компонентов ....
        Собирают с "миру по нитке" новые технологии и как им позволяет их производство и квалификация , делают аналоги.
        Многое наивно, но вот ракеты
        уже доказали, что перелетать могут основные японские острова.
        И танк "Покпхунг хо" таинственнен, там механик смещён в середину, что добавляет выживаемость, усилена верхняя полу сфера башни, по видимому.
        Это самая закрытая информация в КНДР (ну и естественно в Мире)
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 13:39
          0
          Они не в том состоянии чтобы понтоваться совсем современными технологиями. для них важно чтобы работало и обеспечивало выполнение поставленной задачи. я не сторонник коммунистического режима, но осознавая в каких условиях им приходится все это создавать - даже им сочувствую немного.... их стремление защитить свою страну - достойно уважения. они не прогибаются как Польша перед мировым гегемоном.
  6. Dikson
    Dikson Сегодня, 10:20
    0
    Пока народ в мире отвлекается на корейскую пугалку, наш друг Эрдоган заявил, что ему больше не указ Совбез ООН и клал он на мнения всяких победивших когда-то кого-то.. Да здравствует падишах всего!... А кого ему бояться? Америка - в союзниках, Россия - в друзьях.. Вот интересно, куда он ещё полезет, в Армению, или сперва в Болгарию ? Кипр отожмёт весь себе, или в нашу Среднюю Азию ломанётся? Великий лидер должен всё время двигаться куда-то воинственной поступью , давя головы врагов своим сапогом, иначе , без побед , угаснет любовь и почитание народные.. да и Великую Османскую империю возрождать надоть... А у нас в последнее время, куда ни глянь , все чего-то великое создают.. один вот империю османов, там Исламское государство, там Империю Цинь.. одни мы прозябаем в своём шовинизме и толерантности..
    1. valentin light
      valentin light Сегодня, 13:41
      0
      Кто "мы"?
      Я , как бы не процветаю,... в "толерантности и в шовинизме", да и "шовинизма" в России нет.

      "Шовинизм по БСЭ-это крайний национализм, проповедующий национальную и рассовую исключительность.

      В России нет запрета на один язык или культуру.

      Куда "ломанется"?
      По телеканалу турецкому ТRТ1показали карту продвижения турецких интересов до 2050 года - юг Украины, юг России и Крым, Грузия, Донбасс, ....("Военное обозрение"; Lenta.ru от 12 .02.2021)

      Просто тема обсуждения КНДР.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    0
    РК фиксирует один пуск, Япония два (у страха глаза велики?), но ни кто не может определить тип ракеты. Все насторожены и чего-то ждут. А не задумывались почему Ким Чен Ын усиленно наращивает свои вооружения? Может проще оставить КНДР в покое и самим спокойно спать.