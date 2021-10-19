Северная Корея провела новые испытания боеприпасов неустановленного типа

Северная Корея продолжает испытания нового вооружения, произведя новые пуски неустановленных боеприпасов. Как сообщает Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, зафиксирован запуск ракеты неустановленного типа.Военные Южной Кореи зафиксировали запуск с территории КНДР одного неустановленного боеприпаса. В свою очередь в Японии заявляют о пуске двух боеприпасов, береговая охрана этой страны сообщила о вероятных испытаниях северокорейскими военными баллистических ракет.По данным южнокорейских военных, запуск неизвестного боеприпаса был осуществлен из района города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, в сторону Японского моря. Ракета пролетела примерно 430-450 км, после чего упала в море. Высота полета в наивысшей точке составила 60 км.В Токио продолжают утверждать, что ракет было две, японцы выпустили предупреждение для рыбаков и уже направили Пхеньяну ноту протеста.В Пхеньяне пока никак не отреагировали на заявления "соседей", официальных сообщений не последовало. Однако их стоит ожидать, в последнее время Пхеньян регулярно заявляет о проведенных испытаниях. Правда все сообщения ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) выходят на следующий день после проведенных запусков.Отметим, что в сентябре КНДР провела серию испытаний нового вооружения, совершив несколько испытательных пусков, в том числе, как заявили в Пхеньяне, новой гиперзвуковой ракеты "Хвасон-8". Позднее снимок северокорейского гиперзвукового планирующего блока, установленного на ракете, появился в Сети. Однако точно установить, является ли он реальным или это простой макет, не представляется возможным.