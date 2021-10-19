Соседи Австралии по Тихоокеанскому региону: Будущее появление у австралийских ВМС атомных субмарин вызывает беспокойство и тревогу

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Несмотря на то что Австралия не обладает возможностями по наличию ядерного оружия , всё это вызывает озабоченность и обеспокоенность

Эта ситуация, безусловно, никому не принесет пользы. Мы согласились с тем, что усилия по поддержанию мирного и стабильного региона должны продолжаться, и не хотим, чтобы нынешняя динамика вызывала напряженность в гонке вооружений

Будущее появление у австралийских ВМС атомных субмарин вызывает беспокойство и тревогу в Индонезии и Малайзии. Соседи Австралии по Тихоокеанскому региону обеспокоены тем, что её военное усиление нарушает баланс сил.Об этом в понедельник говорил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла на пресс-конференции в Джакарте после встречи с главой индонезийского внешнеполитического ведомства госпожой Ретно Марсуди.- заявил Сайфуддин.- высказалась по этому поводу индонезийский дипломат.Два министра заявили на совместной пресс-конференции, что они договорились укреплять единство и центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), призвав всех членов блока вносить свой вклад в стабильность, безопасность, мир и процветание в регионе, уважать международное право.Членами АСЕАН являются Бруней, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Этот военно-политический блок имеет официальные партнерские отношения с несколькими странами, включая Австралию и Китай.Появление атомных субмарин у ВМС Австралии в конечном итоге может сплотить ключевые страны региона против этого государства.