Военное обозрение
Войти Регистрация

Соседи Австралии по Тихоокеанскому региону: Будущее появление у австралийских ВМС атомных субмарин вызывает беспокойство и тревогу

7

Фото носит иллюстративный характер



Будущее появление у австралийских ВМС атомных субмарин вызывает беспокойство и тревогу в Индонезии и Малайзии. Соседи Австралии по Тихоокеанскому региону обеспокоены тем, что её военное усиление нарушает баланс сил.

Об этом в понедельник говорил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла на пресс-конференции в Джакарте после встречи с главой индонезийского внешнеполитического ведомства госпожой Ретно Марсуди.

Несмотря на то что Австралия не обладает возможностями по наличию ядерного оружия, всё это вызывает озабоченность и обеспокоенность

- заявил Сайфуддин.

Эта ситуация, безусловно, никому не принесет пользы. Мы согласились с тем, что усилия по поддержанию мирного и стабильного региона должны продолжаться, и не хотим, чтобы нынешняя динамика вызывала напряженность в гонке вооружений

- высказалась по этому поводу индонезийский дипломат.

Два министра заявили на совместной пресс-конференции, что они договорились укреплять единство и центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), призвав всех членов блока вносить свой вклад в стабильность, безопасность, мир и процветание в регионе, уважать международное право.

Членами АСЕАН являются Бруней, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. Этот военно-политический блок имеет официальные партнерские отношения с несколькими странами, включая Австралию и Китай.

Появление атомных субмарин у ВМС Австралии в конечном итоге может сплотить ключевые страны региона против этого государства.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/usnavy
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. knn54
    knn54 Сегодня, 10:34
    -2
    КНР может пересмотреть свое обязательство использовать ядерное оружие ТОЛЬКО в качестве ответной меры.
  2. yghg1076
    yghg1076 Сегодня, 10:34
    -4
    Соседи Австралии по Тихоокеанскому региону: Будущее появление у австралийских ВМС атомных субмарин вызывает беспокойство и тревогу

    Ну прям не (АСЕАН), а какой-то кружок озабоченных
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:39
    0
    Эта ситуация, безусловно, никому не принесет пользы.
    Как это никому? А Сша, которые получили огромный контракт и возможность через созданный новый блок "давить" на Китай.
  4. боеприпас
    боеприпас Сегодня, 11:19
    +1
    Вообще то англо-американцы ( ядро - США , Англия , Австралия, Н. Зеландия .. и Канада ) , не собираются обращать внимание на подобные .. " всхлипы " . Францию!! под зад пнули .. какая ещё там Малайзия ?
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:59
    0
    Как на счет договора : "О нераспространении ядерных технологий ?" Ах да ,это же США ,им можно .
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 12:56
    -1
    американцы явно готовят своё прощение долгов, расставляя заранее и по плану очаги будущих конфликтов. Но папуасы всего мира продолжают молится на доллар и покорно идут на заклание. А политика амерского впк по подготовке будущих прибылей, вызывает только уважение.могут,умеют,практикуют. И плевать им на всех кроме себя, ибо общечеловеками не страдают.
  7. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 13:35
    0
    [quote]Появление атомных субмарин у ВМС Австралии в конечном итоге может сплотить ключевые страны региона против этого государства.[/quote] Это, извините, фантазии.

    Вот это страны входящие в АСЕАН.

    Австралию, надеюсь, все отличают.
    Среди мотивов создания АСЕАН в 1967 году были: желание правящей элиты её членов сосредоточиться на государственном строительстве, общий страх перед коммунизмом, недоверие к ведущим иностранным державам в 1960-х и стремление к экономическому развитию.

    С этим, вроде бы как всё понятно. Интересно другое:
    [quote]Одной из важнейших задач до 2020 года в АСЕАН считают борьбу с голодом у населения большинства стран участниц. Помимо разработки ряда программ экономического и социального развития в отдельных странах происходят поиски «небумажных» путей решения проблемы. Так сингапурская компания QI Ingredients ведёт активные разработки в поисках более дешёвого аналога рыбного протеина, чтобы обеспечить дешёвым пищевым сырьём нуждающихся соседей. Активное экономическое сотрудничество с другими мировыми экономическими союзами позволяет АСЕАН получать большое количество гуманитарной помощи для развивающихся стран от США, Австралии, Канады, Германии и Франции.[/quote]

    27 февраля 2009 года было подписано соглашение о свободной торговле между региональным блоком АСЕАН, состоящим из 10 стран и Новой Зеландии и её близким партнёром[b] Австралией    , и, как предполагается, это соглашение позволит увеличить совокупный ВВП этих 12 стран более чем на 48 млрд долл. США в течение 2000—2020 гг.
    Члены АСЕАН вместе с шестью своими основными торговыми партнёрами — Австралией, Китаем, Индией, Японией, Новой Зеландией и Южной Кореей ведут переговоры, о создании «Всестороннего регионального экономического партнёрства».[/quote]
    Будучи первым партнером АСЕАН (с 1974 г.), Австралия всегда была одним из её самых важных партнеров. На 37-ом саммите АСЕАН (ноябрь 2020 г.) лидеры стран АСЕАН договорились об увеличении частоты проведения саммитов АСЕАН-Австралия до ежегодных, что сделало Австралию седьмым партнером в проведении ежегодных встреч на высоком уровне с АСЕАН. Приверженность Австралии укреплению отношений с АСЕАН была подтверждена заместителем министра иностранных дел Джастином Хейхерстом на 33-ем Форуме АСЕАН-Австралия.

     Показать / Скрыть текст

    [quote]Во внешнеполитической повестке дня страны Юго-Восточной Азии (ЮВА) имеют большое значение для Австралии. Помимо того, что АСЕАН традиционно обеспечивает функционирование платформы регионального взаимодействия в области экономического сотрудничества, приоритетное значение стран ЮВА для Австралии стало еще более очевидным в свете нынешнего положения дел в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно из-за растущего стратегического положения Китайской Народной Республики.[/quote]