Зарубежная пресса: Глава Пентагона вновь оставил без ответа вопросы о предоставлении Грузии ПДЧ по членству в НАТО

Глава Пентагона вновь оставил вопросы о ПДЧ для Грузии без ответа

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию. Глава американского военного ведомства провел переговоры с руководством страны. Стоит отметить, что поездка в Тбилиси стала лишь одним из пунктов в обширной программе визита Остина в Восточную Европу, наряду с Украиной и Румынией. И Грузия, и Украина, и Румыния представляют собой важных военно-политических партнеров США (так заявил сам Остин) в Черноморском регионе, поэтому Остин совместил визит в три государства сразу. Зарубежная пресса восприняла поездку Остина по-разному.Издание «Грузия online» цитирует вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, который отмечает «чрезвычайную важность» визита американского военного руководителя в страну. Также чиновник отметил, что стратегическое партнерство между Тбилиси и Вашингтоном растет и углубляется с каждым годом, и это также очень важно для страны.DW обращает внимание на подписание главой Пентагона, совместно с его грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе меморандума об обороноспособности Грузии. Сам Остин подчеркнул, что подписание меморандума направлено на дальнейшее укрепление мощи грузинских вооруженных сил.Азербайджанский Haggin.az ограничился упоминанием о визите Остина в Тбилиси, приведя слова американского министра обороны о поддержке курса Грузии на европейскую интеграцию. Примерно в таком же ключе опубликовала сообщения о визите американского министра обороны в Грузию и греческая пресса.В болгарской «Свободной Европе» привели слова Остина о том, что США помогают тем странам, которые находятся под угрозой «российской агрессии». К ним в Пентагоне относят Грузию и Украину однозначно, а также Румынию, которая в последнее время играет все более важную роль в геополитических и военных планах Вашингтона в Восточной Европе.В то же время France24 связывает поездку Остина в Грузию с тем, что в США растет обеспокоенность повышением гибкости Тбилиси во взаимоотношениях с Москвой. Американское руководство считает, что Грузия стала «заигрывать» с Россией, а это отнюдь не входит в далеко идущие планы Вашингтона. Отдельный вопрос в этом плане - известная ситуация с арестом в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили.В конечном итоге, можно сказать, что поездка главы Пентагона в Грузию не вызвала особого ажиотажа за рубежом. Это был ожидаемый визит, особенно в контексте дальнейшего укрепления американо-грузинского военного сотрудничества. В то же время, о перспективах включения Грузии в Североатлантический альянс американское военное руководство пока молчит. Это и понятно: маловероятно, что страну примут в НАТО с нерешенными проблемами Абхазии и Южной Осетии. Но Грузию продолжают рассматривать в США в качестве важного партнера, территорию которого можно использовать как против России, так и для планирования и осуществления операций на Ближнем Востоке. Многочисленные вопросы грузинских репортёров о том, когда Грузия получит так называемый ПДЧ (план действий по членству в Североатлантическом альянсе), так и остались без прямого ответа. Это лишний раз даёт понять, что для Вашингтона выгодно держать и Грузию и Украину на поводке без их принятия в НАТО, чтобы не брать на себя дополнительных обязательств. Этот факт подчеркнули в европейской прессе.Это вызывает раздражение у тех политических сил в Тбилиси, которые горят желанием видеть свою страну очередным членом НАТО.