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Зарубежная пресса: Глава Пентагона вновь оставил без ответа вопросы о предоставлении Грузии ПДЧ по членству в НАТО

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Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Грузию. Глава американского военного ведомства провел переговоры с руководством страны. Стоит отметить, что поездка в Тбилиси стала лишь одним из пунктов в обширной программе визита Остина в Восточную Европу, наряду с Украиной и Румынией. И Грузия, и Украина, и Румыния представляют собой важных военно-политических партнеров США (так заявил сам Остин) в Черноморском регионе, поэтому Остин совместил визит в три государства сразу. Зарубежная пресса восприняла поездку Остина по-разному.


Издание «Грузия online» цитирует вице-премьера, министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани, который отмечает «чрезвычайную важность» визита американского военного руководителя в страну. Также чиновник отметил, что стратегическое партнерство между Тбилиси и Вашингтоном растет и углубляется с каждым годом, и это также очень важно для страны.

DW обращает внимание на подписание главой Пентагона, совместно с его грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе меморандума об обороноспособности Грузии. Сам Остин подчеркнул, что подписание меморандума направлено на дальнейшее укрепление мощи грузинских вооруженных сил.

Азербайджанский Haggin.az ограничился упоминанием о визите Остина в Тбилиси, приведя слова американского министра обороны о поддержке курса Грузии на европейскую интеграцию. Примерно в таком же ключе опубликовала сообщения о визите американского министра обороны в Грузию и греческая пресса.

В болгарской «Свободной Европе» привели слова Остина о том, что США помогают тем странам, которые находятся под угрозой «российской агрессии». К ним в Пентагоне относят Грузию и Украину однозначно, а также Румынию, которая в последнее время играет все более важную роль в геополитических и военных планах Вашингтона в Восточной Европе.

В то же время France24 связывает поездку Остина в Грузию с тем, что в США растет обеспокоенность повышением гибкости Тбилиси во взаимоотношениях с Москвой. Американское руководство считает, что Грузия стала «заигрывать» с Россией, а это отнюдь не входит в далеко идущие планы Вашингтона. Отдельный вопрос в этом плане - известная ситуация с арестом в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили.

В конечном итоге, можно сказать, что поездка главы Пентагона в Грузию не вызвала особого ажиотажа за рубежом. Это был ожидаемый визит, особенно в контексте дальнейшего укрепления американо-грузинского военного сотрудничества. В то же время, о перспективах включения Грузии в Североатлантический альянс американское военное руководство пока молчит. Это и понятно: маловероятно, что страну примут в НАТО с нерешенными проблемами Абхазии и Южной Осетии. Но Грузию продолжают рассматривать в США в качестве важного партнера, территорию которого можно использовать как против России, так и для планирования и осуществления операций на Ближнем Востоке. Многочисленные вопросы грузинских репортёров о том, когда Грузия получит так называемый ПДЧ (план действий по членству в Североатлантическом альянсе), так и остались без прямого ответа. Это лишний раз даёт понять, что для Вашингтона выгодно держать и Грузию и Украину на поводке без их принятия в НАТО, чтобы не брать на себя дополнительных обязательств. Этот факт подчеркнули в европейской прессе.

Глава Пентагона вновь оставил вопросы о ПДЧ для Грузии без ответа

Это вызывает раздражение у тех политических сил в Тбилиси, которые горят желанием видеть свою страну очередным членом НАТО.
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15 комментариев
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  1. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 13:44
    +4
    Сам Остин подчеркнул, что подписание меморандума направлено на дальнейшее укрепление мощи грузинских вооруженных сил.

    Шутник, однако. Сказать про грызунскую армию "мощи" - это круто.
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 13:54
      +3
      Вы ещё не слышали что он про укро- - шумерскую армию запоёт ! laughing Но все будет в том же духе -" Вы жарьте - а рыба будет "! tongue
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 13:59
      +1
      .Стоит отметить, что поездка в Тбилиси стала лишь одним из пунктов в обширной программе визита Остина в Восточную Европу, наряду с Украиной и Румынией. И Грузия, и Украина, и Румыния представляют собой важных военно-политических партнеров США (так заявил сам Остин) в Черноморском регионе, поэтому Остин совместил визит в три государства сразу. Зарубежная пресса восприняла поездку Остина по-разному.


      Все эти страны стоят в очереди за американской помощью,как помойные коты в очереди за едой от любителя подкормить местную живность. Стратегия под названием "Ну здравствуй заокеанская мама,вышли сала" верна для всей Восточной Европы за редкими исключениями. Америка вновь организует турне,где подкармливает своих помойных котов.

      . Чешские эксперты и аналитики заговорили о географическом положении Чехии, как о государстве, «зажатом» между Россией и Германией, Востоком и Западом. В этом ракурсе российско-германский экономический проект "Северный поток-2" оценивается ими как геополитическая угроза, а это уже позиция совсем в духе польских и американских "ястребов". Особенно заметно сходство с риторикой Варшавы, которая всегда мыслила себя как "проклятое место Европы" из-за нахождения между Москвой и Берлином. Мысль о возможности конструктивных отношений с этими столицами и образовании геополитической оси Москва - Варшава - Берлин с перспективой включения Парижа и её выходом, таким образом, к Атлантике, у польских политиков никогда не возникала, несмотря на очевидные выгоды для Польши.

      Региональный геополитический контекст и конкурентные действия соседних государств в этой истории для Чехии весьма важны. Сейчас, когда Польша и Германия находятся в ЕС, а Россия - нет, речь может идти только об экономической оси, но Варшава не рассматривает даже такой вариант. И этим уподобляется Бухаресту, который тоже настроен недружественно в отношении Москвы. Имеет место конкуренция между Польшей и Румынией за место главного геополитического любимчика Вашингтона в Восточной Европе. Польша и Румыния - два полюса санитарного кордона на границе Европы и Евразии, протянувшегося от Балтики на севере до Чёрного моря на юге. До недавнего времени чешское звено как бы выпадало из этой цепи, образуя прореху, которую ориентированная на Запад чешская оппозиция хочет заполнить своим присутствием.

      Варшава пытается перетянуть внимание Вашингтона на Балтику, оттого такое усиленное внимание польских дипломатии и спецслужб к Белоруссии, примыкающей к балтийскому региону. Бухарест старается убедить американцев в приоритетности черноморского направления. Польша и Румыния - стратегические союзники, но ab ego caritas - своя рубашка ближе к телу. От внимания Вашингтона зависит объём финансовой помощи и поставок вооружений, а от этого зависит, достигнут ли Польша и Румыния статуса региональных лидеров. По замыслам, данный статус должен закрепить за ними другой статус - избранного партнёра США в Восточной Европе и превратится в некий сообщающийся сосуд. США дают деньги и оружие, с опорой на эти ресурсы Польша/Румыния становится региональными лидерами и продолжает получать деньги уже за то, что ими стали.

      Прозападная часть чешского политикума отказывается пассивно наблюдать за спором "двух жён" в американском "гареме" и хочет вывести Чехию на роль третьей "жены". Географическое положение Чехии позволяет это сделать. Для этого надо втиснуться каким-то образом в одну из двух магистральных осей американской и европейской политики. Одна из них, как указывает чешский геополитик Оскар Крейчи, тянется от Москвы через Варшаву и Берлин до Парижа, другая - от Рима через Вену и Будапешт до Стамбула, и обе проходят мимо Чехии.

      Последние чешские заявления об опасности расположения между Россией и Германией - это сигнал Вашингтону о готовности Праги быть активнее на антироссийском направлении, совсем как это делает Польша. Географически американские эксперты разделяют Центрально-Восточную Европу на три микрорегиона – Восточно-Европейскую равнину (Польша, Прибалтика), Дунайский бассейн (Румыния, Болгария, Венгрия, Словения, Словакия) и Чешскую возвышенность (Чехия). Чехия, как видим, в составе своего микрорегиона пребывает в одиночестве, и, судя по всему, считает себя обделенной вниманием «старшего брата».

      https://m.zen.yandex.ru/media/id/5c62e2c6ae6f0200adeabbc4/geopoliticheskie-mechty-pragi-i-vrajda-s-rossiei-614839dc8a833355e7e3f13f
    3. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 14:15
      +2
      "МОЩИ" (кости), вообще-то, я в Лавре Киевской смотрел...
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 14:17
        0
        Цитата: aleks neym_2
        "МОЩИ" (кости), вообще-то, я в Лавре Киевской наблюдал...

        Это вы к чему написали?
        1. den3080
          den3080 Сегодня, 14:37
          0
          Цитата: OrangeBigg
          Цитата: aleks neym_2
          "МОЩИ" (кости), вообще-то, я в Лавре Киевской наблюдал...

          Это вы к чему написали?

          К укреплению мощей грузинской и украинской армии, видимо smile
    4. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 14:18
      +5
      Анекдот категории Б или В, впрочем как и сама Грузия! laughing

      Обычный день в грузинской армии.
      Сержант зовет солдата:
      - Эй, обезян, иды суда!
      Солдат подходит и говорит:
      - Товарищ сержант, я нэ обезян!
      Сержант берет Устав и читает солдату начало статьи:
      - "Солдат обезян..."
      Проходит время. Солдат вместе с другими солдатами подходят к сержанту и говорят:
      - Товарищ сержант, вы тоже обезян!
      -???
      Солдат достает Устав и читает:
      - "Сержант роты обезян..."
      Сержант забирает Устав и говорит:
      - Э-э, тут написано: "Сержант,..
      (затем указывает пальцем на роту солдат) и произносит:
      -... роты обезян..."
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 14:35
        0


        Там чудеса,там леший бродит.
        .На Украине ужасы творятся, как поняли, что некуда деваться

        - Румыния свой газ ведёт в обход, никто им «реверс» больше не даёт.

        Такой, что был лишь на бумаге только, зато за это денег взяли столько,

        Что хватит кучке правящей кутить, а как народу средь зимы прожить?


        Европа ветряки им обещает, что ветра нет – не понаслышке знает

        - Стоят в полях и в море ветряки, без ветра им работать не с руки.

        Иль реверс, только самый настоящий – газ из России, только обходящий

        По самой вкусной – рыночной цене, а миллиарды брать на это где?


        От злости все чубы по отрывали, невмерлу миллионы раз спевали,

        Согреться чтобы выходы нашли – бумажный Кремль на площади сожгли.

        Поток второй турецкий разорвали – бумажный, но опомнятся едва-ли,

        На Крымский мост – соломенный к тому, направили мочи своей волну.


        И Путина в полон к себе забрали – из пластилина, долго так ваяли,

        Осмелятся ли голову скрутить? - Кадыров может в гости прикатить.


        18.10.2021г. Андрей Григорьев

        https://zen.yandex.ru/media/id/5e772c16d213a004a2161fb7/ocherednye-i-zrada-i-peremoga-na-ukraine-616d1106f8420e02f72f3138
  2. URAL72
    URAL72 Сегодня, 13:53
    +5
    Это статья для тех, кто вечно ноет,- "вот беларусы выслали посла, а нам слабо" и т.д. Грузия и Украина уже увидели что мы можем, штаты тоже все поняли правильно. Поэтому и держат холопов на расстоянии, чтобы в случае чего не прилетело по "центрам принятия решений". Володя Владимирович так и сказал открытым текстом.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:54
    +2
    Остин подчеркнул, что подписание меморандума направлено на дальнейшее укрепление мощи грузинских вооруженных сил.
    А до 2008 г, что делали американские инструкторы в Грузии и чье оружие туда поставлялось? "Укрепили мощь" грузинской армии до такой степени, что самопереоценка достигла наивысшей планки и Саакашвили решил воспользоваться "мощью" полагая, что "весь мир с ним" (в лице Сша). Закончилось бегством грузинской армии и жеванием галстука. Теперь американцы решили повторить то, что проделывали до 2008 года. Наивность грузин поражает.
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 13:55
    +1
    -И Грузия, и Украина, и Румыния представляют собой важных военно-политических партнеров США .
    1.Про Молдову вообще ни слова.
    2.Вопрос о вступлении в Альянс решает генсек НАТО.
    А в самом блоке:
    Одни страны альянса указывают на ситуацию с Крымом и Донбассом, Другие - на проблемы нацменьшинств в Украине.
    На "третьих"-по-прежнему оказывает значительное влияние РФ,
    Запад вполне устраивают "содержанки".
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 14:03
    +1
    Что и требовалось доказать, слова и только, да поддерживают по мелочи кой какое оружие и оборудование подкидывают но как конкретный вопрос так вихляют как маркетанская лодка. А всё потому что эти страны в НАТО не нужны.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:39
      0
      Цитата: Ропот 55
      как конкретный вопрос так вихляют как маркетанская лодка. А всё потому что эти страны в НАТО не нужны.

      Потому что не могут понять, что нужно просто внимательно посмотреть на говорящего! Как там ВВП сказал: "Читайте по губам! " No!" Да видать, глядя на губы они совсем о другом думают! )))
  6. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 14:10
    +1
    Главное в американских обещаниях, так это МОРКОВКА. "Ослы" за которой и бегут . А если им ещё и обещать, что это будет европейская морковка, то у них пелена с глаз вовсе не пропадает. Бегут на неё как обкуренные.
  7. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:50
    0
    Как малые дети - канючат и канючат: "Папа, купи машинку! Ну купи машинку!" А у папы только на водку есть, в машинки он давно не играет.