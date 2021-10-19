Украинский танк «Оплот» отправлен в США: подозревается наличие коррупционной составляющей контракта

Украинские медиа сообщают о том, что танк Т-84БМ «Оплот» наконец-то отправлен американскому заказчику. Речь идёт о танке, отправка которого в США была предусмотрена ранее подписанным контрактом.
Сообщается о том, что танк для американского заказчика был произведён в максимальной комплектации. Украинские СМИ называют её «топ-комплектацией». При этом танк «Оплот» обошёлся США в 7 млн долларов. Это на 2 с лишним млн долларов дороже «Оплотов», которые были законтрактованы Таиландом. И это примерно в 2,5 раза дороже цены «Оплота» в базовой комплектации, которая используется на самой Украине. Именно такая цена была предусмотрена итоговыми договорённостями. Сам контракт подписывался в 2018 году.
Теперь стало известно, что танк с завода имени Малышева отправлен в США, где ему собираются найти «особое применение». Об этом применении немало рассуждали военные эксперты.
Одно из направлений такого использования – в качестве танка условного противника при проведении учений на американских военных базах. Это косвенно подтверждается тем, что ранее США уже заказывали некоторые образцы вооружений на Украине с целью их применения именно на военных учениях.
В то же время обсуждается и вопрос цены украинского танка для США. Подозревается и возможное наличие коррупционной составляющей контракта. Версия основана на том, что никакая существующая комплектация танка «Оплот» не может стоить 7 млн долларов по причине отсутствия столь дорогостоящего оборудования, в ходе сборки интегрированного с базовой версией.