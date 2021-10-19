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Украинский танк «Оплот» отправлен в США: подозревается наличие коррупционной составляющей контракта

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Украинские медиа сообщают о том, что танк Т-84БМ «Оплот» наконец-то отправлен американскому заказчику. Речь идёт о танке, отправка которого в США была предусмотрена ранее подписанным контрактом.


Сообщается о том, что танк для американского заказчика был произведён в максимальной комплектации. Украинские СМИ называют её «топ-комплектацией». При этом танк «Оплот» обошёлся США в 7 млн долларов. Это на 2 с лишним млн долларов дороже «Оплотов», которые были законтрактованы Таиландом. И это примерно в 2,5 раза дороже цены «Оплота» в базовой комплектации, которая используется на самой Украине. Именно такая цена была предусмотрена итоговыми договорённостями. Сам контракт подписывался в 2018 году.

Теперь стало известно, что танк с завода имени Малышева отправлен в США, где ему собираются найти «особое применение». Об этом применении немало рассуждали военные эксперты.

Одно из направлений такого использования – в качестве танка условного противника при проведении учений на американских военных базах. Это косвенно подтверждается тем, что ранее США уже заказывали некоторые образцы вооружений на Украине с целью их применения именно на военных учениях.

В то же время обсуждается и вопрос цены украинского танка для США. Подозревается и возможное наличие коррупционной составляющей контракта. Версия основана на том, что никакая существующая комплектация танка «Оплот» не может стоить 7 млн долларов по причине отсутствия столь дорогостоящего оборудования, в ходе сборки интегрированного с базовой версией.
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29 комментариев
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  1. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 10:58
    0
    Да как бэ там целую революцию устроили , чтоб безвиз получить и побыстрее свалить подальше из "нэньки". А с пустыми карманами далеко не уедешь.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:25
      +2
      Принятый на вооружение в 1985 году Т-80УД был одним из лучших основных боевых танков Советской Армии! Именно этот танк лег в основу конструкции "Оплота". Харьковчане в течении 30 лет его допиливали напильником и он стал хорошей машиной, но выступая на подпин..ких танковых соревнованиях типа "Сильная Европа", ничего из себя не показал,что вызвало сомнения у тамошних экспертов в качестве украинских машин по сравнению с современными западными танками. Поэтому скорее всего, это реально отмыв денег, а сам танк будет использован американцами в качестве мишени имитирующей российского противника!
      1. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 12:55
        0
        Несмотря на хреновое исполнение его на их соревнованиях, он всё равно является неплохим экземпляром для изучения всего того, что в нём заложено.
  2. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:07
    +3
    Продам ВАЗ -2101 1973 года выпуска, цена 2,5 млн рублей!!
    -Мужик, а что так дорого? На ней что, сам Брежнев ездил?.
    - Да, что вы это проостая "копейка" которую мой батя купил, просто мне деньги сейчас саильно нужны! laughing laughing Примерно так...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:20
      0
      Цитата: Fitter65
      -Мужик, а что так дорого? На ней что, сам Брежнев ездил?.
      - Да, что вы это проостая "копейка" которую мой батя купил, просто мне деньги сейчас саильно нужны! Примерно так...

      Зеля - "Дядя Джо подбрось долларив !" Биден "Не могу, минфин не пропустит." Зеля "Ну нового мерина не купить, жена хочет фазенду с видом на Днепро, подмогни." Биден - "Хорошо, у тебя металлом "оплоты" стоят, куплю по 7 лимонов за штуку, и на мерс и на фазенду и тебе и твоему "полоумному кварталу хватит".
  3. Rusticolus
    Rusticolus Сегодня, 11:10
    +2
    А чего хотели американцы? Как бы, собрать танк и напихать в него всяких приблуд, это одно. А сделать так что бы все это не развалилось на первой же кочке, это уже совсем другая цена.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:12
      -1
      Цитата: Rusticolus
      А сделать так что бы все это не развалилось на первой же кочке, это уже совсем другая цена.

      Так всё равно, после прибытия в США эти "оплоты" пойдут на переплавку.
      1. ugol2
        ugol2 Сегодня, 11:17
        +1
        Сначала расстреляют его из всего что есть в наличии. Потом на переплавку.
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:10
    0
    Подозревается и возможное наличие коррупционной составляющей контракта.

    Официально США не могут дать денег Украине, точнее её правителям, а так типа "продажа "оплотов" ( или просто воздуха) даёт возможность, без нарушения законодательства США, подогреть "квартал полоуных".
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:10
    0
    Ну почем украинцы продали свой танк, это их дело, может они написали его всеми последними наработками, что бы он чуть стал похож на танки России.
    А амерам просто нужна машина для изучения и разработки методов противодействия машинам России.
    Интересно, если бы они заказали Т-90 в России, наши бы продали им нарезанную версию или так же расставались как украинцы.
    Любят у нас иностранцев больше чем своих.
  6. палестинец
    палестинец Сегодня, 11:13
    +1
    особое применение это как? на полигоне в хлам превратят или для сьемок третьсортных боевичков)))
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:36
      0
      Цитата: палестинец
      особое применение это как? на полигоне в хлам превратят или для сьемок третьсортных боевичков

      Для мишеней и боевиков как "груз 200" сойдут "укрооплоты". А смотрите как бесятся свидомые на сайте, минусуют втихаря, знать мы верную мысль вбросили про мишени и переплавку.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:14
    +2
    Кожаные кресла(с массажёрами простаты)обивка салона алькантрой,"девочки" с низкой социальной ответственностью в составе экипажа.Вакуумные туалеты на каждом рабочем месте.Так что ,не дорого.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:37
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Так что ,не дорого.

      Но всё равно дороговато на такой "тачке" на пикник с девками ездить.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:34
        0
        А если девки в ковычках!!! wassat
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 11:14
    0
    Отличный пример военно-технического сотрудничества между Украиной и Америкой, разницу в стоимости танка "Оплот" американцы компенсируют качеством помощи в борьбе с противниками великих укров с различными угрозами незалежности незалежной. what
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: oppozite28
      разницу в стоимости танка "Оплот" американцы компенсируют качеством помощи в борьбе с противниками великих укров с различными угрозами незалежности незалежной.

      Ага, не на борьбу с противниками укров пойдёт разница, а в карманы "полоумногоквартала"
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:20
    +2
    Дык,танк же в подарочной упаковке !

    с запчастями !
  10. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 11:26
    -1
    Полоссанцы вдруг удумали со своими xoлопами потренироваться воевать, а то вдруг колония возбухнет? laughing
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:27
    +1
    на 2 с лишним млн долларов дороже «Оплотов», которые были законтрактованы Таиландом
    Неужели американцам так нужен этот танк коль переплатили 2 млн. долларов? А разницу как делили между покупателем и продавцом, по справедливости или по понятиям?
  12. pv1005
    pv1005 Сегодня, 11:28
    0
    Пора кастрюлеголовым объявлять национальный праздник и признать самих себя лидерами мирового танкостроения. Ну а как же, сами мериканцы целый танк у них купили.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:43
      0
      Цитата: pv1005
      Ну а как же, сами мериканцы целый танк у них купили.

      Они его поставят в Диснейленде, как памятник "Мики и Маусу".
  13. Басарев
    Басарев Сегодня, 11:48
    0
    Учитывая, как ведутся дела в Хламине, подозрительным было бы как раз отсутствие коррупции, совсем наобормот.
    1. Roman_VH
      Roman_VH Сегодня, 12:09
      0
      Про обормотов верно подмечено :)
  14. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:55
    0
    Сообщается о том, что танк для американского заказчика был произведён в максимальной комплектации. Украинские СМИ называют её «топ-комплектацией». При этом танк «Оплот» обошёлся США в 7 млн долларов.

    Вот это я понимаю ,развели американцев на бабки .Старый советский танк,модернизированный на Украине ,продан дороже К2 «Чёрная пантера»
  15. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 12:05
    +1
    Версия основана на том, что никакая существующая комплектация танка «Оплот» не может стоить 7 млн долларов по причине отсутствия столь дорогостоящего оборудования, в ходе сборки интегрированного с базовой версией.


    Также есть вероятность, что в цену включен большой запас деталей, включая двигатель, танковое орудие... и большой запас боеприпасов.
    В такой ситуации 7 миллионов долларов - это ДЛЯ АМЕРИКАНЦЕВ невысокая цена за возможность протестировать новейшие решения, почти с другой стороны.
  16. singless
    singless Сегодня, 12:44
    0
    отправили вместе с экипажем и будут пробовать как чует себя экипаж при стрельбе .хаха по ним.
  17. Керенский
    Керенский Сегодня, 13:09
    0
    То вместе с КБ и заводом? Максимальная же комплектация.
  18. Степан S
    Степан S Сегодня, 13:38
    0
    В то же время обсуждается и вопрос цены украинского танка для США. Подозревается и возможное наличие коррупционной составляющей контракта. Версия основана на том, что никакая существующая комплектация танка «Оплот» не может стоить 7 млн долларов по причине отсутствия столь дорогостоящего оборудования,

    Такая цена обусловлена тем, что куплена не партия танков, а всего один танк, а это всегда дороже. Штучный товар, ручная сборка.