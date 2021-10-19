«Консультации продолжаются»: США не желают возвращать Турции средства, потраченные на закупку F-35

Соединенные Штаты пока не приняли решение о возвращении Турции средств, вложенных в программу разработки и закупку F-35, по данному вопросу ведутся консультации. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.США и Турция продолжают консультации по разрешению спора по истребителям F-35, сообщил Прайс на брифинге. При этом он отказался раскрывать подробности переговоров и на каком этапе они находятся. Единственное, что подтвердил глава пресс-службы Госдепа - это факт обращения Турции по поводу закупки истребителей F-16 и что Вашингтон не делал Анкаре никаких финансовых предложений в связи с этим.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить в США партию истребителей F-16, а часть средств, которые планируется потрать на эту закупку, может быть компенсирована из уже выплаченных США сумм за истребители F-35. Однако, судя по заявлению Прайса, в Вашингтоне "не горят" желанием отдавать туркам деньги или как-то компенсировать затраты Анкары. По-видимому, придется Турции платить всю сумму за новые истребители и не рассчитывать на возврат потраченных средств.Согласно опубликованной в СМИ информации, Турция запросила у США закупку 40 новых истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов для модернизации стоящих на вооружении турецких ВВС F-16 Block 30. Предполагаемая сумма контракта - в районе 6 млрд. долларов, из которых 1,5 млрд. турки хотели компенсировать за счет уже выплаченых США средств на закупку F-35.