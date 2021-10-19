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«Консультации продолжаются»: США не желают возвращать Турции средства, потраченные на закупку F-35

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Соединенные Штаты пока не приняли решение о возвращении Турции средств, вложенных в программу разработки и закупку F-35, по данному вопросу ведутся консультации. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.


США и Турция продолжают консультации по разрешению спора по истребителям F-35, сообщил Прайс на брифинге. При этом он отказался раскрывать подробности переговоров и на каком этапе они находятся. Единственное, что подтвердил глава пресс-службы Госдепа - это факт обращения Турции по поводу закупки истребителей F-16 и что Вашингтон не делал Анкаре никаких финансовых предложений в связи с этим.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить в США партию истребителей F-16, а часть средств, которые планируется потрать на эту закупку, может быть компенсирована из уже выплаченных США сумм за истребители F-35. Однако, судя по заявлению Прайса, в Вашингтоне "не горят" желанием отдавать туркам деньги или как-то компенсировать затраты Анкары. По-видимому, придется Турции платить всю сумму за новые истребители и не рассчитывать на возврат потраченных средств.

Согласно опубликованной в СМИ информации, Турция запросила у США закупку 40 новых истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов для модернизации стоящих на вооружении турецких ВВС F-16 Block 30. Предполагаемая сумма контракта - в районе 6 млрд. долларов, из которых 1,5 млрд. турки хотели компенсировать за счет уже выплаченых США средств на закупку F-35.
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26 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:07
    +2
    Наверно Эрдоган поэтому расвирепел.Я вам покажу ,как великого османа грабить.Русские только помидорами и туристами обошлись!Арестовать под 130 гюленят в Армии,раз - два! good
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 11:25
      +1
      Да уж... То, что Эрдоган задумал выкружить свои, вложенные
      в проект Ф-35 деньги, через закупку Ф-16 было понятно сразу.
      А вот откуда Штаты возьмут ему уже потраченные деньги - нет.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:36
        +1
        Так часто практикуется. Одну покупку компенсируют за счет долга за другую покупку.
        И Ф-16, и Ф-35 производит Локхид.
        Убыток в одном месте будет перекрыт прибылью в другом.
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 11:48
          +3
          Цитата: voyaka uh
          Так часто практикуется. Одну покупку компенсируют за счет долга за другую покупку.

          Случай особый. Наказать хотят персонально Султана, ИМХО. hi
          1. voyaka uh
            voyaka uh Сегодня, 11:55
            +3
            Его уже наказали. Остался без Ф-35.
            А продать ему большую партию новеньких Ф-16 - милое дело. И выплатить долг за Ф-35 внутри этой сделки легче, чем платить отдельно.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 11:57
              +1
              США не желают возвращать Турции средства, потраченные на закупку F-35

              Господствующря сейчас во всём мире блефовая буржуазная идеология американца Милтона Фридмана о т.н. "свободном" и "чистом" рынке с его монетаризмом (т.е. погоней за финансовыми прибылями) при капитализме, изложенная в его книге "Капитализм и свобода", именно таковой и является - пропагандирует коррупцию, грабёж слабого сильным, рейдерство и обман!
              По сути именно за неё М.Фридман свою Нобелевскую премию и получил. Как получил её в своё время и Солженицын - а именно не за литературное качество его произведений, которое признавалось весьма низким, а именно за антисоветскую пропаганду и политику американизма и коллективного Запада.
            2. Alex777
              Alex777 Сегодня, 11:57
              +1
              Цитата: voyaka uh
              И выплатить долг за Ф-35 внутри этой сделки легче, чем платить отдельно.

              Если этот долг Штатами признается.
              Я пока на эту тему ничего не слышал.
              1. Shahno
                Shahno Сегодня, 12:04
                +3
                Ну как бы будет признаваться, даже если его там нет. Но с таким партнёром, тут пошли проверки и перепроверки..
                Давно уже говорил, турки попадут в итоге на свое место. Между молотом и наковальней.
            3. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 14:10
              0
              Цитата: voyaka uh
              Так часто практикуется. Одну покупку компенсируют за счет долга за другую покупку.
              И Ф-16, и Ф-35 производит Локхид.
              Убыток в одном месте будет перекрыт прибылью в другом.

              Цитата: voyaka uh
              Его уже наказали. Остался без Ф-35.
              А продать ему большую партию новеньких Ф-16 - милое дело. И выплатить долг за Ф-35 внутри этой сделки легче, чем платить отдельно.

              Вы считаете это "честным" - "свободным" и "чистым" - рынком капиталов, товаров и рабочей силы по-американски?

              Представьте себе, что Вы заказали в магазине для дома современный холодильник новейшей марки и заплатили магазину за него предоплату.
              А через некоторое время продавцы магазина предлагают Вам на эту сумму получить 5 холодильников устаревшей модели и ваши деньги ни за что Вам не возвращают, даже хотя бы потому что у хозяина магазина ваши деньги уже давно в его бизнесе крутятся.
              По сути это рейдерство, жульничество и грабёж из Вашего кармана со стороны хозяина данного магазина!

              И Вы называете подобное на рынке продаж США самолётами для Турции вполне НОРМАЛЬНЫМ"?! Для кого "нормальным" - для Турции или для США?
              "Нормальным" только для жуликоватых рейдеров США - для американского ВПК-производителя "ЛОКХИД"!

              СПРАВКА
              ЛОКХИД — «ЛОКХИД» (Lockheed Corporation), американский военно-промышленный концерн с крупным авиаракетно космическим сектором. Ведет начало от основанной в 1912 братьями М. и А. Лоугхид (Loughead) фирмы «Алко хайдроэроплейн компани».
        2. Pandiurin
          Pandiurin Сегодня, 11:56
          +2
          Цитата: voyaka uh
          Так часто практикуется. Одну покупку компенсируют за счет долга за другую покупку.
          И Ф-16, и Ф-35 производит Локхид.
          Убыток в одном месте будет перекрыт прибылью в другом.


          Могут насчитать к обычной цене ещё +1.5 млрд. Получится что формально как бы отдали, по факту нет. В любом случаи даже такой вариант для Турции был бы хорошим выходом. У них на руках полно американских самолётов, полная замена сразу всего это дорого, логичный и лучший вариант, модернизация до обновлённых версий.

          Американцы решили наказать Турцию и решили ей уже довольно давно не поставлять ничего, ни ПВО, ни самолётов.

          Единственное что их может сподвигнуть на заключение сделки это какая то гипотетическая пакость для французов.
          Что тоже вряд-ли, усиление Турции, вызовет в ЕС ответную реакцию по анти НАТО во главе с Францией. Если США не заинтересованы в НАТО на среднесрочной перспективе и не собираются его поддерживать-усиливать, то разрушать сейчас его тоже им не имеет смысла, это инструмент влияния и пока страны ЕС в НАТО не будет самостоятельного военного блока ЕС и не будет единого ядра ЕС.

          Так что не в интересах США усиление Турции, пока по крайней мере. Будут динамит и тянуть время.
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Сегодня, 12:09
            +1
            Тут вопрос не усиления, а создания равновесия. Египет и Греция очень серьезно усилили свои ВВС. В первую очередь Рафалями. Сорок новых и восемьдесят модернизированных F-16 блок 70/72 хоть как-то сравняют потенциалы. Иначе Туркам пришлось бы искать альтернативные варианты, а они ещё хуже для США и НАТО.
            Вот F-35 дали бы Туркам тотальное превосходство в воздухе над этими странами, что испугало США, учитывая политику Эрдогана.
            Кстати, Греция тоже свои F-16 модернизирует до блока 70/72.
            1. Pandiurin
              Pandiurin Сегодня, 13:21
              0
              Цитата: OgnennyiKotik
              Тут вопрос не усиления, а создания равновесия. Египет и Греция очень серьезно усилили свои ВВС. В первую очередь Рафалями. Сорок новых и восемьдесят модернизированных F-16 блок 70/72 хоть как-то сравняют потенциалы. Иначе Туркам пришлось бы искать альтернативные варианты, а они ещё хуже для США и НАТО.
              Вот F-35 дали бы Туркам тотальное превосходство в воздухе над этими странами, что испугало США, учитывая политику Эрдогана.
              Кстати, Греция тоже свои F-16 модернизирует до блока 70/72.


              Сейчас в ЕС уже начались подвижки, по созданию альтернативного для НАТО блока. Это большая неприятность для США. Членство в НАТО стран ЕС огромный рычаг влияния, часть стран ЕС (польша-прибалтика) сторонники НАТО во главе США. Старые страны ЕС не имеют однозначной позиции по этому вопросу, даже внутри себя. Усилить Турцию это ускорить процесс консолидации ядра анти НАТО.

              Кроме двух крайних вариантов, по вопросу ВТС с Турцией ДА и НЕТ.
              Есть третий вариант тянуть время, согласовывать цену, у США есть куча комитетов через которые можно согласовывать сделку или в последний момент её тормознуть. Потом можно поменять условия, выдвинуть доп. требования. Можно подписать контракт на 2022-2023 г. и в 2023 затянуть а потом отказать.

              Для США самый выгодный вариант динамить Эрдогана, тянуть время.

              Альтернатива для Турок довольно печальна кроме США, это Франция ))), Китай, Россия, Южная Корея (???).

              Самый реальный это наверное Россия, может в конечном итоге США испугаются этого и всё таки дадут Туркам что то.
      2. Комментарий был удален.
      3. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 13:05
        -2
        Та вы шо говорите. Они напечатают сколько надо. В первый раз что-ли.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 12:07
      +2
      "Тo whom I owe -I forgive".
  2. ugol2
    ugol2 Сегодня, 11:08
    +8
    -- Деньги? Какие деньги? request
    1. lucul
      lucul Сегодня, 11:16
      +4
      Деньги? Какие деньги?


      )))
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:32
      +3
      Цитата: ugol2
      Деньги? Какие деньги?

      В США, как в налоговой инспекции - "что попало в наши руки, возврата нет".
  3. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 11:22
    0
    Государство-бандит, кто-то еще от полоссанцев что-либо ожидал? wink
  4. venik
    venik Сегодня, 11:27
    +1
    "...судя по заявлению Прайса, в Вашингтоне "не горят" желанием отдавать туркам деньги или как-то компенсировать затраты Анкары. ...."
    ========
    Не далее, как вчера написал об этом в комментарии к статье о планах по закупке Ф-16 Турцией, так сразу же "минуснули"! А сегодня - вона: целая статья на эту тему!
    Ладно, повторюсь еще раз: Что "дяде Сэму" уже в "карман упало" - то считай пропало! request
  5. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 11:28
    +1
    Мысль американца :
    Занимаешь то чужие , и на время , отдаёшь свои , и навсегда .
    Вот что самое обидное .
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    +3
    США не желают возвращать Турции средства, потраченные на закупку F-35
    Ну кинули американцы еще и турок, делов то. Не в первый раз со своими "союзниками" так поступают.
    1. Кушка
      Кушка Сегодня, 11:40
      0
      СССР. Спортлото. Грузин выиграл 100 000 руб.
      Сразу после церемонии кор. газеты "Спортлото"
      его спрашивает - На что Вы намерены потратить
      эти деньги? - Ну-у, тыс. 80 отдам долги..
      - А остальные?
      - Остальные подождут....
  7. JcVai
    JcVai Сегодня, 11:37
    -1
    Если вспомнить, с каким скрипом немцы вывозили свой золотой запас из штатов, про вольфрамовые золотые слитки в Форт Нокс... хорошо, если новые Ф16 окажутся хотя бы способными на взлет списанными.
    С другой стороны, пока Турция будет поддерживать юсовцев - могут и бесплатно стимулировать/финансировать: благо за счет колониальной системы печатный станок не простаивает.
  8. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 11:39
    0
    Ы-ы-ы))) Так они принципиально тогда откажутся от Ф-16 и купят Сушки - вполне в духе Эрдогана
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:43
    0
    ЭРДОГАН :

    КАМАЛА ХАРРИС :
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:51
    0
    Ситуация более чем интересная .Нет оплаченных самолетов и деньги почему то уже усохли ? Кинули с поставками и тут же кинули с деньгами .............ляпота,бизнес по американски.
    Остап Бендер сейчас бы слюной задавился !