Я думаю, шансы для этого есть

Президент Украины хотел бы встретиться с российским лидером. И если руководство Германии и Франции предпочитает для таких встреч формат «нормандской четверки», то Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате.Об этом он заявлял в интервью украинскому телеканалу ICTV.Глава Украины подчеркнул, что когда Эммануэль Макрон звонили 11 октября российскому и украинскому лидерам, то первый звонок был сделан именно ему, Зеленскому, и только потом Путину. Видимо, для Зеленского это достижение...Он заявил также, что для того, чтобы состоялась встреча лидеров «нормандской четверки», он готов «к некоторым шагам вперед».Президент Украины надеется, что его российский коллега тоже не откажется сделать встречные шаги.- отметил Зеленский.Он также упомянул, что ранее обговаривал с президентом США Джо Байденом возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу. По его словам, в Америке пообещали подумать, в каком формате США смогут в этом участвовать.Весной Зеленский предлагал президенту РФ встретиться для обсуждения конфликта на Донбассе. Комментируя эту идею, Владимир Путин посоветовал своему украинскому коллеге обратиться с данным вопросом к главам Донецкой и Луганской Народных Республик.Тем временем в сети появилась информация о том, что Виктория Нуланд прилетала в Москву именно для обсуждения возможного вхождения США в переговорную группу по Донбассу. Однако Россия высказала принципиальное несогласие с тем, чтобы нормандский формат расширялся за счёт появления в нём Вашингтона.