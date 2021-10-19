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Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате

58

Президент Украины хотел бы встретиться с российским лидером. И если руководство Германии и Франции предпочитает для таких встреч формат «нормандской четверки», то Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате.


Об этом он заявлял в интервью украинскому телеканалу ICTV.

Глава Украины подчеркнул, что когда Эммануэль Макрон звонили 11 октября российскому и украинскому лидерам, то первый звонок был сделан именно ему, Зеленскому, и только потом Путину. Видимо, для Зеленского это достижение...

Он заявил также, что для того, чтобы состоялась встреча лидеров «нормандской четверки», он готов «к некоторым шагам вперед».

Президент Украины надеется, что его российский коллега тоже не откажется сделать встречные шаги.

Я думаю, шансы для этого есть

- отметил Зеленский.

Он также упомянул, что ранее обговаривал с президентом США Джо Байденом возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу. По его словам, в Америке пообещали подумать, в каком формате США смогут в этом участвовать.

Весной Зеленский предлагал президенту РФ встретиться для обсуждения конфликта на Донбассе. Комментируя эту идею, Владимир Путин посоветовал своему украинскому коллеге обратиться с данным вопросом к главам Донецкой и Луганской Народных Республик.

Тем временем в сети появилась информация о том, что Виктория Нуланд прилетала в Москву именно для обсуждения возможного вхождения США в переговорную группу по Донбассу. Однако Россия высказала принципиальное несогласие с тем, чтобы нормандский формат расширялся за счёт появления в нём Вашингтона.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/ZelenskyyUa
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58 комментариев
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  1. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 11:41
    +19
    Не вижу предмет для диалога с этой глупой марионеткой.
    1. Андрей Чижевский
      Андрей Чижевский Сегодня, 11:43
      +6
      " ...В любом формате ..." Ну что же - в кандалах может приползти.. laughing
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 12:07
        +7
        Нет никаких вариантов решения вопроса с Донбассом в обозримом будущем. Потому нет смысла во встречах. Это замороженный конфликт на долгие годы...
        Ну или до начала наступления РА в целях "окончательного решения украинского вопроса".
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 12:12
          +8
          Встретиться чтоб попусту языком поболтать?
          Понятно, Зеленский в этом крупный специалист.
          Но у нас нет на это времени.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 13:07
            +4
            Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате

            На Зеленского - ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА, русофоба, вороватого ОБМАЩИКА народа, КОМПРАДОРА , пополиза Вашингтону, Лондону и пр. коллективному Западу - противно даже на фото смотреть, а не то что с ним встречаться!

            Политический уровень Зеленского - это стойка со спущенными штанами с игрой им своим пенисом по клавишам на рояле под западную музыку.
            1. Ингвар 72
              Ингвар 72 Сегодня, 13:24
              -6
              Цитата: Татьяна
              На Зеленского - ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА, русофоба, вороватого ОБМАЩИКА народа, КОМПРАДОРА

              Подставьте фамилию Путина вместо Зеленского, и будет тоже самое.
              Население России вымирает военными темпами, а в бюджете каждый год сокращают расходы на медицину.
              Цитата: Татьяна
              Политический уровень Зеленского - это стойка со спущенными штанами с игрой им своим пенисом по клавишам на рояле

              Татьяна, может не стоит вульгарщины? wink
              1. Татьяна
                Татьяна Сегодня, 13:35
                +2
                Цитата: Ингвар 72
                Политический уровень Зеленского - это стойка со спущенными штанами с игрой им своим пенисом по клавишам на рояле
                Татьяна, может не стоит вульгарщины?

                По повоу вульгарщины - это не ко мне нужно обращаться, а к самому Зеленскому с его "Кварталом-95"!
                Всё, что вылетает в интернет - это уже как птичка, которую после того как она вылетела из клетки - уже не поймаешь!
                Именно такой Зеленский и в политике - ради денег готов на всё, лишь бы за это зрители деньги платили и избиратели за него голосовали!

                Кандидат в президенты Украины Зеленский играет членом на пианино.
                1. Ингвар 72
                  Ингвар 72 Сегодня, 14:16
                  -2
                  Цитата: Татьяна
                  По повоу вульгарщины - это не ко мне нужно обращаться, а к самому Зеленскому с его "Кварталом-95"!

                  Комик - его профессия. Какая профессия у вас?
                  Цитата: Татьяна
                  Именно такой Зеленский и в политике

                  Воздержусь от оценки Зеленского как политика, ибо оно уместно на основании мнения граждан Украины, а не на мнении наших СМИ.
                  1. Касым
                    Касым Сегодня, 14:37
                    +1
                    Глава администрации Зеленского - Богдан А.И. - говорил, что его шеф обманул В.В.Путина. Правда, не сказал как и в чем там дело. А ВВП таких не уважает. Вот поэтому встречи не будет, пока Зеленский "не ответит за свои слова делами". hi
      2. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 12:24
        +2
        Цитата: Андрей Чижевский
        " ...В любом формате ..." Ну что же - в кандалах может приползти.. laughing

        Весной Зеленский предлагал президенту РФ встретиться для обсуждения конфликта на Донбассе. Комментируя эту идею, Владимир Путин посоветовал своему украинскому коллеге

        ... Встречу в Лефортово !
      3. Ren
        Ren Сегодня, 12:39
        +3
        Цитата: Андрей Чижевский
        " ...В любом формате ..." Ну что же - в кандалах может приползти..

        Он уже обращался к Путину в таком формате wassat
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:52
      +9
      Какой формат!! Этот глупый маленький клоун нес какую то ахинею в этом интервью про обмен Медведчука, намекая, что мол он же кум - пусть заберет Путин его к себе, не понимая, что это по сути шантаж взятым в заложники политическим оппонентом! Но это пол-беды! О чем можно говорить с Зеленским, если он абсолютно не самостоятелен...Кремль, статьей Медведева, все уже сказал про киевские власти - позорные вассалы американского Госдепа поклоняющиеся нацизму! Какая встреча? Но она возможна - оставшиеся адекватные и нормальные украинцы будут встречать русские танки на Крещатике с цветами, а неадекватные в обмишуренных шароварах шкериться по схронам в ожидании возмездия - вот такой формат нас устроит! laughing И он для России на самом деле единственно верный!
    3. barclay
      barclay Сегодня, 12:12
      +1
      Цитата: Федор Соколов
      Не вижу предмет для диалога с этой глупой марионеткой.

      Нет он совсем не глупый. Он просто лицедей. Но это, конечно, не уровень для разговора с ВВП.
    4. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:13
      +3
      С клоуном неинтересно общаться. Своих пусть веселит, если там ещё кому то смешно....
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:41
    +8
    Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате
    . Пустое, не с кем там говорить ... если договариваться, то с хозяином, прокладки не нужны.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:53
      +5
      Цитата: rocket757
      Пустое, не с кем там говорить ... если договариваться, то с хозяином, прокладки не нужны.

      Для чего Нуланд и приезжала в Москву. (хоть не хозяин, но от хозяина). Там тоже в штатах понимают, за Украину должна говорить Америка с Россией, а не шлемазол.
      1. vik669
        vik669 Сегодня, 12:12
        0
        за Украину должна говорить Америка с Мексикой а Россия то с Америкой если только об Аляске должна говорить!
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 11:54
      -2
      М.б. в формате концерта к 7 ноября?
      1. ugol2
        ugol2 Сегодня, 12:40
        +3
        С концертами поаккуратней. А то порядочные пианисты последнее время перед выступлением стали интересоваться:
        - Не на этом ли инструменте играл пан Зеленский?
  3. HAM
    HAM Сегодня, 11:43
    +3
    Млин,клоун и есть клоун...то рвался на поклон к Байдену-получил отлуп,то теперь рвётся подлизаться к Путину....а как же война с Россией? или её всё-таки нет?

    "Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате.."-я вся горю,я вся в охоте...
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 11:48
      +6
      Цирк не может не гастролировать..
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:50
      +3
      Цитата: HAM
      Млин,клоун и есть клоун...то рвался на поклон к Байдену,то теперь рвётся подлизаться к Путину....а как же война с Россией?

      А Путин ему "Зеля, а кто за базар будет отвечать !"
    3. dzvero
      dzvero Сегодня, 13:10
      +1
      Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате

      Где-то вазелином разжился... или после встречи с Байденом толика в тюбике осталось...
  4. KIBL
    KIBL Сегодня, 11:43
    +1
    А о чём разговаривать с этим утырком?!Земля закинется очередной дозой,придёт в неадекват и что?Его судить надо,а не беседы вести
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:44
    +3
    Путин с политическими клоунами не встречается... глуповат Зеленский если этого не понимает.
    Не тот размах у Путина чтобы с такими тараканами общаться.
  6. iouris
    iouris Сегодня, 11:44
    +2
    Это да. А домашнее задание выполнил? Таки нет.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:48
    +3
    Президент Украины хотел бы встретиться с российским лидером.

    Что ? Зима грядёт, денег нет, газа нет, побираться приехать хочет к Путину - "Дядя Вова выручай, золотого запаса нет, народ взбунтуется !"
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 12:52
      -2
      Цитата: tihonmarine
      Что ? Зима грядёт, денег нет, газа нет, побираться приехать хочет к Путину - "Дядя Вова выручай, золотого запаса нет, народ взбунтуется !"

      По этой теме ВВП на встречу отправит заместителя Миллера, какого-нибудь члена совета директоров ПАО, и все решится. В статье Медведева всё сказано - Зеленский в России нерукопожатен. Во всяком случае, пока он всю подписанную им в Париже программу не выполнит. Иначе Путин потеряет лицо... А лицо у него, по словам Пескова - "говорит что делает и делает что говорит". Сегодня в этой формуле Зеленскому нет места, даже если и Меркель с Макроном начнут настаивать на встрече в нормандском формате. А Зеленский волен говорить что угодно, ему не впервой....
  8. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:50
    +4
    Подумаешь... готово оно к встрече... вот когда в истерике начнет биться, мы тогда еще только подумаем зачем нам это.
    Хотя формат 4×4 обещает быть веселым, если в нем учавствовать будут только ЛНР ДНР РОССИЯ И 404-е
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:33
      +1
      Цитата: Canecat

      +1
      Подумаешь... готово оно к встрече... вот когда в истерике начнет биться, мы тогда еще только подумаем зачем нам это.

      Да почитай, уже истерика у Зели и началась.
      Как пел месяц назад -"Да мы Крым у России отвоюем, да мы её накажем, да мы "Поток-2" остановим, российский газ грязный брать не будем !" А теперь "Я встретится хочу, хоть на Северном полюсе, и в любом формате, только допустите меня к лицезрению ВВП, и дайте немного "российского грязного газа", который вдруг стал, самым чистым в мире.
  9. bar
    bar Сегодня, 11:50
    +3
    Этот кловун внезапно осмелел и стал "готов к встрече" после того, как понял, что встречаться с ним никто не будет. До тех пор, пока в этом не убедился, он был более осторожен в своей болтовне.
  10. Voletsky
    Voletsky Сегодня, 11:51
    +2
    а обо что гутарить будем володымыр ?:) Вам же сказано неДимоном, ожидается безоговорочная капитуляция по всем фронтам, не обо что другое гутарить не зачем.
  11. рюрикович
    рюрикович Сегодня, 11:51
    +3
    Сказали же убогим, что с вассалами нечего обсуждать. Чуть ли не прямым текстом! lol А оно все равно свое fool
  12. Torins
    Torins Сегодня, 11:59
    +4
    Не вижу смысла разговаривать с собакой когда есть ее хозяин.
  13. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:07
    +2
    Вова... Третьим будешь... Или нет, четвертым - троих мы уже послали...
    Путин уже ясно заявил, прямым текстом, что не видит смысла в разговорах с марионеткой. А после похищения представителя СЦКК просто нет смысла говорить с тем, кто демонстративно не соблюдает Минские договоренности. Вова, успокойся - или играй. "Полет шмеля" сбацай. Фанерой над Парижем
    1. wlkw
      wlkw Сегодня, 12:11
      +1
      Он еще на пианино "умеет играть". ))))) пость на нем и расслабится
  14. wlkw
    wlkw Сегодня, 12:09
    +2
    "Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате."

    Только со спущенными штанами.
  15. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:11
    +3
    ранее обговаривал с президентом США Джо Байденом возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу. По его словам, в Америке пообещали подумать, в каком формате США смогут в этом участвовать

    Так американцы уже давно присоединились к переговорам по Донбассу .
    Военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed Martin C-130J, вылетевший в пятницу, 2 апреля, с немецкой авиабазы Рамштайн, приземлился в Киеве. Активизация американской авиации на Украине происходит на фоне обострения военной обстановки в Донбассе
    читайте подробнее на сайте "Российский Диалог": https://www.rusdialog.ru/war/208021_1617383433
  16. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 12:14
    +2
    Новый номер на рояле разучил - не только передом, но и задом гимн нэзалэжной сможет теперь сыграть. Хочет ВВП первому этот аттракцион продемонстрировать?
    1. Комментарий был удален.
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:20
    +1
    Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате
    радостный сапожник бегал по городу с криками что получил согласие дочери на брак с герцогом, осталось получить согласие герцога
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:40
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      радостный сапожник бегал по городу с криками что получил согласие дочери на брак с герцогом, осталось получить согласие герцога

      На что Путин ответил "Я не из семейства Ротшильдов, не к тому Зеля обратился".
  18. svoit
    svoit Сегодня, 12:34
    -7
    Цитата: Гражданский
    Нет никаких вариантов решения вопроса с Донбассом в обозримом будущем.

    Россия согласилась на минские соглашения, и если Украина их вдруг начнет выполнять, а она это может, то и России тоже придется
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:42
      +2
      Цитата: svoit
      если Украина их вдруг начнет выполнять, а она это может, то и России тоже придется

      А именно, что согласно Минских соглашений должна выполнить Россия ? Раз сказали "А" то скажите и "Б"
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 12:45
      +2
      Цитата: svoit
      Россия согласилась на минские соглашения, и если Украина их вдруг начнет выполнять, а она это может, то и России тоже придется

      А где в Минских соглашениях про Россиию сказано?
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:45
      -3
      Цитата: svoit
      то и России тоже придется

      что конкретно вы имеете ввиду?
  19. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:51
    0
    Напоминает старый советский анекдот про слона))) он может и готов, только никто с ним разговаривать не собирается, потому что не о чем)))
  20. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 13:01
    +1
    Ключевой вопрос который может возникнуть в Кремле, в отношении готовности встречи Зеленского в любом формате - "А смысл?" request
  21. Denis812
    Denis812 Сегодня, 13:02
    +1
    1. По ходу Зеля не читает, что про него в статьях своих уважаемые люди прямым текстом пишут. Никому он не интересен и не нужен пока не начнет принимать самостоятельные решения. Иначе разговаривать про Украину лучше с каким-нибудь губернатором штата Орегон, потому что у того хоть какие-то рычаги давления на Украину есть, в отличие от Зеленского
    2. Макрон и Меркель позвонили Зеленскому первому, не потому что Зеля круче, а потому что что-то решить можно только на звонке с Путиным. А к нему надо быть готовым. Так что созвон с Зелей был исключительно подготовительным перед действительно важным звонком.
  22. rusich
    rusich Сегодня, 13:19
    0
    Только когда проползет от Куева и до Москвы на коленях
  23. sash-sash
    sash-sash Сегодня, 13:26
    +1
    Лично мне Зеленский не нравится и как человек, и как политик, НО:
    он избран народом в реальной конкурентной борьбе на честных выборах.
    Можно сколько угодно вспоминать, кто чем играл и на чем, но у многих, в т.ч. и российских политиков в прошлом были, скажем так, не особо красивые истории.
    А вот такое уничижительное отношение к нему и как к человеку, и как к президенту (еще раз - честно и открыто избранному), оставляет в умах многих украинцев прямо скажем, нехорошее отношение к России.
    В комментах часто читаешь "...пусть это плохо, но это моя страна" - ну так так же украинцы будут думать о Зеленском читая всякие оскорбления и насмешки из России.
    Надо бороться всячески за симпатии, в общем, не чужого нам народа.
    1. Владимир61
      Владимир61 Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: sash-sash
      он избран народом в реальной конкурентной борьбе на честных выборах

      Это вы о том, что поверили шулеру и купили возле метро коробку с новым планшетом, а когда пришли домой обнаружили, что коробка то, пустая...
      1. sash-sash
        sash-sash Сегодня, 14:44
        0
        Зачем это пустое словоблудие
  24. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:27
    +1
    Всеми силами стремиться встретиться, но при этом делает заявления, которые не способствуют встречи от слова совсем. Равносильно тому, как открыто нагадить перед дверью, а потом попроситься в гости
    первый звонок был сделан именно ему, Зеленскому...
    Ну если даже это имеет для Зеленского огромное значение, то о чем вообще можно разговаривать с этим недоразумением.
  25. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 13:32
    0
    Пуст Зеля привезет свой балаган и устроит шоу в Кремле, вот и встреча состоится. Сам сказал, что ему не важно какой формат.
  26. Степан S
    Степан S Сегодня, 13:41
    0
    то Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате.

    Готов сыграть на пианино? Или выступить с концертом 95-квартала?
  27. _просто
    _просто Сегодня, 14:16
    0
    В любом формате... А в формате циркового представления?
  28. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:23
    0
    И если руководство Германии и Франции предпочитает для таких встреч формат «нормандской четверки», то Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате.
    И шо, опять в Берлине? Не-не, теперь акт капитуляции только в Минске!
  29. venik
    venik Сегодня, 14:34
    0
    "...Зеленский готов к встрече с Путиным в любом формате...."
    ======
    Вопрос в другом: Собирается ли Путин встречаться с этим клоуном?