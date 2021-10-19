Минобороны отработало тактику взаимодействия береговых ракетных комплексов и кораблей

Данные о целях (...) были скрытно отправлены на берег. БРК "Бастион", получив всю необходимую информацию, осталось нанести точный удар по соединению противника

Корабли российского Военно-морского флота получили возможность уничтожать противника с помощью береговых ракетных комплексов. Как сообщает Минобороны, тактика взаимодействия флота и БРК отработана во время учений.Российское военное ведомство провело серию учений по отработке взаимодействия кораблей ВМФ и береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". В рамках корабли засекали предполагаемые цели, передавали координаты на береговые комплексы и те уже уничтожали противника.Последние учения такого рода прошли в Арктике, где фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" выступал в качестве корректировщика для БРК "Бастион", развернутых на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. Следуя целеуказаниям корабля, комплексы уничтожили надводные мишени, имитировавшие отряд кораблей противника.- приводят "Известия" слова военного источника.В Минобороны подчеркнули, что такая тактика позволяет береговым комплексам наносить удары на максимальную дальность поражения, а учитывая информацию о получении БРК "Бал" новой ракеты, это может составить до 500 км от побережья. Применение кораблей в качестве целеуказателя облегчает работу расчетов БРК и вероятность уничтожения целей.