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Минобороны отработало тактику взаимодействия береговых ракетных комплексов и кораблей

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Корабли российского Военно-морского флота получили возможность уничтожать противника с помощью береговых ракетных комплексов. Как сообщает Минобороны, тактика взаимодействия флота и БРК отработана во время учений.


Российское военное ведомство провело серию учений по отработке взаимодействия кораблей ВМФ и береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". В рамках корабли засекали предполагаемые цели, передавали координаты на береговые комплексы и те уже уничтожали противника.

Последние учения такого рода прошли в Арктике, где фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" выступал в качестве корректировщика для БРК "Бастион", развернутых на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. Следуя целеуказаниям корабля, комплексы уничтожили надводные мишени, имитировавшие отряд кораблей противника.

Данные о целях (...) были скрытно отправлены на берег. БРК "Бастион", получив всю необходимую информацию, осталось нанести точный удар по соединению противника

- приводят "Известия" слова военного источника.

В Минобороны подчеркнули, что такая тактика позволяет береговым комплексам наносить удары на максимальную дальность поражения, а учитывая информацию о получении БРК "Бал" новой ракеты, это может составить до 500 км от побережья. Применение кораблей в качестве целеуказателя облегчает работу расчетов БРК и вероятность уничтожения целей.
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27 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 11:23
    0
    Уже лохматых годов комплекс Минерал-МЭ вполне имел такие возможности:
    выработка данных целеуказания собственному ракетному оружию и/или выдача их на корабли тактической группы и береговые ракетные комплексы с помощью системы ВЗОИ-ВЗОР.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 12:29
      +4
      ЧФ,теперь СФ.И тут корабль(и).
      Когда задействуют БПЛА?
      Похоже,что в ВМС РФ перевелись ФЛОТОВОДЦЫ.
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 13:01
      +1
      .Корабли российского Военно-морского флота получили возможность уничтожать противника с помощью береговых ракетных комплексов. Как сообщает Минобороны, тактика взаимодействия флота и БРК отработана во время учений.

      Российское военное ведомство провело серию учений по отработке взаимодействия кораблей ВМФ и береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион". В рамках корабли засекали предполагаемые цели, передавали координаты на береговые комплексы и те уже уничтожали противника.

      Последние учения такого рода прошли в Арктике, где фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" выступал в качестве корректировщика для БРК "Бастион", развернутых на островах архипелага Земля Франца-Иосифа. Следуя целеуказаниям корабля, комплексы уничтожили надводные мишени, имитировавшие отряд кораблей противника.

      Примерно так это выглядит.
    3. venik
      venik Сегодня, 14:24
      0
      Цитата: Владимир_2У
      Уже лохматых годов комплекс Минерал-МЭ вполне имел такие возможности:

      ======
      Ну и каких же это "лохматых годов" "Минерал-МЭ"? СКОЛЬКО ему лет? Во-вторых: "Минерал-М" - мог работать толь с "Минералом-М" (т.е. обмен информации происходил только между кораблями оснащенными одинаковыми системами! И когда это их устанавливали на БРК? "Балы" и "Бастионы" комплектуются РЛС "Монолит-Б"!!! И смысл статьи в том и состоит что их сумели увязать в ЕДИНУЮ систему! bully
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 14:43
        0
        Цитата: venik
        Ну и каких же это "лохматых годов" "Минерал-МЭ"? СКОЛЬКО ему лет?
        А я не знаю, не пишут, но судя по тому что их ставили на 956 эсминцы для Китая, то не менее 25 лет!

        Цитата: venik
        Во-вторых: "Минерал-М" - мог работать толь с "Минералом-М" (т.е. обмен информации происходил только между кораблями оснащенными одинаковыми системами!
        Перефразируя ваши слова: Ну и с чего это вы решили? Инфа с сайта производителя:
        https://roe.ru/catalog/voenno-morskoy-flot/korabelnye-radioelektronnye-sistemy/mineral-me/
  2. lucul
    lucul Сегодня, 11:30
    -1
    корабли засекали предполагаемые цели, передавали координаты на береговые комплексы и те уже уничтожали противника.

    Ну вот и сетецентричность в действии )))
    Теперь наша подлодка в радиусе 1 000км ,при обнаружении АУГ сможет передать целеуказание всем нашим кораблям ,которые смогут дотянуться своими Цирконами до АУГ ))))
    1. Сандор Клиган
      Сандор Клиган Сегодня, 11:37
      -1
      Цитата: lucul
      Теперь наша подлодка в радиусе 1 000км

      главное, что бы успела.
    2. for
      for Сегодня, 11:40
      +1
      Цитата: lucul
      1 000км ,при обнаружении АУГ

      Особенно в Арктике.
    3. APASUS
      APASUS Сегодня, 11:47
      +1
      Цитата: lucul
      Ну вот и сетецентричность в действии )))
      Теперь наша подлодка в радиусе 1 000км ,при обнаружении АУГ сможет передать целеуказание всем нашим кораблям ,которые смогут дотянуться своими Цирконами до АУГ ))))

      Странно ,что лодке надо что то передавать. Сетецентричность должна подразумевать обмен данными со спутниками,загоризонтыми РЛС,да хоть морским буями
      1. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 12:22
        0
        Цитата: APASUS
        Странно ,что лодке надо что то передавать. Сетецентричность должна подразумевать обмен данными со

        А обмен данными, это по вашему что, если не передача информации ?
    4. KCA
      KCA Сегодня, 12:19
      0
      Аха, размотает антенну длиной километра 2 для СДВ и начнёт передачу, не проще с самой МАПЛ дать залп всеми ПКР?
    5. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: lucul
      Теперь наша подлодка в радиусе 1 000км ,при обнаружении АУГ сможет передать целеуказание

      А наши лодки умеют обнаруживать АУГ за 1000 км?
      1. lucul
        lucul Сегодня, 12:35
        -1
        А наши лодки умеют обнаруживать АУГ за 1000 км?

        Тут имеет значение только дальность полёта Циркона . Т.е если подлодка за 100км обнаружила АУГ , то всё равно имеет значение только дальность Циркона с других кораблей - находится ли АУГ в радиусе их поражения )))
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 12:42
          0
          Цитата: lucul
          Тут имеет значение только дальность полёта Циркона

          Да не.
          Тут имеет значение именно дальность обнаружения.
          А стрельнуть наши лодки и сами умеют,
          знать бы куда.
          1. lucul
            lucul Сегодня, 12:48
            -1
            А стрельнуть наши лодки и сами умеют,
            знать бы куда.

            Боекомплекта на подлодке не хватит против всей АУГ )))
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Сегодня, 12:58
              +1
              Цитата: lucul
              Боекомплекта на подлодке не хватит против всей АУГ

              Может быть, смотря что за лодка.
              Интереснее другое, сколько времени она проживет, выйдя на связь в 100 км от вражеской АУГ .
              В том то и есть главная беда, ракеты летают, а вот показать им куда лететь некому.
    6. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 12:29
      0
      Цитата: lucul
      Ну вот и сетецентричность в действии )))

      В этом смысле "сетецентричность" применялась еще в 60-х годах прошлого века. Для этого был создан Ту-95РЦ, который в случае обнаружения АУГ передавал целеуказание на ПЛ.
    7. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:52
      0
      Теперь наша подлодка в радиусе 1 000км ,при обнаружении АУГ сможет передать целеуказание всем нашим кораблям 


      Наша АПЛ/ДЭПЛ разве могут на таком радиусе обнаруживать корабли противника?

      Наводить береговые ракетные комплексы на мой взгляд практичнее с помощью БПЛА, самолетов/БПЛА ДРЛО.
  3. Pashhenko Nikolay
    Pashhenko Nikolay Сегодня, 11:43
    +3
    Взаимодействие это хорошо. Только нашим кораблями самим то целеуказание не помешало бы. А то быть целеуказателем, находясь самому в роли цели-не напасешся целеуказателей.
  4. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 11:55
    +4
    Весьма странное новшество - корабль-целеуказатель...
    Ну, нашим полководцам виднее, главное - доложить о
    новой инициативе, а вот зачем и почему, это никого не
    интересует.
    Но фрегат жалко...
    1. moreman78
      moreman78 Сегодня, 12:01
      +2
      Цитата: Bez 310
      Весьма странное новшество - корабль-целеуказатель...
      Ну, нашим полководцам виднее, главное - доложить о
      новой инициативе, а вот зачем и почему, это никого не
      интересует.
      Но фрегат жалко...

      Для наших полководцев, уже давно главное - ПИАР и ПОКАЗУХА!
    2. alstr
      alstr Сегодня, 12:21
      +1
      Ну, корабль-целеуказатель - это не совсем новшество. В Советские времена это было обыденной практикой, когда за соединением НАТО следил какой то корабль.
      Правда у него была еще и задача по нанесению ущерба таким соединениям. И по сути своей они были все смертники.

      Что касается фрегата, то если его разменять АУГ или КУГ, то это не так печально.
      С другой стороны сейчас с Фрегата и БПЛА можно запустить.

      Другое дело, что я не совсем понимаю зачем для ЦУ береговых использовать именно корабли. Ведь тот же корабль фрегат может сам стрельнуть по супостату на ту же дальность. Тут разумным объяснением может быть только скоординированный удар по цели (с двух направлений например).

      Интереснее было бы использование других средств (тех же БПЛА или загоризонтных РЛС).
    3. DmSol
      DmSol Сегодня, 12:57
      -1
      По вашему и учения проводить не надо, раз в 60-х все уже получилось.
  5. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 12:18
    +1
    Применение кораблей в качестве целеуказателя облегчает работу расчетов БРК 
    но укорачивает жизнь этим самым кораблям.
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 12:25
    +4
    Передача целеуказания от корабля на берег - это канешь очень здорово.
    Еще бы прочитать новости про отработку передачи ЦУ от беспилотников. Что-то мне подсказывает , что это было бы гораздо полезнее в реальной боевой обстановке.
  7. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:48
    0
    Это конечно здорово, но не проще ли и дешевле наводить береговые ракетные комплексы с помощью БПЛА и самолётов/БПЛА ДРЛО (правда которых у нас нет и непонятно когда они появятся)?

    Если наш корабль обнаружит группировку кораблей противника, то скорее всего и его тоже обнаружат и уничтожат. А учитывая наличие самолётов ДРЛО на авианосцах наших противников первым обнаружат наш корабль.

    А вот с самолетами/БПЛА ДРЛО все куда проще и менее рискованно.
  8. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 14:58
    0
    Согласен к некоторыми состоятельными кротами на предмет - взгляд на мир через собственное анальное отверстие... по крайней мере, это крайне узкий взгляд на действительность. Близорукий корабль передает информацию на берег? А вот эта вся длинная, высокая, летающая и всепогодная на тысячи километров хрень на кой?

    - Изя, это шо такое там маячит?
    - Эсли мне не изменяет память, таки вражеский флот...
    - Это шо, нам таки кранты? Мама, оставьте меня жи-и-и-ть...
    - Та ни, мы ж рыбаки, корэйские, нас-то за шо?