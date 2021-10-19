Военное обозрение
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Глава Пентагона прибыл в Киев с обещаниями «непоколебимой поддержки»

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Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Украину. Самолет с американским министром обороны приземлился в Киеве, совершив перелет из Грузии.


В аэропорту Остина торжественно встретила делегация украинского Минобороны и другие высокопоставленные лица. Как пишет украинская пресса, Ллойд Остин еще на территории аэропорта подтвердил "непоколебимую поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины и пообещал помощь в сдерживании "агрессии России".

Далее по плану у американского министра встреча с украинским коллегой Андреем Тараном и конечно же с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество и другие вопросы, касающиеся "безопасности Украины". Особое внимание будет уделено ситуации в Черном море, где "значительно усилились" позиции России. Вероятней всего Зеленский опять будет просить увеличить количество кораблей НАТО в акватории Черного моря.

Не будет забыт и вопрос вступления Украины в НАТО. Еще перед своей поездкой в Европу Остин заявил, что его главная задача - это довести до Грузии и Украины, что дверь для них в НАТО открыта.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона прибыл в Европу на саммит НАТО, который пройдет 21-22 октября в Брюсселе, но перед этим посетит с визитом Грузию и Украину.

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50 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 12:03
    +6
    с обещаниями «непоколебимой поддержки»
    НепоКОБЕЛИмой!
    1. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 12:04
      +7
      США будут поддерживать Украину против России до последнего украинца. Все понятно.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 12:38
        +4
        Цитата: Гражданский
        США будут поддерживать Украину против России до последнего украинца. Все понятно.

        Так и мутят народы на этом материке ! Достали уже своей сволочной "заботой" о судьбах народов !
        1. Каяла
          Каяла Сегодня, 14:11
          +2
          Хоспади, ну до чего же эти амерзосы тупые и чванливые, то у них "непокобелимая поддержка", то "несокрушимая свобода", а по факту пшик. Точнее даже не пшик, а забег с препятсвиями на спринтерскую дистанцию, как в Грузии или в Афганистане. Пиндюки недоношенные.
          1. aleks neym_2
            aleks neym_2 Сегодня, 14:38
            0
            А что тут такого удивительного? Обыкновенная проверка КОЛЕННОПОКЛОНИКОВ на ЛОЯЛЬНОСТЬ: они хоть не забыли, как перед ним на приёме на одно колено вставать?..
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 12:09
      +15
      С трудом оторвав от задницы впившегося в нее губами грузинского министра обороны и потирая рукой болезненный засос, высокопоставленный нигра с ужасом осознал, что ему предстоит посетить еще и Украину... laughing
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:14
        +7
        Цитата: Зяблицев
        высокопоставленный нигра с ужасом осознал, что ему предстоит посетить еще и Украину..

        Такого ещё ужаса, Ген не испытывал за всю свою сознательную жизнь и негритянские погромы.
        1. fif21
          fif21 Сегодня, 13:50
          +3
          Цитата: tihonmarine
          Ген не испытывал за всю свою сознательную жизнь и негритянские погромы.

          Из какого зоопарка это человекообразное ? recourse
      2. knn54
        knn54 Сегодня, 12:33
        +10
        Ребята,все таки министр обороны.В ТАКИХ случаях пишут Нигра.
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 12:58
          +8
          Абсолютно верное замечание! Как то не дипломатично вышло! laughing
    3. barclay
      barclay Сегодня, 12:18
      +3
      Надо бы Шойгу на Кубу заслать, на всякий случай..., а потом в Венесуэлу winked
      1. den3080
        den3080 Сегодня, 14:45
        0
        Цитата: barclay
        Надо бы Шойгу на Кубу заслать, на всякий случай..., а потом в Венесуэлу winked

        Зачем? Там хватит Герасимова и Евкурова.
        Шойгу - слишком сильный аргумент. Пуканы разорвутся от Флориды до Аляски.
        Представляете канонаду?? А запах?? Боьбу за экологию придётся отложить на пару лет минимум, пока не проветрится.
    4. Комментарий был удален.
    5. Alien From
      Alien From Сегодня, 12:25
      +3
      Интересно, а они "КУ" этому негру сколько раз сказали???)
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 14:26
        +2
        Цитата: Alien From
        Интересно, а они "КУ" этому негру сколько раз сказали???)

        Судя по фото, кто-то таки сказал, припав на колено! )))
      2. dzvero
        dzvero Сегодня, 14:28
        +1
        Отошли от протокола. Я не увидел подношение шашки падая на колени sad

        Глава Пентагона здорово смотрелся бы на его месте:

        Надеюсь, Зеленский замел инцидент своевременно освободив ему свое место за столом переговоров:
  2. Грибок
    Грибок Сегодня, 12:03
    +3
    Приехал поддержать своё пушечное мясо
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 12:44
      +5
      Все таки, придерживаясь национального калорита, личше говорить "пушечное сало".
      1. Васисуалий Гусь-Хрустальный
        Васисуалий Гусь-Хрустальный Сегодня, 14:00
        0
        Даже страшно представить, как выглядит этот самый кАлорит)))
      2. aleks neym_2
        aleks neym_2 Сегодня, 14:51
        0
        Сало, как национальный колорит для Украины не катит: его уже полным объёмом завозят из...Южной Америки...вот как, а вы постоянно думаете, что этот продукт производится в пределах неньки?
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 13:40
      +1
      Вопрос где ударят?Грузии не до России,там Мишико по нормальному посадить не могут.Довели ситуацию до многотысячных митингов.А вот для Украины у нас должен быть,силовой вариант,очередная Операция принуждению к миру.У Нуланд ни чего не получилось,хто месть.Когда они Остина в европе собираются на совещание всех министров обороны.
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:10
    +11
    18 октября 2021г. Журналист норвежского издания ABC Nyheter Бьерн Нистад назвал Украину страной, "находящейся в процессе распада".
    По мнению журналиста, Россия уже списала Украину как "развалившуюся страну", у руля которой стоит "политическая элита, которая является не более чем марионетками для Соединенных Штатов, а отчасти и для Европейского Союза.
  4. iouris
    iouris Сегодня, 12:12
    -16
    Абисняю. Непоколебимая поддержка Украины - это непоколебимая уверенность в том, что РФ не жилец. Чем крепче уверенность, тем больше вкладываются в Украину.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:34
      +3
      Сколько так говорили что не жилец, однако Россия на месте
    2. dzvero
      dzvero Сегодня, 14:50
      0
      Чем крепче уверенность, тем больше вкладываются в Украину.

      Абсолютно верно. А потом в 2014-ом внезапно оказалось, что за свои кровные пять лярдов приобрели для России Крым... Боюсь предположить что на ентот раз купят России...
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:14
    +5
    Глава Пентагона привез в Киев программу экономической помощи,финансового оздоровления экономики и решения газовых ,технологических проблем ?
    Нет, он привез оружие ,остальное добудете сами
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:22
      +1
      Цитата: APASUS
      Нет, он привез оружие ,остальное добудете сами
      «Пушки вместо масла» (Kanonen statt Butter) - основная формула теперь и для Украины.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: APASUS
      Нет, он привез оружие ,остальное добудете сами

      С этим б/у разве что-то можно добыть? Особенно в Черном море! Он приехал, чтобы напомнить, что и за рухлядь надо будет платить.
  6. Комментарий был удален.
  7. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:29
    +1
    Битый фашик обещает непокобелимую поддержку котлованным войскам))) Лопату возьми - и в котле помешивай
  8. Комментарий был удален.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 12:44
      0
      После встречи "один на один" с Главой Пентагона Ллойдом Остиным Неёжпапа стал Неёжмамой! Ведь не очко обычно губит а к 11 туз laughing
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:52
      +2
      Цитата: Болторез
      Щаз будет им поддержка

      Последний резерв черлидеров для Украины.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 12:41
    +5
    На видео какой то фотограф снимает ботинки нигера для истории,а я уж,грешным делом,подумал что это сам пан Зеленский пал ниц.....
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 12:47
      +3
      Зелебобик будет полировать чёрную шпагу до блеска, шобы Джабелину святую подарили.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:51
      +3
      Цитата: HAM
      На видео какой то фотограф снимает ботинки нигера для истории,а я уж,грешным делом,подумал что это сам пан Зеленский пал ниц...

      Да вечно у них свидомых, то солдаты почётного караула падают в обморок, то шнурки завязывают, а теперь вот и ботинки "белого сахиба" фотографируют (кварталу на память)
  10. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 12:56
    +4
    Блин, куда мир катится, к белым приехал черный господин. Афганцев поддерживали, украинцы на очереди.
  11. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 13:11
    +3
    Просто возникает вопрос, - На кой им нужна украина, если она и без всякого "членства" делает всё, что нужно НАТО?
    Обещать не значит выполнить, но поддерживать в тонусе некоторую часть упоротого украинствующего общества позволяет.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:17
    +4
    подтвердил "непоколебимую поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины и пообещал помощь в сдерживании "агрессии России"
    То же, что и в Грузии - про поддержку, сдерживание России, 20% "оккупированных" территорий... Грузия ощутила на своей шкуре американскую "поддержку" в 2008, а Украине скорее всего предстоит это в будущем. Поэтому очередное бла, бла на черном фоне и по английски.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 13:18
    +2
    Цитата: tihonmarine

    Последний резерв черлидеров для Украины.

    Там баклажаны нынче в тренде. Хлопцы должны запасаться гуталином, чтобы походить на хозяев.
  14. B1 Lanser
    B1 Lanser Сегодня, 13:27
    +1
    Черный Ллойд прибыл на Украину!
    Его встречают с распростертыми объятиями! У украинцев особая любовь к США и Великобритании!
  15. ugol2
    ugol2 Сегодня, 13:27
    +1
    Сам Себастьян Перейра пожаловал.
  16. B1 Lanser
    B1 Lanser Сегодня, 13:28
    +1
    У украинцев какая-то особая любовь к США и Великобритании! Ну не могут они без англосаксов!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 13:42
      +5
      Холопы не могут,без пана.
  17. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 13:28
    +2
    Опять на Украине праздник. Сейчас им в уши надуют и будут жить дальше.
  18. sen
    sen Сегодня, 13:34
    +2
    Глава Пентагона прибыл в Киев с обещаниями «непоколебимой поддержки»

    Любят они такие словосочетания. Ранее, операция "Несгибаемая свобода".
  19. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:41
    +4
    Надеюсь, чубатые не забыли,негру обувь поцеловать? Может и примет, в НАТу, Крыжополь и Жмеринку..
  20. Дед Мозай
    Дед Мозай Сегодня, 13:44
    +3
    УкРуина не в тренде, не так положено встречать новых хозяев США
  21. Xlor
    Xlor Сегодня, 13:56
    +2
    Сапоги, наверное, ниггеру лизали всем правительством... wink
  22. GAndr
    GAndr Сегодня, 14:04
    0
    Это всё выглядит как то нелепо...
  23. Luminman
    Luminman Сегодня, 14:07
    +1
    Все! Украина попала в анальное рабство к Черному Властелину! wink wink
  24. faterdom
    faterdom Сегодня, 14:27
    0
    Без обещаний не знали бы, что и делать.
    А вот с обещаниями - совсем иное дело!
    Это святое! Как томос!
  25. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 14:31
    +1
    Где-то, я уже видел, эту черную, американскую рожу...