Глава Пентагона прибыл в Киев с обещаниями «непоколебимой поддержки»

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл на Украину. Самолет с американским министром обороны приземлился в Киеве, совершив перелет из Грузии.В аэропорту Остина торжественно встретила делегация украинского Минобороны и другие высокопоставленные лица. Как пишет украинская пресса, Ллойд Остин еще на территории аэропорта подтвердил "непоколебимую поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины и пообещал помощь в сдерживании "агрессии России".Далее по плану у американского министра встреча с украинским коллегой Андреем Тараном и конечно же с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудят дальнейшее сотрудничество и другие вопросы, касающиеся "безопасности Украины". Особое внимание будет уделено ситуации в Черном море, где "значительно усилились" позиции России. Вероятней всего Зеленский опять будет просить увеличить количество кораблей НАТО в акватории Черного моря.Не будет забыт и вопрос вступления Украины в НАТО. Еще перед своей поездкой в Европу Остин заявил, что его главная задача - это довести до Грузии и Украины, что дверь для них в НАТО открыта.Ранее сообщалось, что глава Пентагона прибыл в Европу на саммит НАТО, который пройдет 21-22 октября в Брюсселе, но перед этим посетит с визитом Грузию и Украину.