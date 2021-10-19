Индия усиливает противолодочную авиацию на фоне роста количества субмарин ВМС НОАК

Индия усиливает противолодочную авиацию на фоне роста количества китайских подводных лодок. Очередной, уже одиннадцатый противолодочный самолёт P-8I Neptune пополнил состав ВМС Индии.
Новый P-8I Neptune является третьим противолодочным самолетом, переданным компанией Boeing индийским ВМС в рамках дополнительного контракта 2016 года на четыре P-8I и одиннадцатым в составе ВМС Индии. Предыдущий P-8I Neptune индийские военные получили в июле.
Новый самолет войдет в состав 315-й эскадрильи морской авиации ВМС, куда были отправлены и первый со вторым P-8I, полученными в рамках нового контракта. Еще один самолет должен быть поставлен до конца 2022 года, таким образом в составе ВМС Индии будет 12 современных противолодочных самолетов. Полученные в рамках первого контракта восемь P-8I Neptune входят в состав 312-й эскадрильи индийской морской авиации.
Однако индийские ВМС не намерены останавливаться на достигнутом и заказали еще одну партию P-8I Neptune. Изначально планировалось закупить 10 самолетов, но затем заказ сократили до шести. В США продажу самолетов уже одобрили, поставка пройдет по линии программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).
С учетом заказанных по новому контракту в итоге ВМС Индии получат 18 противолодочных самолетов P-8I Neptune. При этом в Минобороны не исключают, что заказ будет расширен, поскольку Китай наращивает количество атомных подводных лодок. Так как программа по строительству национальных субмарин в Индии идет "со скрипом", их недостаток индийцы пытаются компенсировать за счет противолодочной авиации.
Another P-8I! Watch the @indiannavy’s 11th and latest P-8I take off to join the second largest #P8 fleet in the world. pic.twitter.com/O62WZgREaf— Boeing India (@Boeing_In) October 18, 2021