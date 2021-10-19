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Индия усиливает противолодочную авиацию на фоне роста количества субмарин ВМС НОАК

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Индия усиливает противолодочную авиацию на фоне роста количества китайских подводных лодок. Очередной, уже одиннадцатый противолодочный самолёт P-8I Neptune пополнил состав ВМС Индии.


Новый P-8I Neptune является третьим противолодочным самолетом, переданным компанией Boeing индийским ВМС в рамках дополнительного контракта 2016 года на четыре P-8I и одиннадцатым в составе ВМС Индии. Предыдущий P-8I Neptune индийские военные получили в июле.

Новый самолет войдет в состав 315-й эскадрильи морской авиации ВМС, куда были отправлены и первый со вторым P-8I, полученными в рамках нового контракта. Еще один самолет должен быть поставлен до конца 2022 года, таким образом в составе ВМС Индии будет 12 современных противолодочных самолетов. Полученные в рамках первого контракта восемь P-8I Neptune входят в состав 312-й эскадрильи индийской морской авиации.

Однако индийские ВМС не намерены останавливаться на достигнутом и заказали еще одну партию P-8I Neptune. Изначально планировалось закупить 10 самолетов, но затем заказ сократили до шести. В США продажу самолетов уже одобрили, поставка пройдет по линии программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

С учетом заказанных по новому контракту в итоге ВМС Индии получат 18 противолодочных самолетов P-8I Neptune. При этом в Минобороны не исключают, что заказ будет расширен, поскольку Китай наращивает количество атомных подводных лодок. Так как программа по строительству национальных субмарин в Индии идет "со скрипом", их недостаток индийцы пытаются компенсировать за счет противолодочной авиации.

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16 комментариев
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  1. singless
    singless Сегодня, 12:36
    -22
    помню когда реформа денег была очень давно палтиники все скидывали валом. покупали вся кую хрень. щас все срочно от долларов избавляются. скоро сильный шу будет с забугорной валютой
    1. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 12:38
      +5
      Цитата: singless
      помню когда реформа денег была очень давно палтиники все скидывали валом. покупали вся кую хрень. щас все срочно от долларов избавляются. скоро сильный шу будет с забугорной валютой

      Это вы к чему? И при чем тут "Нептуны" индийские? Ну, упал доллар. Никакой паники...
      1. singless
        singless Сегодня, 12:41
        -15
        у меня нет паники. эрдоган у нас за что покупает. остальные за какую валюту покупают. я к этому. когда валюта теряет аудиторию она не нужна и т. д.
  2. Комментарий был удален.
  3. Niko
    Niko Сегодня, 12:47
    +9
    Цитата: singless
    помню когда реформа денег была очень давно палтиники все скидывали валом. покупали вся кую хрень. щас все срочно от долларов избавляются. скоро сильный шу будет с забугорной валютой

    Нептун на минуточку-безоговорочно лучший в мире противолодочный самолет,так что понятие "всякая хрень" которое вы используете по меньшей мере не уместно.Если противоположные силы любой страны мира искали-бы куда деть деньги-лучшего вложения трудно придумать
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 13:06
      +3
      Насчёт безоговорочно не согласен, Японский Kawasaki P-1 имеет ряд преимуществ. Естественно по распространенности Посейдон превосходит.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 13:12
        0
        Очень странно, почему японцы даже свой флот не насытили этими самолетами. Проект-то, судя по доступным данным, очень даже хорош. В ресурсах какаго-то стеснения нет...
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 13:19
          +4
          Заказано 60 штук до 2025 года, они постепенно меняют Орионы(которые тоже могут послужить). Если это не насыщение, тогда я не понимаю значение этого термина.
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 13:52
            0
            Цитата: OgnennyiKotik
            Заказано 60 штук до 2025 года, они постепенно меняют Орионы(которые тоже могут послужить). Если это не насыщение, тогда я не понимаю значение этого термина.

            Первый взлетел в далеком 2012 году...
            Изначально планировалось, что будет заказано 65 таких самолётов. Однако, после получения первых 15 машин, покупки остановились. Последний раз японское правительство предметно обсуждало увеличение производства в мае 2018 года, однако решение до сих пор не принято...
            1. OgnennyiKotik
              OgnennyiKotik Сегодня, 14:09
              0
              Старая информация, новый контракт заключён на поставки 2020-25 года. Общее количество 60 штук. По данным Military Balance 2021 сейчас у них во флоте: 24 P-1; 48 P-3C Orion
  4. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:48
    -12
    С учетом размеров Индийского океана, 18 бортов - это чуть больше, чем ничего. С учетом крайнего ЧП с матрасной АПЛ, качество матрасной противолодочной техники тоже вызывает определенные сомнения.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 13:07
      +4
      hi
      Цитата: ТермиНахТер
      С учетом размеров Индийского океана, 18 бортов - это чуть больше, чем ничего.

      Нам бы такое "ничего"...
      Самолет P-8I способен запускать сонобуи для обнаружения подводных лодок, использующие системы приемопередатчика и гидрофоны для прослушивания. Сонобуи передают сигналы на самолет, причем один P-8I в рамках операции по морскому патрулированию может развернуть более 100 сонобуев.

      Также P-8I может работать с основной авиационной группой, выполняя задачи по защите корабельной группы и авианосца от любых типов подводных атак.
  5. Tim Werner
    Tim Werner Сегодня, 13:19
    +1
    Увы, переход Индии с советской/российской техники на западную набирает ход.
    Посейдоны в Индии уже заменили Ту-142 (все списали) и начинают заменять Ил-38, модернизированные в России до версии Ил-38SD (пока списаны 2 машины).
    Отдельная печаль, что у нас самих Ил-38 модернизированных хотя-бы о уровня индийских Ил-38SD, по пальцам пересчитать можно
  6. Bez 310
    Bez 310 Сегодня, 13:28
    +5
    И только Россия на свою противолодочную авиацию давным-давно забила БОЛТ!
  7. Eug
    Eug Сегодня, 13:29
    -3
    Если не секрет - как подлодки КНР предполагают попадать в Индийский океан? Думаю, что при серьезном обострении обстановки Малаккский пролив американцы и их пристяжные перекроют за считанные часы. Останутся только те, которые там уже в мирное время. Не думаю, что их значимое количество.
  8. dju156
    dju156 Сегодня, 13:35
    0
    С учетом заказанных по новому контракту в итоге ВМС Индии получат 18 противолодочных самолетов P-8I Neptune

    Си Цзиньпину стоило бы призадуматься what
  9. eehnie
    eehnie Сегодня, 14:36
    0
    Another aircraft is due to be delivered by the end of 2022, so the Indian Navy will have 12 modern anti-submarine aircraft.


    The P-8 can not be considered a modern aircraft. It is a platform of auxiliary nature adapted to a combat role in the old mold. This why its sale to India is allowed.