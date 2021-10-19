«Самый мощный в мире»: В Китае испытали новый монолитный твёрдотопливный ракетный двигатель

В Китае прошли испытания самого мощного монолитного твердотопливного ракетного двигателя, разработанного китайской корпорацией космической науки и техники (CASC). Как сообщает пресс-служба CASC, испытания признаны успешными.Новый двигатель имеет тягу 500 тонн и диаметр 3,5 метра. В корпорации заявили, что данный ракетный двигатель специалисты компании разработали самостоятельно с применением самых современных передовых технологий. При этом отмечается, что он является "самым мощным" в мире.В CASC подчеркнули, что разработка ракетного двигателя показывает значительный прогресс китайских конструкторов космической техники. Новинка позиционируется как один из элементов разработки перспективных тяжелых ракет-носителей для запуска в космос пилотируемых кораблей и программ исследования Луны.Отмечается, что данная разработка не единственная, в настоящее время корпорация разрабатывает новый пятисекционный ракетный двигатель диаметром 3,5 метра с максимальной тягой более одной тысячи тонн. При этом уже готов трехсекционный твердотопливный ракетный двигатель диаметром 3,2 метра. Его тяга не называется, но сообщается, что он признан "самым мощным" ракетным двигателем в Китае.Китай довольно активно реализует национальную космическую программу, ведя сразу несколько проектов. В настоящее время китайцы начали строить космическую станцию, запустив на орбиту базовый модуль "Тяньхэ". В скором времени к нему будут присоединены еще два, окончание строительства запланировано на 2022 год.Пекин настроен реализовать лунную программу, построив лунную станцию. Именно для освоения Луны и доставки грузов разрабатывается тяжелая ракета-носитель. Кстати, Россия намерена строить лунную станцию вместе с Китаем.