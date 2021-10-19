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«Самый мощный в мире»: В Китае испытали новый монолитный твёрдотопливный ракетный двигатель

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В Китае прошли испытания самого мощного монолитного твердотопливного ракетного двигателя, разработанного китайской корпорацией космической науки и техники (CASC). Как сообщает пресс-служба CASC, испытания признаны успешными.


Новый двигатель имеет тягу 500 тонн и диаметр 3,5 метра. В корпорации заявили, что данный ракетный двигатель специалисты компании разработали самостоятельно с применением самых современных передовых технологий. При этом отмечается, что он является "самым мощным" в мире.

В CASC подчеркнули, что разработка ракетного двигателя показывает значительный прогресс китайских конструкторов космической техники. Новинка позиционируется как один из элементов разработки перспективных тяжелых ракет-носителей для запуска в космос пилотируемых кораблей и программ исследования Луны.

Отмечается, что данная разработка не единственная, в настоящее время корпорация разрабатывает новый пятисекционный ракетный двигатель диаметром 3,5 метра с максимальной тягой более одной тысячи тонн. При этом уже готов трехсекционный твердотопливный ракетный двигатель диаметром 3,2 метра. Его тяга не называется, но сообщается, что он признан "самым мощным" ракетным двигателем в Китае.

Китай довольно активно реализует национальную космическую программу, ведя сразу несколько проектов. В настоящее время китайцы начали строить космическую станцию, запустив на орбиту базовый модуль "Тяньхэ". В скором времени к нему будут присоединены еще два, окончание строительства запланировано на 2022 год.

Пекин настроен реализовать лунную программу, построив лунную станцию. Именно для освоения Луны и доставки грузов разрабатывается тяжелая ракета-носитель. Кстати, Россия намерена строить лунную станцию вместе с Китаем.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/spacechina.comfans
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58 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 13:17
    +6
    В Китае прошли испытания самого мощного монолитного твердотопливного ракетного двигателя
    "Он сделан из цельного куска самого отборного черного мрамора! - похвастался Хоттабыч."
    А так-то молодцы. Некогда им песни петь, пахать надо. И вот посмотрите, кстати, никакая им компартия не мешает.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 13:19
      -5
      "данный ракетный двигатель специалисты компании разработали самостоятельно с применением самых современных передовых технологий." - самостоятельно, значит сперли все! laughing
      1. НДР-791
        НДР-791 Сегодня, 13:21
        0
        Цитата: Зяблицев
        значит сперли все!

        Однако, если бы наши спёрли чего путного, да ещё и результативно, я бы только радовался (во всяком случае на данном этапе нашей деградации).
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 13:24
          +2
          Да где у нас деградация то? Деградация это в Украине, у нас разброд и шатания, это да, но пока китайцы наши технологии воруют и вербуют наших ученных, а не наоборот! Другое дело что мы покупаем их продукцию, так это рынок - там тупо дешевле, чем у кого-либо!
          1. sen
            sen Сегодня, 13:44
            +4
            На счет дешевле. Тут говорят, что одежда в России может подорожать до 40% из-за проблем с производством в Китае.
            https://rueconomics.ru/548344-odezhda-iz-kitaya-oboidetsya-rossiyanam-na-40-dorozhe-obychnogo
            1. HAM
              HAM Сегодня, 13:56
              +2
              "Не читайте газет(интернета) перед обедом..."профессор Ф.Ф.Преображенский.
              1. Shurik70
                Shurik70 Сегодня, 14:30
                +1
                Ещё с советских времён запомнил:
                Твёрдотопливный - хорош для военных.
                Неприхотлив. Долго хранится. Не требует особых технических условий для обслуживания. Быстро готовится к старту.
                Но слишком уж грязный. Выбрасывает в атмосферу тонны ядовитых газов.
            2. Чеширский
              Чеширский Сегодня, 14:00
              +1
              Цитата: sen
              На счет дешевле. Тут говорят, что одежда в России может подорожать до 40% из-за проблем с производством в Китае.
              https://rueconomics.ru/548344-odezhda-iz-kitaya-oboidetsya-rossiyanam-na-40-dorozhe-obychnogo

              hi
              Вам на Одежное обозрение надо, а не Военное)
      2. Svarog
        Svarog Сегодня, 13:27
        -6
        Цитата: Зяблицев
        "данный ракетный двигатель специалисты компании разработали самостоятельно с применением самых современных передовых технологий." - самостоятельно, значит сперли все! laughing

        Конечно сперли..но уже двиганы свои делают..а нам кто мешает спереть..Рогозин? Видно принципиальный человек..дал установку, мол воровать нельзя..не хорошо..
        Молодцы.. еще 10 лет и про РФ никто вообще слышать не будет.. в космической отрасли... да и в любой другой..
        Все наследие СССР "доедят" и усе..приехали.. Аграрная отсталая страна... А Маск тем временем завершает проект по бесплатному интернету..и всего за 10 млрд.долларов и два года..А у нас что с Глонасс ? Вот эффективно люди работают.. Настолько же, как у нас пилят..
    2. Комментарий был удален.
    3. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 13:26
      0
      И вот посмотрите, кстати, никакая им компартия не мешает.
      Ну да, хорошему танцору даже.... партия не мешает laughing
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 13:52
      +3
      "А мы тут, знаете, всё гептилом балуемся".
    5. lucul
      lucul Сегодня, 14:13
      +3
      А так-то молодцы. Некогда им песни петь, пахать надо. И вот посмотрите, кстати, никакая им компартия не мешает.

      А как там дела обстоят у китайцев с МБР ? Догнали уже наши Сатану/Сармата ? )))
  2. tTшка
    tTшка Сегодня, 13:19
    -1
    Это конечно замечательно, но ...для начала, надежный авиационный бы двигатель научились делать.
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 13:24
      -6
      Это конечно замечательно, но ...для начала, надежный авиационный бы двигатель научились делать.
      Делают. И летают. Проблема только пока в ресурсе. Или для твердотопливного двигателя ресурс тоже часов на сто нужен?
    2. Orsis338
      Orsis338 Сегодня, 13:54
      -2
      Из то же оперы,у китайцев своя космическая станция есть, а у России есть?
  3. Region-25.rus
    Region-25.rus Сегодня, 13:21
    -4
    В Китае испытали новый монолитный твёрдотопливный ракетный двигатель

    Новинка позиционируется как один из элементов разработки перспективных тяжелых ракет-носителей для запуска в космос пилотируемых кораблей и программ исследования Луны.
    Подумаешь! Эка невидаль. А у нас зато актриску запустили в космос! Завидуйте! Вы так не моХете! (сарказм если что)
    1. Region-25.rus
      Region-25.rus Сегодня, 13:50
      +1
      о! Ура-паЦреоты набежали laughing
      1. lucul
        lucul Сегодня, 14:10
        -2
        о! Ура-паЦреоты набежали

        И иностранные агенты тоже )))
        1. Region-25.rus
          Region-25.rus Сегодня, 14:12
          0
          И иностранные агенты тоже )))
          доказательства будут? Счета, переводы, суммы? Или только трепать помелом горазды? Как говорится - "пруфы в студию".
          1. lucul
            lucul Сегодня, 14:15
            -1
            доказательства будут? Счета, переводы, суммы? Или только трепать помелом горазды? Как говорится - "пруфы в студию".

            " По делам их - узнаете их " )))
            1. Region-25.rus
              Region-25.rus Сегодня, 14:16
              -2
              По делам их - узнаете их
              а..вон оно как! Ну что ж, православненько! Ток чет все эти махания кадилом и окропления "святой" водой (причем за бабки) не сильно-то помогает а? И что же я такого сделал? Озвучил реальное положение вещей а не пускал радостную слюну и не махал триколором при очередном твитте Рагозина? Ну, каждому свое.
              1. lucul
                lucul Сегодня, 14:18
                -1
                И что же я такого сделал? Озвучил реальное положение вещей а не пускал радостную слюну и не махал триколором при очередном твитте Рагозина? Ну, каждому свое.

                Хотите проверить хорошо ли вы замели следы ? Не волнуйтесь - интернет всё помнит )))
                1. Region-25.rus
                  Region-25.rus Сегодня, 14:41
                  +1
                  Хотите проверить хорошо ли вы замели следы ? Не волнуйтесь - интернет всё помнит )))
                  ну да..."всех совков перевешаете а дальше?" laughing Иди, стукачок, уроки делай.
      2. Breard
        Breard Сегодня, 14:14
        -3
        Ура-паЦреоты
        65регион - согласен!... именно так "это" и называется! yes
    2. KCA
      KCA Сегодня, 13:50
      +1
      И чо? Американцы хотели простую учительницу в космос запустить, но ей не повезло, корабль назывался "Челленджер"
      1. Region-25.rus
        Region-25.rus Сегодня, 14:14
        -3
        И чо?
        Я отлично помню эти события. смотрел по телевизЕру. А насичОт - "и чО" , да вот и то, то в дупе наша космонавтика. Причем даже не на втором месте.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 14:19
          +2
          1-й канал заплатил и свозил артиста в космос, что плохого? А фильм выйдет, станет ещё одним популяризатором , а чо, ничо, это для выражения эмоций, мы не на форуме министров иностранных дел общаемся или филологов, чтоб придерживаться строгих правил русского языка
      2. lucul
        lucul Сегодня, 14:22
        0
        И чо? Американцы хотели простую учительницу в космос запустить, но ей не повезло, корабль назывался "Челленджер"

        Вообще-то вот-вот на МКС должен был полететь Том Круз для съёмок нового фантастического фильма в космосе ,якобы первые в мире (съёмки) , уже и рекламная компания фильма была под это готова , но наши опередили ....
        Оттого и вой такой стоит наших оппов ,особенно в 25-м регионе...
        1. evgen1221
          evgen1221 Сегодня, 14:36
          +1
          Вот только после многочисленных наших ответов их кино и опережалок( хф чернобль из недавнего, ну чтото совсем не верится в качество отечественного продукта на выходе, в отличии от того что могут снять американцы с темже крузом.
    3. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 14:33
      0
      Да чего Вы к актрисе прицепились, радуйтесь, что космос опускается до бытового уровня.
      1. Region-25.rus
        Region-25.rus Сегодня, 14:42
        0
        радуйтесь, что космос опускается до бытового уровня.
        Что? Скоро будем летать на Луну как в магазин ходить?
        1. 75Сергей
          75Сергей Сегодня, 14:45
          0
          Ну не совсем...надеюсь как в Турцию слетать.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:21
    -1
    Китайцы всегда славились своими петардами и фейрверками.
    Интреиесно, кто-нибудь согласится сесть на эту петарду и не устроит ли она фейрверк?
    1. Комментарий был удален.
    2. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 13:51
      +4
      Цитата: 75Сергей
      Китайцы всегда славились своими петардами и фейрверками.
      Интреиесно, кто-нибудь согласится сесть на эту петарду и не устроит ли она фейрверк?


      Если у Китайцев есть готовая рабочая технология изготовления качественных и мощных твердотопливных двигателей, массово и с низкой себестоимостью, то это очень очень плохая новость для США.
      Китай может использовать это для резкого наращивания колличества своих СЯС. Чем они кстати сейчас активно занимаются.
      Для МБР как раз твердотопливный носитель самое то что надо.

      Для космоса и пилотируемых проектов вполне подойдут "жидкостные" ракеты.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 14:35
        -1
        Ну тогда да, СЯС петарда и фейерверк самое то.
  5. Tim Werner
    Tim Werner Сегодня, 13:23
    -14
    Китай сейчас обьективно второй в мире после американцев по ракетным движкам
    1. Нафаня из дивана
      Нафаня из дивана Сегодня, 13:29
      +2
      обьективно второй в мире после американцев по ракетным движкам

      Это по тем ракетным двигателям РД-180 и РД-181, которые США в России покупают?
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 13:38
        -2
        Не, ну после США они и вторые, а хотелось бы, чтобы были третьи после России.
        1. Region-25.rus
          Region-25.rus Сегодня, 14:44
          0
          а хотелось бы, чтобы были третьи после России.
          а что? Разве мы не вторые? От жешь какая новость! Одна-а-ако. А вот тут многие в теме этой считают что мы впереди планеты всей! А несогласных в иноагенты записывают laughing Да еще грозят сдать "товарищу майору" (но не в курсе что стукачей часто находят )))
          1. 75Сергей
            75Сергей Сегодня, 14:47
            0
            Тут вопрос о первом месте.
      2. Tim Werner
        Tim Werner Сегодня, 13:38
        -2
        мне жаль, но вы не в курсе.
        США больше не покупают РД-180 (последние отгрузили в этом году), на замену им делают свой двигатель
        Новые покупать конгресс запретил
        1. Нафаня из дивана
          Нафаня из дивана Сегодня, 13:40
          +3
          Запрещать- не двигатель делать. Вот когда сделают, тогда и начинать считать можно будет.
        2. kot423
          kot423 Сегодня, 13:40
          0
          Цитата: Tim Werner
          на замену им делают свой двигатель

          Не делают,а пытаются довести до ума. И будет, как со скафандрами и туалетами.
        3. KCA
          KCA Сегодня, 13:52
          +4
          «У них сформирован солидный запас наших двигателей РД-180 для обеспечения пусков своих ракет, в том числе по пилотируемой программе Boeing. Если вдруг надумают докупить еще, пусть обращаются, будем рады сотрудничеству», — написал Рогозин в Facebook.
  6. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 13:31
    +1
    При этом отмечается, что он является "самым мощным" в мире.

    Кто-нибудь обратил внимание, что словосочетание "самым мощным" дважды использовано в статье и дважды взято в кавычке? Видимо есть повод для сомнений.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:49
      +4
      ну вот как применят реально, так и будет ясно - тянет двигатель или нет. WS-15 тоже были объявлены превосходящими "прототип". Потом объявили что все проблемы пофиксили. Но в реалиях конечного варианта изделия до сих пор нет..... Это не злорадство. Просто китайцы иногда торопятся объявлять о достижениях. Поэтому надо посмотреть.
    2. pytar
      pytar Сегодня, 14:22
      0
      Кто-нибудь обратил внимание, что словосочетание "самым мощным" дважды использовано в статье и дважды взято в кавычке? Видимо есть повод для сомнений.

      Я заметил, что когда на ВО пишут о чужих успехах, часто ставят их в кавичках... laughing
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 14:24
        +1
        Цитата: pytar
        Я заметил, что когда на ВО пишут о чужих успехах

        На ВО из чужих успехов только Китай и Маск) Остальные все неудачники)
  7. Dikson
    Dikson Сегодня, 13:52
    +1
    К слову сказать они и корабль многоразовый шестиместный допиливают, на котором на Луну собираются.. В космосе он у них уже побывал.. Вот с названием они пока не определились.. Толи "Федерация", толи "Орел", толи по китайски что-то..
  8. Ростислав Прокопенко
    Ростислав Прокопенко Сегодня, 14:01
    0
    А вот как так получается - имея образцы наших авиа двигателей (думаю и документацию) сделать движок для самолета 5-го поколения не получается, а тут бац - и для лунной ракеты двигло сделали с какими-то фантастическими параметрами.
    Непонятно... no
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:06
      +1
      они просто не все технологические приемы могут разгадать-повторить. кроме того, часть используемых ими материалов тоже не абсолютно идентичны нашим. мы недавно проверяли компоненты их продукции на технологическое качество. да, близко к нашим компонентам, но не идентично. а теперь представьте - один компонент недотягивает, другой, третий. в результате и ресурс конечного изделия будет ниже, вероятность на отказ выше, характеристики всего изделия несколько хуже. это если не вдаваться в научно-технические тонкости.
      1. Ростислав Прокопенко
        Ростислав Прокопенко Сегодня, 14:11
        0
        не все технологические приемы могут разгадать
        это как рассказывали про деталь для пулемета, которую ковали не просто из стальных полос, а переплетенных по типу "косички"? laughing
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:17
          +2
          если в рамках приведенного Вами примера, то почти что так если по простому.
    2. Горный стрелок
      Горный стрелок Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: Ростислав Прокопенко
      А вот как так получается - имея образцы наших авиа двигателей (думаю и документацию) сделать движок для самолета 5-го поколения не получается, а тут бац - и для лунной ракеты двигло сделали с какими-то фантастическими параметрами.
      Непонятно...

      А что непонятного? В "Сунь-Цзы" же написано - если ты силен - притворяйся, что слаб, если ты слаб - делай вид, что силен. Вот и появляются истребители 5-го поколения с движками от Су-27 и прочие вундервафли. Бумага все стерпит...
    3. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: Ростислав Прокопенко
      для самолета 5-го поколения не получается, а тут бац - и для лунной ракеты двигло сделали

      И какая связь?
      Там нет ни одной общей технологии.
  9. pytar
    pytar Сегодня, 14:18
    -2
    Отмечается, что данная разработка не единственная, в настоящее время корпорация разрабатывает новый пятисекционный ракетный двигатель диаметром 3,5 метра с максимальной тягой более одной тысячи тонн. При этом уже готов трехсекционный твердотопливный ракетный двигатель диаметром 3,2 метра. Его тяга не называется, но сообщается, что он признан "самым мощным" ракетным двигателем в Китае.


    На фото одна из секциях, то ли 3,5 метрового, то ли 3,2 метрового китайского ТТРД. Предположительно секциях будут накладывать одна за другая с общее сопло в конца.


    Правда пока самым мощтными ТТРД остаются бустеры "Спейс Шатла" /1400 т. тяги/. Боинг на их базе разрабатывает ускорители для SLS.


    Их кстати тоже делают секционными. /фото с мисии Artemis/
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 14:25
    0
    Насколько я понимаю - твердотопливники это больше интерес с точки зрения военных ,нежели с точки зрения научно-практического освоения космоса. Твердые топлива и ракеты на них нельзя назвать вершиной космических технологий , хотя определенный потенциал в них все же присутствует - но это именно что вспомогательные ресурсы для классических ракетных двигателей. Это направление довольно хорошо изучено еще СССР-США чтобы представить определенные границы его возможностей.
    Особого "триумфа воли" в этом заявлении Китайцев я не вижу - они склонны каждый свой успех надувать до размеров эпического . Конкретно тут -скорее всего классический пример.
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 14:41
    0
    Не удивлен, количество в качество переростает если делом а не маниловщиной заниматся. Ну и раз около 100 шахт для мбр готовят то вестимо и движки для такой оравы имеются и отработаны и сами производят и есть заделы на будущее.