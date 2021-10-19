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Минобороны анонсировало принятие в состав Черноморского флота патрульного корабля проекта 22160

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Минобороны анонсировало принятие в состав Черноморского флота патрульного корабля проекта 22160

Российское Минобороны назвало сроки принятия в состав Черноморского флота четвертого патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов". Корабль достраивается на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.


Согласно сообщению пресс-службы военного ведомства, в настоящее время "Сергей Котов" готовится к прохождению заводских ходовых испытаний, которые начнутся в ближайшее время. До этого корабль был достроен и прошел этап швартовных испытаний. Заводские ходовые плавно перейдут в государственные, после чего патрульный корабль передадут Черноморскому флоту.

Как сообщается, "Сергей Котов" войдет в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы до конца года. Точная дата церемонии поднятия Андреевского флага не приводится.

Патрульный корабль "Сергей Котов" получил имя в честь Героя Советского Союза, участника обороны Одессы и Севастополя, освобождения Новороссийска и Крыма контр-адмирала Сергея Котова. Является четвертым кораблем проекта 22160 и третьим серийным в серии из шести кораблей. Заложен 8 мая 2016 года, спущен на воду 29 января 2021 года. Вся серия предназначена для Черноморского флота, первые три корабля уже несут службу, еще два достраиваются в Зеленодольске.

Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. Предусмотрено место для размещения различных модулей (ПКР, ЗУР, РЭБ и т.д.) в зависимости от выполняемых задач.
Использованы фотографии:
https://zalivkerch.com/
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11 комментариев
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  1. knn54
    knn54 Сегодня, 14:36
    0
    -в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы до конца года.
    Против ВМС Грузии вполне.
    1. Kalmar
      Kalmar Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: knn54
      Против ВМС Грузии вполне.

      Надо тогда грузинам хоть один катерок какой подарить, а то сейчас, как понимаю, они только с берега материться могут ))
    2. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: knn54
      Против ВМС Грузии вполне.

      против сторожевых катеров Грузии строить серию корветов с пушкой?
      я чего-то не понимаю.
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Сегодня, 14:39
    +3
    Семь футов под килем.
    Не крейсер, конечно, но...
    Лишним, думаю, не будет.
  3. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 14:43
    -2
    Плохо, что таран не приделали. Сейчас модно всех таранить. Корвет с пушкой, это, конечно, достижение.
  4. максим к.
    максим к. Сегодня, 14:54
    0
    Против украинских канонёрок- само то. drinks
  5. JD1979
    JD1979 Сегодня, 14:57
    +1
    Соболезную черноморцам.
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 14:58
    0
    Это тот, что против сомалийских пиратов сделали?
    Да вот только пираты его не дождались. А против грузинских/украинских катеров он, походу, слабоват будет.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:00
    0
    Даешь закладку ,атомного эсминца Лидер,в Зеленодольске,можно частями,потом по каналам дотащим.Шутка.Что можно построить в Зеленодольске?Критики,найдите свободный стапель на судоверфях,где можно начать постройку ,корабля первого ранга.
  8. hydkhj1974
    hydkhj1974 Сегодня, 15:00
    0
    Очередной "голубь мира", а не патрульный корабль
  9. xomaNN
    xomaNN Сегодня, 15:00
    0
    При его скорости скорее в стационаре у Керченского моста дежурить. Но "лучше синица в руке". Но пора с отечественными корабельными турбинами и двигателями делать качественный прорыв. Ниже 30 узлов много хуже чем у советских корабликов "москитного флота".