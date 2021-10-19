Минобороны анонсировало принятие в состав Черноморского флота патрульного корабля проекта 22160

Российское Минобороны назвало сроки принятия в состав Черноморского флота четвертого патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов". Корабль достраивается на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
Согласно сообщению пресс-службы военного ведомства, в настоящее время "Сергей Котов" готовится к прохождению заводских ходовых испытаний, которые начнутся в ближайшее время. До этого корабль был достроен и прошел этап швартовных испытаний. Заводские ходовые плавно перейдут в государственные, после чего патрульный корабль передадут Черноморскому флоту.
Как сообщается, "Сергей Котов" войдет в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы до конца года. Точная дата церемонии поднятия Андреевского флага не приводится.
Патрульный корабль "Сергей Котов" получил имя в честь Героя Советского Союза, участника обороны Одессы и Севастополя, освобождения Новороссийска и Крыма контр-адмирала Сергея Котова. Является четвертым кораблем проекта 22160 и третьим серийным в серии из шести кораблей. Заложен 8 мая 2016 года, спущен на воду 29 января 2021 года. Вся серия предназначена для Черноморского флота, первые три корабля уже несут службу, еще два достраиваются в Зеленодольске.
Патрульный корабль (корвет) проекта 22160 имеет водоизмещение 1700 тонн и способен развивать скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Экипаж – 80 человек. На борту предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают 76-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами. Предусмотрено место для размещения различных модулей (ПКР, ЗУР, РЭБ и т.д.) в зависимости от выполняемых задач.