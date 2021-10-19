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Представлены обновлённые боеприпасы для перспективной 140-мм пушки Nexter ASCALON танка MGCS

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На выставке вооружений DSEI 2021, которая проходила в Лондоне, были представлены обновлённые боеприпасы для перспективной 140-мм танковой пушки Nexter ASCALON. Для наглядности их показали вместе со стандартными снарядами калибра 120 мм, стоящими на вооружении армий стран НАТО.


Фотографию боеприпасов опубликовал на своей странице в Twitter Сэм Крэнни-Эванс, аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований из Великобритании.

Это монстры, как вы, вероятно, можете видеть

- охарактеризовал эксперт новые боеприпасы.

Он назвал эти снаряды «чудом дизайна», ведь они, имея большую длину, должны быть идеально сбалансированы, иначе не удастся обеспечить стабильность боеприпаса после выстрела.


Телескопический боеприпас снабжен направляющими лепестками, которые раскрываются после вылета снаряда из ствола.

Производителем снаряда, как и самой танковой пушки, является французская компания Nexter, которая входит в структуру франко-германского концерна KNDS. Она исследовала перспективы создания танковой пушки калибра 140 мм еще в 80-90 годах прошлого столетия. Ранее компания также работала над созданием гладкоствольной пушкой калибра 120 мм для французского танка Leclerc. Теперь ее специалистам очень пригодились наработки тех лет.

Представлены обновлённые боеприпасы для перспективной 140-мм пушки Nexter ASCALON танка MGCS

Новой танковой пушкой Nexter ASCALON калибра 140 мм планируется оснастить перспективный танк MGCS, над которым совместно работают инженеры Франции и Германии.

Крэнни-Эванс напомнил, что боеприпасы калибра 130 мм для танков в 2016 году демонстрировала немецкая компания Rheinmetall.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Nexter_Group, https://twitter.com/Sam_Cranny, 7th Army Training Command
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3 комментария
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  1. Наводлом
    Наводлом Сегодня, 14:56
    0
    Никак не определятся с вызовами будущего. Хватит ли 130 мм или лучше поставить 140 мм, с запасом?
    1. Niko
      Niko Сегодня, 15:01
      0
      Цитата: Наводлом
      Никак не определятся с вызовами будущего. Хватит ли 130 мм или лучше поставить 140 мм, с запасом?

      Думаю лучше когда есть и то и другое ,и возможность сравнения и выбора
  2. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 15:02
    0
    Танковый тупик. 130-140-150 мм. Резко увеличивается масса и размеры как орудия, так и боеприпаса. То есть башню надо увеличивать. И весь танк дополнительно бронировать, чтобы выдерживал попадания таких же вражеских снарядов. Давление на грунт резко повышается, добавляем очередной каток. Масса достигает 100 тонн брутто. Дальше что? Ставить танки на баржи и воевать ими по тактике броненосцев начала 20-го века?