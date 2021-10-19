Новые газотурбинные установки на базе авиационного двигателя ПД-14 разработали в Перми

Пермские разработчики газотурбинных двигателей из "ОДК-Авиадвигатель" разработали новые газотурбинные установки на базе двигателя ПД-14. Новинки предназначены для "наземного" использования в топливно-энергетическом комплексе России (ТЭК).Как сообщает "Ростех", в рамках X Петербургского международного газового форума "ОДК-Авиадвигатель" презентовал сразу две газотурбинные установки мощностью 12 и 16 МВт. Новые ГТУ разработаны на базе двигателя ПД-14ГП-1 мощностью 12 МВт и ПД-14ГП-2 мощностью 16 МВт соответственно. Использовать их будут на станциях перекачки газаи в составе газотурбинных электростанций.В перспективе новые ГТУ должны заменить старые установки, разработанные на базе газотурбинного двухконтурного авиационного двигателя ПС-90А. Всего планируется заменить около 800 ГТУ, имеющихся в составе предприятий топливно-энергетического комплекса. Подчеркивается, что процесс замены не будет сложным и затратным, поскольку новые ГТУ на базе ПД-14 на 100% унифицированы со старыми на базе ПС-90А, но более экономичные и надежные. Заявленный ресурс - не менее 200 тысяч часов.Серийное производство новых газотурбинных установок будет развернуто в ближайшее время, для создания производства и ремонтной базы привлечены дополнительные инвестиции.