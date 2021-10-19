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Новые газотурбинные установки на базе авиационного двигателя ПД-14 разработали в Перми

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Пермские разработчики газотурбинных двигателей из "ОДК-Авиадвигатель" разработали новые газотурбинные установки на базе двигателя ПД-14. Новинки предназначены для "наземного" использования в топливно-энергетическом комплексе России (ТЭК).


Как сообщает "Ростех", в рамках X Петербургского международного газового форума "ОДК-Авиадвигатель" презентовал сразу две газотурбинные установки мощностью 12 и 16 МВт. Новые ГТУ разработаны на базе двигателя ПД-14ГП-1 мощностью 12 МВт и ПД-14ГП-2 мощностью 16 МВт соответственно. Использовать их будут на станциях перекачки газа
и в составе газотурбинных электростанций.

В перспективе новые ГТУ должны заменить старые установки, разработанные на базе газотурбинного двухконтурного авиационного двигателя ПС-90А. Всего планируется заменить около 800 ГТУ, имеющихся в составе предприятий топливно-энергетического комплекса. Подчеркивается, что процесс замены не будет сложным и затратным, поскольку новые ГТУ на базе ПД-14 на 100% унифицированы со старыми на базе ПС-90А, но более экономичные и надежные. Заявленный ресурс - не менее 200 тысяч часов.

Серийное производство новых газотурбинных установок будет развернуто в ближайшее время, для создания производства и ремонтной базы привлечены дополнительные инвестиции.
Использованы фотографии:
https://rostec.ru/
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17 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:06
    +15
    800 штук!!!И это хорошо. good
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 15:11
    +22
    Не успел полететь, а уже на земле работу нашли. laughing И это здорово, так как массовый выпуск всегда снижает издержки. Порадуюсь, когда увижу в аэропортах новенькие МС-21 с ПД-14 под крылом.
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 18:40
      0
      С земли не упадешь......не нужно столько сертификаций
      1. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 19:05
        0
        Цитата: Zaurbek
        С земли не упадешь......не нужно столько сертификаций

        Так требования к ресурсу куда выше! То же на то же и выходит...
  3. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:15
    +17
    Россия только вперёд!
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:36
    +13
    Серьезная техника, нужная!
    Вокруг такого серьезного дела, производства, столько полезной инфраструктуры появляется, различных, высокотехнологичных производств!!!
    Вот уж действительно, Россия вперёд!
    Что ещё ... кадры, специалисты, высококвалифицированные рабочие специалисты! Должно центр подготовки/обучения организовать и готовить их для многих отраслей, производств!!!
    Такое наше будущее мне больше нравится, чем территория заселенная тик-токерами!
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 15:52
      +3
      Надо подвести таких тик- токеров к этому двигателю и запустить на полную мощность,можно сзади поставить.100 млн лайков,только в России обеспечено.Может кто сам поведётся
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:29
        +2
        Реклама тик-тока и прочей фигни очень мощная, не глупые ребята это всё затеяли и реализуют!
        Что б показать, доказать, хоть части увлечённых, погрузившийся в тот СУРРОГАТ , что это не жизнь, а её имитация ... сложно, много, много усилий надо приложить!!!
        Вопрос в том, готовы ли РОДИТЕЛИ, в первую очередь, общество в целом, спасать наше подрастающее поколение, это ВОПРОС ВОПРОСОВ!!!
        Больше НИКТО, никакие "ответственные" этим заниматься НЕ БУДУТ! Их всё устраивает, они в том процессе заинтересованы ...
  5. Pentakl
    Pentakl Сегодня, 16:12
    +2
    Заявленный ресурс - не менее 200 тысяч часов

    А какой ресурс у ГТУ на базе ПС-90А?
    1. Dym71
      Dym71 Сегодня, 16:54
      +1
      Цитата: Pentakl
      А какой ресурс у ГТУ на базе ПС-90А?

      https://avid.ru/news/2014/09/17/1965/
  6. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 16:12
    +1
    В принципе да, вместо вентилятора насос. Вот только что с ресурсом и экономичностью.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 16:29
      +4
      Будет вместо керосина работать на том газе, который перекачивает
  7. sakuz
    sakuz Сегодня, 17:25
    +2
    ПД-14 уже хорошо освоен good Для ВМФ тоже бы надо что то помощнее М90ФР, мегаватт на 35. ИМХО
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 18:42
      +1
      Если пойдут стандартным путем, то на горизонте маячат НК-32 (новый) и ПД-35.......сколько они будут в мВ не знаю.
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 18:14
    +1
    Теперь понятна "медленная" поставка ПД-14 для новых МС-21.
    Мы здесь много критиковали, и даже стучали кулаком по клавишам, как всегда не зная истины. А оказывается, его в первую очередь запустили для перекачивающих станций СП-2. А это не только по суши, но и через всю Балтику. А это требует более высокого давления. В море станции не ставят.
    Теперь СП-2 запустили - и ПД-14 пойдут в авиастроение. Как всё просто и понятно, когда информирован. yes
  9. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 19:12
    0
    Помнится в 90-х годах наши турбины снимали и заменяли иностранными под контролем "работников" от Дженерал Электрик, Ново Пиньон и Сименс, тем самым ставя перекачку и транспортировку российского газа в зависимость от иностранного поставщика турбин и комплектующих. Теперь мы сделаем не слабый шаг в пользу нашей независимости, а то помнится немцы уже буксовали со своими турбинами из-за перехода Крыма в состав России.
  10. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:50
    0
    да не может быть такое мне тут в коментах написали что у РФ вообше не чего нету