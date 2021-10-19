«Трезубцы, палицы и перчатки»: Индийских пограничников готовят к столкновениям с китайскими военными

Противостояние индийских и китайских пограничников на линии разделения в Восточном Ладакхе продолжается, ни одна из сторон отступать не намерена. Поскольку та и другая сторона избегают применять оружие, в Индии придумали выход из положения, предложив вооружить пограничников электрошокерами.
В Сети появилось видео демонстрации новых разработок для индийских пограничников. В ролике, выложенном на You-Tube канале, демонстрируются электрический трезубец, специальные перчатки и палица, все конечно же с электрошокерами. В описании к видео говорится, что это нелетальное оружие, предназначенное для "временного выведения противника из строя" в случае "ожесточенных столкновений".
Новинки разработаны индийской компанией UP-based Apastron Pvt Ltd, их характеристики в видео не раскрываются. Какова мощность разряда и на сколько хватает батарейки, к сожалению не известно. Судя по демонстрации, заряд там должен быть относительно мощным, чтобы временно вывести из строя здорового и подготовленного человека.
Отмечается, что решение о разработке нелетального оружия для индийских пограничников было принято после столкновений в Восточном Ладакхе в 2020 году, когда с индийской стороны 20 человек погибли, еще около 80 получили ранения. В том столкновении стороны применяли палки и камни.
Принято ли эти разработки на вооружение индийской армии, или только планируются к принятию, пока неизвестно. Но решение, надо признаться, оригинальное.