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«Трезубцы, палицы и перчатки»: Индийских пограничников готовят к столкновениям с китайскими военными

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Противостояние индийских и китайских пограничников на линии разделения в Восточном Ладакхе продолжается, ни одна из сторон отступать не намерена. Поскольку та и другая сторона избегают применять оружие, в Индии придумали выход из положения, предложив вооружить пограничников электрошокерами.


В Сети появилось видео демонстрации новых разработок для индийских пограничников. В ролике, выложенном на You-Tube канале, демонстрируются электрический трезубец, специальные перчатки и палица, все конечно же с электрошокерами. В описании к видео говорится, что это нелетальное оружие, предназначенное для "временного выведения противника из строя" в случае "ожесточенных столкновений".

Новинки разработаны индийской компанией UP-based Apastron Pvt Ltd, их характеристики в видео не раскрываются. Какова мощность разряда и на сколько хватает батарейки, к сожалению не известно. Судя по демонстрации, заряд там должен быть относительно мощным, чтобы временно вывести из строя здорового и подготовленного человека.


Отмечается, что решение о разработке нелетального оружия для индийских пограничников было принято после столкновений в Восточном Ладакхе в 2020 году, когда с индийской стороны 20 человек погибли, еще около 80 получили ранения. В том столкновении стороны применяли палки и камни.

Принято ли эти разработки на вооружение индийской армии, или только планируются к принятию, пока неизвестно. Но решение, надо признаться, оригинальное.
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37 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 15:46
    +6
    ставлю на китайцев...
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 16:04
      +3
      Многие ставят на НОАК, но есть один фактор - Индию в спину толкают США, которые стремятся создать антикитайский фронт, где только можно!
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 17:48
        0
        Да если эти перчатки на экспорт поставят, то, пока китайцы скопируют, Индия тройной годовой бюджет получит.
        Да я сам такое куплю!
    2. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 16:08
      +5
      Угу, тризуб с шокером против гуань-дао не играет winked
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 16:14
      +5
      -В том столкновении стороны применяли палки и камни.
      Прогресс налицо.
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 16:21
        +4
        Просто заранее готовятся к четвертой мировой войне.
      2. 210окв
        210окв Сегодня, 17:44
        0
        Это уже Четвёртая мировая... what
        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 18:08
          0
          Скоро вспомнят македонскую фалангу!
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:40
      0
      Против лома нет приёма, если нет другого лома-аксиома навека!!! am
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:46
    +3
    Все же интересные эти ребята индусы .Блин ,а у каждого китайца будет подствольник с патроном сетка путанка ,для таких вил с электрошокером надо еще будет подойти ................ lol lol lol
    1. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 16:14
      +7
      Цитата: APASUS
      с патроном сетка путанка

      Кто бы 20 лет назад мне сказал, что в новостях реально скоро покажут вот это...

      Писи: Там вверху Дедка - за Китай... Ну я тогда - за Спартак!
      1. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 17:00
        +1
        Цитата: Cowbra
        Кто бы 20 лет назад мне сказал, что в новостях реально скоро покажут вот это...

        Пффф... в новостях уже лет тридцать показывают манипулы, которые разворачиваются, сворачиваются и строят "черепахи". smile
        1. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 17:21
          +1
          Не, там преторианцы. Они никуда не уходили, и кажется, всю жизнь с дубинками. А тут - реально гладиаторы
  3. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:47
    +5
    «Трезубцы, палицы и перчатки»:
    Сначало промелкнула мысль что это аннотация к новейшим украинским "системам вооружения"...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:25
      0
      Цитата: Fitter65
      Сначало промелкнула мысль что это аннотация к новейшим украинским "системам вооружения"...

      Так наверняка позаимствуют идею, только вот с электробатарейками - напряг! Может без электричества там можно обойтись?
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:18
        +1
        Цитата: Егоза
        Может без электричества там можно обойтись?

        Угу, газиками. hi
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:33
        +1
        Цитата: Егоза
        Может без электричества там можно обойтись?

        И что Грета скажет? good
  4. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:47
    +1
    Что же тогда китайцам помешает применить рогатки?
    А перчатки зачётные. У меня точно такие же для рыбалки))
    1. михаил3
      михаил3 Сегодня, 16:07
      +2
      Дистанционное оружие - уже эскалация. Через час дойдет до обмена ядерными ракетами.
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 15:53
    +3
    мама дорогая.....восстание сипаев ей богу)))))))
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 16:06
      +3
      Индийский пограничник в Восточном Ладакхе "Стоим мы на посту, повзводно и поротно" с нелетальными средствами индивидуальной защиты(кобра настоящая lol )
  6. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 16:06
    +1
    Зачем китайцу подходить к индусу с трезубцем, явно он не сладкую вату предложит. Тем более там дубак, китайцы в бушлатах, бить надо в морду, а это наверняка леталка. А вот для полицаев инедейских сойдет, глушануть полуголого индуса. вполне подойдет. Перчатки тож прикольные.
  7. fkh865
    fkh865 Сегодня, 16:09
    +1
    Для дракона трезубец самое то good
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:28
      +1
      Цитата: fkh865
      Для дракона трезубец самое то

      Нельзя принижать древнеУкров.
      Трезубец - это их.
      Может и Чёрное море им выкопали. laughing
  8. МВГ
    МВГ Сегодня, 16:11
    +6
    О, похоже будут кунг-фу и шастру-видью друг другу показывать. Блин, онлайн камеры поставили бы на совей смежной границе, что ли...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:27
      +1
      Цитата: МВГ
      Блин, онлайн камеры поставили бы на совей смежной границе, что ли...

      Если камеры поставят, а они заметят, то тут же петь и танцевать начнут. Фильма, одним словом! )))
  9. sabakina
    sabakina Сегодня, 16:15
    +1
    Трезуб мне напомнил оружие из фильма "Звёздные врата", перчатка из эпизода в "На краю вселенной", а вот палицы я не увидел.
  10. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 16:17
    +4
    Скоро наши небратья возьмут на вооружение этот девайс вот увидите.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 16:29
      +6
      Не удивлюсь,что завтра посол Индии будет вызван на ковер МИДа в Киеве.С требованием прекратить исползовать трезуб,символ Украины в таких делах.Надо оплатиь Рупиями ,разрешение.Потом будут вызваны Нептун и Посейдон.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:45
        +4
        Тогда должны греки начать возмущаться!!! вряд ли они согласны, что это "древние шумеры" Посейдону трезубец ковали!
        1. dzvero
          dzvero Сегодня, 17:39
          +3
          Дык, Посейдон древнее греков, следовательно сам из древнейших... smile
          Как еще не дотумкались пробежаться по списку корпораций? С Панасоника например роялти за неправомерное использование древней фамилии стребовать.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 18:17
            +1
            Да ладно, наглости им не занимать, а глупость, всегда может быть ограничена, чувством самосохранения ... у некоторых, самых ушлых, инстинкт срабатывает, когда в одном месте жим-жим, чувствовать начинают.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:42
    +1
    В описании к видео говорится, что это нелетальное оружие, предназначенное для "временного выведения противника из строя" в случае "ожесточенных столкновений".
    . Это какой то ... ??? Не пойми что!
    Сам то не любитель комп. игрушек, может подскажет кто, НА ЧТО ЭТО ПОХОЖЕ???
  12. Bradley
    Bradley Сегодня, 17:15
    0
    Почему бы не взять Сакабато? Его использовал Кенсин Химура, давший клятву никогда больше не убивать.
    Он был сильнейшим воином Японии периода бакумацу, убил огромнейшее количество людей, а в новой эре - реставрации Мэйдзи, он уже использовал Сакабато, а не классическую Катану. И он был мастером стиля - Хитэн Мицуруги.
  13. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:24
    +2
    А я ещё слоников хочу, электрических, чтобы разряд между бивней!
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 17:47
      +1
      Его дёргают за хвост и между бивнями проскакивает электрическая дуга?
  14. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 18:19
    0
    Ну что сказать, Тритон одобряет laughing