На юге Идлиба боевикам ударами с воздуха не дают сблизиться с турецким постом и укрыться от огня артиллерии

Из Сирии приходят сообщения о специальной операции. Так, по позициям протурецких вооружённый формирований в районе города Аль-Бара наносит удары боевая авиация. При этом сами боевики утверждают, что это самолёты ВКС России. Для нанесения урона инфраструктуре боевиков на юге Идлиба применяются различного рода боеприпасы, включая, как сообщается, объёмно-детонирующие бомбы. Информация о том, что удары наносит именно российская авиация, пока не подтверждается.
Также сообщается о том, что по сосредоточению представителей незаконных вооружённых формирований в районе упомянутого города Аль-Бара удары наносит сирийская правительственная армия. Используется для этого реактивная и ствольная артиллерия.
Обращает на себя особое внимание тот факт, что близ Аль-Бары в Идлибе располагается так называемый наблюдательный пункт турецкой армии. Причём пару недель назад он был существенно усилен. Из Турции в этот район был переброшен дополнительный турецкий контингент.
В этой связи события развиваются крайне занимательно. Протурецкие боевики попытались использовать годами проверенную тактику – максимально сблизиться с турецким «наблюдательным» постом, чтобы не оказаться в качестве лёгкой мишени для артиллерии САА. Однако точными ударами с воздуха несколько таких попыток были пресечены.
На карте видно, что удары наносятся к юго-востоку от Аль-Бары. При этом боевикам не дают проследовать в сам город, чтобы фактически там спрятаться за спинами мирных жителей. И прикрыться турецкими военными они на данный момент тоже не в состоянии.
Это говорит о новой тактике применения силы против боевиков в Идлибе. При этом вполне понятна, что здесь на первый план выходит абсолютная точность при нанесении ударов после доразведанных позиций вооружённых формирований.