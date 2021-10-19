Военное обозрение
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На юге Идлиба боевикам ударами с воздуха не дают сблизиться с турецким постом и укрыться от огня артиллерии

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Из Сирии приходят сообщения о специальной операции. Так, по позициям протурецких вооружённый формирований в районе города Аль-Бара наносит удары боевая авиация. При этом сами боевики утверждают, что это самолёты ВКС России. Для нанесения урона инфраструктуре боевиков на юге Идлиба применяются различного рода боеприпасы, включая, как сообщается, объёмно-детонирующие бомбы. Информация о том, что удары наносит именно российская авиация, пока не подтверждается.


Также сообщается о том, что по сосредоточению представителей незаконных вооружённых формирований в районе упомянутого города Аль-Бара удары наносит сирийская правительственная армия. Используется для этого реактивная и ствольная артиллерия.

Обращает на себя особое внимание тот факт, что близ Аль-Бары в Идлибе располагается так называемый наблюдательный пункт турецкой армии. Причём пару недель назад он был существенно усилен. Из Турции в этот район был переброшен дополнительный турецкий контингент.

В этой связи события развиваются крайне занимательно. Протурецкие боевики попытались использовать годами проверенную тактику – максимально сблизиться с турецким «наблюдательным» постом, чтобы не оказаться в качестве лёгкой мишени для артиллерии САА. Однако точными ударами с воздуха несколько таких попыток были пресечены.


На карте видно, что удары наносятся к юго-востоку от Аль-Бары. При этом боевикам не дают проследовать в сам город, чтобы фактически там спрятаться за спинами мирных жителей. И прикрыться турецкими военными они на данный момент тоже не в состоянии.

Это говорит о новой тактике применения силы против боевиков в Идлибе. При этом вполне понятна, что здесь на первый план выходит абсолютная точность при нанесении ударов после доразведанных позиций вооружённых формирований.
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25 комментариев
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  1. хрыч
    хрыч Сегодня, 16:07
    +20
    Не дают воссоединиться влюбленным wassat
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 16:12
      +13
      Правильная тактика!
      Если такие приемы и применяет сирийская армия с авиацией, то как минимум под чутким руководством. wink
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 17:43
        +2
        Если Одабами мочат, то точно русские.
        Американцы вмешиваться не будут, а ни у кого больше такого в этом "Театре" нет.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:49
        +2
        Цитата: RealPilot
        Правильная тактика!
        Если такие приемы и применяет сирийская армия с авиацией, то как минимум под чутким руководством. wink

        Ну, понятное дело если
        здесь на первый план выходит абсолютная точность при нанесении ударов после доразведанных позиций вооружённых формирований.
    2. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 16:12
      +11
      Обьёмно-детонирующий пендаль турецким боевикам улучшает слух и зрение Эрдогану hi
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 16:22
      +6
      -чтобы не оказаться в качестве лёгкой мишени для артиллерии САА.
      "Вся наша жизнь...мишень".
    4. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 16:22
      +7
      В Идлибе кого только нет, там сам черт ногу сломит!

      "Хайат Тахрир аль-Шам", Национальный фронт освобождения (союз повстанческих группировок, которые как раз и поддерживает Турция), "Хуррас аль-Дин" - союзник "Аль-Каиды", какая та Исламская партия Туркестана и другие! Все это перемешано с мирными жителями, которые мирные до наступления темноты, но есть и реально мирные!
    5. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:38
      +6
      Вот когда нужно вовсю использовать ударные беспилотники!Орионов бы туда с десяток, да пускай операторы "набивают руку " ,на отстреле шайтанвы.
    6. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 18:17
      +2
      Друзья по заду laughing
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 16:25
    +4
    Cowbra
    13 октября 2021 15:28
    Анкара выступает с обвинениями в адрес РФ и США, угрожая сирийским курдам военной операцией
    Забыл?

    Можем повторить. Кто не понял - авиаудары ВКС 2 недели назад по зарвавшимся туркам)))

    Кто тут в пророки крайний? Никого? Тогда я первый!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:39
      +3
      Так там получается не в пророки попадают, а напрямую к ... гуриям!
      Судя по всему, наши им в этом "помогают"!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 17:53
        +5
        Цитата: rocket757
        не в пророки попадают, а напрямую к ... гуриям!

        hi
        Виктор, одна деталь не даёт мне покоя: каждому праведнику гарантировано 40 девственниц, причем на следующий день они снова девственны belay
        Кто они, эти девственницы? what
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 18:24
          +2
          Геннадий soldier
          Там ведь ВЕРА, сильна и ... кто то в чудеса верит, а для других, вера в "золотого тельца" заменяет все и всегда.
          Наша сила тоже на вере основана! Верим в разное, своё и ...
          В общем, пусть их, мы им можем помочь только в одном, побыстрее отправится на встречу с гуриями!
          1. Теренин
            Теренин Сегодня, 19:42
            +2
            Цитата: rocket757
            Геннадий soldier
            Там ведь ВЕРА, сильна и ... кто то в чудеса верит, а для других, вера в "золотого тельца" заменяет все и всегда.
            Наша сила тоже на вере основана! Верим в разное, своё и ...
            В общем, пусть их, мы им можем помочь только в одном, побыстрее отправится на встречу с гуриями!

            Кто про что, а я все про гурий feel
            По последним данным их уже не 40, а 72 штуки ждут не дождутся своих бородачей fellow Велком.
            1. rocket757
              rocket757 Сегодня, 19:48
              +1
              Все там будут ... хотя нет, там ещё какие то заморочки с погребением ... кто не успел, тот опоздал.
  3. sabakina
    sabakina Сегодня, 16:29
    +8
    При этом сами боевики утверждают, что это самолёты ВКС России.

    Почему то вспомнилась цитата из "Мастер и Маргарита":
    — Я, кажется, русским языком спрашиваю, — сурово сказал кот, — дальше что?

    Но Поплавский не дал никакого ответа.

    — Паспорт! — тявкнул кот и протянул пухлую лапу.

    Ничего не соображая и ничего не видя, кроме двух искр, горящих в кошачьих глазах, Поплавский выхватил из кармана паспорт, как кинжал. Кот снял с подзеркального стола очки в толстой черной оправе, надел их на морду, от чего сделался еще внушительнее, и вынул из прыгающей руки Поплавского паспорт.

    «Вот интересно: упаду я в обморок или нет?» — подумал Поплавский. Издалека доносились всхлипывания Коровьева, вся передняя наполнилась запахом эфира, валерьянки и еще какой-то мерзости.


    — Каким отделением выдан документ? — спросил кот, всматриваясь в страницу. Ответа не последовало.

    — Четыреста двенадцатым, — сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами, — ну да, конечно! Мне это отделение известно! Там кому попало выдают паспорта! А я б, например, не выдал такому, как вы! Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы! — кот до того рассердился, что швырнул паспорт на пол. — Ваше присутствие на похоронах отменяется, — продолжал кот официальным голосом. — Потрудитесь уехать к месту жительства. — И рявкнул в дверь: — Азазелло!
    1. Bez 310
      Bez 310 Сегодня, 16:34
      -1
      Цитата: sabakina
      Почему то вспомнилась цитата из "Мастер и Маргарита"

      Прекращайте пугать "экспертов" ВО литературой!
      Пожалейте их...
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 16:38
        +1
        - Да ни пугай ты его раньше времени!
        - Ага, такого запугаешь!

        Не помню откуда. По моему, "В бой идут одни старики".
        1. Bez 310
          Bez 310 Сегодня, 17:49
          -4
          Цитата: sabakina
          Не помню откуда.

          Я не против того, чтобы приобщать "экспертов" ВО к сокровищам мировой литературы, да и кинематографа тоже можно. Но тут же надо осторожно.
          Считаю, что начинать надо с русских народных сказок, постепенно переходить к сказкам Пушкина, потом можно незаметно усложнять материал, одновременно демонстрируя мультфильмы по уже пройденным сказкам, так и к "Ну, погоди!" подойдете... А там уж и «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» рядом, со снятыми по мотивам мультипликационным и художественным фильмами.
          Ну, где-то так...
  4. Normann
    Normann Сегодня, 16:40
    +4
    А в чем проблема? Они поддерживают одну сторону, а мы легитимную и действующую...
  5. sakuz
    sakuz Сегодня, 17:19
    +3
    Пожелаем успехов сирийской армии good
  6. yfast
    yfast Сегодня, 17:25
    +1
    что здесь на первый план выходит абсолютная точность при нанесении ударов
    Обычными бомбами не получится, значит, будут и жертвы.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:49
    0
    В кои-то разы обозначили русскую смекалку. good Осталось только добавить:
    Да, это звонила я бомбили мы! И не исключено, что я буду мы будем не только звонить бомбить, но и писать в организации, где работаете вы и ваш сын наносить ракетные удары по территории, где сосредоточилась эта мерзость. Зло должно быть и будет наказано!

    hi
  8. askort154
    askort154 Сегодня, 17:51
    +2
    Похоже, у Эрдогана скоро треснут штаны вдоль промежности. Поддерживать боевиков, и вытеснять курдов с их насиженных мест - в соседнем государстве, не просто.
    Тем более, в присутствии России, Ирана, и США. У которых там свои интересы.
  9. Hitriy Zhuk
    Hitriy Zhuk Сегодня, 19:48
    0
    Турция же там незаконно влезла. Не проще ли накрыть и тех и тех?