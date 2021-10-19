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В Киеве заявили о строительстве космодрома в Канаде для украинских ракет-носителей

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Канада построит на своей территории космодром для совместного использования с Украиной. Об этом рассказал вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на своей странице в Facebook.


Согласно записи, Украина и Канада будут совместно строить космодром в канадской провинции Новая Шотландия, начало работ должно стартовать в конце этого года. Планируется, что с космодрома будут запускаться космические аппараты с помощью разработанной на Украине ракеты-носителя "Циклон 4М", первый старт совместного проекта должен состояться уже в 2023 году.

Утверждается, что все формальности улажены, со стороны Украины в проекте участвуют КБ "Южное" и производственное объединение "Южмаш", Канаду представляет компания Maritime Launch Services LTD. При чем представители Канады заявили, что к проекту проявляют интерес американские компании, которые намерены с помощью украинской ракеты выводить на орбиту свои спутники.

В украинских СМИ данный проект преподносится как почти реализованный, для завершения которого остались небольшие мелочи. На самом деле планы запустить первую ракету уже в 2023 году с нового космодрома весьма трудно реализуемы.

Во-первых, несмотря на все заявления, у Украины нет ракеты-носителя "Циклон 4М", кроме как на бумаге, да и то неизвестно, на какой стадии находится проект. Во-вторых, отсутствует двигатель для первой ступени ракеты, разработка РД-870 только заложена в космическую программу Украины на 2021-2025 годы, которая даже не принята Верховной Радой. Своего производства ракетных двигателей у Украины нет, а Россия свои не поставляет. В третьих, Киев почти не выделяет средства на развитие космической программы просто из-за их отсутствия.

Напомним, что в планах Киева создание ракеты легкого класса с грузоподъемностью 700 килограмм, которая будет собрана только с использованием украинских комплектующих, включая двигатели.
Использованы фотографии:
КБ "Южное"
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81 комментарий
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 16:24
    +4
    В Киеве заявили о строительстве космодрома в Канаде для украинских ракет-носителей

    Лучше уж сразу на Марсе бы проектировали, чтоб с него летать в далекие галактики... По утопичности то на то...
    1. Anarchist
      Anarchist Сегодня, 16:29
      0
      Расчет деньги Канады. И на возможности Канады. Ну и на то,
      что к проекту проявляют интерес американские компании
      Чисто украинский прожект.
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 16:32
        0
        Если за них заплатят, сконструируют и соберут новый движок, построят космодром, то... на кой они вообще?
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:35
        +2
        Почему прожект ??? Начнут стар-тапки для начала ... продавать, а там, глядишь, кому то на ЩасЬе и наберётся!
      3. Canecat
        Canecat Сегодня, 17:27
        +6
        Цитата: Anarchist
        Расчет деньги Канады. И на возможности Канады

        - Слышь, Мыкола. Ты бачишь скильки таксисты зробатывают?
        - Дык много.
        - А я про шо. Пийду в таксисты, буду дэньги лопатою хрести.
        - Так у табэ и машины нет.
        - У меня и прав нет, а лопата для денех уже йе.
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:49
        +2
        Цитата: Anarchist
        Чисто украинский прожект.

        Который больше похож на бред.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 16:33
      +17
      Вот этим банальным популизмом власти Украины занимаются с 1991 года, когда у них действительно что то было! Все это направленно для того чтобы потешить чувство якобы достоинства селюков-рагулей, которые в силу своей узколобости вообще не понимают, что такое сегодня построить космодром. Вряд ли Канада будет с этим заморачиваться за свои собственные деньги, чтобы запустить ракету, которая давно сгнила за гаражами бывших работников "Южмаша". Но население Украины уже 30 лет любой аферист дорвавшийся до власти кормит подобными сказками про украинское вяличие, начиная от 2-й Франции и кончая Великой космической державой! Когда я спрашиваю у украинца, бог с ним, с космосом, а где гиперлуп или еще проще вопрос - мост через Днепр в Киеве, то сразу слышу визги бреда в ответ про варваров из Московии и устроенный ими голодомор ... laughing
      1. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 17:01
        +4
        Встреча российского учёного-энтомолога и канадских строителей космодрома "Мрия" laughing
      2. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 17:14
        +1
        Вроде взрослые люди - а до сих пор в сказки верите ! Какой космодром ? Какие ракеты ?Меня просто распирает от любопытства - что же такое забористое курят это типа "укроправительство " laughing
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 17:21
          +6
          Да правительству плевать - оно у кормушки и у них не очень много времени обеспечить себе достойную жизнь, а для этого нужно населению постоянно гнать фуфло...К тому же задел Советской Украины уже заканчивается, поэтому дел не впроворот - сказки про гиперлуп, космос и войну с клятыми мос.калями до победного конца, это населению, а остатки былой роскоши - это в офшор, трошки для себе! laughing А причина то ведь одна - нет у Украины государственного стержня, потому что "пошлая оперетка" есть, а государства нет и вряд ли оно появится!
          1. Андрей Чижевский
            Андрей Чижевский Сегодня, 18:17
            0
            " Оперетка " - пол - беды что пошлая.Она на беду кровавая...
            1. Зяблицев
              Зяблицев Сегодня, 18:22
              +2
              Пошласть за собой всегда притягивает опусташение и кровь...
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:47
        +4
        Цитата: Зяблицев
        Когда я спрашиваю у украинца, бог с ним, с космосом, а где гиперлуп или еще проще вопрос - мост через Днепр в Киеве, то сразу слышу визги бреда в ответ про варваров из Московии и устроенный ими голодомор ..

        Один в один и меня то же самое, только сейчас уже заявляют про "газомор", и уже эпитеты что русские не варвары, а хуже.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:34
      +1
      Министру тому нужно поменять фамилию на ук-кроинский, а то доведёт нациков-как минимум, люстрируют, а то и самопокончат с ним... lol
    4. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:07
      +2
      ""Фантазер, ты меня называла"" laughing
    5. Bradley
      Bradley Сегодня, 17:16
      -1
      Лучше уж сразу на Марсе бы проектировали, чтоб с него летать в далекие галактики... По утопичности то на то...

      Выгоднее на Луне, из-за её низкой гравитации. С Марса придется тратить намного больше топлива.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:44
        +2
        Цитата: Bradley
        Выгоднее на Луне, из-за её низкой гравитации.

        Помню, помню с детства мультфильм по повести Носова "Незнайка на Луне", но Украина даже и в этот мультфильм не вписывается.
    6. Егоза
      Егоза Сегодня, 17:37
      +5
      Цитата: Doccor18
      Лучше уж сразу на Марсе бы проектировали, чтоб с него летать в далекие галактики...

      На Марсе нет "украинской диЯспоры", а в Канаде - есть!. Последние недобитки бандеровцев-полицаев, которые успели удрать в конце ВОВ будут делать пожертвования, назло москалям! )))
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 17:43
        +2
        На Марсе нет "украинской диЯспоры", а в Канаде - есть!

        Так вот почему выбрали строить в Канаду, а не в Крым... smile
      2. Андрей Чижевский
        Андрей Чижевский Сегодня, 18:21
        +2
        Пожертвования ? Да ни в жизнь ! Это златая мечта каждого " свидомита Майданного пришествия " - на Руине украсть - а потом свалить в ту же Канаду.А уж там - прожирая ворованное страдать до зелёных соплей и разрывая на себе вышиванку о " неньке - Украине " !
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 18:30
          +2
          Цитата: Андрей Чижевский
          Пожертвования ? Да ни в жизнь !

          Не з-абывайте, что было три волны миграции. 1. "За молочными реками", в начале века крестьян туда вербовали. 2-я волна - после ВОВ, 3-я волна - спецы, что рванули в лихие 90-е или выиграли грин-карту. Причем те, что после ВОВ, третью волну даже за украинцев не считают. Разве что тех, кто с ЗУ приехали. И вот эта часть, (2+3) как раз даст. И напомню, что супруга Ющенко Кэтрин Чумаченко-Клер как раз из этой среды. А "творец новой древней истории Украины", как раз патриарх одной из их общин, идеи которого подхватили и стали усердно внедрять. Так что там еще тот гадюшник
          1. Андрей Чижевский
            Андрей Чижевский Сегодня, 18:43
            0
            Не оскорбляйте милых и в чем - то симпатичных гадюк ! По сравнению с " этими прямоходящими телами " любой террариум - просто детский сад . laughing
  2. knn54
    knn54 Сегодня, 16:25
    +4
    ГП "Антонов" (Antonov Aircraft Canada. провинция Квебек) будет собирать украинские самолеты (транспортник Ан-74) в Канаде.
    ТЕПЕРЬ КБ "Южное" и ПО "Южмаш",
    Who is next?

    1. Косм22
      Косм22 Сегодня, 17:01
      +4
      Это все не более, чем хотелки.
      Украинская космонавтика сегодня не дышит. Да ее и не было по сути даже во времена СССР. Вся отрасль на 99% работала только на оборонку. Вот "Хартрон" - да. Это был весомый вклад. Во всяком случае, ни у "Зари", ни у "Звезды" проблем с ПО и СУ не было, как у "Науки".
      Что касается РН "Циклон 4М", там пока все глухо. Все победные реляции - не более, чем благие намерения. Да, испытания РД-861К вроде завершили полный цикл наземной отработки, было 3 серии по 5 включений суммарной продолжительностью 1601,6 секунд, но и только. Больше ничего. Даже маршевик первой ступени под вопросом.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:39
      +1
      Цитата: knn54
      Who is next?

      Kyrdyk !
  3. хрыч
    хрыч Сегодня, 16:26
    +7
    Илон в ужасе wassat
  4. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 16:27
    +4
    Что нам стоит дом построить, нарисуем будем жить laughing laughing
  5. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 16:30
    +4
    laughing
    Лыбидь свой, кстати, тоже "зроблено у Канадщине", когда с Байконура заберете? И нафига вам ракета - на майдане отбираете самого прыгучего скакуаса - и скрещиваете его с майданной же катапультой. Экономично, экологично, и вообще эпично!
  6. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 16:31
    +5
    Предупреждали Олега, что бы не пропускал прием лекарств.
  7. Normann
    Normann Сегодня, 16:33
    +3
    То что там будут строители из Украины не делает его совместным.
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:33
    +8
    В Киеве заявили о строительстве космодрома в Канаде для украинских ракет-носителей
    . Круто!!! Никогда не построить то и для того, чего просто нет и НЕ БУДЕТ, в обозримом будущем точно.
    Ах да, можно ведь концессию устроить, стар-тапки начать продавать .... развод для лохов, если таких наберётся достаточное стадо.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:36
      +3
      Цитата: rocket757
      Круто!!! Никогда не построить то и для того, чего просто нет и НЕ БУДЕТ, в обозримом будущем точно.

      Главное не построить, а в бюджет заложить, и создать бригаду "разработчиков" для распила и так пустого бюджета.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:10
        +2
        Всё правильно, стар-тапки для того и нужны ... "ходовой товар", если хорошо распиарить! Можно втюхать, самым "одухотворенным".
    2. cniza
      cniza Сегодня, 17:38
      +3
      Доброго времени! hi

      Устали уже все от их фантанирующей чуши и бесконечных мрий...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:14
        +1
        Приветствую soldier
        В новую упаковку завернут, в свидомые цвета раскрасят и аля-улю, погонят на распродажу!
        Со свидомыми, расскакуасиными мозгами найдутся ... сколько ни будь! А организаторам сколько есть и то хорошо, детишкам на мелочишки, плюс ко всему остальному, что стоить смогли.
  9. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 16:36
    +3
    Сильнейшая армия гейропы, ледоколы, космодромы...
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:36
    +5
    Это уже даже не смешно.
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 17:09
      +4
      Морозы близко.....каструли прохудились.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:34
        +4
        Цитата: Alien From
        Морозы близко.....каструли прохудились.

        Мозги прохудились, а кастрюли не греют.
  11. APASUS
    APASUS Сегодня, 16:36
    +4
    Возить за тридевять земель в Канаду ракету что бы запустить ? Так еще надо сперва построить стартовый комплекс.А что готовым нельзя пользоваться в США или еще проще построить свой .
    Напоминает очередную тему для распила бабок ,очередная идея по добычи газа на Луне !
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:58
      +3
      для распила неважно ЧТО и КУДА возить. главное чтобы были денежные потоки. нет, шумерцы могут заявить что все в Канаде будет собираться по "их шумерским технологиям". осталось за малым - канадцы по настоящему должны согласиться на такую аферу.

      зы перуанцы уже закончили плеваться от поставки шумерского ан-148/178 .... хотя бы часть своих средств смогли вернуть? winked
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:33
      +1
      Цитата: APASUS
      А что готовым нельзя пользоваться в США или еще проще построить свой .

      На свой денег нет и не будет, ну а американцам хватило взрыва на космодроме Валлопс.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:48
        +1
        а там серьезно рвануло??
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 17:56
          +1
          Цитата: Nexcom

          0
          а там серьезно рвануло??

          Так что американцы восстанавливать не стали.
          1. Комментарий был удален.
  12. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:43
    +3
    Космодром в Канаде это уже фиаско, учитывая рассматриваемый легкий вариант РН. Для легких вариантов однозначно нужен либо морской старт, либо прибрежный космодром поближе к экватору. Иначе никакой коммерции не сложится..
    1. Вадим237
      Вадим237 Сегодня, 17:06
      +4
      Ну если ракету совсем дешёвой в производстве сделать сейчас это вполне реально.
  13. sabakina
    sabakina Сегодня, 16:44
    +4
    Построить космодром с нуля стоит баснословных денег. "Восточный" не даст соврать. Или они рассчитывают, что Канада сама всё сделает? Как бы там ни было, поживём-увидим.
    1. APASUS
      APASUS Сегодня, 16:55
      +3
      Цитата: sabakina
      они рассчитывают, что Канада сама всё сделает?

      Строить стартовый стол ,еще не понятно под что ? Это очень крутая идея !
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:06
        +3
        ну море же они выкопали... что им стоит стол (стартовый) построить ?
  14. prior
    prior Сегодня, 16:48
    +3
    Кто бы напомнил, чем в Украине закончился конкурс на лучшее название самолёта Ан-178?
    И где те самолёты?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:03
      +1
      Вы у перуанцев поинтересуйтесь на этот счет и заодно спросите про самолеты или про удалось ли им хотя бы часть денег вернуть.
  15. Пленник
    Пленник Сегодня, 17:02
    +1
    laughing Вот канадцы удивятся, когда узнают.
  16. impostor
    impostor Сегодня, 17:02
    +3

    Канадцы рисковые парни. В 2014 году с Южмашем рискнули американцы и потеряли стартовый стол космодрома Валлопс в штате Вёрджин. Рвануло так, что партнеры за лужей даже не стали заморачиваться восстановлением.
  17. Xlor
    Xlor Сегодня, 17:03
    +1
    Цитата: Пленник
    Это уже даже не смешно.

    Не знаю как вам, а меня пока что еще новости из Незалежной веселят! Не пропускаю ни одной... Вот сейчас сижу пью пиво и мне весело... wink
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:12
      0
      не Вас одного веселят
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:29
      +1
      Цитата: Xlor
      Не знаю как вам, а меня пока что еще новости из Незалежной веселят! Не пропускаю ни одной... Вот сейчас сижу пью пиво и мне весело..

      Приятно вечером, сидя на диване с бутылочкой пива, почитать юморески с Украины. Ложишься спать с хорошим настроением.
  18. Ипатий
    Ипатий Сегодня, 17:04
    +4
    Прикольно. Но, ведь официальная наука заявляет, что чем ближе к экватору, тем энергоэффективней запуски. Канада стала южней Украины!?!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:07
      +3
      да это все неважно - новости то с Украины...
      1. Ипатий
        Ипатий Сегодня, 17:12
        0
        Ааа, ясно. Типа фейк-ньюс для обывателя, с целью обоснования попила нищего бюджета.
        Re. Что-то, такое было и систартом, тьфу эти англизмы, морским стартом.
  19. usr01
    usr01 Сегодня, 17:11
    0
    Ну совсем больные!!!!!
    А в школе, в 8-м классе не учили, что космодромы выгоднее строить ближе к экватору??? Га???
    "Морской старт" от хорошей жизни придумали???
    PS извините Ипатий, пока матерился и писал, Ваше сообщение появилось... повторяюсь... feel
    1. MaikCG
      MaikCG Сегодня, 17:26
      0
      Выгоднее только если стоит задача экономно работать, а если на экономичность пофиг (меморандум подписан, чего еще надо), то можно хоть с полюса запускать.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:38
      +1
      Украинцы орбиту Земли под свой космодром наклонют!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 17:44
        0
        да ни вапрос! свидомые моря копают, древне-шумерские технологии применяют, тьфу проблема - ось пофиксить. laughing воопще ни о чем задачка.
  20. askort154
    askort154 Сегодня, 17:19
    +4
    Канада построит на своей территории космодром для совместного использования с Украиной.

    Канада, оглянись назад на 10 лет. Украина уже "построила" в Бразилии космодром. Хотя понятно. Канада самый мощный лоббист Украины на Западе. Так как туда бежали все остатки бендеровцев, и противники советской власти. Теперь их потомки пытаются стричь бабло, на "украинских технологиях" (СССР) , которые уже с 90-х годов не найдёшь даже в мусорных урнах. Там англосаксы и Китай, всё давно "вылизали". Так что хохло-канадцы ничего оригинального не придумали. Доить и доить, пока доится.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:21
      +1
      ааа, шумерцы уже и в Бразилии космодром "построили"... оказывается я ТАКОЕ пропустил....
  21. sakuz
    sakuz Сегодня, 17:21
    +3
    Развал украинской космической промышленности на руку США.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:40
      +2
      Цитата: sakuz
      Развал украинской космической промышленности на руку США.

      США на руку, и уже давно, развал всего и вся по всем странам.
  22. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:25
    +2
    В украинских СМИ данный проект преподносится как почти реализованный, для завершения которого остались небольшие мелочи.

    Если считать, что мелочи это деньги, которых вообще нет, то это МЕЛОЧИ !!!
  23. cniza
    cniza Сегодня, 17:37
    +4
    Планируется, что с космодрома будут запускаться космические аппараты с помощью разработанной на Украине ракеты-носителя "Циклон 4М", первый старт совместного проекта должен состояться уже в 2023 году.


    Это что нужно употреблять , что бы такое заявить ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:42
      +1
      явно что-то очень забористое, что вштыривает весьма конкретно (предположение)
  24. Теренин
    Теренин Сегодня, 17:39
    +4
    Канада построит на своей территории космодром для совместного использования с Украиной. Об этом рассказал вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на своей странице в Facebook.

    Ни фига себе, Канада построит..., но заявляет об этом украинский министр. winked
    Как бы сказал Сталин, а что думает по этому вопросу товарищ канадец?
    1. cniza
      cniza Сегодня, 18:08
      +2
      hi

      Больше всего впечатлили сроки... lol
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:36
        +1
        Цитата: cniza
        hi

        Больше всего впечатлили сроки... lol

        hi
        Витя, у них любое заявление впечатляет своей... fool
  25. alavrin
    alavrin Сегодня, 17:42
    +1
    А комплектующие туда будут доставлять омеляновским гиперлупом)
  26. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:56
    +1
    Похвально.
    Но на Украине, где-нибудь под Одессой не удобней?
  27. anjey
    anjey Сегодня, 17:56
    +1
    laughing Лучше Нью- Киев пусть строят-на всякий случай wink what
  28. nickolai.maliugin
    nickolai.maliugin Сегодня, 18:09
    +1
    Канаду интересуют скорее всего украинские специалисты. Которые работали вместе с нашими до недавнего времени. А вот что касается ракетостроения,тут дела неважные.
  29. фа2998
    фа2998 Сегодня, 18:25
    -1
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  30. singless
    singless Сегодня, 18:44
    0
    кнопку пуска построят а не ракету
  31. wandlitz
    wandlitz Сегодня, 19:34
    0
    Забор имени Яйценюха "построили", деньжат отмыли. А теперь можно замахнуться и на откаты уже с комическими масштабами.
  32. синдикалист
    синдикалист Сегодня, 19:36
    0
    Со своей стороны Рогозин делает все, чтобы Украина опередила Россию в космосе