В Киеве заявили о строительстве космодрома в Канаде для украинских ракет-носителей

Канада построит на своей территории космодром для совместного использования с Украиной. Об этом рассказал вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский на своей странице в Facebook.Согласно записи, Украина и Канада будут совместно строить космодром в канадской провинции Новая Шотландия, начало работ должно стартовать в конце этого года. Планируется, что с космодрома будут запускаться космические аппараты с помощью разработанной на Украине ракеты-носителя "Циклон 4М", первый старт совместного проекта должен состояться уже в 2023 году.Утверждается, что все формальности улажены, со стороны Украины в проекте участвуют КБ "Южное" и производственное объединение "Южмаш", Канаду представляет компания Maritime Launch Services LTD. При чем представители Канады заявили, что к проекту проявляют интерес американские компании, которые намерены с помощью украинской ракеты выводить на орбиту свои спутники.В украинских СМИ данный проект преподносится как почти реализованный, для завершения которого остались небольшие мелочи. На самом деле планы запустить первую ракету уже в 2023 году с нового космодрома весьма трудно реализуемы.Во-первых, несмотря на все заявления, у Украины нет ракеты-носителя "Циклон 4М", кроме как на бумаге, да и то неизвестно, на какой стадии находится проект. Во-вторых, отсутствует двигатель для первой ступени ракеты, разработка РД-870 только заложена в космическую программу Украины на 2021-2025 годы, которая даже не принята Верховной Радой. Своего производства ракетных двигателей у Украины нет, а Россия свои не поставляет. В третьих, Киев почти не выделяет средства на развитие космической программы просто из-за их отсутствия.Напомним, что в планах Киева создание ракеты легкого класса с грузоподъемностью 700 килограмм, которая будет собрана только с использованием украинских комплектующих, включая двигатели.