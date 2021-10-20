Сорокалетние ракеты УР-100Н УТТХ продолжат службу

Установка ракеты УР-100Н УТТХ в шахту. Фото Минобороны РФ
В конце семидесятых годов на боевое дежурство заступили первые межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ. Несмотря на рекордный возраст, оружие этого типа до сих пор остается в строю, и от него пока не собираются отказываться. Как сообщается, в очередной раз проведены мероприятия по продлению сроков службы. По их результатам старые МБР смогут оставаться на дежурстве, как минимум, до 2023 г.
Новое продление
Об очередном продлении сроков службы ракетной техники 18 октября сообщило РИА Новости. Информацию об этих мероприятиях агентство получило от гендиректора и генерального конструктора НПО Машиностроения Александра Леонова. Руководитель предприятия рассказал о событиях прошлых лет и десятилетий, о последних работах и о планах на ближайшее будущее.
РИА Новости напоминает, что МБР УР-100Н УТТХ появились в ракетных войсках в 1979 г. Производство таких изделий продолжалось до 1985-го. Гарантированный срок службы ракет изначально составлял 10 лет, но в дальнейшем его планировалось продлевать с учетом технического состояния. Минобороны регулярно запускало соответствующие работы, в результате чего срок службы неоднократно продлевался, и ракеты до сих пор остаются на дежурстве.
А. Леонов рассказал, что изделия УР-100Н УТТХ имеют самые большие сроки нахождения на службе. Изначально назначенные сроки продлены уже на 37 лет, благодаря чему ракеты остаются в строю и обеспечивают реализацию планов РВСН. В соответствии с итогами последних мероприятий, такие МБР будут эксплуатироваться до 2023 г. При этом на следующий 2022 год запланированы новые работы по определению состояния и перспектив наличного оружия.
Ракета в пусковой установке. Фото Missilery.info
Руководитель НПО Машиностроения отметил уникальность проводимых работ. Задача по столь длительной эксплуатации комплекса с МБР при сохранении всех технических и боевых характеристик решена впервые в мире. Для этого пришлось создать сложную комплексную программу, объединяющую сразу несколько научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ разного рода.
В рамках этой программы регулярно проводится обследование имеющихся изделий. Проверяется прочность силовых конструкций и состояние топливных баков; проводится анализ компонентов топлива. Также осуществляются испытания в климатических камерах, при помощи которых определяется воздействие внешней среды на конструкции.
Модернизация и замена
МБР УР-100Н УТТХ, она же РС-18Б, являлась улучшенной версией изделия УР-100Н (РС-18А). Последняя была принята на вооружение и встала на дежурство в 1975 г., а несколькими годами позже появилась усовершенствованная модификация с повышенными тактико-техническими характеристиками. Две ракеты линейки УР-100Н поступили в РВСН и дополнили существующие системы тяжелого класса семейства Р-36. При этом, насколько известно, по своему количеству УР-100Н уступали существующему семейству.
Производство ракет УР-100Н УТТХ завершилось в 1985 г. Соответственно, к середине девяностых даже последние серийные изделия выработали назначенный срок службы. Однако к этому времени был разработан комплекс мероприятий по продлению сроков. В дальнейшем оставшиеся ракеты неоднократно проходили необходимые процедуры. За счет этого к настоящему времени сроки были увеличены почти в 4 раза относительно изначальных.
Музейная УР-100Н УТТХ. Фото Vitalykuzmin.net
В связи с обновлением матчасти РВСН масштабы программ продления постепенно сокращаются. Так, в апреле этого года гендиректор НПО Машиностроения рассказывал, что сейчас ракеты УР-100Н УТТХ на дежурстве постепенно заменяются современными комплексами «Ярс». На момент начала этих процессов в войсках имелось порядка 150 МБР старой модели. Теперь их численность сократилась втрое.
Впрочем, от старых УР-100Н УТТХ пока не собираются отказываться полностью. Более того, недавно они освоили новую «специальность». В конце 2019 г. на боевое дежурство заступил первый в РВСН полк, оснащенный ракетными комплексами «Авангард». Носителями гиперзвуковых планирующих боевых блоков на данном этапе стали доработанные МБР УР-100Н УТТХ.
Известно, что в будущем блоки «Авангард» будут монтироваться на перспективных тяжелых ракетах РС-28 «Сармат». Однако такая МБР еще даже не вышла на летные испытания, и ее появление в строю ожидается только через несколько лет. До этого времени единственным носителем сверхсовременного оружия будет старая ракета с неоднократно продленным сроком службы.
Следует напомнить, что УР-100Н УТТХ способна решать не только боевые задачи. Серийные боевые МБР могут перестраиваться в ракеты-носители «Рокот» и «Стрела». Изделие легкого класса «Рокот» активно эксплуатировалось с начала девяностых годов и обеспечило вывод на орбиту нескольких десятков космических аппаратов. На следующий год запланирован первый старт модернизированной ракеты «Рокот-М» с улучшенной системой управления.
Вид на хвостовую часть. Фото Vitalykuzmin.net
Новые сроки
Таким образом, УР-100Н УТТХ все еще имеет большое значение для дальнейшего развития наших РВСН. Соответственно, мероприятия, направленные на сохранение такого оружия в строю, будут продолжаться. Уже известны планы на несколько лет вперед – и возможные события более отдаленного будущего.
Согласно последним сообщениям, срок службы уже продлен до 2023 г., и в дальнейшем вновь вырастет. На следующий год опять запланированы необходимые мероприятия. Кроме того, в апреле А. Леонов рассказал прессе, что в текущих планах продление сроков на три года – как минимум, до 2024 г. Более того, НПО Машиностроения готово обеспечивать продолжение дежурства ракет «столько, сколько нужно».
Впрочем, тогда же руководитель предприятия отметил, что в этой сфере предсказания неуместны. Ракетная техника «сама должна будет подсказать», каким окажется ее будущее.
Рекорды в строю
Примечательно, что ракета УР-100Н УТТХ уже установила рекорд продолжительности службы. В ноябре исполняется 42 года с начала боевого дежурства, а в декабре будет 41 год со дня принятия ракеты на вооружение. Ни одна другая отечественная межконтинентальная баллистическая ракета не может похвастать подобным сроком службы. И в ближайшем будущем, по мере продления ресурсов, подобные рекорды будут только улучшаться.
Старт ракеты. Фото Missilery.info
Причины такого успеха достаточно просты. В первую очередь, это удачная конструкция с большим потенциалом и ресурсом, способная показывать требуемые характеристики и через десятилетия после своего появления. Кроме того, со временем удалось найти возможности и для создания принципиально новых систем, таких как ракеты-носители или гиперзвуковые комплексы.
Также необходимо отметить постоянные и эффективные усилия организации-разработчика, направленные на решение нескольких основных задач. Именно благодаря НПО Машиностроения ракеты УР-100Н УТТХ до сих пор остаются в строю и решают задачи доставки «обычных» и гиперзвуковых боевых блоков, а также выводят на орбиту спутники – и будут продолжать эту работу еще несколько лет.