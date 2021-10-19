Военное обозрение
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Сделка в формате союза AUKUS: Для морпехов США поставят многоцелевые малые разведывательные катера из Австралии

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Корпус морской пехоты Соединенных Штатов нуждается в средстве передвижения по воде, с помощью которого военнослужащие смогут первыми обнаруживать противника и наносить ему удары. Для удовлетворения этой потребности морпехам США поступят многоцелевые малые разведывательные катера (MMRC) из Австралии.


Об этом сообщает американский журнал Defense News, специализирующийся на оборонной тематике.

Сейчас проходят испытания данной техники.

Производителем этого водного транспортного средства является австралийская компания. Корабль имеет низкую сигнатуру, благодаря чему его трудно обнаружить. При этом на нем установлены мощные датчики и, как утверждают в самой Австралии, совершенная система связи.


Предполагается, что MMRC смогут более эффективно выполнять задачи, которые сейчас возложены на надувные лодки с частично жестким корпусом (RHIB). Речь идет о высадке и возвращении десанта, поиске и захвате, боевых операциях на реках, прочих миссиях. При этом катер имеет баллистическую защиту.

Дуглас Пиллсбери, исполнительный директор американской компании Aries Defense, разработавшей электронную начинку и программное обеспечение для MMRC, считает, что катер и установленное на нем оборудование прекрасно дополняют друг друга. Это плавсредство способно скрытно приблизиться к вражеской позиции и поднять свою мачту с датчиками, чтобы заглянуть за горизонт и доложить о результатах. Она также может отправить в разведку беспилотник.


MMRC производитель планирует поставлять не только для КМП США, если будет принято такое решение. Компания также заключила контракт с Силами обороны Австралии на их разработку и поставку в течение следующих полутора лет.

Отмечается, что сделка по катерам проводится в рамках нового союза AUKUS. Сделку в американской прессе называют «плодами» этого военного союза.
Использованы фотографии:
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20 комментариев
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  1. poquello
    poquello Сегодня, 17:36
    -4
    "улыбаемся и машем.."
    1. Каяла
      Каяла Сегодня, 17:38
      -1
      Я что то плохо понял, а что полосатики разучились строить катера и глиссеры сами? Или это такая подачка-аванс, мол видите какие мы "партнёры".
      Самое интересное, что матрасники даже бритов считают ниже себя, а австралийцы у них как и канадцы что то вроде третьего сорта. Про остальных и говорить нечего, мы для них просто недочеловеки.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 17:43
        +1
        Да, они партнёры! Настроят катеров для США на такую же сумму, как подводные лодки для Австралии! А будет этих катеров много-много! И будет счастье и паритет! Ура!
        1. Каяла
          Каяла Сегодня, 17:47
          -2
          Это что было, стеб такой своеобразный? Это сколько десятков тысяч таких катеров надо настроить, чтобы перекрыть контракт на подлодки? Типа каждому морпеху по катеру?
          1. Кот Александрович
            Кот Александрович Сегодня, 19:46
            0
            Да, уважаемый Каяла, это действительно мой стёб! wink
        2. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 17:49
          -1
          ...а катера за ненадобностью морекопам сплавят)
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 17:45
        +1
        Цитата: Каяла
        а что полосатики разучились строить катера и глиссеры сами? Или это такая подачка-аванс, мол видите какие мы "партнёры".

        Это благодарность за то, что отказались от "французской продукции"
        1. poquello
          poquello Сегодня, 18:25
          0
          Цитата: Егоза
          Это благодарность за то, что отказались от "французской продукции"

          нее, этт пиар идиллия союза США и Австралии, тч
          Цитата: poquello
          "улыбаемся и машем.."
      3. poquello
        poquello Сегодня, 18:23
        0
        Цитата: Каяла
        видите какие мы "партнёры".

        без "или" ))))))))))))))))))))), я бы даже несколько раз повторил
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 17:52
      +1
      -скрытно ПРИБЛИЗИТЬСЯ к вражеской позиции и ПОДНЯТЬ свою мачту с датчиками, чтобы ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ и доложить о результатах.
      Это как?
      1. evgen1221
        evgen1221 Сегодня, 18:07
        0
        Дрончик ввысь,подглядел и сматыватся.
      2. poquello
        poquello Сегодня, 18:27
        0
        Цитата: knn54
        -скрытно ПРИБЛИЗИТЬСЯ к вражеской позиции и ПОДНЯТЬ свою мачту с датчиками, чтобы ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ГОРИЗОНТ и доложить о результатах.
        Это как?

        с лодкой дороговато выйдет, но удочку с камерой можете купить )
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 17:40
    -2
    Задумка-то толковая, но я так понимаю, что это корыто занимает места как десяток RHIB в сдутом варианте. Если не больше
  3. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 17:44
    0
    Ну вот, а старые лодки можно отдать... кое-куда.
  4. sfvok1980
    sfvok1980 Сегодня, 17:45
    +1
    Отмечается, что сделка по катерам проводится в рамках нового союза AUKUS. Сделку в американской прессе называют «плодами» этого военного союза

    Это называется взаимовыгодное сотрудничество между партнерами, все счастливы и довольны, кроме Китая
    1. Каяла
      Каяла Сегодня, 17:50
      0
      Китай то здесь причём? Или вы думаете, что Китай реально испугается этого недоальянса?
    2. sakuz
      sakuz Сегодня, 18:29
      +1
      Цитата: sfvok1980
      все счастливы и довольны, кроме Китая

      А Китай может свой лодочный флот выставить, из 100500 лодок
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:55
    0
    Сделка в формате союза AUKUS: Для морпехов США поставят многоцелевые малые разведывательные катера из Австралии
    . Попробуем предположить, что эти катера будут подешевле, по ловчее в эксплуатации, чем МАРКИ там какие-то, которые сплавят, сами знаете куда ....
    Может быть такой вариант?
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:58
    0
    Чисто политическая игра в "равноправных партнёров "копеечные катерки америке, дорогие во всех смыслах субмарины от сшы Австралии!!!
  7. Ипатий
    Ипатий Сегодня, 18:07
    0
    Ну что, это есть импортозамещение. Австралия и США при Бидоне стали (были) колониями британскими. Чистый междусобойчик. И французкие лодки не нужны. Экономику всех стран рушим (ковид, экофашизм, ветеренарный фашизм, просто фашизм...) , но пусть у конкурентов раньше ляжет.