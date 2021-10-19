Сделка в формате союза AUKUS: Для морпехов США поставят многоцелевые малые разведывательные катера из Австралии

Корпус морской пехоты Соединенных Штатов нуждается в средстве передвижения по воде, с помощью которого военнослужащие смогут первыми обнаруживать противника и наносить ему удары. Для удовлетворения этой потребности морпехам США поступят многоцелевые малые разведывательные катера (MMRC) из Австралии.Об этом сообщает американский журнал Defense News, специализирующийся на оборонной тематике.Сейчас проходят испытания данной техники.Производителем этого водного транспортного средства является австралийская компания. Корабль имеет низкую сигнатуру, благодаря чему его трудно обнаружить. При этом на нем установлены мощные датчики и, как утверждают в самой Австралии, совершенная система связи.Предполагается, что MMRC смогут более эффективно выполнять задачи, которые сейчас возложены на надувные лодки с частично жестким корпусом (RHIB). Речь идет о высадке и возвращении десанта, поиске и захвате, боевых операциях на реках, прочих миссиях. При этом катер имеет баллистическую защиту.Дуглас Пиллсбери, исполнительный директор американской компании Aries Defense, разработавшей электронную начинку и программное обеспечение для MMRC, считает, что катер и установленное на нем оборудование прекрасно дополняют друг друга. Это плавсредство способно скрытно приблизиться к вражеской позиции и поднять свою мачту с датчиками, чтобы заглянуть за горизонт и доложить о результатах. Она также может отправить в разведку беспилотник.MMRC производитель планирует поставлять не только для КМП США, если будет принято такое решение. Компания также заключила контракт с Силами обороны Австралии на их разработку и поставку в течение следующих полутора лет.Отмечается, что сделка по катерам проводится в рамках нового союза AUKUS. Сделку в американской прессе называют «плодами» этого военного союза.