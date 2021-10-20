Военное обозрение
Войти Регистрация

День военного связиста в России

14
День военного связиста в России



Сегодня, 20 октября, свой профессиональный праздник отмечают те, без кого эффективное управление войсками и их взаимодействие были бы попросту невозможными. Речь идет о связистах, которых еще называют «нервами армии», так как данным военным специалистам непозволительно расслабиться или потерять концентрацию даже на несколько секунд.

Законодательно День военного связиста в России был закреплен в 2006 году. Однако с момента образования специальных войск связи, как самостоятельного армейского подразделения, прошло уже 102 года.

Впрочем, армейская почта, которую несомненно можно отнести к «ранней версии» вышеупомянутых войск, начала использоваться в России еще во времена Северной войны при правлении Петра I.

Если говорить о телеграфе, то первая рота связистов была сформирована в 1851 году. Затем в 1899-м появилась первая военная радиочасть, а в 1904 году у российской армии уже были радиотелеграф, телефон и проводной телеграф.

Касательно того, чем занимаются связисты в ходе военных операций, важность их миссии сложно переоценить. Ведь именно от этих армейских специалистов зависит то, насколько быстро и точно будут переданы задачи командования военнослужащим.

Малейшее промедление или ошибка связиста могут привести к нарушению взаимодействия и полной дезориентации передовых частей, что обернется неминуемыми потерями. К тому же, не нужно забывать и о том, что связисты в том числе работают с секретными данными, утечка которых недопустима.

Стоит отметить, что войска связи с момента своего появления в нашей армии принимали участие во всех без исключения конфликтах. Огромную роль сыграли связисты и в ходе Великой Отечественной войны. Многие из них отдали свои жизни, буквально под шквалом огня противника восстанавливая поврежденные линии связи.

Более 300 представителей из данного рода войск удостоились звания Герой Советского союза.

Сегодня Войска связи, как отдельное специальное подразделение, существуют во всех трех видах ВС РФ. Командиром российских связистов с мая 2020 года назначен генерал-лейтенант Вадим Анатольевич Шамарин.

Напоследок стоит добавить, что в арсенал современных связистов не ограничивается радио и телефоном. Сегодня данные специалисты оснащены новейшими цифровыми средствами передачи данных, спутниковыми станциями, а также специальной аппаратурой, отвечающей за надежное шифрование и дешифровку передаваемой информации.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:08
    +4
    Поздравляю всех причастных к этому славному роду Войск! drinks

    Как поняли, приём? laughing
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 05:23
      +10
      После хорошо прошедших учений генерал командует: Танкистов- наградить, артиллеристов- наградить, связистов- не наказывать... laughing


      С Праздником!!!
      1. Silver bullet
        Silver bullet Сегодня, 06:31
        +2
        За тех, кто днём и ночью, в жару и в холод, на узле и в поле качает связь! С праздником!!! drinks
    2. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 05:40
      +2
      Цитата: Владимир_2У
      Поздравляю всех причастных к этому славному роду Войск! drinks

      Как поняли, приём? laughing

      drinks Слышно хорошо. Бывший слуга катушек, аккумуляторов и коммутаторов из роты связи принял. "Принимать", пока, рабочий день не позволяет. soldier
      Убедился: без связи броня и сотни людей просто беспомощны. Иногда от трезвости прапорщика зависело развёртывание по "неожиданной" тревоге. wassat
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 06:54
      0
      Приём! Присоединяюсь ко всем поздравлениям ! drinks hi
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:09
    +5
    Кто ...... в дождь и грязь? Наша доблестная связь!
    Всех связистов а профессиональным праздником!
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 05:20
    +1
    ***
    Солдат, лейтенант, капитан и майор,
    Они друг за друга и в слякоть и в грязь,
    Солдат, лейтенант, капитан и майор,
    Сегодня поднимут бокалы за связь...
    ***
  4. Комментарий был удален.
  5. CorvusMag
    CorvusMag Сегодня, 05:25
    +4
    С праздником всех причастных )
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 06:03
    +2
    Поздравляю!!! good
    Без связИ как не крути
    ни туды и ни сюды!

    what Уже забыл "пьяные споры" своего друга из ранее ФАПСИ с другим "связистом"
    сколько они по срочной службе на ключе в минуту настукивали...
  7. Yngvar
    Yngvar Сегодня, 06:05
    +2
    За бесперебойную и качественную связь! Поздравляю коллеги!
  8. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 06:42
    +3
    С нашим праздником всех связистов! drinks
    Сначала отдельный учебный батальон связи в Чебаркульской учебке, потом взвод полковой связи 19 МС полка, потом связист при Челябинском гарнизонном госпитале (расформировали учебку - танкистов из Чехословакии на ее место вывели). Срочная в 89-91 годах.
  9. Dikson
    Dikson Сегодня, 06:56
    +1
    Да уж.. С праздником! Помню, как в 86-м, пацаны передающий на Голомянном спалили осенью.. аккурат на дембельский приказ.. И как я в кунге неделю просидел посреди льда и снега рядом с трамвайной печкой. до роты - 2 км, мишки белые ходят, а у меня станция, которую мы с собой на вертушке приволокли, не выводит в рабочий режим.. - старая, 1962 года рождения, выводишь её под нажатием в диапазон, а у ней контур пробило и шьёт.. а где -не понятно.. пока не раскидал пару блоков по винтику -не нашёл.. А "сверху" комбриг уже чуть не открытым текстом матюки шлёт.. - воздух давать надо, разведчики летают с Норвегии.. а мы - молчим.. ( В общем, повеселился..)
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:02
      0
      Помните как нелециприятно в армии эмблемы связи называли? Общевойсковая эмблема - капуста, медвойска - теща ест мороженое, артиллеристы и ракетчики - два хрена, автобат - бабочки, связь - вошки (полностью не буду писать опять замечание влепят). Даа, были времена...

      у нас в учебке на линиях внутренних в те времена ТАИ 43 стояли. Вечный бессменный аппарат. wink
  10. Serg65
    Serg65 Сегодня, 07:16
    0
    Пока связист катал катушку, танкист имел его подружку, связист катушку раскатал танкисту...по лицу дал! laughing
    С праздником связь!!! soldier