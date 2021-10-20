Сегодня, 20 октября, свой профессиональный праздник отмечают те, без кого эффективное управление войсками и их взаимодействие были бы попросту невозможными. Речь идет о связистах, которых еще называют «нервами армии», так как данным военным специалистам непозволительно расслабиться или потерять концентрацию даже на несколько секунд.Законодательно День военного связиста в России был закреплен в 2006 году. Однако с момента образования специальных войск связи, как самостоятельного армейского подразделения, прошло уже 102 года.Впрочем, армейская почта, которую несомненно можно отнести к «ранней версии» вышеупомянутых войск, начала использоваться в России еще во времена Северной войны при правлении Петра I.Если говорить о телеграфе, то первая рота связистов была сформирована в 1851 году. Затем в 1899-м появилась первая военная радиочасть, а в 1904 году у российской армии уже были радиотелеграф, телефон и проводной телеграф.Касательно того, чем занимаются связисты в ходе военных операций, важность их миссии сложно переоценить. Ведь именно от этих армейских специалистов зависит то, насколько быстро и точно будут переданы задачи командования военнослужащим.Малейшее промедление или ошибка связиста могут привести к нарушению взаимодействия и полной дезориентации передовых частей, что обернется неминуемыми потерями. К тому же, не нужно забывать и о том, что связисты в том числе работают с секретными данными, утечка которых недопустима.Стоит отметить, что войска связи с момента своего появления в нашей армии принимали участие во всех без исключения конфликтах. Огромную роль сыграли связисты и в ходе Великой Отечественной войны. Многие из них отдали свои жизни, буквально под шквалом огня противника восстанавливая поврежденные линии связи.Более 300 представителей из данного рода войск удостоились звания Герой Советского союза.Сегодня Войска связи, как отдельное специальное подразделение, существуют во всех трех видах ВС РФ. Командиром российских связистов с мая 2020 года назначен генерал-лейтенант Вадим Анатольевич Шамарин.Напоследок стоит добавить, что в арсенал современных связистов не ограничивается радио и телефоном. Сегодня данные специалисты оснащены новейшими цифровыми средствами передачи данных, спутниковыми станциями, а также специальной аппаратурой, отвечающей за надежное шифрование и дешифровку передаваемой информации.