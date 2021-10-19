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Ропот на Украине: ВМС Великобритании передумали списывать патрульные корабли

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Вывод из строя первых трех кораблей проекта River I был запланирован еще в 2017 году. Но ВМС Великобритании передумали списывать свои патрульные корабли и они прослужат еще до 2028 года.


Королевские военно-морские силы Великобритании планируют продлить срок пребывания на службе трех патрульных кораблей (OPV) проекта River I HMS Severn, HMS Tyne и HMS Mersey на шесть лет. Об этом плане свидетельствует заключенный британским министерством обороны контракт на их техническую поддержку.

Корабли проекта River I были построены в начале 2000-х годов на верфи Vosper Thornycroft и во время эксплуатации испытывали постоянные проблемы с бортовым оборудованием. Когда британские ВМС начали получать усовершенствованные патрульные корабли проекта River II, созданные компанией BAE Systems, возникла идея списать эти плавсредства проекта River I. Собственно, в 2017 году один из них, HMS Severn, вывели из состава Королевских Военно-морских сил, но уже через год его решили вернуть в строй.

Известие о перемене в планах британских военных вызвало ропот на Украине. Ведь в Киеве рассчитывали на то, что Лондон передаст свои списанные корабли для нужд украинских ВМС. Однако даже в этом плане "партнёры" не удовлетворили пожеланий украинской стороны, которая постоянно говорит о том, что является "настоящим оплотом для всей Европы". Правда, к Европе Британия теперь относится лишь сугубо географически.
Использованы фотографии:
ВМС Великобритании
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26 комментариев
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  1. salat
    salat Сегодня, 19:03
    +3
    Как так? Такая халява сорвалась) снова надувные лодки подгонят чтобы не плакали)))
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 19:24
      +3
      Цитата: salat
      Как так? Такая халява сорвалась) снова надувные лодки подгонят чтобы не плакали)))


      Халявы бы им в любом случае, не было..... на Западе умеют считать деньги, поэтому продали бы им корабли: либо в кредит, либо за наличные.... правда я не слышал, чтобы в Великобритании хотели поставить Украине - River I, насколько я помню , речь шла о двух тральщиках класса Sandown + хотели поставить/построить катера для ВМС Украины.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:29
        +2
        Смешно.
        Наглы хотели выкинуть этот металлолом. Но украинцы так радовались, что наглы решили, что "такая корова нужна самому"
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 19:39
      +1
      снова надувные лодки подгонят чтобы не плакали

      Пусть на резиновых камерах от МАЗов и КАМАЗов плавают!
      1. Xlor
        Xlor Сегодня, 19:57
        0
        Пусть на резиновых камерах от МАЗов и КАМАЗов плавают!

        Плавает гов...но, а моряки ходят! laughing laughing
  2. Комментарий был удален.
  3. SaLaR
    SaLaR Сегодня, 19:08
    0
    Караул....Незалежную опять...... короче нехорошо поступили с ней....... wassat
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 19:08
    0
    Пристайко "на мыло".
  5. sakuz
    sakuz Сегодня, 19:13
    +1
    Совсем англичанка о сильнейшей армии Европы не думает.
  6. impostor
    impostor Сегодня, 19:16
    +2
    Сами облажались. Куй железо не отходя от кассы. Нужно было отжимать в Одесском порту HMS Defender, пока экипаж сушил нижнее бельё.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 19:21
    +2
    Ведь в Киеве рассчитывали на то, что Лондон передаст свои списанные корабли для нужд украинских ВМС.

    Какое горе... crying Только теперь в Киеве начали понимать, что не все «передасты» работают на их нужды - есть и такие, что могут обвести вокруг пальца «наивную украинскую молодицу»...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:26
      +1
      "передаст" "передасту" рознь. laughing
    2. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 19:28
      -1
      А кем выхотите стать, когда вырастете? - Издевалась пьяная "Белоснежка" над чубатыми гномами lol
  8. Садовник91
    Садовник91 Сегодня, 19:22
    0
    Зрада зрадная.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 19:31
      0
      Как говорили у нас в армии-Два неловких оборота и коза.... "любит" Федота! laughing
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:33
      -1
      Министру обороны Украины Андрею Тарану пришлось сегодня на совместном с главой Пентагона брифинге в Киеве ответить на вопрос, нет ли опасений по поводу того, что американцы могут «кинуть» украинскую верхушку, как сделали это недавно со своими подопечными в Афганистане.

      У Киева нет ни малейшего сомнения в преданности американцев Украине, ведь она сегодня обороняет весь Европейский континент, заверил чиновник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

      Вот что-то Великобритания в эту "оборону" не поверила! ))) И решила, что ей самой ресурсы пригодятся.
  9. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:25
    0
    неужели в утиль сдать оказалось выгоднее чем Укроине продать ??
    какой шумерцам облом нарисовался... и адмирала нового для не появившейся ударной группы уже не назначишь, и руки на "модернизации" и обслуживании не погреешь. кругом облом.
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 19:51
      0
      Цитата: Nexcom
      неужели в утиль сдать оказалось выгоднее чем Укроине продать ??

      Да не сдадут они их в утиль у себя. Вы представляете, сколько будет стоить их утилизация по всем эконормам в 2028 г.? belay
      Так что лайми просто выбьют остатки ресурса (а чего их жалеть, всё равно скоро списывать) - и через семь лет всё-таки продадут ушатанные Риверы на Украину. Схема отработана на "Саксонах".
  10. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 19:30
    0
    Лодочки надувайте, насосиками ручными от велосипедов. Опять же зарядка для ручек загребущих.
  11. Xlor
    Xlor Сегодня, 19:34
    0
    Цитата: Nexcom
    неужели в утиль сдать оказалось выгоднее чем Укроине продать ??

    Британцы посчитали, что кaкeлaм для сдачи на металлолом и газовой трубы хватит. А свои патрульные корабли они и сами пристроят на переплавку... winked
    1. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 19:53
      0
      Цитата: Xlor
      Британцы посчитали, что кaкeлaм для сдачи на металлолом и газовой трубы хватит. А свои патрульные корабли они и сами пристроят на переплавку... winked

      Не, они посчитали, что с этой кисоньки ещё пару капель для себя выжать можно. И только потом - продать. smile
  12. Luminman
    Luminman Сегодня, 19:36
    0
    Как бы скакуасы бунтовать не начали против своих хозяев!
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:39
    +2
    "партнёры" не удовлетворили пожеланий украинской стороны, которая постоянно говорит о том, что является "настоящим оплотом для всей Европы". Правда, к Европе Британия теперь относится лишь сугубо географически.
    . Попрошайкам не обломились ништяков ... уж таков удел, тех попрошаек. Вечно на карачках и регулярно пролетать, как фанера над .... Лондоном, в данном случае.
    1. Luminman
      Luminman Сегодня, 19:41
      +3
      Попрошайкам не обломились ништяков

      Вроде и Властелин Черный в Киев приезжал, помощь обещал wink
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:46
        +1
        Помощь им дают, это известно ... вот только специфика такова, что хозяину нужно "пушечное мясо", на сухопутных направлениях, а кукуевские ЗЕ, захотело "владычицей морской" стать. Хотелки им и обломали.
  14. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 19:46
    0
    М-да... Придется по-старинке, надувной флот гонять - матрацы там... Круги у детей на пляже отобрать не помешает
  15. Шкипер
    Шкипер Сегодня, 19:57
    +1
    Хозяин до того стал нищим голодранцем что даже выкинутую кость рабу отнял и сам съел.