Вывод из строя первых трех кораблей проекта River I был запланирован еще в 2017 году. Но ВМС Великобритании передумали списывать свои патрульные корабли и они прослужат еще до 2028 года.Королевские военно-морские силы Великобритании планируют продлить срок пребывания на службе трех патрульных кораблей (OPV) проекта River I HMS Severn, HMS Tyne и HMS Mersey на шесть лет. Об этом плане свидетельствует заключенный британским министерством обороны контракт на их техническую поддержку.Корабли проекта River I были построены в начале 2000-х годов на верфи Vosper Thornycroft и во время эксплуатации испытывали постоянные проблемы с бортовым оборудованием. Когда британские ВМС начали получать усовершенствованные патрульные корабли проекта River II, созданные компанией BAE Systems, возникла идея списать эти плавсредства проекта River I. Собственно, в 2017 году один из них, HMS Severn, вывели из состава Королевских Военно-морских сил, но уже через год его решили вернуть в строй.Известие о перемене в планах британских военных вызвало ропот на Украине. Ведь в Киеве рассчитывали на то, что Лондон передаст свои списанные корабли для нужд украинских ВМС. Однако даже в этом плане "партнёры" не удовлетворили пожеланий украинской стороны, которая постоянно говорит о том, что является "настоящим оплотом для всей Европы". Правда, к Европе Британия теперь относится лишь сугубо географически.